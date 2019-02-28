Рассмотрение жалобы назначено на 1 апреля. Заявитель в ней отмечает, что заявка была отклонена необоснованно, по принципу организационно-правовой формы, а в действиях минкульта допущено нарушение закона о защите конкуренции. Организация претендовала на получение гранта на полнометражный художественный фильм «Акмулла» на башкирском языке.
С отклонением заявки не согласилось также уфимское ООО «Грач» (принадлежит активистке Конгресса башкирского народа Рамиле Саитовой), претендовавшее на получение гранта на проект под названием «Протоязыки Урала». Заявители в рамках общей жалобы просят приостановить конкурс, истребовать конкурсную документацию минкульта и дать возможность ознакомиться с выводами конкурсной комиссии.
Конкурс на распределение грантов был объявлен минкультом в декабре прошлого года. Соискателями грантов могут быть некоммерческие организации, государственные и муниципальные унитарные предприятия, ведущие деятельность в сферах культуры, образования, науки, СМИ, молодежной политики и спорта по сохранению и развитию государственных языков и языков народов Башкирии.
Майя Иванова, Коммерсант
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«Конгресс башкирского народа» грызется за гранты
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