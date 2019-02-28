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«Конгресс башкирского народа» грызется за гранты

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Общественная организация «Конгресс башкирского народа», активисты которой в 2017 году устраивали митинги в защиту башкирского языка, обратилась с жалобой в УФАС на действия минкульта республики. Причиной стал отказ ведомства допустить заявку организации до участия в конкурсе на предоставление гранта главы Башкирии, который выделяется на поддержку проектов в сфере сохранения государственных языков и языков республики.

«Конгресс башкирского народа» грызется за гранты


Рассмотрение жалобы назначено на 1 апреля. Заявитель в ней отмечает, что заявка была отклонена необоснованно, по принципу организационно-правовой формы, а в действиях минкульта допущено нарушение закона о защите конкуренции. Организация претендовала на получение гранта на полнометражный художественный фильм «Акмулла» на башкирском языке.

С отклонением заявки не согласилось также уфимское ООО «Грач» (принадлежит активистке Конгресса башкирского народа Рамиле Саитовой), претендовавшее на получение гранта на проект под названием «Протоязыки Урала». Заявители в рамках общей жалобы просят приостановить конкурс, истребовать конкурсную документацию минкульта и дать возможность ознакомиться с выводами конкурсной комиссии.

Конкурс на распределение грантов был объявлен минкультом в декабре прошлого года. Соискателями грантов могут быть некоммерческие организации, государственные и муниципальные унитарные предприятия, ведущие деятельность в сферах культуры, образования, науки, СМИ, молодежной политики и спорта по сохранению и развитию государственных языков и языков народов Башкирии.

Майя Иванова, Коммерсант
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  • 1 | 29.03.2019, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока башкирские нацики борятся за гранты под названием «Протоязыки Урала» (Охриненть, даже такие заявки есть!!!), вместо того чтобы сплачиватся вокруг Русского народа, они не успеют опомнится как основным языком на их территории станет Китайский.



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  • 2 | 29.03.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все течения валидистов, в т..ч молодежные в традиционном халявном тренде:"Власть и деньги, деньги и власть"



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3

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  • Гость
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  • 3 | 29.03.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 29.03.2019, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока башкирские нацики борятся за гранты под названием «Протоязыки Урала» (Охриненть, даже такие заявки есть!!!), вместо того чтобы сплачиватся вокруг Русского народа, они не успеют опомнится как основным языком на их территории станет Китайский.
____________________________________

Идея заманчивая. Надо всем миром обсудить плюсы и минусы, с учетом долгосрочных перспектив русского и китайского языков.



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  • 4 | 29.03.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 29.03.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все течения валидистов, в т..ч молодежные в традиционном халявном тренде:"Власть и деньги, деньги и власть"
______________________________

А шо, Москва и едресня уже не в списке?



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1

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  • 5 | 29.03.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.03.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 29.03.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все течения валидистов, в т..ч молодежные в традиционном халявном тренде:"Власть и деньги, деньги и власть"
______________________________

А шо, Москва и едресня уже не в списке?
***
Так в Башкирии со времен шакирова горбикумунисты( ЕР) и валидовцы, как говорят, одно и тоже.



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1

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  • Гость
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  • 6 | 29.03.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Конгресс башкирского народа» грызется за гранты
+++
27 марта глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об установлении на 2019 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности.
***
Может никем не званный мэр Уфы когда-нибудь догадается разобраться с транспортными проблемами?



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  • 7 | 29.03.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 29.03.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.03.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 29.03.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все течения валидистов, в т..ч молодежные в традиционном халявном тренде:"Власть и деньги, деньги и власть"
______________________________

А шо, Москва и едресня уже не в списке?
***
Так в Башкирии со времен шакирова горбикумунисты( ЕР) и валидовцы, как говорят, одно и тоже.
---------------------------------

Ты оскорбляешь Путена, недооцениваешь его вклад в делу управляемости его вертикали власти.



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  • 8 | 29.03.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 29.03.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Конгресс башкирского народа» грызется за гранты
+++
27 марта глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об установлении на 2019 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности.
***
Может никем не званный мэр Уфы когда-нибудь догадается разобраться с транспортными проблемами?
--------------------------------------------------

Пожалуйся Хабирову, прежде убедись, он кем то званный.



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  • 9 | 29.03.2019, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дотационная республика живет в кредит, а никому (по большому счету) не нужный минкульт страны башкир широко и лихо швыряется кредитными деньгами.
В это же время театр кукол остро нуждается в капитальной реконструкции и смене руководства, сделавшего творчество для детей своей кормовой базой



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  • 10 | 29.03.2019, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Любимая народная забава - по-пилить бюджетные деньги! Сразу появляется куча претендентов, а так как на всех не хватает, то те, кто пролетел мимо, жалуются во все инстанции на то, что им тоже кушать хочется, но им не дали, кинули! Никогда этот бюджетный пирог не будут делить честно! Очень Опытный



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