«Конгресс башкирского народа» грызется за гранты

Общественная организация «Конгресс башкирского народа», активисты которой в 2017 году устраивали митинги в защиту башкирского языка, обратилась с жалобой в УФАС на действия минкульта республики. Причиной стал отказ ведомства допустить заявку организации до участия в конкурсе на предоставление гранта главы Башкирии, который выделяется на поддержку проектов в сфере сохранения государственных языков и языков республики.Рассмотрение жалобы назначено на 1 апреля. Заявитель в ней отмечает, что заявка была отклонена необоснованно, по принципу организационно-правовой формы, а в действиях минкульта допущено нарушение закона о защите конкуренции. Организация претендовала на получение гранта на полнометражный художественный фильм «Акмулла» на башкирском языке.С отклонением заявки не согласилось также уфимское ООО «Грач» (принадлежит активистке Конгресса башкирского народа Рамиле Саитовой), претендовавшее на получение гранта на проект под названием «Протоязыки Урала». Заявители в рамках общей жалобы просят приостановить конкурс, истребовать конкурсную документацию минкульта и дать возможность ознакомиться с выводами конкурсной комиссии.Конкурс на распределение грантов был объявлен минкультом в декабре прошлого года. Соискателями грантов могут быть некоммерческие организации, государственные и муниципальные унитарные предприятия, ведущие деятельность в сферах культуры, образования, науки, СМИ, молодежной политики и спорта по сохранению и развитию государственных языков и языков народов Башкирии.