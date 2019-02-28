Власть — просто один из видов частного предпринимательства

Кейс Михаила Абызова обсуждается сегодня со многих сторон — и, конечно, он является по меркам современной России беспрецедентным: затронуто слишком много высокопоставленных лиц, наверняка откроется масса подробностей, которые многие хотели бы скрыть. Однако в то же время он показывает одну очень важную особенность, которая много говорит о характере нынешней российской власти и её перспективах.Судя по всему, основные действия, к которым сейчас возникли претензии, проводилось в 2011-2014 гг. В это время существовали и офшоры, на которые выводились деньги, и собственность за рубежом, да и группа RuCom создавалась в эти же годы. Продажа активов, de facto принадлежавших одному федеральному министру (по связям с Открытым правительством), осуществлялась государству в лице другого федерального министра (финансов).И вопрос даже не в завышенности цены — просто декларируемая Кремлём разделённость власти и бизнеса попиралась самым циничным образом. И это проблема не г-на Абызова — так устроено всё современное российское государство, в котором власть есть не только необходимое условие успешного бизнеса, но просто один из видов частного предпринимательства.Сегодня часто говорят, что Россия становится похожей на СССР. На приведённом примере видно, что это далеко не так. Советские руководители (я говорю сейчас о последних десятилетиях существования страны) в своём большинстве часто действовали не так, как было принято в цивилизованном мире — не обеспечивали народовластия и многих прав человека, — но в то же время они не нарушали открыто и массово ими самими установленных законов.Во многом именно поэтому крах СССР произошёл довольно легко: разошедшаяся из своих офисов бюрократия не боялась преследований за свои прошлые деяния. Сейчас на это рассчитывать не приходится. Власть предержащие хорошо понимают, что та или иная статья УК плачет по каждому из них. И когда сегодня всё чаще говорят, что вот-де поддержка Путина упадёт до 20%, и режим рухнет как только его посильнее толкнут, я не склонен в это верить.Нынешней бюрократии отступать некуда. И бежать тоже. Поэтому мирным и спокойным конец этого режима не будет. Всем особо оптимистичным сторонникам «прекрасной России будущего» следовало бы иметь это в виду…