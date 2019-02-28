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Власть — просто один из видов частного предпринимательства

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Кейс Михаила Абызова обсуждается сегодня со многих сторон — и, конечно, он является по меркам современной России беспрецедентным: затронуто слишком много высокопоставленных лиц, наверняка откроется масса подробностей, которые многие хотели бы скрыть. Однако в то же время он показывает одну очень важную особенность, которая много говорит о характере нынешней российской власти и её перспективах.

Власть — просто один из видов частного предпринимательства


Судя по всему, основные действия, к которым сейчас возникли претензии, проводилось в 2011-2014 гг. В это время существовали и офшоры, на которые выводились деньги, и собственность за рубежом, да и группа RuCom создавалась в эти же годы. Продажа активов, de facto принадлежавших одному федеральному министру (по связям с Открытым правительством), осуществлялась государству в лице другого федерального министра (финансов).

И вопрос даже не в завышенности цены — просто декларируемая Кремлём разделённость власти и бизнеса попиралась самым циничным образом. И это проблема не г-на Абызова — так устроено всё современное российское государство, в котором власть есть не только необходимое условие успешного бизнеса, но просто один из видов частного предпринимательства.

Сегодня часто говорят, что Россия становится похожей на СССР. На приведённом примере видно, что это далеко не так. Советские руководители (я говорю сейчас о последних десятилетиях существования страны) в своём большинстве часто действовали не так, как было принято в цивилизованном мире — не обеспечивали народовластия и многих прав человека, — но в то же время они не нарушали открыто и массово ими самими установленных законов.

Во многом именно поэтому крах СССР произошёл довольно легко: разошедшаяся из своих офисов бюрократия не боялась преследований за свои прошлые деяния. Сейчас на это рассчитывать не приходится. Власть предержащие хорошо понимают, что та или иная статья УК плачет по каждому из них. И когда сегодня всё чаще говорят, что вот-де поддержка Путина упадёт до 20%, и режим рухнет как только его посильнее толкнут, я не склонен в это верить.

Нынешней бюрократии отступать некуда. И бежать тоже. Поэтому мирным и спокойным конец этого режима не будет. Всем особо оптимистичным сторонникам «прекрасной России будущего» следовало бы иметь это в виду…

Владислав Иноземцев, д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества, Эхо Москвы
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  • 1 | 29.03.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кейс Михаила Абызова обсуждается сегодня со многих сторон — и, конечно, он является по меркам современной России беспрецедентным: затронуто слишком много высокопоставленных лиц,
=======================
Что там кейс какого то абызова?!
Вот когда начнут "обсуждать" кейс путина, вот это буде БОМБА!
НАПОМНЮ:
В конгрессе США, Палата представителей в положении закона поручила разведывательным структурам государства собрать точные сведения по доходу российского лидера Владимира Путина, его близких друзей и окружающих политиков. Закону дали громкое название, «Акт прозрачности Владимира Путина», Согласно положению , на сбор финансовых данных представителям разведки отведено всего 180 дней.
Вот Мы и посмотрим кто такой тутин, и его "команда"!
Не верить Америкосам, лично у меня, нет ни каких оснований, да собственно я и без них все знаю, но у меня нет документальных доказательств что бы их представить Россииским ГРАЖДАНАМ.



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  • 2 | 29.03.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Чтобы катаклизмов не было, надо отстаивать самодержавие, православие, смирение. С нами бог!



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  • 3 | 29.03.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
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За первые два месяца этого года в России на 8% выросло количество преступлений коррупционной направленности. Об этом заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.
***
Ноу коммент!



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  • 4 | 29.03.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Вчера по ОТР была передача о пресловутой коррупции. Так вот, гость программы рассказал, как его знакомому мэру какого-то города направили в штат двоих молодых краснодипломников, окончивших чего-то там по госуправлению.

Мэр им объяснил, чем конкретно они будут заниматься, получать за это зарплату. Они: "Зарплату? И это всё?! Мы думали, вы нам предложите какое-нибудь направление, где бы мы могли не зависеть от зарплаты!"

Вот они, новые управленцы. Молодые, да ранние. "Резерв", так сказать.



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  • 5 | 29.03.2019, 11:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63443 | Рейтинг: +12211,7
Maxim Mironov@mironov_fm

Ишаев сдал помещение под офис «Роснефти» за 13,7 млн руб.
В материалах дела в отношении Виктора Ишаева упоминается компания «Бэйс», у которой «Роснефть» арендовала помещение по завышенным ценам.

А вы представляете, какой они ящик Пандоры открыли? Кто из наших великих бизнесменов не впаривал государству что-нибудь по завышенной цене? Сделаю тред для СК, чтобы ознакомились, кого можно следующим брать.
Итак тред (добавляйте свои кейсы в комменты)

Кейс 1 для СК:
Золотов и его Росгвардия закупает продукты по завышенным ценам закупает продовольствие у мясокомбината «Дружба Народов» по завышенным ценам

Кейс №2 для СК
Мэрия Москвы в 2017-2018 закупала бордюры по ценам завышенным как минимум раза в 2

Кейс №3 для СК
Мэрия Москвы (в частности Петр Бирюков) завышают зарплаты, выплачиваемые дворникам. Выделяют по 45 тыс, а выплачивают около 30

Кейс №4 для СК
Стоимость проводимого озеленение в Москвы в разы завышена по сравнению со справедливой

Кейс №5 для СК
Стоимость услуг ЖКХ завышена по сравнению со справедливой как минимум на 30%

Кейс №6 для СК
Не только Росгвардия, но и ФСИН закупает продукты по завышенным ценам

Кейс №7 для СК
В Кирове продукты для детсадов закупают по завышенным ценам

Кейс №8 для СК
Пригожинские конторы поставляют продукты государству по завышенным ценам

Кейс №9 для СК
«Газпром» регулярно покупает товары и услуги по завышенным ценам. Вот например кейса по покупке оборудования по завышенной стоимости.

Кейс №10 для СК
Росгвардия не только продукты закупает по завышенным ценам, но и бензин у Роснефти

Кейс №11 для СК
В 2016 г. мэрия Москвы закупила гирлянды в 5 раз дороже справедливой стоимости

Кейс №12 для СК
Лекарства медучреждениями постоянно закупаются по завышенным ценам. Об этом даже Путин говорит.
__________________________________
Дальше комменты:

да бля любого кто на вову работает, и с кабинетом! любого!!!!!!

Кейс не добавлю,хотя есть. Но: как красиво змея сожрала свой хвост! Они так боролись со всеми за свое исключительн право на гос.деньги, что выдавили кучу конкурентов, а так как деньги почти все у гос-ва, то голова и хвост стремительно приближаются уже не той, желанной, стороной))

Они там все такие, просто действующих не хотят брать дабы не увеличивать управленческий кризис

А как быть с завышенными по отношению к средним по стране зарплатами, премиями, пенсиями и т.п. чиновников в государственных структурах и компаниях? Разве зарплата генерала СК, главы Роснефти или почты России не наносит вред государству?

1. Схема крупных хищений нефти ПАО "Транснефть" совместно со всеми нефтедобывающими компаниями.
2. Многомиллиардные хищения карманными торговыми домами нефтегазовых компаний, включая ПАО "Транснефть".
3. Колоссальные хищения карманными страховыми компаниями нефтегазовых компаний.

и т.д., и т.п. - мириады!!!



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  • 6 | 29.03.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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путин отчаянно вскрывает 0,01% коррупционеров, расплодившихся до космических размеров, но себя и своих олигархов и друзей - ни-ни, оберегает исступленно.
пока он у власти надежды нет, что наша жизнь экономически улучшится и расхищение богатств России прекратится.



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  • 7 | 29.03.2019, 11:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63443 | Рейтинг: +12211,7
4 | 29.03.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован

Молодые - ранние идут в чиновники, госслужащие, силовики - именно ради обогащения - противозаконными способами!

Примеров - тьма! Самый смешной - студенты первого курса школы МВД в Уфе, укравшие шмотки в бутике... но это - как курьез, а вот случаев,подобных нижеприведенному - уже встречается очень много:

В Москве по обвинению в получении взятки заочно арестована бывшая следователь по расследованию особо важных дел
Как сообщает ТАСС, 23-летняя Мария Слезкина находится в международном розыске. Она якобы вымогала у мурманского рыбопромышленника, помещенного в СИЗО «Бутырка», 2 миллиона евро. За эти деньги следователь обещала отпустить обвиняемого под домашний арест, а в случае отказа угрожала бизнесмену и его сыну длительными сроками.



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  • 8 | 29.03.2019, 11:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63443 | Рейтинг: +12211,7
Чтобы катаклизмов не было, надо отстаивать самодержавие, православие, смирение. С нами бог!
________________________________
А ОНИ - говорят, что бох с ним - и ощущение такое, что они правы - мы же дохнем в нищете, а они, даже, если и дохнут - то в шикарных условиях и до правнуов там нищета никому не грозит... а, если их и сажают, то и условия у них - куда лучше, чем у нас... крабов жрут...



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  • 9 | 29.03.2019, 11:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63443 | Рейтинг: +12211,7
надо отстаивать самодержавие, православие, смирение
________________________________
Так вам это и предлагается)))))))) Самодержец для вас это все и подготовил - смиритесь, смерды!



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  • 10 | 29.03.2019, 11:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63443 | Рейтинг: +12211,7
svobodaradio 29 марта 2019, 01:16
Журналисты рассказали об испанской деревне, где живёт окружение главы "Ростеха"

Журналисты-расследователи из международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) обнаружили в Испании деревню, дома в которой принадлежат родственникам и окружению главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Текст расследования опубликован в издании "Медуза".

Деревня С'Агаро расположена на побережье Коста-Брава на северо-востоке Испании. На её территории журналисты обнаружили несколько домов, принадлежащих известным россиянам.

Дом с участком 60 соток принадлежит падчерице главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Его оценивают в 15 миллионов евро

К двухэтажному зданию с черепичной крышей пристроена круглая каменная башня с небольшими окнами-бойницами на самом верху. Чемезов – старый знакомый Владимира Путина, они подружились во время совместной службы в резидентуре КГБ в немецком Дрездене. Карьерный взлёт Чемезова совпал по времени с назначением Путина в администрацию президента России в 1990-е годы.

Падчерица Чемезова Анастасия Игнатова купила дом и землю в Испании в 2017 году. До этого недвижимость была записана на компанию из Лихтенштейна. На основании ряда косвенных доказательств журналисты OCCRP предполагают, что компания могла быть связана с людьми, близкими к семье Чемезова. Согласно документам, Игнатова купила недвижимость за 2,8 миллиона евро, общавшийся с журналистами эксперт считает, что сейчас дом стоит не менее 15 миллионов.

​80-летняя пенсионерка из России и земля на миллионы евро

Через дорогу от дома падчерицы Чемезова стоят две виллы, принадлежащие сыну бывшего губернатора Самарской области, первого заместителя главы "Ростеха" Владимира Артякова – Дмитрию. Они расположены на участке, купленном когда-то пенсионеркой из России. В 2008–2009 годах 80-летняя гражданка России Анна Курепина получила почти 15 миллионов евро в кредит под 5 процентов годовых от офшорной компании из сети, которую связывают с российским банком "Тройка Диалог".

По условиям займа Курепина, которая когда-то была прописана в Москве в одной квартире с Артяковым, должна была вернуть кредит до апреля 2019 года. В 2013 году банковские счета компаний, выдавших кредит, были закрыты, до этого момента деньги от Курепиной возвращены не были.

Часть кредита – около 11 миллионов евро – пенсионерка потратила на покупку 50 соток земли в С'Агаро, утверждают расследователи. Участки были объединены в один и перешли в собственность Дмитрия Артякова. Теперь выдача кредита будет проверена антикоррупционным прокурором, писала испанская газета El Periodica.

В С'Агаро часто гостит семья основателя банка "Тройка Диалог" Рубена Варданяна, пишут журналисты. Банк активно участвовал в бизнесе "Ростеха". OCCRP не удалось обнаружить недвижимость, которая принадлежала бы семье. Но тремя шале в соседнем посёлке владеет кипрская компания, которая была создана "Тройкой".

Соседи по санкциям

В апреле 2014 года Сергей Чемезов попал под санкции США в связи с событиями на востоке Украины. В нескольких кварталах от Чемезова расположена вилла, где испанская полиция арестовала сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого – Степана. В Испании его подозревают в отмывании денег украинской организованной преступности. Черновецкий и его сын внесены в российский санкционный список за недружественные действия против России.

Рядом журналисты нашли виллу, принадлежавшую компании, связанной с бывшим депутатом Верховной Рады Украины Анатолием Шкрибляком. В 2015 году собственник компании сменился на кипрскую компанию-номинала, пост директора в ней заняла женщина, предположительно, связанная с "Ростехом" и выступавшая посредником при покупке виллы Артякова.



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  • 11 | 29.03.2019, 11:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63443 | Рейтинг: +12211,7
Подробности про молодую-раннюю:

23-летняя следователь СКР брала за раз 150 млн.

oper_1974
29 января, 16:03
В 23 года, лейтенант проработавший менее года - и уже старший следователь по особо важным делам Управления...девочка быстро поняла как "делать деньги", еще и сумела скрыться за границей.

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении недавнего следователя столичного ГСУ СКР, которая стала адвокатом и подалась в бега после того, как попыталась получить более €2 млн за изменение меры пресечения крупному рыбопромышленнику.

Бывшему старшему следователю отдела по расследованию особо важных дел СУ по ЦАО ГСУ СКР по Москве лейтенанту юстиции 23-летней Марии Слезкиной инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ. Сейчас Силезкина в бегах.


В 2017 году в производстве Слезкиной находилось уголовное дело о нападении на главу компании “Транслоджистикс-Москва” Павла Сурина. Мужчина был похищен в офисе своей фирмы и избит в июне того же года.

Под подозрением оказался крупный мурманский рыбопромышленник, учредитель компании “Норд Пилигрим” Юрий Тузов, который вел длительную арбитражную тяжбу с пострадавшим об оспаривании вексельной сделки на 400 млн руб.

27 декабря после повторного вызова на допрос Слезкина задержала Тузова и предъявила обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 126 УК РФ. По ее ходатайству Хамовнический суд отправил предпринимателя под стражу на два месяца.

По версии следствия, сразу после этого Слезкина решила получить 150 млн руб. за изменение меры пресечения Тузову на домашний арест и разработала план с участием сожителя, уроженца Абхазии, и его приятеля.

Согласно замыслу, деньги предполагалось потребовать у доверенного лица Тузова, который также являлся свидетелем в деле о похищении. В конце февраля Слезкина позвонила ему и предупредила о звонке от некоего мужчины по имени Константин с важной информацией по уголовному делу.

Эту роль исполнил приятель сожителя. Ему понадобился месяц активных телефонных переговоров, чтобы добиться согласия со стороны доверенного лица на передачу требуемой суммы в евро. Встречу назначили на 29 марта в номере отеля “Холидей ИНН” на Русаковской улице.

Сожитель Слезкиной в целях конспирации отправил в гостиницу своего родственника. Там посредника задержали с поличным сотрудники ФСБ - при получении доли в 100 000 руб. и взятки в €2,13 млн (валюта была муляжом).

После этого оперативники вычислили и задержали сообщников Слезкиной. Сама следователь в конце апреля уволилась из ГСУ СКР, успев проработать там чуть менее года. Спустя короткое время она получила адвокатский статус в АП Северной Осетии - Алании, но, согласно сведениям из Минюста РФ, уже в конце августа была исключена из реестра палаты.

Сейчас Слезкина находится в бегах. В рамках служебной проверки в подразделении, где работала следователь, была назначена проверка на полиграфе, однако, по данным "Коммерсанта", некоторые руководители от нее отказались.

ГСУ СКР по Москве также провело психофизиологическое исследование в отношении Тузова, утверждавшего, что Слезкина лично в СИЗО вымогала у него взятку за изменение меры пресечения. По данным защиты бизнесмена, полиграф подтвердил эти показания, а еще одна аналогичная проверка якобы установила непричастность рыбопромышленника к похищению Сурина.

Окончательное обвинение Тузову было предъявлено в ноябре этого года - по ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 126 (подстрекательство в похищении человека) и по ч. 3 ст. 163 (вымогательство, в особо крупном размере) УК РФ.

В начале декабря Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда о продлении меры пресечения Тузову, что является большой редкостью. Ходатайство следствия было направлено на рассмотрение в ином составе суда. Спустя три дня судья Александра Авдотьина изменила предпринимателю меру пресечения на домашний арест.



https://legal.report/23-letnjaja-sledovatel-skr-brala-za-izm
enenie-mery-presechenija-150-mln/



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  • 12 | 29.03.2019, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Вам не кажется , что быдло просто водят за нос . Долларов более чем дочерта , но власть со времен ЕБН дала знак , делайте что хотите , но чтоб продукты были , автобусы ходили , дома строились , народ не возмущался ..И руководители и стали делать дело ...В космос летаем , танки с туалетами строим ,Ядерные ракеты анонсировали- вроде как быдло примет за прорыв в технологиях( вообще -то ядерные ракеты придумалы пиндосы , но страны отказались от пролета над их территориям таких ракет с подобными двигателями .Проект просто не состоялся),прошлые заслуги прежней страны выдаем за свои, но за дорого.Вроде как денег много - главное дело что-то делать и срубить бабла .
Не слишком ли много развелось лесорубов бабла? И ведь все это известно всем , даже Верховному.!



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  • 13 | 29.03.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нынешней бюрократии отступать некуда. И бежать тоже. Поэтому мирным и спокойным конец этого режима не будет. Всем особо оптимистичным сторонникам «прекрасной России будущего» следовало бы иметь это в виду…
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Именно поэтому сейчас идёт ужесточение законов для народа, чтобы держать его в узде и исключить смену власти! Потом начнётся передача власти в хорошо проверенные верные власти руки! Сопротивление народа этой передаче будет жёстко подавлено, для этого и создана Росгвардия! Очень Опытный



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  • 14 | 29.03.2019, 15:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63443 | Рейтинг: +12211,7
https://pbs.twimg.com/media/D2xZKz5XgAE4obO.jpg

Это снимок с репортажа посещения Путиным Киргизии от "Настоящее время"
Угадали кто это? Это бывший главный таможенник страны Бельянинов, у которого при обыске нашли кучу денег. И он сидит не тюрьме, а ездит с Путиным.
Кадры обыска посмотрите, офигеете https://www.svoboda.org/a/29674162.html



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  • 15 | 29.03.2019, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Потом начнётся передача власти в хорошо проверенные верные власти руки! Сопротивление народа этой передаче будет жёстко подавлено, для этого и создана Росгвардия! Очень Опытный

-----------------------------

Подобная система власти, где государственные институты размыты коррупцией, нежизнеспособна. Рухнет однажды. Это же "зАмок на песке".

Прямо как город Порт-Ройал на Ямайке. Легендарный город пиратов был
основан на песчаной косе, отгораживающей от моря удобную бухту. Потом
на острове случилось землетрясение, в результате которого пиратский город
полностью ушел под воду. Песок превратился в жидкую пульпу - и аминь.



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  • 16 | 29.03.2019, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Песок превратился в жидкую пульпу - и аминь.

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Представляю, как коррупционеров засасывает трясина, бельма вылезают из орбит - они умоляюще протягивают руки... Народ стоит на берегу. Безмолвствует.



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  • 17 | 29.03.2019, 16:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 29.03.2019, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Песок превратился в жидкую пульпу - и аминь.

---------------------------

Представляю, как коррупционеров засасывает трясина, бельма вылезают из орбит - они умоляюще протягивают руки... Народ стоит на берегу. Безмолвствует.

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Хоть сколько допускаешь в точности наоборот?



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