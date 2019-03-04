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Криминальная Уфа. Пистолет Горшкова

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Дежурный офицер отдела милиции Советского района Уфы, лейтенант милиции Анатолий Горшков в четыре часа ночи возвращался с семейного скандала. Вздыхая морозный воздух, он пытался разогнать сон. Неожиданно во дворе пятиэтажки, словно эхо его шагов раздался шум. Горшков замедлил шаг и за ним по пятам пошла тишина. Он свернул за угол и увидел у Жигулей фигуру подростка. При его появлении последний замер, словно получил команду: «Стоять»! Двух мнений быть не могло - перед ним автомобильный воришка. Не говоря ни слова, Горшков достал наручники и тогда задерживаемый срывающимся от страха голосом крикнул: «Шухер, Алекс…»?!

Криминальная Уфа. Пистолет Горшкова


Горшков обернулся и увидел как из автомобиля, невесомый в темноте, скользя словно тень, выскочил парень в телогрейке. Руки выставлены вперед, глаза широко открыты. Вся фигура застыла в напряжении – «Мужик в чем дело»?

Всего лишь мгновенная заминка и . . . Горшков вместо того, чтобы вынуть табельный пистолет, распахивает ворот «Аляски», одетого поверх милицейского мундира, словно под курткой были погоны генерала, перед которым эти двое должны стать по стойке смирно.

«Ах…, ты мусор» - от удара, который показался твердым, как кованый каблук, Горшков рухнул на землю и на него обрушились пинки двух пар ног. Удары становились все глуше и милиционер потерял сознание. Когда он очнулся, голова гудела и пульсировала, словно второе сердце. Горшков пошевелился и не ощутил привычной тяжести. Боль и головокружение сменились холодком ужаса.

Кобура была подозрительно легкой? Так и есть бандиты прихватили с собой «ствол» милиционера!

Через полчаса дремлющая в короткие утренние часы дежурная часть Советского РОВД г. Уфы проснулась от телефонных звонков, стуков телетайпа, криков позывных патрульных нарядов. Составляя докладную, министру Федору Семилетову о чрезвычайном происшествии, звонили с дежурной части МВД Башкирии, переспрашивая и уточняя каждую букву. Несомненно, когда Горшков поправит свое здоровье с него снимут три шкуры и подошьют в личное дело.

Заканчивая допрос, следователь прокуратуры переспросил имя нападавшего: «Алик»?

Горшков кивнул, как бы соглашаясь с некоей утешительной истиной.

Старший оперуполномоченный по розыску пропавших лиц, Валера Шелдыбаев вернулся из командировки и узнал о случившемся на другой день. Читая ориентировку Валера задумался. Что –то было знакомое в этом Алике и кражах из автомобиля. Вспоминая, он несколько раз произнес имя вслух. И лишь через несколько часов Шелдыбаев понял, что его беспокоило. В Уфе объявился заезжий «гастролер» по кличке «Алекс»! Об этом ему сообщил грузчик рынка, по совместительству платный агент, агент ментовки. Информация точная. «Алекс» как и Алик, занимался кражами из автомашин и одну автомагнитолу продал с подельником на Центральном рынке. А может это одно и то же лицо? Догадка требовала подтверждения и Валера поехал в 21-ую городскую больницу.

Третий день Горшков валялся на больничной койке, глядя в потолок или если чувствовал себя лучше в окно. Увидев в дверях Валеру Шелдыбаева, Горшков улыбнулся сквозь бинты и с ноткой самоукоризны в десятый или двадцатый раз начал пересказывать случившиеся. Но Валера в отличие от остальных, кажется, не был намерен слушать до конца.

- А его точно звали Алик, ты не ошибаешься? Может быть, его звали «Алекс»? – прервал на полуслове Валера.

У Горшкова перебило дыхание. Конечно, «Алекс», а не Алик!

- Да точно, «Алекс»! – выдохнул Горшков и глаза Шелдыбаева заблестели, словно он разгадал сложную загадку. Теперь все складывалось один к одному. Через день стала известна кличка второго – «Малыш». Он был скроен по той же мерке, что и его приятель «Алекс». На пару мотались по Советскому Союзу, в Уфе «бомбили» автомобили. Чуть позже всплыли и имена разыскиваемых. Дважды судимый Тимофеев Александр из Петропавловска на Камчатке и Семенов Игорь из города Майкоп .

На запрос из Петропавловска пришла фотография и копия личного дела Тимофеева. Горшков опознал нападавшего. Высший класс сыщика, раскрытие преступления по информации. Агентурная работа на высоте. Вечно куда то спешащий, просто тронутый на работе, в своем неизменном желтом вельветовом пиджаке Валера сдержанно улыбался и был доволен собою. Но как разыскать преступника, кочующего по огромной стране?

И тут пришла помощь от министра Федора Семилетова. Генерал-майор милиции с начальником отдела милиции Евгением Черепахиным посетили «раненного» Горшкова. Соблюдая этикет, министр приказал выписать деньги на лечение. Майор милиции Черепахин, не признававший ни малейшей слабости, нахмурил брови, но генералу возражать не посмел. Пользуясь своим высоким положением, министр Семилетов добился объявления Тимофеева, такого внимания удостаиваются только отпетые головорезы, в общесоюзный розыск.

Дела пошли круто! 16 мая 1989 года пришла телетайпограмма из города Сочи. «Тимофеев Александр Владимирович, задержан за административное правонарушение и находится в дежурной части городской милиции».

В течение суток Тимофеева конвоировали в Уфу. До последней минуты «Алекс» оставался в неведении, мучительно пытаясь угадать – пистолет или кражи с автомашин? Если первое, то время его ограничено и он живет в долг. Приехал начальник криминальной милиции Уфы Виталий Мартынов. Руки в карманах и вынимать их оттуда сейчас не стоило. Главный оперуполномоченный, конечно, на первых ролях, однако опасаясь отправить «Алекса» в вечный нокаут, он благоразумно (мастер спорта по боксу) отказывается от допроса.

Тогда за дело берется начальник милиции Евгений Черепахин. Черепахин? Редкая фамилия на Урале. В рассказе Шолохова есть хорунжий Черепахин.

Предки начальника милиции Евгения Черепахина с юга России - Донское казачье войско. Твердая, слегка торжественная походка, упрямое лицо с четкой классовой принадлежностью к «белой кости», такой разведчик или скорее контрразведчик в штабе адмирала Колчака. Вчерашний морской офицер в 70-ые годы прошлого века делает стремительную карьеру в органах внутренних дел. Смелости и воли Черепахину не занимать. В тридцать шесть лет возглавит самый крутой отдел управления уголовного розыска республики, отдел борьбы с бандитизмом. Постоянные, нескончаемые командировки. Расстрел дежурной части милиции в Давлеканово, грабежи заводских касс бандой братьев Галеевых, три трупа в Туймазах. Для студента и «башкирского Жеглова», в деканате юридического факультета особый график сдачи экзаменов. Капитан милиции отличается крутым нравом, с нерадивых милиционеров срывает погоны, за плечами десятки раскрытых убийств и разбойных грабежей. «Черная кошка» перешла дорогу успешному офицеру милиции в 1982 году. Как и многих других, за не раскрытие ритуально мистического убийства четверых человек в Стерлитамакском районе (одевали на голову мешок и стреляли в затылок), Черепахин слетел на второстепенную должность отдела милиции Октябрьского района Уфы. В 1987 году отдел милиции возглавляемый Раулем Файрузовым занял первое место в Уфе, с вручением переходящего красного знамени. «Человек, который все знает» - так называет Файрузов, своего первого заместителя Евгения Черепахина. Рауль Файрузов поступает в Академию МВД СССР. За лучшую раскрываемость преступлений в столице, генерал лейтенант внутренней службы Владимир Рыленко, утверждает Евгения Черепахина на должность начальника милиции Советского района Уфы. Отлично! Черепахин снова «на коне», снова обретает вес.

Избиение милиционера, пропажа пистолета, пятном лежало на отделе милиции. Твердый, исподлобья взгляд подполковника был красноречивее любых слов и все, что бы не говорил Черепахин, неизменно звучало как приказ. У «Алекса» пересохло в горле. «Поторопись» - прошептал сам себе Тимофеев и охваченный желанием избавиться от сверлившего его мозг страха и неопределенности своего положения начал говорить.

То, что услышал подполковник милиции, могло «завести» кого угодно. После нападения на милиционера «Алекс» и «Малыш» прямиком направились на железнодорожный вокзал и вечером другого дня были в Краснодаре. Два месяца «Алекс» гулял по Черноморскому побережью. Когда в Сочи его задержали за драку в парке, пистолет был за пазухой. В дежурную часть милиции их доставили восемь человек. Старшина милиции, похлопал для порядка по карманам и закрыл всех в камеру. Ночью Тимофеев попросился в туалет и, оставшись, наконец – то один, опустил ставший для него опасным милицейский ствол в сливной бачок. Это было важное известие – если оно соответствовало истине, но это могла быть и лихо закрученная ложь опытного обманщика, привыкшего изворачиваться в любой ситуации.

Евгений Черепахин посмотрел на телефон внутренней связи, посмотрел пристально и настороженно. Ему пришло в голову, что человек на другом конце провода, ответив с предельной искренностью, с такой же легкостью может спрятать пистолет в свой карман. Чтобы предотвратить всякие случайности, можно отправить в Сочи своего милиционера, который проверит сливной бачок, и если все окажется правдой, то уже через двое суток пистолет займет свое место в оружейной комнате. Такого мнения придерживались его первый заместитель майор милиции Валентин Кузьмичев и начальник уголовного розыска Анатолий Чеснаков.

Однако начальник милиции не был так терпелив как его подчиненные. За плечами Черепахина двадцать лет оперативной работы, и в эти секунды действиями подполковника уже целиком и полностью руководил инстинкт сыщика. И уж коли он начал искать ответ на вопрос, он просто не мог тянуть время. Ему нужен результат. Сейчас! Немедленно!

Черепахин поднял телефонную трубку внутренней связи.

- Дежурный Министерства внутренних дел майор Тутушкин слушает .

- Начальник Советского РОВД подполковник Черепахин. Соедините с дежурной частью отделения милиции города Сочи.

Начальник милиции обдумал ситуацию за те минуты, которые понадобились ему, чтобы выслушать доводы своих заместителей. Он будет говорить не с начальником или офицером, его больше устроит сержант по связи, который и должен первым ответить на телефонный звонок. Длинный гудок оборвался, и его сменило человеческое дыхание. Черепахин громко спросил:

- С кем я говорю?

Чуть помедлив, уточнил фамилию сержанта. Власти в голосе Черепахина хватило бы на пятерых генералов. Он приказал проверить туалет на предмет огнестрельного оружия, особое внимание обратить на сливной бачок. Сержант милиции по – военному принял слова подполковника к исполнению, без вопросов и уточнений.

По проспекту Октября прошел трамвай, задрожали стекла. Томительная пауза кончилась. Расчет оказался точен. Черепахин почувствовал это по вибрации голоса на другом конце провода, как чувствует рыбак, попавшую на крючок крупную рыбу. Пистолет Горшкова, наверно, с него еще стекала вода, был снова в руках милиционера. Начальник милиции сделал едва заметный жест, он протянул руку вверх и вперед, словно собирал слова сержанта в кулак. Чтобы укрепиться в своем предположении, он буквально закричал:

- Номер, ты мне номер пистолета скажи?!

- 3216 –

Черепахин резко повернулся к начальнику уголовного розыска. Начальник уголовного розыска Чеснаков радостно закивал головой. Круг замкнулся. Четырехзначная цифра совпала с регистрационным номером пистолета Горшкова. За взрывом восторга наступила тишина, а неспокойный взгляд Черепахина устремился куда-то вдаль, за пределы его кабинета. Больше всего на свете ему хотелось сейчас оказаться в Сочи, где он мог бы учинить разнос разгильдяям в погонах, у которых в камерах сидят вооруженные преступники.

Криминальная Уфа. Пистолет Горшкова


Черепахин Евгений Григорьевич родился 9 сентября 1946 года в городе Уфе. Окончил восьмилетку школы №39. Работал на заводе Стекловолокно, учился в вечерней школе №13. Увлекается спортом: вольная борьба, первый разряд. 1965- 1968 год служба на флоте, отдельный десантный дивизион, город Лиепая, Латвийская ССР. Балтийское (Кронштадт) училище военных моряков. Служба - город Североморск. 1974-1978 год инспектор уголовного розыска отдела милиции Советского района Уфы. 1978-1980 год ст. инспектор по особо важным делам управления уголовного розыска. 1980-1983 год начальник отдела по особо важным делам управления уголовного розыска МВД БАССР. Окончил юридический факультет БГУ. 1983-1987 год заместитель начальника милиции Октябрьского района Уфы. 1987-1991 год начальник милиции Советского района Уфы.

Подполковник милиции. Награжден медалями, нагрудным знаком: «Отличник милиции», «За отличную службу МВД».

Криминальная Уфа. Пистолет Горшкова


Шелдыбаев Валера Юрьевич родился 29 декабря 1950 года в Уфе. 10 классов, школа №97. Работал год слесарем на заводе «Промсвязь». 1961-1971 год, служба в армии, ПВО сухопутных войск, город Киев. Вступил в члены КПСС, за спасение военной техники, награжден медалью: «За воинскую доблесть». 1971-1974 год освобожденный секретарь комсомольской организации уфимского завода «Промсвязь». По призыву партии, направлен в органы внутренних дел. 1974-1992 год инспектор уголовного розыска, отдела милиции Советского района Уфы. Заочно окончил Свердловский филиал академии МВД СССР. 1992-1995 год начальник отделения розыска, УВД города Уфы.

Подполковник милиции. Награжден медалями, нагрудным знаком «Отличник милиции».

Ирек Муктасаров, Уфа, Башкирия - Башкортостан






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  • Участник
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  • 1 | 31.03.2019, 10:27 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4443 | Рейтинг: -714
Читаю эти опусы про милиционеров и возникает вопрос: почему Ирек не пишет про неславных потомком советской милиции. Почему не пишем про Алешина, закомалдина и деева. Про выдуманные дела? Про раздел сферы влияния и тд...



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  • Эксперт
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  • 2 | 31.03.2019, 11:13 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37127 | Рейтинг: +5598,4
160 | 30.03.2019, 22:14 | Автор: Ирек
Публикации: 93 | Комментарии: 7228 | Рейтинг: -493,2

Кухерка, ну кудыть только тебе чумной читать, только ведь дрыгаешься, трепыхаешься истерично полоумная здесь. И даже, со старыми своими закадычными дружбанами перессорилась. Несчастная....
=========================================
Яркий пример того, как дементивная малообразованная (курсы булгахтеров не в счёт), старушенция по кличке "жаба" пытается играть роль пахана.



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  • 3 | 31.03.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
только что про закомалдина и деева писать?
просто нечего, кроме того, что в разы увеличили коррупцию, что уголовные дела не заводятся, а, наоборот прекращаются за взятки.
Спросите жителей, кто-нибудь выскажется о законном разбирательстве и соблюдении закона со стороны полицейских?
Разумеется, нет.
Все они одержимы мыслями и действиями как бы вместо расследования преступлений и мошенничеств раскрутить преступников на немалые деньги и вынести отказное в возбуждении уголовного дела
И все это с легкой руки закомалдина.



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  • Эксперт
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  • 4 | 31.03.2019, 11:21 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37127 | Рейтинг: +5598,4
C 1 июля в России вступает в силу закон, запрещающий употребление мата в СМИ, произведениях литературы, искусства, концертных и театральных постановках. Так что любителям послушать со сцены ненормативную лексику надо поторапливаться. Ну а творческим коллективам, привлекающим публику разнообразной нецензурщиной, пора подумать о своих перспективах.
Остается, впрочем, еще одна пикантная замануха — однополая любовь. В новомодном «Гоголь-центре», финансируемом из столичного бюджета, предусмотрительно разложили яйца по разным корзинам. Мат — само собой, но и про гей-радости не забывают. В этом убедился спецкор «Культуры», внимательно изучив репертуар.

Теперь каждый школьник сообщит, что сюжет «Мертвых душ» разворачивается в лихие 90-е, Чичиков — это американец, приехавший в Россию сколотить капитал, Манилов — трансвестит, а Плюшкин — некрофил, это означает лишь одно: злосчастный подросток посмотрел постановку Кирилла Серебренникова в «Гоголь-центре», бывшем Драмтеатре имени Н.В. Гоголя.

— Никогда не думала, что театр станет местом, куда опасно отпускать детей, — возмущается москвичка Надежда Гордеенко. — Недавно мой сын с одноклассниками ходили на спектакль в «Гоголь-центр». После этого у него в речи стал проскальзывать мат. Сделала замечание, а он: сейчас все так разговаривают, вот и в театре тоже. А мне учительница рассказывала: выдал, что Коробочка предлагала Чичикову оральный секс. Оказывается, и это он почерпнул из спектакля...



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  • 5 | 31.03.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Братья Галеевы орудовала в уфе два года года обокрала кассы 48 организаций, такая сякая уфимская "Черная кошка" вся милицея ее искала, а раскрыла моя тетя лариса кудрявская, работала дозноватлем в милиции Ордженикидзовского района. Выехала на семейный скандал в тимашево и увидела на тумбочке радиоприемник спидолу, а она значиться среди ворованых предметов банды, посмотрела номер и п -издес банде. Спидолу братки галеевы витя и петро подарили тимашевским друзьям . на этом и погорели. Влупили по пятнашке, кража гос. имущества в большом размере.Вот надо о чем писать, громкое дело.



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  • 6 | 31.03.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Валера Юрьевич родился 29 декабря 1950 года в Уфе. 10 классов, школа №97. Работал год слесарем на заводе «Промсвязь». 1961-1971 год, служба в армии ===============================
==================================
Какой молодец Валера, в 11 лет пошёл в армию служить и 10 лет служил.



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  • 7 | 31.03.2019, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ритуально мистическое убийство четверых в Стерлитамаке? Так и осталось не раскрытым,на совести хваленного министра Рыленко. Запутанное дело-как говорит доктор Ватсон. Что то типа "Джека потрошителя", ДНК есть на веревках, которыми связывали приговоренных, сегодня есть шанс поставить точку в этом деле.



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  • 8 | 31.03.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
лейтенант милиции Анатолий Горшков в четыре часа ночи возвращался с семейного скандала.
=========================
Интересно менты пляшут!
Куда можно возвращаться после "семейного скандала" в четыре часа ночи?!
У меня только три варианта:
- Или от жены к любовнице
- Или от любовницы к жене
- Ну еще от одной жены к другой
У кого есть еще варианты?

Писака блин!



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3

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  • 9 | 31.03.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Череп", Черепахин во время ушел с ментовки, открыл частное детективное агентство, потом сеть столовых и банк, а так жил бы на пенсию в 25 кусков. Уважаю.



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  • 10 | 31.03.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
№8 медаль за сообразительность, служил вместе с Горшком так и было от... в дежурку, но Ирек деликатный человек.



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  • 11 | 31.03.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чуб у начальника милиции как у казака шолоховского, похоже на правду - человека предки с Великого Дона.



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  • 12 | 31.03.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 31.03.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
лейтенант милиции Анатолий Горшков в четыре часа ночи возвращался с семейного скандала.
=========================
Интересно менты пляшут!
Куда можно возвращаться после "семейного скандала" в четыре часа ночи?!
У меня только три варианта:
- Или от жены к любовнице
- Или от любовницы к жене
- Ну еще от одной жены к другой
У кого есть еще варианты?

Писака блин!
====================
на семейные скандалы вызывают с дежурки, а не из дома и если ты разбирался с семейным скандалом, то какой уж там сон разогнать тем более морозное утро - не клеится



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  • 13 | 31.03.2019, 12:26 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29555 | Рейтинг: -701,9
"Соблюдая этикет, министр приказал выписать деньги на лечение."

Соблюдая нормы приличия, четко, но вежливо продиктовал секретарше текст приказа. Взял с лёгким полупоклоном отпечатанный лист, подписал.
Чуть было не поцеловал ручку симпатичной сослуживице, но вовремя опомнился. он же не на банкете, тут другие правила этикета.
Поэтому служебным четким тоном приказал снести в канцелярию.
К черту этикет, займусь секретаршой после пяти, - подумал министр, не старый еще мужчина. Надо будет разрядиться после трудового дня.



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  • 14 | 31.03.2019, 12:35 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29555 | Рейтинг: -701,9
"В течение суток Тимофеева конвоировали в Уфу."
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И в течение суток ни разу не обыскали? Или обыскав, не обнаружили? Где же прятал пистолет, в каком хитром месте?



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  • 15 | 31.03.2019, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
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2 апреля 2019 года генералу файрузову стукнуло бы 70 лет! Юбилей. Раскрыл первое заказное убийство в России!!! Жить и жить славному человеку, так обидно



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  • 16 | 31.03.2019, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Вспоминаю соседа в деревне. Утром пойду ср... пардон, в туалет - а у него тут
грядка огурцов... Ну, за туалетом. Да-а... И он с самого со сранья - поливает
чего-то там. Чё делать?.. Свободно же опроститься охота!.. Дощатый туалет.
Ну, ссука, думаю!... На тихой ноте спускаю бижжок... Нет, блять, продолжает поливать!.. Ну, куды таперя от вас девацца?!



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  • 17 | 31.03.2019, 14:40 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 31.03.2019, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ритуально мистическое убийство четверых в Стерлитамаке? Так и осталось не раскрытым,на совести хваленного министра Рыленко. Запутанное дело-как говорит доктор Ватсон. Что то типа "Джека потрошителя", ДНК есть на веревках, которыми связывали приговоренных, сегодня есть шанс поставить точку в этом деле.
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Можно подробней, первый раз слышу



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  • # 18 | 31.03.2019, 15:41 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37127 | Рейтинг: +5598,4

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  • # 19 | 31.03.2019, 15:49 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37127 | Рейтинг: +5598,4

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  • # 20 | 31.03.2019, 15:54 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37127 | Рейтинг: +5598,4

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