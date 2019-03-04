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Бедность растет: Россияне рассказали о своем финансовом положении

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Все больше россиян отмечают ухудшение своего материального положения, говорится в исследовании ФОМ. Несмотря на тот факт, что большинство опрошенных считают свое финансовое состояние средним, 31% заявили о том, что за последние два-три месяца оно ухудшилось. «Актуальные комментарии» рассказывают о других данных исследования.

Бедность растет: Россияне рассказали о своем финансовом положении


33% респондентов заявили, что им хватает на одежду, на крупную бытовую технику — нет. 26% граждан заявили, что им не хватает денег на одежду, 18% россиян могут позволить себе покупку бытовой техники, но им не хватает на машину. 11% признались, что им хватает денег на покупку автомобиля. 11% россиян находятся за чертой бедности, им не хватает денег на питание.

Большинство россиян (62%) считают свое материальное положение средним, 27% оценивают его как плохое, а 10% россиян считают его хорошим.

В обществе также нарастают опасения относительно финансовых перспектив. По мнению 22% россиян, их материальное положение будет ухудшаться. 37% опрошенных рассчитывают на то, что их состояние не изменится, а 21% надеются на улучшения.

Актуальные Комментарии
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  • Эксперт
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  • 1 | 01.04.2019, 10:22 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37127 | Рейтинг: +5598,4
Кто вам сказал, что автор этого стихотворения из этого роддома? Проверяйте, что вы пишете. Автор Оксана Афонина.

Оксана Афонина
Я камень в ваш бросаю огород, В красивых галстуках тупые остолопы! За что вы так не любите народ, Кормящий ваши "праведные" ж..пы? Я кто? Я рядовая медсестра. Живу, кормлю детей на 10.300. И нет уже надежды на Христа. Все чаще вспоминаю коммунистов... Учитель, врач - там гордость и почет... Передовик завода - честь и слава. И на курорт, и в санаторий каждый год Страна своих рабочих посылала. А я сижу и плачу. Как мне жить? Я не лентяй, я - гражданин России! Учу детей я Родину любить, Но вот за что - я объяснить не в силах... До пенсии отец мой не дожил... Кормил семью, не выдержал нагрузки... И в пенсионный фонд всегда платил! Где его деньги? Детям? Хрен вам русский! А мама, два инфаркта пережив, Детей учила НАШЕЙ, РУССКОЙ РЕЧИ, В итоге кукиш с маслом получив... За что нас государство так калечит? Святой и голозадый наш народ Сдает копейки детям на спасенье, А" батюшка" на джипе нам поет, Желает всем вселенского терпенья. Дочурка хочет петь и танцевать, Учиться в школе на одни пятерки... Но что ей мама-медик может дать? Раз в месяц мясо?...Как же это горько! Могучая , великая страна, Ты непоколебимая держава... За что же ты не ценишь ни хрена Простых людей, создавших твою славу?



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  •  
бабушка и мальчик должны были купить одинаковые продукты, надо было потратить как можно меньше денег. бабушка опиралась на свой опыт, а мальчик использовал приложение. Выиграла бабушка, потому что в приложении иногда акции не обновлялись, или же вес был меньше, или товар по спеццене отсутствовал. Не рекомендую использовать приложение при покупке продуктов



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 3 | 01.04.2019, 10:22 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37127 | Рейтинг: +5598,4
Кто вам сказал, что автор этого стихотворения из этого роддома? Проверяйте, что вы пишете. Автор Оксана Афонина.

Оксана Афонина
Я камень в ваш бросаю огород, В красивых галстуках тупые остолопы! За что вы так не любите народ, Кормящий ваши "праведные" ж..пы? Я кто? Я рядовая медсестра. Живу, кормлю детей на 10.300. И нет уже надежды на Христа. Все чаще вспоминаю коммунистов... Учитель, врач - там гордость и почет... Передовик завода - честь и слава. И на курорт, и в санаторий каждый год Страна своих рабочих посылала. А я сижу и плачу. Как мне жить? Я не лентяй, я - гражданин России! Учу детей я Родину любить, Но вот за что - я объяснить не в силах... До пенсии отец мой не дожил... Кормил семью, не выдержал нагрузки... И в пенсионный фонд всегда платил! Где его деньги? Детям? Хрен вам русский! А мама, два инфаркта пережив, Детей учила НАШЕЙ, РУССКОЙ РЕЧИ, В итоге кукиш с маслом получив... За что нас государство так калечит? Святой и голозадый наш народ Сдает копейки детям на спасенье, А" батюшка" на джипе нам поет, Желает всем вселенского терпенья. Дочурка хочет петь и танцевать, Учиться в школе на одни пятерки... Но что ей мама-медик может дать? Раз в месяц мясо?...Как же это горько! Могучая , великая страна, Ты непоколебимая держава... За что же ты не ценишь ни хрена Простых людей, создавших твою славу?



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
бабушка и мальчик должны были купить одинаковые продукты, надо было потратить как можно меньше денег. бабушка опиралась на свой опыт, а мальчик использовал приложение. Выиграла бабушка, потому что в приложении иногда акции не обновлялись, или же вес был меньше, или товар по спеццене отсутствовал. Не рекомендую использовать приложение при покупке продуктов



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 01.04.2019, 10:25 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37127 | Рейтинг: +5598,4
======По мотивам творчества И. Муксаттарова.:
Вечерело.
Дежурный офицер отдела милиции Советского района Уфы, лейтенант милиции Анатолий Горшков в четыре часа ночи возвращался с семейного скандала. Вздыхая морозный воздух, он пытался разогнать сон. Неожиданно во дворе пятиэтажки, словно эхо его шагов раздался шум.
С трудом переваливаясь с тяжелыми пакетами мимо прошагала соседка.
Вот ведь баба, бухает каждый день. И откуда деньги берет?
Лен! Может хватит бухать?
Молчи, старый пидора с. На свои пью, трудовые. Сёдни вот опять за модераторство получила. Давлю гадов, хоть и по образованию булгахтерша.



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  • 6 | 01.04.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, у олигархов и чинушей состояние и материальное благополучие улучшается - это общеизвестно - что об этом талдычить.
Но у основной массы ухудшается неуклонно, какие бы благодушные проценты не приводились.
В основном у жителей уже давно не хватает на полноценное питание.
Хлеб и макарошки с картошкой.
молочных продуктов пратически нет.
В республике-так называемой ялаловым "молочной стране" нет молока и молочных продуктов.
Что мы едим - пальмовое масло вперемежку с говяжим жиром.
Все молкомбинаты поголовно выпускают эту, ядерную для организма, смесь
государство и правительство медведпутов занимается сирией,венесуэлой украиной донбассом



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