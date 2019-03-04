Бедность растет: Россияне рассказали о своем финансовом положении

Все больше россиян отмечают ухудшение своего материального положения, говорится в исследовании ФОМ. Несмотря на тот факт, что большинство опрошенных считают свое финансовое состояние средним, 31% заявили о том, что за последние два-три месяца оно ухудшилось. «Актуальные комментарии» рассказывают о других данных исследования.33% респондентов заявили, что им хватает на одежду, на крупную бытовую технику — нет. 26% граждан заявили, что им не хватает денег на одежду, 18% россиян могут позволить себе покупку бытовой техники, но им не хватает на машину. 11% признались, что им хватает денег на покупку автомобиля. 11% россиян находятся за чертой бедности, им не хватает денег на питание.Большинство россиян (62%) считают свое материальное положение средним, 27% оценивают его как плохое, а 10% россиян считают его хорошим.В обществе также нарастают опасения относительно финансовых перспектив. По мнению 22% россиян, их материальное положение будет ухудшаться. 37% опрошенных рассчитывают на то, что их состояние не изменится, а 21% надеются на улучшения.