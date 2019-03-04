33% респондентов заявили, что им хватает на одежду, на крупную бытовую технику — нет. 26% граждан заявили, что им не хватает денег на одежду, 18% россиян могут позволить себе покупку бытовой техники, но им не хватает на машину. 11% признались, что им хватает денег на покупку автомобиля. 11% россиян находятся за чертой бедности, им не хватает денег на питание.
Большинство россиян (62%) считают свое материальное положение средним, 27% оценивают его как плохое, а 10% россиян считают его хорошим.
В обществе также нарастают опасения относительно финансовых перспектив. По мнению 22% россиян, их материальное положение будет ухудшаться. 37% опрошенных рассчитывают на то, что их состояние не изменится, а 21% надеются на улучшения.
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Бедность растет: Россияне рассказали о своем финансовом положении
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