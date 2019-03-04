«Я кто? Я рядовая медсестра. Живу, кормлю детей на 10300»
- с этих строк начинается стихотворение. Автор вспоминает коммунистов и период, когда учители и врачи, а также передовики завода были в почете, им ежегодно выдавали путевки в санаторий.
«За что нас государство так калечит?» - горькие слова автора выражают обиду за медиков.
Анонимный автор также делает акцент на том, что страна не ценит и не уважает простых людей.
ПроУфу
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Врачи из Башкирии написали стихотворение про свою зарплату
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