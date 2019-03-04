Врачи из Башкирии написали стихотворение про свою зарплату

В одной из групп в социальной сети врачи разместили стихотворение о своей зарплате. Всё больше и больше людей высказываются по поводу своих реальных зарплат. Кто-то фотографирует свои расчетные листки, а кто-то пишет стихотворения.«Я кто? Я рядовая медсестра. Живу, кормлю детей на 10300»- с этих строк начинается стихотворение. Автор вспоминает коммунистов и период, когда учители и врачи, а также передовики завода были в почете, им ежегодно выдавали путевки в санаторий.«За что нас государство так калечит?» - горькие слова автора выражают обиду за медиков.Анонимный автор также делает акцент на том, что страна не ценит и не уважает простых людей.