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Врачи из Башкирии написали стихотворение про свою зарплату

  • Опубликовано: ПроУфу | 01.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 13008 | Комментарии: 3
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В одной из групп в социальной сети врачи разместили стихотворение о своей зарплате. Всё больше и больше людей высказываются по поводу своих реальных зарплат. Кто-то фотографирует свои расчетные листки, а кто-то пишет стихотворения.

Врачи из Башкирии написали стихотворение про свою зарплату


«Я кто? Я рядовая медсестра. Живу, кормлю детей на 10300»

- с этих строк начинается стихотворение. Автор вспоминает коммунистов и период, когда учители и врачи, а также передовики завода были в почете, им ежегодно выдавали путевки в санаторий.

«За что нас государство так калечит?» - горькие слова автора выражают обиду за медиков.

Анонимный автор также делает акцент на том, что страна не ценит и не уважает простых людей.

Врачи из Башкирии написали стихотворение про свою зарплату


ПроУфу
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  • Гость
  •  
  • 1 | 01.04.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Клептократическое олигархическое преступное государство.
Уже сутки все программы теле и радио вещают о нарушениях на выборах в Украине. изобличая махинации, абсолютно такие же как на выборах 18 марта в России.
Как две капли воды.



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  • Участник
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глаза керосином



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1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 01.04.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
МИФЫ О СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ
Официальная средняя зарплата в России на сегодняшний день составляет 43400 рублей.
Среднестатистическое значение получается сложением и является числом, равном сумме всех чисел множества, делённым на их количество. Простой пример если мы имеем 10 человек девять из которых получают по 1 рублю а один получает 100, то средняя зарплата у этих людей будет 10,9 рублей.
Так например если 9 человек у нас получает по 1 рублю, а 1 человек 100 рублей. То медианное значение будет равно единице.
Таким образом, медианное значение заработной платы как правило статистически и отражает ту самую цифру которую получает именно большинство людей.
Примерное значение медианной зарплаты на текущий момент 31408 руб.
Чистыми же после вычета подоходного налога большинство россиян получает соответственно 27324 рублей.
И эта цифра уже намного больше похожа на то, что среднестатистический россиянин видит в провинции вокруг себя. При этом нужно учитывать, что показатели той же медианной зарплаты немного сдвигаются вверх большим количеством силовиков с хорошей по российским мерам зарплатой которые не во всех провинциальных городах присутствуют в большом количестве это так же влияет на восприятие людей.



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