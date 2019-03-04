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Когда органы работают правильно: Задержан бывший министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев

  • Опубликовано: ПроУфу | 02.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 19760 | Комментарии: 40
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Экс-министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий при реализации земельных участков.

Когда органы работают правильно: Задержан бывший министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев


Сегодня стало известно о задержании вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева, проходящего фигурантом по делу, известному как «большой хапок».

Информацию подтвердили в Следственном комитете Башкирии. 47-летнему вице-премьеру Правительства РБ, министру земельных и имущественных отношений, предъявлено обвинение о превышении должностных полномочий. Уголовное дело было возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по РБ.

В ходе следствия было установлено, что в ноябре 2015 года Гурьев в обход установленного законом порядка проведения конкурсных процедур организовал реализацию двух земельных участков общей площадью более 17 тысяч кв. м. в собственность ООО «Группа компаний СУ-10» по цене, наполовину заниженной от кадастровой стоимости участков.

Речь идет о земельных участках по адресам Кустарная, 19 и Проспект Октября, 50/3, кадастровая стоимость которых составляет 60,5 млн, а общая площадь – более 17 тысяч кв. м.

При этом тогда у Минземимущества РБ не было права распоряжаться указанными земельными участками.

Из-за этих действий были существенно нарушены права и законные интересы общества и государства и причинены тяжкие последствия в виде неполучения Башкирией дохода от реализации государственного имущества в общей сложности около 27 млн рублей.

Сейчас Гурьев, как уже сообщалось ранее, задержан. С ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также круг лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается при содействии Управления ФСБ по РБ.

Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.

ПроУфу
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  • 1 | 02.04.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Молодцы ребята из ФСБ!



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  • 2 | 02.04.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Некоторые районы заждались подобных мероприятий в своём районе



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  • 3 | 02.04.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Думаю,что это Ялалов И.И. продолжает свою бескомпромиссную борьбу с расхитителями и ворами даже находясь в дали от родины.Вот молодец.



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  • 4 | 02.04.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда руки ФСБ доберется до покорителя Гималаев за многолетние расхищение бюджетных средств в личных целях?
Это было бы очень громкое дело, Гурьев на этом фоне оказался невинной овечкой.



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  • 5 | 02.04.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Без участия "большой хопок" был просто невозможным.
Если даже представить что его каким то образом "обошли" что НЕВОЗМОЖНО, то он должен быть привлечен к ответственности, за халатность, за несоответствие занимаемой должности, за безответственност , за черт знает еще за что!!!!
А по большому счету,я уверен, что во главе всех этих схем по земельным делам стоит именно ОН,- ялалов!



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  • 6 | 02.04.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересная система и СТРАНА -стоит побыть министром или еще выше-вице-премьером -тебе обязательно потом предъявят обвинение .Что в ЦЕНТРЕ .что на местах Или все воры поголовно,которых надо не просто арестовывать и судить,о чем мы слышим,но не СЛЫШИМ О ВОЗВРАТЕ УКРАДЕННОГО и за тем СТРЕЛЯТЬ на лобном месте .
Но в голову вкрадываются ДРУГИЕ мысли .Пришедшие на ИХ место не могут пережить УКРАДЕННОГО и инициируют все эти дела ,а сами в это время глотают новые МИЛЛИОНЫ и МИЛЛИАРДЫ .Кто ответил за то,что рекомендовал того или иного мзаимца и вора ,кто вытаскивает на свет божий министров,которые даже не по делам .а мордой вызывают отвращение ? Кто их назначает ? Интересный вопрос....



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  • 7 | 02.04.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Оказывается . кроме Бабая , есть еще один вор !



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  • 8 | 02.04.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 02.04.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересная система и СТРАНА -стоит побыть министром или еще выше-вице-премьером -тебе обязательно потом предъявят обвинение .
----------------------------------------

Как только становятся министром или еще выше-вице-премьером, перестают делиться.
Так чта обвинение есть принуждение к братскому дележу нажитого кровью и потом.



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  • 9 | 02.04.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Не знаю кто такой Гурьев,но Хамитов всегда говорил про своих назначенцев,что они честные ,высокопрофессиональные специалисты и эта команда будет работать для народа.



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  • 10 | 02.04.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Без участия "большой хопок" был просто невозможным.
Если даже представить что его каким то образом "обошли" что НЕВОЗМОЖНО, то он должен быть привлечен к ответственности, за халатность, за несоответствие занимаемой должности, за безответственност , за черт знает еще за что!!!!
А по большому счету,я уверен, что во главе всех этих схем по земельным делам стоит именно ОН,- ялалов! ==========Ялалов И.И.--это наше знамя победы над коррупцией и жульничеством.



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  • 11 | 02.04.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хватит сажать не винных порядочных людей! Очень Опытный



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  • 12 | 02.04.2019, 12:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63465 | Рейтинг: +12206,7
Ни одного чиновника нет, который припуйле не украл хоть несколько миллионов. НИ ОДНОГО!



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  • 13 | 02.04.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто содействовал понятно А кому помогал . Где фамилии. Небось все члены единой Росси.. Не стесняйтесь, фамилии в студию



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  • 14 | 02.04.2019, 12:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63465 | Рейтинг: +12206,7
1 | 02.04.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован

Молодцы ребята из ФСБ!
_____________________________
Сам себя не похвалишь - ходишь, как обосранный...

Вот как работают "ребята из ФСБ":

zsbooka 2 апреля 2019, 10:13
Уверен эта дикая история будет сегодня во всех СМИ
Итак, короткое вступление для понимания ситуации.

Есть некий небольшой район в Новой Москве – посёлок Сосенское, где вот прямо сейчас разворачиваются удивительные и вместе с тем абсолютно характерно-стандартные для современной России события.

Для начала уточню ещё кое-что, чтобы было более понятен масштаб и место действия: посёлок Сосенское – это небольшой район, который недавно был включён в границы Новой Москвы и приобрёл внезапно статус «столицы» нашей Родины. По данным википедии там проживают 20 000 человек, но по факту уже примерно в 5 раз больше – новые районы Москвы энергично застраивают застройщики.

Итак, в этом небольшом муниципалитете в сентябре 2018 года прошли очередные выборы в местное муниципальное законодательное собрание, на которых, внезапно для местной зажравшейся поселковой номенклатуры, победили активные «самовыдвиженцы» из свежих многоэтажек. И вот тут сразу началось…

Впрочем, прежде, чем рассказывать дальше (а там будет дичная дичь), уточню ещё кое-что важное: бюджет этого небольшого московского муниципалитета составляет… внимание: более миллиарда рублей в год! Вы представляете масштаб?! И вот теперь, поняв цену вопроса, перейдём уже к изложению поражающих воображение частностей.

продолжу



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  • 15 | 02.04.2019, 12:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63465 | Рейтинг: +12206,7
Дикий беспредел в Новой Москве: голосуйте как вам велят или посадим!

Итак, сразу же после выборов перед местными «элитами» встала серьёзная проблема – они потеряли спаянное многолетней коррупцией большинство в Совете посёлка Сосенское, и перед ними замаячила сложность с согласованием должности Главы администрации, кандидатуру которой этот Совет должен утвердить. Но тёртые номенклатурщики не растерялись и принялись подкупать новых «независимых» депутатов. Фактически независимым депутатам-самовыдвиженцам в местном Совете противостоит сплочённая группа депутатов от «Единой России» (9 против 7 соответственно) и для формирования устойчивого большинства «ЕдРосам» достаточно перетянуть на свою сторону двоих. Цена предательства интересов граждан, выбравших этих депутатов – 30.000$ единовременно и по 30.000 рублей ежемесячно в дальнейшем… Впрочем, тут даже описывать словами ничего не надо – всё есть на видео, на котором депутат Долженков Василий Михайлович от имени фракции «ЕдРосов» пришёл подкупать нового депутата:

https://youtu.be/2mWChvpUosU

далее



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  • 16 | 02.04.2019, 12:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63465 | Рейтинг: +12206,7
Но, к удивлению «старой гвардии», независимые депутаты оказались неподкупны. Более того, один из них пошёл в ФСБ и написал заявление, после чего, под контролем ФСБшников была осуществлена эта запись переговоров о подкупе, где депутат-старожил объяснял новоиспечённому преставителю народа размер выгоды от поддержки «линии партии», рисуя на листочке цифры, и готов был уже передать деньги, оставалось только произвести его задержание с поличным… Но этого так и не произошло… То есть, вы понимаете ситуацию? Есть заявление о попытке подкупа, есть запись переговоров об этом, но вместо задержания с поличным ФСБ фактически тупо внаглую слило раскрытие преступления и саботировало арест во время передачи денег. В итоге осталась только попытка подкупа, но и по этому поводу уголовного дела… нет! А прошло уже, вообще-то, несколько месяцев. И это – напоминаю – ФСБ. А что тогда говорить про полицию или прокуратуру…

Дальше – больше.

А в чём вообще суть проблемы? – спросите вы. А суть в том, что все последние годы Главой администрации посёлка Сосенское была некая Тараканова Татьяна Юрьевна. Именно её и хотели опять протолкнуть местные депутаты от «Единой России». «Независимые» же депутаты, внезапно для местных «элит» выбранные народом, получив доступ к документам и отчётам администрации, изучив их, охренели настолько, что подали сразу несколько заявлений в полицию и суды, чтобы те изучили ситуации и документы, имеющие явные признаки хищения.

Например, благоустройство одного только сквера в их посёлке обошлось бюджету муниципального образования… Как вы думаете: сколько может стоить благоустройство сквера? Миллион рублей? Напоминаю: теперь это – Новая Москва. Ну, ваши предположения? 10 миллионов? 100 миллионов?.. Нет, конечно же нет. Благоустройство сквера в посёлке Сосенское обошлось местному бюджету в астрономические 2.000.000.000 (два миллиарда!) рублей. На эти деньги можно было завод построить или несколько космических ракет в космос запустить, а в посёлке Сосенское на эти деньги произвели благоустройство сквера. Дааа…

Ну и всё остальное там в таком же духе: одни и те же подрядчики, головокружительные цифры в сметах, липовые какие-то схемы… Короче: ***ец, если одним словом.

И вот эту же бабу, при которой вся эта херня была, депутаты от «Единой России» хором хотят опять протащить к власти. А «независимые» депутаты упёрлись…

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  • 17 | 02.04.2019, 12:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63465 | Рейтинг: +12206,7
И тут, по старой схеме, был организован «конкурс» на право занимать должность Главы администрации посёлка Сосенское (по закону и Уставу муниципалитета должен быть проведён конкурс). По ходу дела все зиц-конкуренты слились и в финале осталась одна «бронзово-безупречная» Тараканова Татьяна Юревьена. При этом, кстати, это именно «старая схема» – буквально таким же образом она и раньше становилась Главой: все прочие кандидаты сливались и в финале всегда Тараканова оказывалась одна – в гордом безальтернативном одиночестве. Но в этот раз большинство из депутатов-самовыдвиженцев сказали твёрдо: «Ну уж нет, не в этот раз, идите нах… Ну, то есть, вы нам не подходите…»

Что?! Номенклатурщики не долго размышляли, как прищучить непокорных депутатов – они подали в суд на Совет и суд, в кратчайшие сроки рассмотрев это дело, постановил: «Совет депутатов обязан назначить Тараканову на должность Главы администрации поселения Сосенское».

И это, блять, полный трындец и финиш: судья, вообще не парясь, решила, что может заставить депутатов проголосовать так, как ей хочется. Проголосовать! Ну, то есть, чтобы вы поняли: депутаты говорят «нас не устраивают итоги конкурса, где в финале только один кандидат и нам не из кого выбирать, поэтому мы хотим провести новый конкурс», а судья им говорит «а вот хрен вам! Вы обязаны проголосовать за вот этого кандидата, будто бы вы хотите, чтобы именно она стала Главой администрации…» Это просто пипец какой-то. Сюр и абсурд. Ну это как если на следующих выборах президента России не будет ни одного другого кандидата, кроме Путина, и полиция будет гнать людей на выборы, под страхом ареста, чтобы собрать необходимый процент явки – это всё, полный трындец. И вот именно это и происходит примерно сейчас в посёлке Сосенское.

Но ведь любое решение суда можно оспорить, да? Можно ведь всегда разобраться в вышестоящей инстанции? А вот хрен вам опять: судья принимает решение, что её решение подлежит немедленному исполнению – она выдаёт исполнительный лист и приставы-исполнители идут к депутатам, чтобы принудить их проголосовать за Тараканову. И это, блин, вообще не шутка!

https://youtu.be/avjNFK3zaOo

и еще



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  • 18 | 02.04.2019, 12:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63465 | Рейтинг: +12206,7
При этом, само решение суда депутатам судья не выдаёт – оно, типа, ещё не готово. То есть, оцените казуистику суки «вершителя справедливости»: есть решение суда, которое приставы-исполнители уже пытаются исполнить, но самого текста решения ещё нет и поэтому оспорить его буквально невозможно – и это, блять, реальный ***ец. Нет, я не раз сталкивался с чем-то подобным по отдельности, поэтому каждый из фактов этой истории сам по себе не очень удивляет, но когда всё это, как в описываемом случае, вот настолько вместе свернулось в тугой клубок беспредельной наглости – это какой-то уже реальный ***ец просто. Уже слишком трудно подбирать цензурные слова. Это именно тот случай, когда наглость всё попутавших от безнаказанности пидарасов переходит все терпимые границы…

Причём, обратите ещё внимание на нюансы: пристав-исполнитель сидит на заседаниях Совета депутатов и требует, чтобы они проголосовали за Тараканову; на Совете присутствует депутат Долженков, который пытался подкупить других депутатов, об этом есть видеозапись, есть заявление в ФСБ, но персонаж на свободе, нагло ухмыляется и наравне с прочими депутатами голосует; к мужу-бизнесмену женщины-депутата пришли из ОБЭП и, особо не парясь, прямо сказали «твоя жена должна проголосовать за Тараканову, иначе у тебя будут проблемы»… И вот как ко всему этому относиться?!

Правовые особенности ситуации заключаются в том, что: во-первых, приставы-исполнители могут бесконечно требовать собрания Совета и в какой-то момент часть «независимых» депутатов, например, по странному стечению обстоятельств могут не попасть на заседание Совета и большинство окажется у «ЕдРа» – ну совершенно случайно, конечно же; во-вторых, если депутаты будут долго отказываться проголосовать за навязываемого им кандидата, то Совет смогут вообще распустить до следующих выборов (через полгода).

и еще



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  • 19 | 02.04.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Очень опытный, напишите о Гильмутдинове, Закомалдине, П., Дееве, Султанове, Назарове, Горбунове, Бикбулатовой, Логинове, о минлесхозе, о судьях (всех), о главах районов, о полиции и т.д., и т.п.



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  • 20 | 02.04.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 02.04.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Хватит сажать не винных порядочных людей!

----------------------

НЕ ВИННЫЕ (не пьющие вина) порядочными не бывают.

Раньше говорили: или начальником хочет стать, или больной.



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