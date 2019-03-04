Сегодня стало известно о задержании вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева, проходящего фигурантом по делу, известному как «большой хапок».
Информацию подтвердили в Следственном комитете Башкирии. 47-летнему вице-премьеру Правительства РБ, министру земельных и имущественных отношений, предъявлено обвинение о превышении должностных полномочий. Уголовное дело было возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по РБ.
В ходе следствия было установлено, что в ноябре 2015 года Гурьев в обход установленного законом порядка проведения конкурсных процедур организовал реализацию двух земельных участков общей площадью более 17 тысяч кв. м. в собственность ООО «Группа компаний СУ-10» по цене, наполовину заниженной от кадастровой стоимости участков.
Речь идет о земельных участках по адресам Кустарная, 19 и Проспект Октября, 50/3, кадастровая стоимость которых составляет 60,5 млн, а общая площадь – более 17 тысяч кв. м.
При этом тогда у Минземимущества РБ не было права распоряжаться указанными земельными участками.
Из-за этих действий были существенно нарушены права и законные интересы общества и государства и причинены тяжкие последствия в виде неполучения Башкирией дохода от реализации государственного имущества в общей сложности около 27 млн рублей.
Сейчас Гурьев, как уже сообщалось ранее, задержан. С ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также круг лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается при содействии Управления ФСБ по РБ.
Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.
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Когда органы работают правильно: Задержан бывший министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев
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