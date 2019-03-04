Среди них — утилизационный, экологический и гостиничный сборы, плата за негативное воздействие на окружающую среду, сбор с большегрузов и с операторов связи.
Плата за проезд для грузовиков по федеральным трассам станет «сбором за пользование автомобильными дорогами федерального значения общего пользования». За один километр пути придется платить по 3,73 рубля. Сейчас действует льготный тариф 1,91 рубль. Таким образом, сбор вырастет почти в два раза. Если быть точным, в 1,9 раз.
К слову, премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что включение некоторых неналоговых платежей в Налоговый кодекс не изменит фактическую нагрузку по ним.
Напомним, с 1 января 2019 года в России повысился НДС с 18 до 20% – несмотря на заявление министра финансов Силуанова в мае 2018 года о том, что в ближайшие шесть лет налоги повышаться не будут. Похожее заявление Медведев делал еще в 2015 году.
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Готовьте ваши пустые карманы: Минфин России планирует ввести новые налоги
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