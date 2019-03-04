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Готовьте ваши пустые карманы: Минфин России планирует ввести новые налоги

  • Опубликовано: ПроУфу | 02.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 32058 | Комментарии: 28
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Минфин России 1 апреля опубликовал проект о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс РФ. В документе указаны шесть новых обязательных сборов, которые могут свалиться на головы россиян. Их появление в Налоговом кодексе может означать распространение уголовной ответственности за уклонение от их уплаты. Текст проекта можно посмотреть по ссылке.

Готовьте ваши пустые карманы: Минфин России планирует ввести новые налоги


Среди них — утилизационный, экологический и гостиничный сборы, плата за негативное воздействие на окружающую среду, сбор с большегрузов и с операторов связи.

Плата за проезд для грузовиков по федеральным трассам станет «сбором за пользование автомобильными дорогами федерального значения общего пользования». За один километр пути придется платить по 3,73 рубля. Сейчас действует льготный тариф 1,91 рубль. Таким образом, сбор вырастет почти в два раза. Если быть точным, в 1,9 раз.

К слову, премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что включение некоторых неналоговых платежей в Налоговый кодекс не изменит фактическую нагрузку по ним.

Напомним, с 1 января 2019 года в России повысился НДС с 18 до 20% – несмотря на заявление министра финансов Силуанова в мае 2018 года о том, что в ближайшие шесть лет налоги повышаться не будут. Похожее заявление Медведев делал еще в 2015 году.

ПроУфу
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  • 1 | 02.04.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.04.2019, 10:22 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37127 | Рейтинг: +5597,8
...

Оксана Афонина

Я камень в ваш бросаю огород,
В красивых галстуках тупые остолопы!
За что вы так не любите народ,
Кормящий ваши "праведные" ж..пы?

Я кто? Я рядовая медсестра.
Живу, кормлю детей на 10.300.
И нет уже надежды на Христа.
Все чаще вспоминаю коммунистов...

Учитель, врач там - гордость и почет...
Передовик завода - честь и слава.
И на курорт, и в санаторий каждый год
Страна своих рабочих посылала.

А я сижу и плачу... Как мне жить?
Я не лентяй, я - гражданин России!
Учу детей я Родину любить,
Но вот за что - я объяснить не в силах...

До пенсии отец мой не дожил...
Кормил семью, не выдержал нагрузки...
И в пенсионный фонд всегда платил!
Где его деньги? Детям? Хрен вам русский!

А мама, два инфаркта пережив,
Детей учила НАШЕЙ, РУССКОЙ РЕЧИ,
В итоге кукиш с маслом получив...
За что нас государство так калечит?

Святой и голозадый наш народ
Сдает копейки детям на спасенье,
А" батюшка" на джипе нам поет,
Желает всем вселенского терпенья.

Дочурка хочет петь и танцевать,
Учиться в школе на одни пятерки...
Но что ей мама-медик может дать?
Раз в месяц мясо?...Как же это горько!

Могучая , великая страна,
Ты непоколебимая держава...
За что же ты не ценишь ни хрена
Простых людей, создавших твою славу?



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  • 2 | 02.04.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все эти налоги в конечном счете ударят конкретно по МНЕ!
Я считаю, что МОЙ враг, не во вне, а внутри РФ, и этот враг руководство гоударством, которое питается своими подданными!



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  • 3 | 02.04.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это еще не все: нужно вести, как в старину, на печные и вентиляционные трубы домов



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  • 4 | 02.04.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Удивляюсь почему этот режим до сих не ввел налог на воздух?!
У млять, нахрена подсказал...



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  • 5 | 02.04.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 02.04.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Удивляюсь почему этот режим до сих не ввел налог на воздух?!
У млять, нахрена подсказал...
----------------------------------------

Надо бы отправить письменное предложение с уведомлением, чтобы они не отвлекаясь на чепуху разную занялись с твоим предложением.



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  • 6 | 02.04.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нужно обязательно повышать еще налоги! Нам нужно как можно быстрее разбить ИГИЛ и сохранить наше государство от всякой нечести, а мы потерпим , ведь все делается только к лучшему! Очень Опытный



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  • 7 | 02.04.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 02.04.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Удивляюсь почему этот режим до сих не ввел налог на воздух?!
У млять, нахрена подсказал...
------------------------

Типун те...



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  • 8 | 02.04.2019, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У меня жопа к дивану приросла. А как у вас, грозные воины?



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  • 9 | 02.04.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Могучая , великая страна,
Ты непоколебимая держава...
За что же ты не ценишь ни хрена
Простых людей, создавших твою славу?

— + -1 Оценили
1
----------------------

А чо, Ленка? Из-за того, что Юнг? Ну ты, блин, даёшь!



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  • 10 | 02.04.2019, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
создавайте побольше "пионерско-комсовских" организаций. ведь кто такие "пионеры страны советов" -это дружное большинство, всегда готовое сплотиться вокруг решения ПАРТИИ, которое всегда - ОДОБРЯМС!!! сказали платить- знач поддержим , сказали нельзя критиковать - знач нельзя... и если ты, вдруг не исполнишь решение организации , то...
а для чего создавались школьные советы? а именно для того, что бы продвигать идеи администрации в массы... ничего не напоминает? спрашиваю у Корнея и ОО
турк



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  • 11 | 02.04.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 02.04.2019, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
создавайте побольше "пионерско-комсовских" организаций. ведь кто такие "пионеры страны советов" -это дружное большинство, всегда готовое сплотиться вокруг решения ПАРТИИ, которое всегда - ОДОБРЯМС!!! сказали платить- знач поддержим , сказали нельзя критиковать - знач нельзя... и если ты, вдруг не исполнишь решение организации , то...
а для чего создавались школьные советы? а именно для того, что бы продвигать идеи администрации в массы... ничего не напоминает? спрашиваю у Корнея и ОО
турк

=====================

И это говорит Советский Офицер. Я хоть и не Корней, и не О.О., но скажу так: из двух зол выбирают меньшее. То есть, Советскую Власть. А дое.бацца можно и до столба.



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  • 12 | 02.04.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И при коммунистах, и сейчас, правят одни и те же, и так будет всегда, не ждите ничего другого. Налоги надо собирать, и всех учитывать, а не то оборзели, все берут, но не отдают, устроили тут государство в государстве. Ничего, со временем всё наладится.



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  • 13 | 02.04.2019, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И это говорит Советский Офицер. Я хоть и не Корней, и не О.О., но скажу так: из двух зол выбирают меньшее. То есть, Советскую Власть. А дое.бацца можно и до столба.
_________________________
ууууу....ты меня пристыдил, мля, стыдно мне...
давай по порядку
1. где я тут пишу про Совейскую власть? система управления или менеджмент подразумевает в себе, на любом уровне, создание группы, которая будет продвигать идеи руководства. это элементарно для любого государства, предприятия, коллектива.
2. если идеи руководства идут вразрез с общечеловеческими понятиями, то тот, кто их продвигает и поддерживает - такой же 3.14дор , как и руководство, которое эти идеи провозглашает.
по перечисленным пунктам возражения есть?
3. создавая Юнармейские отряды, что делает руководство? готовит защитников? защитников кого от кого и чего от чего? если вы про Защитников Отечества от внешних врагов -не смешите меня, я проф.военный. Я изучил закон о Юнармии от корки до корки. Я знаю систему финансирования ЮА, знаю методы и планы по воспитанию ЮА-йцев и уверяю -это всё - унылое хавно. постоять у условного мавзолея в карауле. проехаться до бронепоезда сирийской победы , прочитать трогательный стих на 23 февраля и 9 мая...АУУУУУУ, это можно делать и без создания официальной организации. а вот сплотить вокруг нацлидера (вокруг идеи руководства) - одобрямс!!! вот тут нужна какая то ОРГАНИЗАЦИЯ. Не важно как она будет называться, ну например ЮНАРМИЯ. в ЮА учат, что навальный - зло, что бунтовать нельзя и что бабушка торгующая в переходе -главный враг государства. в ЮА учат, что от коллектива отделяться нельзя, нельзя своё мнение ставить выше коллективного, нельзя быть белой вороной. и самое главное там учат - царь (учитель, директор...) всегда ПРАВ, а если он не прав - смотри п. 1 и не вздумай высказаться по этому поводу...
сетаки жду ОО и Корнея
турк



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  • 14 | 02.04.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 02.04.2019, 12:57 | Автор:

И при коммунистах, и сейчас, правят одни и те же, и так будет всегда, не ждите ничего другого. Налоги надо собирать, и всех учитывать, а не то оборзели, все берут, но не отдают, устроили тут государство в государстве. Ничего, со временем всё наладится.
================================================
Неблагодарные люди , быстро забывают добро !
Выйдя на пенсию в 60 и сидя в квартире
построенным при коммунистах , получив ее бесплатно
Ты бездумно поддакиваешь ХОРЬКАМ , которые привели
тебя к " светлой " жизни в полуколониальной стране ?



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  • 15 | 02.04.2019, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дорога Уфа- аэропорт опять потребовала ремонта на 291 млн. рублей. Угадайте с первого раза кто снова там будет класть асфальт ?Правильно- армяне.



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  • 16 | 02.04.2019, 15:00 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 02.04.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 02.04.2019, 12:57 | Автор:

И при коммунистах, и сейчас, правят одни и те же, и так будет всегда, не ждите ничего другого. Налоги надо собирать, и всех учитывать, а не то оборзели, все берут, но не отдают, устроили тут государство в государстве. Ничего, со временем всё наладится.
================================================
Неблагодарные люди , быстро забывают добро !
Выйдя на пенсию в 60 и сидя в квартире
построенным при коммунистах , получив ее бесплатно
---------------------------------------------------

Ты идиот, получил за свое коммунякство, до сих пор продолжаешь свою политинформацию. Поэтому и хвалишь блатной режим. А миллионы простолюдин до сих пор проживают в купленных в коммунякских годах хибарах.
Не веришь, поднимись на Курочкионо гору, Собачую гору и глянь вниз, весь пейзаж перед тобой будет.



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  • 17 | 02.04.2019, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 02.04.2019, 15:00 | Автор:

Ты идиот, получил за свое коммунякство, до сих пор продолжаешь свою политинформацию. Поэтому и хвалишь блатной режим. А миллионы простолюдин до сих пор проживают в купленных в коммунякских годах хибарах.
Не веришь, поднимись на Курочкионо гору, Собачую гору и глянь вниз, весь пейзаж перед тобой будет.
================================================
Зато сегодня пейзаж изменился ! Все застроили и все
" бесплатно " раздают ! Даже возраст на пенсию тебе не
прибавили , не успели 5 лет впаять !
Жалко посмотреть бы , на тебя где пристроился бы
сегодня - сейчас , чтобы до 65 лет поработать !
Весь твой Запал Пустобреха и Блюдолиза пропал бы !



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  • 18 | 02.04.2019, 16:36 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12215 | Рейтинг: -1892,5
3. создавая Юнармейские отряды, что делает руководство? готовит защитников? защитников кого от кого и чего от чего? если вы про Защитников Отечества от внешних врагов -не смешите меня, я проф.военный. Я изучил закон о Юнармии от корки до корки. Я знаю систему финансирования ЮА, знаю методы и планы по воспитанию ЮА-йцев и уверяю -это всё - унылое хавно. постоять у условного мавзолея в карауле. проехаться до бронепоезда сирийской победы , прочитать трогательный стих на 23 февраля и 9 мая...АУУУУУУ, это можно делать и без создания официальной организации
_______________________________________________
Очень нужное и полезное дело - такие организации.
В первую очередь для самих мальчишек и девчонок. С выездами, походами, зарницами и т.п. Научить разводить костёр, поставить палатку или соорудить шалаш, стрелковая и физическая подготовка. Уроки истории. Нашей истории. Очень показательна, между прочим, подготовка в "Гитлерюгенд". Только убрать пропаганду нацизма и прочей тряхомудии. Но обязательно оставить патриотическое воспитание.
Но.
Надо убрать эти организации из школ. Не хрен учительницам, которые сами в этих делах ни в зуб ногой доверять такое дело для галочки и отчётов.
Этим должны заниматься энтузиасты своего дела, и не обязательно бывшие военные, хотя и желательно. Возможно также создание кружков.
А в школы вернуть предмет - начальная военная подготовка. Но с нормальными учебниками (хотя бы по типу учебника сержанта), нормальной УМБ и специально готовить преподавателей этого предмета.



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  • 19 | 02.04.2019, 16:40 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12215 | Рейтинг: -1892,5
И да, Турк, напрасно ты насмехаешься над комсомолом и пионерией. Они доказали свою состоятельность в тяжёлые времена. В первые пятилетки и ВОВ.
А потом их отдали на откуп школам. И всё стало для галочки и отчётов. Торжественно и бестолково. Хотя, кое-какие элементы даже школьная бюрократия и феминистки вытравить не смогли.
Пропитали организации "либеральными и общечеловеческими" ценностями.
Теперь пожинаем плоды.



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  • 20 | 02.04.2019, 16:48 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12215 | Рейтинг: -1892,5
И у нас была до ВОВ прекрасная работа с молодёжью. В том числе и военная подготовка. Ворошиловские стрелки, площадки для прыжков с парашютом, авимаодготока и прочее.
Именно подготовка ы "Гитлерюгенд" помогала немцам вертеть всю Европу, заставила обоссаться США и даже наших предков оттеснить до Волги.
А наша подготовка, в свою очередь, помогла выстоять и гнать немцев до Берлина.
Только мы и они. Больше - никто. Остальные - вспомогательная сила.



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