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Круговорот судей в природе: Творят что хотят

  • Опубликовано: mkset.ru | 02.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 19703 | Комментарии: 7
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Судью Гафурийского межрайонного суда, удалившую с открытого заседания суда журналиста Медиакорсети, восстановили на прежней должности.

Круговорот судей в природе: Творят что хотят


Об этом стало известно по итогам редакционного запроса. Согласно ответу исполняющей обязанности председателя Верховного суда Башкирии Земфиры Латыповой, Альбина Давлетшина вернулась к своей работе 14 декабря 2018 года в результате заключения квалификационной коллегии судей республики.

Она вновь привлечена к осуществлению правосудия в качестве судьи Гафурийского межрайонного суда. В письме уточняется, что это решение было принято временно, со сроком на 1 год, в связи с наличием вакантной должности судьи и возросшей нагрузкой на судей Гафурийского межрайонного суда.

- В настоящее время объявлен конкурс на данную вакантную должность, в которой принимают участие другие кандидаты, - уточняет Земфира Латыпова.

Напомним, судья Гафурийского межрайонного суда Альбина Давлетшина подала в отставку после жалобы журналиста Медиакорсети Марата Гареева. Она в начале июня 2018 года не пустила его на открытое заседание по уголовному делу в отношении бывшего главы Красноусольского сельского совета. После этого редакция сетевого издания направила запрос в Верховный суд Башкирии. 29 июня квалификационная коллегия судей приняла отставку Альбины Давлетшиной, указав ей, что в своей работе ей необходимо руководствоваться требованиями закона «О статусе судей в Российской Федерации» и Кодекса судейской этики.

МКС
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  • Гость
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  • 1 | 02.04.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин : "Своих не здаем"



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2

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  • Эксперт
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  • 2 | 02.04.2019, 11:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63465 | Рейтинг: +12206,7
Назовите мне имя хотя бы ОДНОГО честного и порядочного судьи, руководствующегося буквом и духом правосудия!
В пуйлостане таких нет. Их пуйло уничтожил, как вид.



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1

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  • Гость
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  • 3 | 02.04.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правда восторжествовала! Вперед Альбиночка, к новым высотам! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 4 | 02.04.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давайте, "УЖ", начните писать постоянно и регулярно о конкретных судьях, если ничего не делать, дело не сдвинется, народ с радостью будет помогать.



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1

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  • Гость
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  • 5 | 02.04.2019, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 02.04.2019, 11:48 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63464 | Рейтинг: +12207,6
Назовите мне имя хотя бы ОДНОГО честного и порядочного судьи, руководствующегося буквом и духом правосудия!
В пуйлостане таких нет. Их пуйло уничтожил, как вид.
______________________________________________________
В Ельцинстане все честные были?



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0

  • # 6 | 02.04.2019, 17:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 7 | 02.04.2019, 18:05 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37144 | Рейтинг: +5596,1

  •   Комментарий скрыт модератором





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