Круговорот судей в природе: Творят что хотят

Судью Гафурийского межрайонного суда, удалившую с открытого заседания суда журналиста Медиакорсети, восстановили на прежней должности.Об этом стало известно по итогам редакционного запроса. Согласно ответу исполняющей обязанности председателя Верховного суда Башкирии Земфиры Латыповой, Альбина Давлетшина вернулась к своей работе 14 декабря 2018 года в результате заключения квалификационной коллегии судей республики.Она вновь привлечена к осуществлению правосудия в качестве судьи Гафурийского межрайонного суда. В письме уточняется, что это решение было принято временно, со сроком на 1 год, в связи с наличием вакантной должности судьи и возросшей нагрузкой на судей Гафурийского межрайонного суда.- В настоящее время объявлен конкурс на данную вакантную должность, в которой принимают участие другие кандидаты, - уточняет Земфира Латыпова.Напомним, судья Гафурийского межрайонного суда Альбина Давлетшина подала в отставку после жалобы журналиста Медиакорсети Марата Гареева. Она в начале июня 2018 года не пустила его на открытое заседание по уголовному делу в отношении бывшего главы Красноусольского сельского совета. После этого редакция сетевого издания направила запрос в Верховный суд Башкирии. 29 июня квалификационная коллегия судей приняла отставку Альбины Давлетшиной, указав ей, что в своей работе ей необходимо руководствоваться требованиями закона «О статусе судей в Российской Федерации» и Кодекса судейской этики.