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Жители Сибая: Если ничего не изменится, примем радикальные меры

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В Башкортостане в Сибае 31 марта прошел сход граждан перед зданием сибайского филиала УГОК.

Жители Сибая: Если ничего не изменится, примем радикальные меры


В нем приняли участие около 20-30 человек, сообщает "МК Сеть".

— Мы обсудили экологические проблемы в городе, но никаких подписей не собирали. Я считаю, что делать обращения пока не имеет смысла. Если ситуация в Сибае не изменится в течение 10-15 дней, то нам придется принимать более радикальные решения в виде массовых митингов, — цитирует издание одного из участников схода.

В Сибае 26 марта официально завершены работы по подтоплению карьера.

Идель.Реалии
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  • 1 | 02.04.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Врио главы Башкирии призвал общественников Сибая не вводить в заблуждение горожан данными о загрязнении воздуха, полученными на несертифицированном оборудовании.
Он отметил, что точные данные предоставляет МЧС, чье оборудование работает там уже три месяца. Никаких оснований не доверять этим показаниям нет, подчеркнул Хабиров.
Источник: UfaTime.ru 28 марта 2019, 05:06
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:
В Сибае вода в реке Карагайлы окрасилась в красный цвет.
Жители Сибая заметили, что река Карагайлы снова окрасилась в ярко-красный цвет. Как сообщают местные активисты, цвет воды впервые поменялся четыре года назад. Тогда же в реке умерла вся рыба. В этом году вода снова стала прозрачной. У жителей Сибая появилась надежда на то, что в речку перестали отравлять, в ней снова появится жизнь.

По мнению активистов, прозрачность воды с января по март объясняется тем, что в этот период происходило подтопление Сибайского карьера, и воды из шахт направлялись не в реку, а на затопление в карьер. 27 марта, уже на следующий день после официального объявления о завершении работ по подтоплению карьера, вода в реке вновь окрасилась в красный цвет.



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  • Эксперт
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  • 2 | 02.04.2019, 11:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63465 | Рейтинг: +12206,7
Он отметил, что точные данные предоставляет МЧС, чье оборудование работает там уже три месяца. Никаких оснований не доверять этим показаниям нет, подчеркнул Хабиров.
______________________________________________
Не-не-не! Всё с точностью до наобопрот - доверять официальным провластным источникам - нет никаких оснований! Пи@дят, как велит власть! Поскольку они зависят от власти, а не от народа.



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  • 3 | 02.04.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Сибае все хорошо, хватит пускать смуту! Скоро откроют лечебный курорт! Хабиров молодец! Очень Опытный



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  • 4 | 02.04.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 02.04.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

В Сибае все хорошо, хватит пускать смуту! Скоро откроют лечебный курорт! Хабиров молодец! Очень Опытный
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Пишут, что сероводородные ванны полезны. Поехали на курорт, подышим, всё оплачено.



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  • 5 | 02.04.2019, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
идель риали про хронохлам че не пишете?
травит каждый день в десяток раз сильнее



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  • 6 | 02.04.2019, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
идель реалии - это это одно из подразделений радио свобода в России. Больше в принципе, можно уже ничего не говорить... Также можно посмотреть в каких регионах России у них находятся подразделения и также можно ничего не говорить.
«Ра́дио Свобо́да» — международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая Конгрессом США.



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  • Наблюдатель
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  • 7 | 02.04.2019, 16:24 | Автор: natall
    Публикации: 561 | Комментарии: 214 | Рейтинг: +88,2
чмо, смени методичку со своими америкосами. Плешивый уже страну до ручки довел, твое старье протухло



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  • # 8 | 02.04.2019, 17:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 9 | 02.04.2019, 17:25 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29556 | Рейтинг: -701,9
"примем радикальные меры"
----------
Власти не лохи, тоже примут меры, порадикальнее



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  • # 10 | 02.04.2019, 17:50 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37145 | Рейтинг: +5596,1

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  • 11 | 02.04.2019, 17:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 02.04.2019, 17:25 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29556 | Рейтинг: -701,9
"примем радикальные меры"
----------
Власти не лохи, тоже примут меры, порадикальнее
______________________________________

Праильно, мочевой пузырь надо беречь..



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  • # 12 | 02.04.2019, 18:00 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37145 | Рейтинг: +5596,1

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  • # 13 | 02.04.2019, 18:01 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37145 | Рейтинг: +5596,1

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  • # 14 | 02.04.2019, 18:05 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37145 | Рейтинг: +5596,1

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