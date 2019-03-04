Жители Сибая: Если ничего не изменится, примем радикальные меры

В Башкортостане в Сибае 31 марта прошел сход граждан перед зданием сибайского филиала УГОК.В нем приняли участие около 20-30 человек, сообщает "МК Сеть".— Мы обсудили экологические проблемы в городе, но никаких подписей не собирали. Я считаю, что делать обращения пока не имеет смысла. Если ситуация в Сибае не изменится в течение 10-15 дней, то нам придется принимать более радикальные решения в виде массовых митингов, — цитирует издание одного из участников схода.В Сибае 26 марта официально завершены работы по подтоплению карьера.