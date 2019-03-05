Нацисторики за насилие языком: «Эта территория башкирская». Все должны и обязаны

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Лучшие комментарии
Заезжие политологи и мутн ...

Свыше 80 процентов слушателей осудили выступление Хабирова против чело ...
  Рейтинг: +4  Альберт Я

Алена Апина: «Путин – сам ...

Сегодня видел Юнга и Комрада идущих вместе и державшихся за свои потны ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Никто и не спорит, летать ...

за 4,4 млн рублей самолете в Сочи летели несколько членов правительств ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Нацисторики за насилие ...

В гостях у ProUfu.ru сразу два ученых – историк, генеалог, исследователь семьи ...
  3.04.2019   22894    80

Хабиров отчитал главу ...

Свою точку зрения он выразил отдельным постом на своих страницах в социальных ...
  3.04.2019   39299    18

Адвокат просит возбудить ...

Старейший адвокат Башкирии, который стоял у истоков основания Палаты, записал ...
  3.04.2019   21732    4

После крымской весны: В ...

Жители села Бакеево Белорецкого района в очередной раз не могут выехать из ...
  3.04.2019   24712    9

Осторожно: Его ...

Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления ...
  3.04.2019   25903    14

Последние публикации
Нацисторики за насилие ...

В гостях у ProUfu.ru сразу два ученых – историк, генеалог, исследователь семьи ...
  3.04.2019   14271    80

Хабиров отчитал главу ...

Свою точку зрения он выразил отдельным постом на своих страницах в социальных ...
  3.04.2019   33137    18

Адвокат просит возбудить ...

Старейший адвокат Башкирии, который стоял у истоков основания Палаты, записал ...
  3.04.2019   41997    4

После крымской весны: В ...

Жители села Бакеево Белорецкого района в очередной раз не могут выехать из ...
  3.04.2019   36277    9

Осторожно: Его ...

Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления ...
  3.04.2019   31589    14

Когда органы работают ...

Экс-министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев был ...
  2.04.2019   37136    59

Чьи дочки-сыночки метят ...

По нашей информации, смена произойдет в 4-х больницах, среди которых ...
  2.04.2019   15271    38

Готовьте ваши пустые ...

Минфин России 1 апреля опубликовал проект о включении неналоговых платежей в ...
  2.04.2019   27549    39

Круговорот судей в ...

Судью Гафурийского межрайонного суда, удалившую с открытого заседания суда ...
  2.04.2019   12701    10

Жители Сибая: Если ...

В Башкортостане в Сибае 31 марта прошел сход граждан перед зданием сибайского ...
  2.04.2019   23580    21

Читаемое за месяц
Упал намоченный без ...

В сегодняшнем интервью на ЭМ вновь назначенный уполномоченный на прямой вопрос ...
  5.03.2019   38669    8

В Уфе выступили против ...

Представители татарской национальной интеллигенции обратились с открытым ...
  5.03.2019   31229    54

Один настоящий депутат ...

Депутат Курултая Дмитрий Чувилин обратился в прокуратуру, КСП и минфин Башкирии ...
  5.03.2019   16037    43

Убойная медицина ...

В Иглинской центральной районной больнице Башкирии патологоанатомы опровергли ...
  5.03.2019   42157    65

Смешной текст на тему ...

Реальную конкуренцию Радию Хабирову на сентябрьских выборах главы региона могут ...
  6.03.2019   13091    37



Нацисторики за насилие языком: «Эта территория башкирская». Все должны и обязаны

  • Опубликовано: ПроУфу | 03.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 33995 | Комментарии: 80
Оценили
1


В гостях у ProUfu.ru сразу два ученых – историк, генеалог, исследователь семьи Рюриковичей и башкирских родов Владимир Волков из Томска и историк, исследователь генофонда башкир и народов Урало-Поволжья, руководитель Центра социо-культурного анализа при Институте стратегических исследований Республики Башкортостан Юлдаш Юсупов. С ними мы выясняли, как произошли башкиры, откуда идёт их генофонд, с какими народами они состоят в тесном родстве и другие интересные моменты.

Нацисторики за насилие языком: «Эта территория башкирская». Все должны и обязаны


Ученые о происхождении башкир, родственных народах и значимости знания языка

– Можно ли сейчас говорить о том, потомками какого рода являются башкиры?

Владимир Волков: Любой народ состоит из разных частей. У кого-то предки пришли с Запада, у кого-то – с Востока. Сейчас мы выясняем, от какого рода происходят башкиры. И по древней ДНК уже кое-что можем сказать: большая часть башкир происходит от кочевников евразийской степи, которые жили где-то 3000 лет тому назад.

Нацисторики за насилие языком: «Эта территория башкирская». Все должны и обязаны


Располагались они от Причерноморья до монгольской степи, юга ближней Азии. К слову, и печенеги могли участвовать в формировании башкирского этноса. Вопрос остается лишь в том, какие именно племена являются предками. Здесь мы пока не готовы дать ответ. Мы видим большую группу, но раздробить ее пока не можем. Иногда мне кажется, что есть нечто общее между башкирами и алтайцами, но их корни уходят так далеко, что говорить об этом не имеет смысла.

Нужно получить больше информации. Проблема больше не во времени, а в деньгах. Потому что нужно привлекать ученых, которые занимаются изучением древней генетики.

Юлдаш Юсупов: Родовая структура является уникальным способом для познания рода. У башкир мужчина никуда из рода не уходил, а формировал свой собственный генофонд. Это называется патронимия (группа семей, образовавшихся в результате разрастания и сегментации одной патриархальной общины, сохраняющих в той или иной мере и форме хозяйственное, общественное и идеологическое единство и носящих общее патронимическое, то есть образованное от собственного имени главы разделившейся семьи, наименование – прим. ред.).

Миграционных волн со стороны Евразии было немного. Соответственно, изменение генетических маркеров минимально – зайдя однажды, они так и дробятся, передаются из поколения в поколение. У башкир это тоже сохранилось, но их территория постоянно была включена в миграционную зону, где нации наслаивались друг на друга, как в огромном пироге.

Но древнейшее население, например, гаплогруппа N1с, прослеживается у башкир. Речь идет примерно о моменте распада финно-угорской семьи, произошедшей четыре тысячелетия тому назад. Можно сказать, что возникшая в то время мутация легла в основу современного генофонда.

После этого шло наслоение кочевников бронзы, раннего железного века, потом сильнейшее расслоение кипчаков в Средневековье (нынешний генофонд).

На самом деле, много разговоров о том, что этнос не определяется генофондом, и мы не можем говорить, что определенная гаплогруппа относится к определенному роду. Хочу подчеркнуть, что гаплогруппа определяет лишь происхождение, но не род. А потом идентичность начинает влиять на генофонд.

– С кем башкиры состоят в родстве?

В.В.: Самыми близкими родственниками для башкир являются ближайшие соседи – татары. Вопрос лишь в том, какие наследственные признаки их объединяют. Группы могут быть одинаковыми, а национальная идентичность разной, тем более, если их общий предок жил 1500 лет назад, то уже нельзя узнать, кто они по происхождению – башкиры или татары. Потому что этносы сформировались позже. У некоторых людей есть такие генетические линии, которые корнями уходят в Скандинавию, но его род обосновался на этой земле уже несколько столетий. А кто-то мог прийти через Волгу, поскольку известно, что викинги эти места занимали, проживали там и имели свои фактории. Показать происхождение или родство, конечно, можно, по крайней мере, с Чингисханом или пророком Мухаммедом. Такие линии среди башкир иногда встречаются.

Ю.Ю.: Если начать с Янаульского района Башкирии и идти на юг (Чекмагушевский, Миякинский, Зианчуринский), увидим превалирование одной гаплогруппы N1с. Но ни один род башкир не может быть древнее другого – все относятся к одному пласту. Вероятнее всего, одна кочевая группа связана с сарматским кочевым миром, те каким-то образом перебрались сюда, разрослись и образовали, к примеру, бурзянский род.

– Кстати, некоторые представители рода бурзян любят говорить, что они не являются башкирами, а когда-то были отдельным народом. Как прокомментируете их теорию?

Ю.Ю.: Был такой народ – бурджане, но связан ли нынешний бурзянский род с ним – это вопрос уже другой. Если возьмем захоронение и будем уверены, что там лежат останки алано-хазарских бурджан, то возьмем оттуда ДНК, и если выйдет бурзянская гаплогруппа, то можно конкретно сказать, что да, средневековые бурджане – и есть нынешние. Предположим, что раз генетические маркеры указывают на северный Кавказ, раз название и этноним примерно одинаковый, то, возможно, какая-то группа средневековых бурджан сохранила свою идентичность в виде родовой группы и влилась в северный народ.

В.В.: Разбивая генофонд разных групп (юго-восточных и северо-восточных) башкир можно увидеть определенную закономерность. По частотности, по процентным соотношениям гаплогруппы совершенно одинаковые или могут быть очень близки. Отсюда можно сделать вывод, что такое совпадение имеет общую историю: эти группы мигрировали вместе, либо проживали вместе, но разделились, сохранив определенное количество линий. Так можно целые народы рассматривать. Взять в целом башкир и посмотреть, кому они ближе по гаплогруппам. Хотя по мужским линиям можно увидеть, что некоторые группы по своему генофонду близки к популяции другого большого народа.

Ю.Ю.: Башкиры в совокупности похожи, в первую очередь, сами на себя. Генофонд у них так же уникален, как и любой другой. Уникальность в том, что соотношение гаплогрупп и частотность редко встречаемы, как отпечатки пальцев. Но когда мы делим народ на этнографические группы или на роды, то видим, что эта картинка начинает расплываться.

Мы видим, что северо-западные башкиры очень сильно тяготеют к финно-угорскому миру, схожесть уходит в сторону северо-восточной Европы (эстонцы, Коми). У северо-восточных видно, что они похожи на алтайцев.

– Зачем человеку в XXI веке нужно знать свою родословную?

В.В.: У каждого свое видение этого вопроса. Я представляюсь, как генеалог, и мне всегда интересно узнать глубже – кто был предком того или иного народа, откуда он пришел и когда появился на определенной территории. Если мы видим какие-то мутации, то можем говорить, что это люди относятся к кипчакам, тамьянам или сарматам.

Если мы знаем своих предков, то становимся совсем другими людьми – корнями прирастаем к своей истории, земле, чувствуем родство с прошлым, и у нас появляется ощущение защищенности, как поддержки целого рода. Знание родословной выступает мощной объединяющей силой, которая еще создает культурные ценности, дает сильную эмоциональную подпитку. Да, бывают люди, которые говорят, что им это не надо. Но поверьте мне, как только они узнают свою родословную, то они будут увереннее стоять на земле.

– Вместе с родословной нужно ли знать и родной язык?

В.В.: Хочу сказать, что я, как человек удаленный от этой проблемы, считаю знание языка обязательным. Возьмем Республику Башкортостан.

Эта территория башкирская, значит, проживая здесь, человек должен учить национальный язык. Ты должен понимать и знать его, чтобы таким образом впитывать культуру. А сами башкиры в обязательном порядке должны знать, хотя бы попытаться учить.

Ю.Ю.: Язык – наша ценность, и мы должны это понимать. Если мы сегодня говорим об истории и о языке, то чтобы не исчезнуть как многонациональный народ, мы должны понять, в чем ценность национального языка не только для самих башкир. Он, как и любой другой язык, важен, и его нужно сохранить.

ПроУфу
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 4 Далее »

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 03.04.2019, 10:29 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29560 | Рейтинг: -701,6
"за насилие языком"

Админобсиратель, ну ты долбоклюй - кто кого насилует? Кто кого задолбал своим самым на свете супер-пупер, гипер-пипер великомогучим языком



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 03.04.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юлдаш Юсупов: Родовая структура является уникальным способом для познания рода. У башкир мужчина никуда из рода не уходил, а формировал свой собственный генофонд. Это называется патронимия (группа семей, образовавшихся в результате разрастания и сегментации одной патриархальной общины, сохраняющих в той или иной мере и форме хозяйственное, общественное и идеологическое единство и носящих общее патронимическое, то есть образованное от собственного имени главы разделившейся семьи, наименование – прим. ред.).
=================================
Надо выражаться проще:
У башкир браки происходили между близкими родственниками, что крайне отрицательно сказалось на их генофонде!



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 03.04.2019, 10:36 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29560 | Рейтинг: -701,6
2 | 03.04.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
У башкир браки происходили между близкими родственниками, что крайне отрицательно сказалось на их генофонде!
-----------------
Хоть ты не башкир, но продукт брака получился бракованным - пардон за тавтологию



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 03.04.2019, 10:38 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29560 | Рейтинг: -701,6
"Самыми близкими родственниками для башкир являются ближайшие соседи – татары"
------------------
- Ага татарове, плевок в ваше самолюбие!

Щаз начнется - мы болгары! Родственники болгар - не путать с балкарами



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 03.04.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В.В.: Хочу сказать, что я, как человек удаленный от этой проблемы, считаю знание языка обязательным. Возьмем Республику Башкортостан.

Эта территория башкирская, значит, проживая здесь, человек должен учить национальный язык. Ты должен понимать и знать его, чтобы таким образом впитывать культуру. А сами башкиры в обязательном порядке должны знать, хотя бы попытаться учить.
____________________________________________________________
_
Сразу видно человека удаленного от проблемы. Из далека рассуждать и давать советы очень легко. Надо на пмж его, времен муртазлишки, и чтоб засалаватили его и забиишили по полной. А потом заслушать еще раз дурака



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 03.04.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я думаю по количеству комментов - это сегодняшний топчик. Зулька вон не просравшись стартанула печатать свои тупички. Рекламодатели - налетай.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 03.04.2019, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 03.04.2019, 10:38 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29560 | Рейтинг: -701,9
"Самыми близкими родственниками для башкир являются ближайшие соседи – татары"
------------------
А всё таки без татар башкиры не появились, этим сказано всё!!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 03.04.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Я живу, подобно чужеземцу, освоившемуся в чужой стране; любим туземцами и сам их люблю, ревностно тружусь для их блага... но и знаю себя чужим, тайно грущу о полях моей родины"
____
Зулия, скажите, кому из великих принадлежат эти слова, так созвучные настроениям тех, кто со стороны наблюдает за системными проявлениями башизма, ведущего, в конечном счете, к окончательному развалу башкирского общества.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 03.04.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А всё таки без татар башкиры не появились, этим сказано всё!!!
____________________________________________________________

Так еще муртазло сказал все про них. ...ы - это дикие ...э. Дальше что мусолить



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 03.04.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я обеспокоен тем , что нет народа русские .Есть славяне.К славянам ближе белорусы , украинцы, поляки , словаки , русины .А вот основное население России - это финно -угорские народы, но кто-то придумал для экспансионистких целей название русские , тем самым проглотив множество народов и превратив в огромную,, безликую,, полуголодную, агрессивную толпу.Вот сейчас на очереди татары, которые ассимилируются в русские. Завершается процесс снародом мордвой, ассимиляция в русские идет полным ходом и их скоро не будет как народа.
А язык чужой знать м.б и необязательно , для этого необходим недюжинный интеллект.( Ленин -5 языков, Троцкий- примерно столько же,Бухарин-не менее 3,Сталин 2 языка- грузинский , русский). Но знание языка только расширяет возможности общения .



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 03.04.2019, 11:44 | Автор: Ирек
    Публикации: 93 | Комментарии: 7240 | Рейтинг: -494,2
4 | 03.04.2019, 10:38 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29560 | Рейтинг: -701,9
"Самыми близкими родственниками для башкир являются ближайшие соседи – татары"
------------------
- Ага татарове, плевок в ваше самолюбие!

Щаз начнется - мы болгары! Родственники болгар - не путать с балкарами
++++++++++++++++++++++++++++++
Туу, тук, если он есть в башке, как у этой кукареки, он не выключается.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 12 | 03.04.2019, 11:45 | Автор: Ирек
    Публикации: 93 | Комментарии: 7240 | Рейтинг: -494,2
Если существовал на рубеже XIX –XX вв. «татарский проект», о чём часто, причем, иногда с таковым намекая даже и на времена Марджани, вещает главный «традиционалист» Башкортостана А.Т. Бердин, то ведь и башкирский проект наличествовал, причём однозначно. Б.Х. Юлдашбаев писал: «В различных слоях баш¬кирского населения в начале XX в., особенно после Февраль¬ской революции, усилились голоса с требованием признать их самостоятельной, отдельной от татар нацией, имеющей право на историческое существование, на развитие родного языка, нацио¬нальной культуры и т. д.» (Там же, стр.58). Эти, в общем-то, сугубо справедливые чаяния башкирского народа были только предтечей, ну вроде, как бывшего призрака коммунизма в Европе, хотя, конечно же, не такой масштабной как тот призрак. Отцом же башкирского проекта, его повивальной бабкой, в конце концов, стал тептяр Заки Валиди Тоган. Главная же особенность этого проекта выражена даже в уже приведённых словах Билала Хамитовича, наиболее дистанцироваться от татар. Заки Валиди, возглавив башкирское национальное движение, ещё более усилил, существенно усугубил это стремление, но не столь собственно в упомянутых чаяниях самих башкир, а в кругу, скажем так, своих единомышленников. Тогда даже любое татаро-башкирское определение, т.е. со связывающим тире стало для них категорически не приемлемым. Заки Валиди и карту будущего Башкурдистана скрупулёзно вырисовывал только с теми волостями, где именно башкирское население численно преобладало, отставляя при этом в стороне большую часть Уфимской губернии с Уфою, ну и Казанскую губернию, конечно же, тоже.
Однако сказать, что Заки Валиди был особо башкирский изоляционист, это будет очень неправильно. Он, в общем-то, изначально стоял за общетюркскую межнационально – территориальную автономию, и тоже карту к этому рисовал, карту «Федерации свободных мусульманских областей Вос¬точной России», включая туда и русских Оренбургских казаков. Однако также большую часть Уфимской губернии и Казанскую губернию целиком он оставлял вне этой Федерации. Сказать что из-за большой численности русских в этих губерниях, всё же не можно, поскольку вполне многочисленных Оренбургских русских казаков он видел и желал в той Федерации.
Автор некоего современного башкирского проекта Муртаза Губайдуллович Рахимов, взывал было по своей отставке, что если не башкира в башбаши, то «русского, русского нам надо», читай, только не татара. Получается так, что и у Заки Валиди было то же самое подобное желание, как и у Муртазы Губайдулловича, только не татар, только не с татарами строить, обустраивать общетюркское бытиё. А то, что даже в Уфимской губернии татары преобладали в численности по сравнению с башкирами, Заки Валиди лучшее многих знал, не говоря уже о Казанской губернии.
Почему и с чего было у него личностное неприятие татар в его планах, и, в общем, у его же единомышленников, это сугубо интересно, но требует отдельного рассмотрения. Автор здешних строк, уже подступался к изыскам и в этих вопросах, а здесь же я только замечу, что ни лично в самом Заки Валиди, ни в его единомышленниках, думаю, не следует искать какой-либо татарофобии. В этих единомышленниках были и татары, или скажем так, не совсем башкиры, да и сам он башкиром однозначно и окончательно стал уже только в своих «Воспоминаниях», а бывал, как писал наш земляк, московский историк С.М. Исхаков, и в других самоопределениях.
И всё же необходимо особо отметить, что, в общем, башкирский проект оказался VS всему татарскому, и думается, что более всего он и оказался основной причиной раскола общего движения мусульман Центральной части России. Конечно же, и лидеры собственно татарского национального движения оказались не на высоте в отношениях с башкирскими сотоварищами. Возможно, и мог бы сложиться между ними некий консенсус. Хотя по амбициозности самого Заки Валиди, и по тому, как он с ходу «закусил удила» в башкирском национальном движении против татарских устремлений, или даже вернее сказать против общемусульманских, в это всё же сложно поверить. Однако как уже было сказано, всё это требует отдельного и более подробного рассмотрения.
Думается, что после уже сказанного нет необходимости, дополнительно оговаривать, почему в основу письменно-литературного башкирского был положен мало распространенный, но наиболее отличающийся от татарского языка куваканский диалект горных башкир.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 03.04.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 03.04.2019, 10:36 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29560 | Рейтинг: -701,9

2 | 03.04.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
У башкир браки происходили между близкими родственниками, что крайне отрицательно сказалось на их генофонде!
-----------------
Хоть ты не башкир, но продукт брака получился бракованным - пардон за тавтологию
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Если глянуть пристально на близких родственников башкир, потомков англицких королей (по укудемику Кацу), так они чистые дауны. Вот к чему приводит страх осквернить голубую кровь, кровью простолюдинов. Так что инцест присущ не только башкирам.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 03.04.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2. Для этого и выстраивались шэжере, с описанием не менее 7 пращуров.И эти деревья не должны были смыкаться при сватовстве. Кроме того учитывался имущественные возможности .Богатый с бедным не роднился.Кроме того учитывался и калым, если родители не смогли накопить дочери на будущее, а жених не мог компенсировать затраты , то брак был невозможен .Кроме того было в ходу и формальное воровство( умыкание невест из других мест.Или же привезти с войны невесту как трофей ( при согласии будущей жены).
Просто так жениться было невозможно, за этим следил деревенский мулла.
А вообще было и многоженство . Более удачливые и толковые имели по неск. жен .А нищие , неработь , больные оставались без жен.



Оценили
0

  • # 15 | 03.04.2019, 11:51 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37173 | Рейтинг: +5593,2

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 03.04.2019, 12:14 | Автор: Ирек
    Публикации: 93 | Комментарии: 7240 | Рейтинг: -494,2
В.В.: Хочу сказать, что я, как человек удаленный от этой проблемы, считаю знание языка обязательным. Возьмем Республику Башкортостан.
++++++++++++++++++++++++++++
Положь обратно.

Эта территория башкирская
++++++++++++++++++++++++++++
Территория Башкурдистана, да башкирская, но, и то, на фоне преобладающего русского населения его карту рисовал Заки Валиди.

значит, проживая здесь, человек должен учить национальный язык.
++++++++++++++++++++++++++++
Вашими устами да мёд пить. А много ли русских людей подвигаются на изучение языков своих соседей? Нет ведь, и даже выступают против такового, как в тех же Прибалтиках.

Ты должен понимать и знать его, чтобы таким образом впитывать культуру.
++++++++++++++++++++++++++++
Все татары без исключения знающие свой родной татарский язык, не просто понимают башкирский язык, а, в общем-то, просто знают его и владеют им.

А сами башкиры в обязательном порядке должны знать, хотя бы попытаться учить.
++++++++++++++++++++++++++++
Здесь Вы в точку. Ну, и вопрос озвучте, кто их здешних Зульков, Хернецов и Хацманов знает башкирский язык?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 03.04.2019, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 03.04.2019, 10:38 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29560 | Рейтинг: -701,6
"Самыми близкими родственниками для башкир являются ближайшие соседи – татары"
------------------
- Ага татарове, плевок в ваше самолюбие

Щаз начнется - мы болгары! Родственники болгар - не путать с балкарами

________________________________________



Да она не знает, кто у башкир в друзьях. Зулейка на всего русского постоянно нападает, все русское ее раздражает.

Мортаза утверждает, что они с русскими друзья навеки.---------((((((А у нас самый близкий брат это, все равно, русский. Мы всегда всем это говорим. Я не зря Медведеву говорил, надо русского сюда. Так исторически сложилось, что башкиры с русскими всегда общий язык находили».))))))



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 03.04.2019, 12:24 | Автор: Ирек
    Публикации: 93 | Комментарии: 7240 | Рейтинг: -494,2
13 | 03.04.2019, 11:51 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37172 | Рейтинг: +5593,6
======По мотивам творчества И. Муксаттарова.:
++++++++++++++++++++++++++++++
Затрахали уже вы двоё Юнге и Кухерка тряся своим грязным бельём и своей грязноротостью.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 03.04.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
– Кстати, некоторые представители рода бурзян любят говорить, что они не являются башкирами, а когда-то были отдельным народом. Как прокомментируете их теорию?

Ю.Ю.: Был такой народ – бурджане, но связан ли нынешний бурзянский род с ним – это вопрос уже другой. Если возьмем захоронение и будем уверены, что там лежат останки алано-хазарских бурджан, то возьмем оттуда ДНК, и если выйдет бурзянская гаплогруппа, то можно конкретно сказать, что да, средневековые бурджане – и есть нынешние. Предположим, что раз генетические маркеры указывают на северный Кавказ,
**************************

о чем долго говорили то свершилось:
оказывается что те которых небритый в безрукавочке из бст называл самыми башкирами всем башкирам - вовсе не башкиры!

пришли бурджане из Кавказа и подмяли под себя башкир, мало того - науськивают башкир против татар!!!



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 20 | 03.04.2019, 12:26 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17058 | Рейтинг: -3032,1
Тут речь вовсе не о том, кто такие башкиры. Приведены отдельные отрывки. Главное в генеалогии башкир в том, что они имеют более общий и древний маркер. Гаплогруппа R1b 80-100 % ТОЛЬКО у башкир и у англичан. Они так называемые Эрбины. Общий предок 5-7 тысячелетней давности.
Но не галдите попросту, лучше погуглите, может что то поймете.



Оценили
1

« Назад 1 2 3 4 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com