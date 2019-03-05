Нацисторики за насилие языком: «Эта территория башкирская». Все должны и обязаны

В гостях у ProUfu.ru сразу два ученых – историк, генеалог, исследователь семьи Рюриковичей и башкирских родов Владимир Волков из Томска и историк, исследователь генофонда башкир и народов Урало-Поволжья, руководитель Центра социо-культурного анализа при Институте стратегических исследований Республики Башкортостан Юлдаш Юсупов. С ними мы выясняли, как произошли башкиры, откуда идёт их генофонд, с какими народами они состоят в тесном родстве и другие интересные моменты.Ученые о происхождении башкир, родственных народах и значимости знания языка– Можно ли сейчас говорить о том, потомками какого рода являются башкиры?Владимир Волков: Любой народ состоит из разных частей. У кого-то предки пришли с Запада, у кого-то – с Востока. Сейчас мы выясняем, от какого рода происходят башкиры. И по древней ДНК уже кое-что можем сказать: большая часть башкир происходит от кочевников евразийской степи, которые жили где-то 3000 лет тому назад.Располагались они от Причерноморья до монгольской степи, юга ближней Азии. К слову, и печенеги могли участвовать в формировании башкирского этноса. Вопрос остается лишь в том, какие именно племена являются предками. Здесь мы пока не готовы дать ответ. Мы видим большую группу, но раздробить ее пока не можем. Иногда мне кажется, что есть нечто общее между башкирами и алтайцами, но их корни уходят так далеко, что говорить об этом не имеет смысла.Нужно получить больше информации. Проблема больше не во времени, а в деньгах. Потому что нужно привлекать ученых, которые занимаются изучением древней генетики.Юлдаш Юсупов: Родовая структура является уникальным способом для познания рода. У башкир мужчина никуда из рода не уходил, а формировал свой собственный генофонд. Это называется патронимия (группа семей, образовавшихся в результате разрастания и сегментации одной патриархальной общины, сохраняющих в той или иной мере и форме хозяйственное, общественное и идеологическое единство и носящих общее патронимическое, то есть образованное от собственного имени главы разделившейся семьи, наименование – прим. ред.).Миграционных волн со стороны Евразии было немного. Соответственно, изменение генетических маркеров минимально – зайдя однажды, они так и дробятся, передаются из поколения в поколение. У башкир это тоже сохранилось, но их территория постоянно была включена в миграционную зону, где нации наслаивались друг на друга, как в огромном пироге.Но древнейшее население, например, гаплогруппа N1с, прослеживается у башкир. Речь идет примерно о моменте распада финно-угорской семьи, произошедшей четыре тысячелетия тому назад. Можно сказать, что возникшая в то время мутация легла в основу современного генофонда.После этого шло наслоение кочевников бронзы, раннего железного века, потом сильнейшее расслоение кипчаков в Средневековье (нынешний генофонд).На самом деле, много разговоров о том, что этнос не определяется генофондом, и мы не можем говорить, что определенная гаплогруппа относится к определенному роду. Хочу подчеркнуть, что гаплогруппа определяет лишь происхождение, но не род. А потом идентичность начинает влиять на генофонд.– С кем башкиры состоят в родстве?В.В.: Самыми близкими родственниками для башкир являются ближайшие соседи – татары. Вопрос лишь в том, какие наследственные признаки их объединяют. Группы могут быть одинаковыми, а национальная идентичность разной, тем более, если их общий предок жил 1500 лет назад, то уже нельзя узнать, кто они по происхождению – башкиры или татары. Потому что этносы сформировались позже. У некоторых людей есть такие генетические линии, которые корнями уходят в Скандинавию, но его род обосновался на этой земле уже несколько столетий. А кто-то мог прийти через Волгу, поскольку известно, что викинги эти места занимали, проживали там и имели свои фактории. Показать происхождение или родство, конечно, можно, по крайней мере, с Чингисханом или пророком Мухаммедом. Такие линии среди башкир иногда встречаются.Ю.Ю.: Если начать с Янаульского района Башкирии и идти на юг (Чекмагушевский, Миякинский, Зианчуринский), увидим превалирование одной гаплогруппы N1с. Но ни один род башкир не может быть древнее другого – все относятся к одному пласту. Вероятнее всего, одна кочевая группа связана с сарматским кочевым миром, те каким-то образом перебрались сюда, разрослись и образовали, к примеру, бурзянский род.– Кстати, некоторые представители рода бурзян любят говорить, что они не являются башкирами, а когда-то были отдельным народом. Как прокомментируете их теорию?Ю.Ю.: Был такой народ – бурджане, но связан ли нынешний бурзянский род с ним – это вопрос уже другой. Если возьмем захоронение и будем уверены, что там лежат останки алано-хазарских бурджан, то возьмем оттуда ДНК, и если выйдет бурзянская гаплогруппа, то можно конкретно сказать, что да, средневековые бурджане – и есть нынешние. Предположим, что раз генетические маркеры указывают на северный Кавказ, раз название и этноним примерно одинаковый, то, возможно, какая-то группа средневековых бурджан сохранила свою идентичность в виде родовой группы и влилась в северный народ.В.В.: Разбивая генофонд разных групп (юго-восточных и северо-восточных) башкир можно увидеть определенную закономерность. По частотности, по процентным соотношениям гаплогруппы совершенно одинаковые или могут быть очень близки. Отсюда можно сделать вывод, что такое совпадение имеет общую историю: эти группы мигрировали вместе, либо проживали вместе, но разделились, сохранив определенное количество линий. Так можно целые народы рассматривать. Взять в целом башкир и посмотреть, кому они ближе по гаплогруппам. Хотя по мужским линиям можно увидеть, что некоторые группы по своему генофонду близки к популяции другого большого народа.Ю.Ю.: Башкиры в совокупности похожи, в первую очередь, сами на себя. Генофонд у них так же уникален, как и любой другой. Уникальность в том, что соотношение гаплогрупп и частотность редко встречаемы, как отпечатки пальцев. Но когда мы делим народ на этнографические группы или на роды, то видим, что эта картинка начинает расплываться.Мы видим, что северо-западные башкиры очень сильно тяготеют к финно-угорскому миру, схожесть уходит в сторону северо-восточной Европы (эстонцы, Коми). У северо-восточных видно, что они похожи на алтайцев.– Зачем человеку в XXI веке нужно знать свою родословную?В.В.: У каждого свое видение этого вопроса. Я представляюсь, как генеалог, и мне всегда интересно узнать глубже – кто был предком того или иного народа, откуда он пришел и когда появился на определенной территории. Если мы видим какие-то мутации, то можем говорить, что это люди относятся к кипчакам, тамьянам или сарматам.Если мы знаем своих предков, то становимся совсем другими людьми – корнями прирастаем к своей истории, земле, чувствуем родство с прошлым, и у нас появляется ощущение защищенности, как поддержки целого рода. Знание родословной выступает мощной объединяющей силой, которая еще создает культурные ценности, дает сильную эмоциональную подпитку. Да, бывают люди, которые говорят, что им это не надо. Но поверьте мне, как только они узнают свою родословную, то они будут увереннее стоять на земле.