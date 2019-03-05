Адвокат просит возбудить дело против президента Адвокатской палаты Башкирии

Старейший адвокат Башкирии, который стоял у истоков основания Палаты, записал видеообращение. В своем видеообращении башкирский адвокат Андрей Казаков обратился к главе Следкома Башкирии Валерию Липскому и кандидату на должность прокурора РБ Камилю Кашаеву с просьбой разобраться в ситуации, которая не первый год происходит вокруг Адвокатской палаты.«Я стоял у истоков создания Адвокатской палаты в 2002 году.В республике происходят дикие вещи. Ситуацию в адвокатуре нужно срочно исправлять. Сегодня у нас статус адвоката может купить любой человек за определенную сумму. Адвокатуру захватил семейный клан Юмадиловых, который превратил ее в семейный бизнес.Видео:Сегодня мне известно, что Управление юстиции по РБ направило в прокуратуру республики всю информацию о количестве «липовых» адвокатов. К сожалению, никакие действия не предпринимаются. Возможно, здесь есть влияние господина Юмадилова, так как он является депутатом Госсобрания», - рассказал Казаков в своем обращении.Юрист также отметил, что более года группа адвокатов добивается возбуждения уголовного дела по фактам миллионных хищений адвокатских денег под видом аренды и командировочных расходов.- Прошу принять срочные меры в отношении Адвокатской палаты и возбудить уголовное дело по всем фактам, - завершил свое обращение Казаков.Напомним, скандал вокруг Адвокатской палаты и ее президента начался после прекращения статуса адвоката Виталия Буркина. Сначала вскрылись факты возможного вывода общественных адвокатских денег под видом аренды помещений Адвокатской палатой у тещи Булата Юмадилова – пенсионерки из Белорецкого района. За получение денег за незаконное присвоение статуса адвоката в сумме 250 тысяч рублей был задержан заместитель Юмадилова Ромео Фарукшин. Наконец, выяснилось, что Юмадилов в третий раз избран президентом Адвокатской палаты, хотя закон это запрещает. Чтобы обойти это ограничение, на несколько дней президентом был избран адвокат Руслан Гафаров, который, кстати, перед получением статуса адвоката являлся заместителем мэра Нефтекамска и был уволен за коррупционные проявления.ПроУфу