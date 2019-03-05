Хабиров отчитал главу Госкомтранса за идею о турникетах

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Лучшие комментарии
Заезжие политологи и мутн ...

Свыше 80 процентов слушателей осудили выступление Хабирова против чело ...
  Рейтинг: +4  Альберт Я

Алена Апина: «Путин – сам ...

Сегодня видел Юнга и Комрада идущих вместе и державшихся за свои потны ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Никто и не спорит, летать ...

за 4,4 млн рублей самолете в Сочи летели несколько членов правительств ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Нацисторики за насилие ...

В гостях у ProUfu.ru сразу два ученых – историк, генеалог, исследователь семьи ...
  3.04.2019   22894    80

Хабиров отчитал главу ...

Свою точку зрения он выразил отдельным постом на своих страницах в социальных ...
  3.04.2019   39299    18

Адвокат просит возбудить ...

Старейший адвокат Башкирии, который стоял у истоков основания Палаты, записал ...
  3.04.2019   21732    4

После крымской весны: В ...

Жители села Бакеево Белорецкого района в очередной раз не могут выехать из ...
  3.04.2019   24712    9

Осторожно: Его ...

Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления ...
  3.04.2019   25903    14

Последние публикации
Нацисторики за насилие ...

В гостях у ProUfu.ru сразу два ученых – историк, генеалог, исследователь семьи ...
  3.04.2019   14271    80

Хабиров отчитал главу ...

Свою точку зрения он выразил отдельным постом на своих страницах в социальных ...
  3.04.2019   33137    18

Адвокат просит возбудить ...

Старейший адвокат Башкирии, который стоял у истоков основания Палаты, записал ...
  3.04.2019   41997    4

После крымской весны: В ...

Жители села Бакеево Белорецкого района в очередной раз не могут выехать из ...
  3.04.2019   36277    9

Осторожно: Его ...

Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления ...
  3.04.2019   31589    14

Когда органы работают ...

Экс-министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев был ...
  2.04.2019   37136    59

Чьи дочки-сыночки метят ...

По нашей информации, смена произойдет в 4-х больницах, среди которых ...
  2.04.2019   15271    38

Готовьте ваши пустые ...

Минфин России 1 апреля опубликовал проект о включении неналоговых платежей в ...
  2.04.2019   27549    39

Круговорот судей в ...

Судью Гафурийского межрайонного суда, удалившую с открытого заседания суда ...
  2.04.2019   12701    10

Жители Сибая: Если ...

В Башкортостане в Сибае 31 марта прошел сход граждан перед зданием сибайского ...
  2.04.2019   23580    21

Читаемое за месяц
Упал намоченный без ...

В сегодняшнем интервью на ЭМ вновь назначенный уполномоченный на прямой вопрос ...
  5.03.2019   38669    8

В Уфе выступили против ...

Представители татарской национальной интеллигенции обратились с открытым ...
  5.03.2019   31229    54

Один настоящий депутат ...

Депутат Курултая Дмитрий Чувилин обратился в прокуратуру, КСП и минфин Башкирии ...
  5.03.2019   16037    43

Убойная медицина ...

В Иглинской центральной районной больнице Башкирии патологоанатомы опровергли ...
  5.03.2019   42157    65

Смешной текст на тему ...

Реальную конкуренцию Радию Хабирову на сентябрьских выборах главы региона могут ...
  6.03.2019   13091    37



Хабиров отчитал главу Госкомтранса за идею о турникетах

  • Опубликовано: mkset.ru | 03.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 15707 | Комментарии: 18
Оценили
0


Свою точку зрения он выразил отдельным постом на своих страницах в социальных сетях. Радий Хабиров поднял широко обсуждаемую идею главы Госкомтранса Башкирии Тимура Мухаметьянова об установлении в общественном транспорте турникетов. Напомним, общественность республики негативно восприняла эту идею приводя в пример негативный опыт использования турникетов в транспорте в Москве.

Хабиров отчитал главу Госкомтранса за идею о турникетах


- Стал свидетелем увлекательной дискуссии в соцсетях. Наш глава Гостранса предложил уфимцам входить в автобусы через турникеты. И, похоже, что называется, попал на мины, - отметил в своих постах глава региона.

По его словам, турникетов не будет, так как он решил прислушиваться консолидированному и аргументированному мнению общественности. «А что будет – обсудим в пятницу, соберу у себя всех, кто в этом понимает», - сообщил Радий Хабиров.

В том же посте руководитель Башкирии пригласил на эту встречу известного блогера Владимира Кобзева, который также негативно высказывался о турникетах. «Должностей в транспортной системе вы не занимаете, но посты пишете по этой теме вполне осмысленные, послушаю и ваши доводы», подчеркнул Хабиров.

Напомним, что ранее Радий Хабиров также возмутился презентацией мобильного приложения по ямочному ремонту. А до этого врио уже, как минимум, дважды публично отчитал Мухаметьянова за отсутствие данной программы, разработать которую он поручил еще в ноябре прошлого года. Контрольным сроком выполнения поставленной задачи было установлено 1 апреля.

МКС
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 03.04.2019, 10:30 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29560 | Рейтинг: -701,6
Идея хорошая или плохая - любая идея имеет право на существование

Пусть предложит свою идею, поумнее



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 03.04.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы показать свою "бурную деятельность", радий высасывает из пальца какую нибудь второстепенную проблему и начинает ее надувать до гиганских размеров размеров .
Блин как он уже надоел!!!



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 03.04.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В том же посте руководитель Башкирии пригласил на эту встречу известного блогера Владимира Кобзева
___________________________________________________________-

Плохой знак. Прошлый руководитель тоже любил с блогерами вальсировать, особенно доставляли всякие сборища с фотками вроде "Школа блогеров" (школа бездельников). В резкльтате все ушло в пар(болтовню)



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
Да.. жизнь пошла.. Дешёвка карикатурно-ходульная.
Высший областной чиновник для обсуждения проблемы общ. тр-ста пригласил Блогера Крякозябру.. Ну что ж, даёшь продолжение карнавального шествия, долой остатки компетентности и профессионализма на местах. Следующая встреча по проблеме роста спида и гепатита планируется с Геймером Оттапыркой.
Вопросы отсутствия работы в регионе и уровня дохода в Уфе уже обсуждены и решены с Вэйпером-хайпером Давлетбайером - по итогам сред. заработок в Уфе-то не халам/балам (8-12), а 46.6 т.р.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 03.04.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18.03.
"Коммунальщики (Башкирии) достойно справились с зимними проблемами". Эпохально!
***
А в Подмосковье сейчас хорошо.
Чисто, светло.
Синоптики обещают +20 гр. по Цельсию.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 03.04.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий, займись лучше проблемами вкладчиков росснаббанка это твой ректорат. Неужели отцы этого банка опять уйдут от ответсвенности как в своё время обманув застройщиков под флагом тов. Зарипова, подставляя подставных лиц. И их карманный обдусмен тов. Гибадуллин получит оч ередную медаль за защиту своих поддельников При Горбунове они уже замяли дело по выводу активов в валюте в офшор Помните это дело..тогда банк был башснаббанком и странным образом осн держатель пакета вышел или передал свой актив подставному Лицу



Оценили
1

  • # 7 | 03.04.2019, 11:52 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37173 | Рейтинг: +5593,2

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 03.04.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 03.04.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы показать свою "бурную деятельность", радий высасывает из пальца какую нибудь второстепенную проблему и начинает ее надувать до гиганских размеров размеров .
Блин как он уже надоел!!!
***
Ой, только не говорите нам, что в Башкирии реинкарнируется Рахимов?
Только на этот раз с компьютером?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 03.04.2019, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кобзев умен, и остро видит проблемы города, остроумно и с юмором подает их в своих блогах. На порядок умнее всей этой кодлы, заседающей в Горсовете. Надо ему вообще какую-нибудь настоящую должность дать, помощник Президенту будет незаменимый. Только бы не скурвился, а так парень молодец.Наша бесноватая ему ужасно завидует, и всячески оскорбляет, но это ему только реклама.



Оценили
7

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 03.04.2019, 12:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63471 | Рейтинг: +12206,6
М.М.Жванецкий:
Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по "Клубу кинопутешествий", остроту мнений по хрестоматии.
___________________________________
К чему это я? А вот к чему: Кобзев НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ общественным транспортом. Но он великий специалист во всем - без образования, без профессии, без работы. Простой совеццкий пи@добол!
И он, в качестве ДОМа(лидер общественного мнения - да теперь такие в цене) - будет решать как будут пользоваться ОТ(общественным транспортом) - те, кто им пользуется в отличие от него, который ОТ не пользуется.

Вот так в нашей рашке-говняшке(это не я, а Медынский так сказал) - и решаются все вопросы - дилетантами-выскочками(кстати вопрос по турникетам в фейсбуке поднял вовсе не Кабыздох, а другие ребята - Стас Сырыгин, еще ряд - Кобзев только препостил их заметик и хайповал), а не профессионалами.
Но - Вова как петушок, грудку выпятил - его сам СРАдий позвал!
А СРАдий хитрожоп - он понимает, что теперь Воффка будет топить за него до самых НЕвыборов. Ведь у Воффки френдов в ФБ - как дерьма за баней, в отличие от Мурзагулова.

А Воффке - все равно у кого отсасывать, хоть у Хамитова, хоть у Курбаншо, хоть у СРАдия - лишь профит был нал/безнал. Эта сука ничем не брезгует! За 3 рубля маму продаст и не моргнет.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 03.04.2019, 12:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63471 | Рейтинг: +12206,6
9 | 03.04.2019, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован

Вова - залогинься!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 03.04.2019, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 03.04.2019, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован

Вова - залогинься!
------------
По прежнему веришь, что тебя кто-то слушает и верит. Иди лечись лучше, надоела тут всем давно.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 03.04.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
60 с лихом бабе, а клички всем лепит как в детском садике для дефективных.
Да она и есть дефективная, видно уже при первом осмотре.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 03.04.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не нашел ничего умного, прогнозно-перспективного и полезного у Кобзева.
Кажется, кому-то понадобилось специально пропиарить эту мало вразумительную нервную личность с ослабленными гражданскими позициями.
Но надо помнить, что уфимцы подобную ситуацию с "карманными блогерами" наблюдали в 2010-11 г.г. (Габитов,Потылицин и прочие)
Сегодня всё, что связывает большую белую юрту с активной социальной средой в инете- больше похоже на фарс.
Например, кроме К, джинсовый "турист" и"блогер" Раиска Габитов, "засветился" со "случайным" фото.
В "случайное" время.
В "случайном" кафе.
Совершенно "случайной" пары.

Против всех



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 03.04.2019, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 03.04.2019, 10:38 | Автор:

Чтобы показать свою "бурную деятельность", радий высасывает из пальца какую нибудь второстепенную проблему и начинает ее надувать до гиганских размеров размеров .
Блин как он уже надоел!!!
===========================================
Уважаемый ! Вам и так не хорошо и эдак не подходит !
Вы уж пожалуйста , не передувайте эту " мелочь " !
вы хоть можете представить турникет в двери автобуса или трамвая , перед вашим носом ?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 03.04.2019, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кобзев прав, турникет это издевательство над людьми. Кухарка не протиснется ведь, а еще ругается, идиотка.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 17 | 03.04.2019, 14:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63471 | Рейтинг: +12206,6
Сам СРАдий(с помощью своего ставленника из Мск) придумал эти турникеты, запустил слух(хотя может и намеревались таки пильнуть бюджет на списанных Ликсутовым турникетах - купить б/у по цене новых, а потом их устанавлиать за ахеренные бабки, затем обслуживать) и- сам же теперь и будет с этим бороться - нанайский мальчик!

Ну как грится - сам придумал, сам и испужался.
А идиоты (в частности - № 16 | 03.04.2019, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован ) всУрьёз поверили в эту херню...



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 03.04.2019, 17:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
<<турникет это издевательство над людьми>>

Да, а вот подобные массово тиражируемые новости "про отчитал за идею о турникетах" как раз и призваны приучить население к мысле о турникетах.
Всё это в планах у них. И безналичная оплата в транспорте и видеокамеры там и турникеты.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com