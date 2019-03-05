Хабиров отчитал главу Госкомтранса за идею о турникетах

Свою точку зрения он выразил отдельным постом на своих страницах в социальных сетях. Радий Хабиров поднял широко обсуждаемую идею главы Госкомтранса Башкирии Тимура Мухаметьянова об установлении в общественном транспорте турникетов. Напомним, общественность республики негативно восприняла эту идею приводя в пример негативный опыт использования турникетов в транспорте в Москве.- Стал свидетелем увлекательной дискуссии в соцсетях. Наш глава Гостранса предложил уфимцам входить в автобусы через турникеты. И, похоже, что называется, попал на мины, - отметил в своих постах глава региона.По его словам, турникетов не будет, так как он решил прислушиваться консолидированному и аргументированному мнению общественности. «А что будет – обсудим в пятницу, соберу у себя всех, кто в этом понимает», - сообщил Радий Хабиров.В том же посте руководитель Башкирии пригласил на эту встречу известного блогера Владимира Кобзева, который также негативно высказывался о турникетах. «Должностей в транспортной системе вы не занимаете, но посты пишете по этой теме вполне осмысленные, послушаю и ваши доводы», подчеркнул Хабиров.Напомним, что ранее Радий Хабиров также возмутился презентацией мобильного приложения по ямочному ремонту. А до этого врио уже, как минимум, дважды публично отчитал Мухаметьянова за отсутствие данной программы, разработать которую он поручил еще в ноябре прошлого года. Контрольным сроком выполнения поставленной задачи было установлено 1 апреля.