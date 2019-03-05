После крымской весны: В Башкирии школьники застряли в лесу из-за плохих дорог

Жители села Бакеево Белорецкого района в очередной раз не могут выехать из населенного пункта из-за плохих дорог.Еще в ноябре прошлого года бакеевцы сообщали, что в связи с плохими погодными условиями размыло дорогу, потому они не могут попасть в райцентр или отвезти детей в школу. Сейчас ситуация повторяется вновь – на днях при попытке выехать в ближайшее село (с. Зигазы) несколько УАЗов застряли на дороге. Сначала они буквально раскапывали дорогу от снега, а потом засели в грязи. Долгие попытки водителей вытолкать машины не увенчались успехом.В это время в машине находились дети, которых везли в Зигазы, оттуда их должны были отправить в белорецкий интернат. Как пояснил глава Зигазинского сельсовета Ринат Яныбаев, в Бакеево школы нет, потому дети сейчас учатся в райцентре после того, как в Зигазах закрыли пришкольный интернат. Он отметил, что дорога между двумя селами всегда была в ужасном состоянии, отсыпка щебенкой не дает нужного эффекта. Сейчас там на промежутке дежурит бульдозер, который будет вытаскивать машины из воды и грязи.К слову, в Зигазах интернат закрыли в 2009 году, после этого дети вынуждены преодолевать 30 км по бездорожью сначала в Зигазы, а дальше еще 100 км до города.