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После крымской весны: В Башкирии школьники застряли в лесу из-за плохих дорог

  • Опубликовано: ПроУфу | 03.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 23785 | Комментарии: 9
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Жители села Бакеево Белорецкого района в очередной раз не могут выехать из населенного пункта из-за плохих дорог.

После крымской весны: В Башкирии школьники застряли в лесу из-за плохих дорог


Еще в ноябре прошлого года бакеевцы сообщали, что в связи с плохими погодными условиями размыло дорогу, потому они не могут попасть в райцентр или отвезти детей в школу. Сейчас ситуация повторяется вновь – на днях при попытке выехать в ближайшее село (с. Зигазы) несколько УАЗов застряли на дороге. Сначала они буквально раскапывали дорогу от снега, а потом засели в грязи. Долгие попытки водителей вытолкать машины не увенчались успехом.

В это время в машине находились дети, которых везли в Зигазы, оттуда их должны были отправить в белорецкий интернат. Как пояснил глава Зигазинского сельсовета Ринат Яныбаев, в Бакеево школы нет, потому дети сейчас учатся в райцентре после того, как в Зигазах закрыли пришкольный интернат. Он отметил, что дорога между двумя селами всегда была в ужасном состоянии, отсыпка щебенкой не дает нужного эффекта. Сейчас там на промежутке дежурит бульдозер, который будет вытаскивать машины из воды и грязи.

К слову, в Зигазах интернат закрыли в 2009 году, после этого дети вынуждены преодолевать 30 км по бездорожью сначала в Зигазы, а дальше еще 100 км до города.

ПроУфу
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  • 1 | 03.04.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После крымской весны: В Башкирии школьники застряли в лесу из-за плохих дорог
=========================
Да после "крымской вены" мы все застряли в глубокой ж...пе!



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  • 2 | 03.04.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жители села Бакеево Белорецкого района в очередной раз не могут выехать из населенного пункта из-за плохих дорог.
====================================
А радий турникеты обсуждает!!!!!



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  • 3 | 03.04.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не будьте идиотами -что связывать присоединение Крыма с без хозяйственностью и преступным отношением местных администраций к своим обязанностям.Все главы -на одно лицо и из одних фамилий.Вот вам и результат застрявших автобусов,передачи в концессию роддомов ,смертности высокой и миграции.Баев плодим и их назначаем руководить .А Крым-это русская земля ,политая кровью русских и тех же башкир .Как УФА ЧИСТО РУССКИЙ ГОРОД.Даже доказывать не собираюсь-подойдите к памятнику погибшим ученикам лицея №1 и все станет ясным!!!!



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  • 4 | 03.04.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Белорецке авзянский властный клан никогда не умел результативно "работать для народа".
Администраторы никакие, подобранные "на безрыбье" по принципам преданности и кумовства.
Всё что делается- только по указанию сверху, через "коленку", сплетни, разборки и скандалы.



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  • 5 | 03.04.2019, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.04.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После крымской весны: В Башкирии школьники застряли в лесу из-за плохих дорог
=========================
Да после "крымской вены" мы все застряли в глубокой ж...пе!
______________________________________________________
В жопе твое голова. Оптимизация школ началась при Муратзле. целые здания были брошены и разорены в деревнях, хотя 10 лет учились вообще никуда не уезжая из дома. А теперь видишь ли Крым виноват



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  • 6 | 03.04.2019, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему в Китае чиновники эффективны и там нет клановости?
Основная задача любого чиновника в Поднебесной — критиковать и исправлять свое же ведомство!
Там чиновнику не западло выйти на трибуну и попросить прощения у населения за свой промах или промах подчиненных.
Представить, что г-н похожий на Миронова извинится за криминал в Белорецких лесах, за свою невразумительную и бесплодную работу, незаконность выделения земель поселений и рекреации отдельным лицам, за плохую работу дорожников, медицины, ЖКХ, строителей и архитектора просто невозможно.
Он знает, что его "крыша" в большой белой юрте, несмотря на арест их ставленника-лесника, все еще в фаворе. Лесник кажется не сдал выгодополучателей своих проделок- вину под обещание выручить, берет на себя.



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  • 7 | 03.04.2019, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Глядя на Белорецкий район вспоминается незабвенное из Библии:

"Эй,эй! бегите из северной страны, говорит Господь"

Зах, 2:6



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  • 8 | 03.04.2019, 17:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Это натуральные Рабские Вымираты, самая богатая страна мира (по природным ресурсам) никак не может встать с колен.



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  • 9 | 03.04.2019, 19:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Новости Белореца
"У нас на Ленина всё вокруг мусорки валяется. Не хватает контейнеров и машин для вывоза мусора,видимо,тоже .Хочу сказать дяденькам на мусоровозе "СПАСИБО"! Без вас совсем бы утонули в каках. Такое го..вни.ще они убирают каждый раз ! Вместо дороги колея из грязи и мусора.



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