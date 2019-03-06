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«Башкорт» мечтает о латинице и хочет графу «национальность»

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Национальная организация "Башкорт" сообщила, что ею направлены в Госсобрание республики Башкортостан предложения о внесении в федеральное законодательство поправок, гарантирующих гражданам возможность указывать в паспортах свою национальную принадлежность, а также фамилию, имя и отчество на родном языке.

«Башкорт» мечтает о латинице и хочет графу «национальность»


Свою инициативу башкирские активисты обосновали, прежде всего, тем, что статья 26 Конституции РФ гарантирует право граждан "определять и указывать свою национальную принадлежность". Вместе с тем, указывают активисты, "наши граждане до настоящего времени не имеют возможности реализовать это право в полной мере, так как внесение подобной записи не предусмотрено подзаконными юридическими актами". Поэтому "Башкорт" предложил Госсобранию РБ выступить с инициативой о внесении в постановление правительства РФ от 08.07.1997 N828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" дополнения, гласящего, что "по желанию гражданина в паспорте также производятся отметки: о национальной принадлежности — самим гражданином".

Также "Башкорт" предложил Госсобранию выступить с законодательной инициативой в целях внесения дополнения в Гражданский кодекс РФ, гласящего, что "имя гражданина должно быть записано на родном и русском языках в устанавливающих личность гражданина документах — свидетельстве о рождении и паспорте гражданина Российской Федерации".

"Российская Федерация — государство многонациональное, и ребенок может получить имя, данное ему родителями в соответствии с национально-историческими традициями на родном языке. В настоящее время в Российской Федерации сложилась практика, что многие граждане, пользуясь своими именами, произносимыми и записываемыми на родных языках, не имеют юридического, документального подтверждения имени на родном языке. Следует иметь в виду, что русскоязычное написание и произношение многих национальных имен зачастую искаженно отражает настоящее имя гражданина, при этом основные устанавливающее имя документы (свидетельство о рождении, паспорт) заполняются только на русском языке. Мы считаем, что данные обстоятельства в определенной мере ущемляют право граждан на юридическое закрепление их имен на родных языках", — так обосновали свое предложение активисты "Башкорта".

Напомним, отмена графы "национальность" или так называемой "пятой графы" в паспортах граждан РФ произошла в 1990-е годы и сопровождалась бурными дискуссиями, в том числе, в республиках в составе России. Дискуссии по этому вопросу продолжились и в последующие десятилетия — так, по данным исследования Общественной палаты РФ, в 2013 году 51% граждан выступало за возврат в паспорта графы "национальность". В 2015 году соответствующий законопроект был внесен в Госдуму РФ, но оставлен без рассмотрения.

В беседе с "Idel.Реалиями" представитель "Башкорта" Руслан Габбасов пояснил, что инициативы организации являются выполнением резолюции прошедшего в декабре прошлого года III "Съезда башкирского народа".

Напомним, что на этом съезде Руслан Габбасов, обрисовав идущие в республике негативные демографические процессы среди башкирского населения, выступил с большими и весьма радикальными дополнениями к предлагавшейся резолюции, в которых предложил вернуть в паспорта графу "национальность". Эти идеи, принятые съездом, активист развил в своем интервью "Idel.Реалиям".

— Решение съезда о возврате в паспорта графу "национальность" было принято, поскольку в последнее время ассимиляционные вопросы идут сильнее, размывается национальная идентичность башкир, всё больше становится смешанных браков и люди, в том числе, дети уже не понимают, к какой национальности себя относить. Кроме того, скоро, в 2020 году пройдет очередная Всероссийская перепись населения, и мы опасаемся, что она может пройти не совсем честно, когда переписчики будут записывать данные о национальности граждан. Если же гражданин четко будет себя идентифицировать, как "башкир", подкрепляя это соответствующей записью в паспорте, то переписчикам уже невозможно будет это исказить.

— В чем именно состоят ваши опасения, в чем могут быть искажения?

— Например, в том, что научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН им. Миклухо-Маклая Валерий Тишков, предлагает при проведении переписи разделить татар на подгруппы — "сибирских татар", "казанских татар", "кряшен" и так далее. У нас есть опасения, что и башкир могут подобным образом дробить на "северо-западных", "юго-восточных" или "южных".

— Но ведь они при этом все равно останутся башкирами?..

— Согласен, но всё равно это раздробление опасно, поскольку означает размывание исподволь нашей идентичности. Напомню еще, что тот же Тишков предлагал выделить этническую группу неких "татаро-башкир".

— В 1990-х годах пришлось наблюдать такую картину: некоторые представители башкирской общественности развернули кампанию по возрождению башкирских родов, настаивая на самоидентификации башкир, как членов различных племен — например, племени мин, юрматы и так далее. Разве это не было такой же попыткой дробления?

— Ну, это был трайбализм в чистом виде. Кроме того, это всё же не меняло общебашкирскую идентификацию нашего населения.

— Насколько ваши инициативы соответствуют федеральным законам, международным документам на этот счет?

— Мы здесь, прежде всего, учитываем запрос башкирского населения. Мы чувствуем, что это нужно нашему народу. И добавлю, что, в соответствии с Конституцией России, мы указываем, что запись о своей национальности делается гражданином не в обязательном порядке, а по желанию.

— Выдвигая инициативу о написании в документах имен на родном языке, вы имели ввиду, что они будут писаться на башкирской графике?

— Да, разумеется. Отмечу также, что это должно делаться также только по желанию граждан. Если человек не хочет указывать свою национальность, он, думаю, и имя напишет просто по-русски.

— Кстати, Казахстан переводит алфавит казахского языка на латиницу, о чем разговоры идут уже давно. На днях новый президент страны подтвердил это намерение. Как Вы к этому относитесь?

— Абсолютно положительно. Латиница лучше отражает фонетические звуки, присущие языкам тюркской группы, в том числе и башкирскому. Если бы башкирский язык был переведен на латиницу, то и алфавит бы уменьшился, было бы легче его изучать.

— Какие отклики на ваши инициативы вы ожидаете со стороны республиканской общественности, в частности, от представителей других национальных организаций — русских, татарских, чувашских и других? Есть ли у вас опасения, что они будут негативными?

— Думаю, что отклики будут, наоборот, положительными. Ведь все эти организации были взволнованы очередными планами, родившимися в федеральном центре — заместить все национальности одной искусственной, "россиянами", привести всё к "единому знаменателю". Люди против этого, они все хотят сохранять свою национальную идентичность.

— На Западе в последние десятилетия господствовал тренд слияния прежних наций в рамках одной страны в одну "политическую нацию". В 1990-е годы мы заимствовали эти идеи, и, в том числе, и поэтому в Российской Федерации была в паспортах отменена графа "национальность".

— Я полагаю, что в настоящее время этот тренд "захлебнулся". К чему он привел? Мы видим, что мигранты, наводнившие Европу, не желают ассимилироваться, живут на новой родине замкнутыми общинами, стремясь сохранить свою идентичность. Это, в свою очередь порождает конфликты с коренным населением и оно начинает голосовать на выборах за националистические партии. Тренд, в итоге, идет в обратном направлении.

— Не кажется ли Вам, что таким образом происходит некий и существенный, весьма тревожный регресс в общественных отношениях? Вместо объединения происходит разъединение. Не приведут ли эти ваши инициативы к такому же развитию событий в нашей республике?

— Вопрос неоднозначный. Да, мы наблюдаем реакцию сопротивления различных и многих этносов стремлению привести всё к единому знаменателю, к подражанию одной, в данном случае, западной культуре. Но всё же полагаю, что мы имеем дело с прогрессивным явлением. Когда люди больше обращают внимание на свою национальную культуру, на свою идентичность, на свои традиции и язык, всё это многообразие, наоборот обогащает мир, делает его интереснее и, в конечном итоге, служит тому же человеческому прогрессу.

Отметим, что в 2018 году уроженка Уфы Лейла Латыпова, обучаясь в Бостоне (США), написала исследовательскую работу по национальной идентичности жителей Башкортостана, в которой пришла к выводу, что в республике уже доминирует российская идентичность, этническая же самоидентификация уходит на второй план.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • 1 | 04.04.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Нечего паспорта ПАЧКАТЬ!!!



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  • 2 | 04.04.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Национальная организация "Башкорт" сообщила, что ею направлены в Госсобрание республики Башкортостан предложения о внесении в федеральное законодательство поправок, гарантирующих гражданам возможность указывать в паспортах свою национальную принадлежность, а также фамилию, имя и отчество на родном языке.
============================
Я бы этим нацикам коленым железом на их лбах выжигал национальность и на латинице и на кирилице, чтобы из далека было видно !!!!



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  • 3 | 04.04.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— На Западе в последние десятилетия господствовал тренд слияния прежних наций в рамках одной страны в одну "политическую нацию". В 1990-е годы мы заимствовали эти идеи, и, в том числе, и поэтому в Российской Федерации была в паспортах отменена графа "национальность".

--------------------------

Познер ликовал: "Теперь никто не скажет, что я еврей!" Они это лоббировали.



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  • 4 | 04.04.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если бы башкирский язык был переведен на латиницу, то и алфавит бы уменьшился, было бы легче его изучать.
========================================
ну что за народ, даже свой алфавит не могут запомнить, выучить



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  • 5 | 04.04.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я бы этим нацикам коленым железом на их лбах выжигал национальность и на латинице и на кирилице, чтобы из далека было видно !!!! =============================
Да вы что, их итак ни с кем не спутаешь, разве что в зоопарке



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  • 6 | 04.04.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда коту делать нечего ,он кукай лижет .Вот и эта пиз....братия чем только не озабочена -но не делом .Недавно покупал мясо....Частник сетовал-пост ,наверное,не берут мясо и даже башкиры .А на экране одни цигане Откуда говорю ?.А он мне ,ты мол телевизор посмотри -кто у нас поет и пляшет .Точно -вот кто в ящике -тем это крайне нужно,латиница и в грудь бить " я бит башкорт" .а остальным и за мясом сходить не на что .



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  • 7 | 04.04.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 04.04.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если бы башкирский язык был переведен на латиницу, то и алфавит бы уменьшился, было бы легче его изучать.
========================================
ну что за народ, даже свой алфавит не могут запомнить, выучить
+++++++++++++++++++++++++++++

Тюркский алфавит на основе Арабики до 1927 года, далее на основе латиницы, Сталин в 1939 году запретил и латиницу, навязали кириллицу.



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  • 8 | 04.04.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Глупости выдумывает общество.
Кому это нужно?
Наоборот,необходимо переходить на эсперанто



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  • 9 | 04.04.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда прекратят разгул националистов ?!



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  • 10 | 04.04.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 04.04.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда прекратят разгул националистов ?!
+++++++++++++++++++

Опосля разгула Шовинистов.



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  • 11 | 04.04.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Можно уважать и любить многие нации и национальности, их язык и образ жизни, многие страны и их государственный строй, но принадлежать, быть сыном можно только своей Родине. Также, как одной матери.
Но сметь судить о нации по отдельным её представителям с поврежденными национализмом головах, их пустых пафосных словах и делах-смешно и глупо.



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  • 12 | 04.04.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 04.04.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 04.04.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда прекратят разгул националистов ?!
+++++++++++++++++++

Опосля разгула Шовинистов.

===================

Конечно, я понимаю... Слово За-словО... Членом пО столу...

Как сблизить народы? Пожалуй, это было возможно лишь в СССР.

Наверное, нужно "малые народы" вовлечь во что-нить такое, общероссийское. Чтобы гордиться им собой можно было.

А что бы не укомплектовать эскадрилью Су-34 ("утёнков") товарищами башкирами? Татарами? Почёт и уважение. Мир, дружба! Эхх... Йопвашу...



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  • 13 | 04.04.2019, 12:21 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17067 | Рейтинг: -3033,4
На чью мельницу воду льете, кто вас надоумил в этот непростой момент заниматься явно пустым делом? Никто бы не против перевода письма на латиницу. Куча проблем, начиная от клавиатуры, исчезли бы само собой. Да и запись в паспортах никому не мешала.
Но вряд ли здравомыслящий человек может надеяться на то, что это может пройти. А запись в паспортах только для Башкирии это уже проходили, вкладывайте в свой паспорт свой вкладыш и булды.



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  • 14 | 04.04.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Ненавижу уродов-б-р, вас в зоопарке показывать надо!



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  • 15 | 04.04.2019, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 04.04.2019, 13:09 | Автор:

Ненавижу уродов-б-р, вас в зоопарке показывать надо!
================================================
Прекрасный НАРОД ! Это НЕОСПОРИМО !
Уважаю и ценю их за ум , талант и красоту !



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  • 16 | 04.04.2019, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Ненавижу уродов-б-р, вас в зоопарке показывать надо!
========================
Тебя что, поимели насильно или отвергли?



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13 | 04.04.2019, 12:21 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17067 | Рейтинг: -3033,5
На чью мельницу воду льете, кто вас надоумил в этот непростой момент заниматься явно пустым делом? Никто бы не против перевода письма на латиницу. Куча проблем, начиная от клавиатуры, исчезли бы само собой. Да и запись в паспортах никому не мешала.
====================
Нужна международная сертификация национальности.Этим могут заниматься только международные специалисты.

а национальность лучше всего вписывать в водительские права: нет прав на вождение - нет национальности, родства непомнящие



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  • 18 | 04.04.2019, 14:32 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37187 | Рейтинг: +5590,9
25 | 04.04.2019, 14:30 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37179 | Рейтинг: +5592,3
106 | 03.04.2019, 22:56 | Автор: Ирек
Публикации: 93 | Комментарии: 7254 | Рейтинг: -496,5
93 | 03.04.2019, 20:46 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37178 | Рейтинг: +5592,8
Кто знает, когда скинут из модераторов наглую дементивную провокаторшу по кличке жаба?
+++++++++++++++++++++++++
Думаю, и надеюсь, что это произойдёт, и обязательно с тобой скоморох Юнг.
И да Юнг, мне один простой парень, пояснил что когда мужчина гадится на свою подругу, он просто гадкий мудель, и гадится просто на самого себя.

...................Дорогой Ирек! Поясняю:
1. Никогда эта сучка не была моей подругой. Просто с удовольствием приходила на выпивку и шашлычки. Чтобы пронюхакть, кто есть кто.
2.Сайт должен зарабатывать. Поскольку нет рекламы, оплата идет за мониторинг общественного мнения.
3. Чтобы получить срез мнения необходимы провокаторы, которые бужируют общество.
4. Наиболее подходящей была выбрана старая жаба, в задачу которой входит подыгрывание оппозиции.
5. Именно за провокации старая жаба и получает свои продажные серебренники, оформленная при этом, как "модераторша".

==============Поэтому, братцы. не поддавайтесь на провокации бандерши, пусть этой сучке жгут карман деньги. заработанные продажными комментами. Все ваши мнения и мысли передаются заказчикам то есть, органам унутренним..



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