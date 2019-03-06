«Башкорт» мечтает о латинице и хочет графу «национальность»

Свою инициативу башкирские активисты обосновали, прежде всего, тем, что статья 26 Конституции РФ гарантирует право граждан "определять и указывать свою национальную принадлежность". Вместе с тем, указывают активисты, "наши граждане до настоящего времени не имеют возможности реализовать это право в полной мере, так как внесение подобной записи не предусмотрено подзаконными юридическими актами". Поэтому "Башкорт" предложил Госсобранию РБ выступить с инициативой о внесении в постановление правительства РФ от 08.07.1997 N828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" дополнения, гласящего, что "по желанию гражданина в паспорте также производятся отметки: о национальной принадлежности — самим гражданином".
Также "Башкорт" предложил Госсобранию выступить с законодательной инициативой в целях внесения дополнения в Гражданский кодекс РФ, гласящего, что "имя гражданина должно быть записано на родном и русском языках в устанавливающих личность гражданина документах — свидетельстве о рождении и паспорте гражданина Российской Федерации".
"Российская Федерация — государство многонациональное, и ребенок может получить имя, данное ему родителями в соответствии с национально-историческими традициями на родном языке. В настоящее время в Российской Федерации сложилась практика, что многие граждане, пользуясь своими именами, произносимыми и записываемыми на родных языках, не имеют юридического, документального подтверждения имени на родном языке. Следует иметь в виду, что русскоязычное написание и произношение многих национальных имен зачастую искаженно отражает настоящее имя гражданина, при этом основные устанавливающее имя документы (свидетельство о рождении, паспорт) заполняются только на русском языке. Мы считаем, что данные обстоятельства в определенной мере ущемляют право граждан на юридическое закрепление их имен на родных языках", — так обосновали свое предложение активисты "Башкорта".
Напомним, отмена графы "национальность" или так называемой "пятой графы" в паспортах граждан РФ произошла в 1990-е годы и сопровождалась бурными дискуссиями, в том числе, в республиках в составе России. Дискуссии по этому вопросу продолжились и в последующие десятилетия — так, по данным исследования Общественной палаты РФ, в 2013 году 51% граждан выступало за возврат в паспорта графы "национальность". В 2015 году соответствующий законопроект был внесен в Госдуму РФ, но оставлен без рассмотрения.
В беседе с "Idel.Реалиями" представитель "Башкорта" Руслан Габбасов пояснил, что инициативы организации являются выполнением резолюции прошедшего в декабре прошлого года III "Съезда башкирского народа".
Напомним, что на этом съезде Руслан Габбасов, обрисовав идущие в республике негативные демографические процессы среди башкирского населения, выступил с большими и весьма радикальными дополнениями к предлагавшейся резолюции, в которых предложил вернуть в паспорта графу "национальность". Эти идеи, принятые съездом, активист развил в своем интервью "Idel.Реалиям".
— Решение съезда о возврате в паспорта графу "национальность" было принято, поскольку в последнее время ассимиляционные вопросы идут сильнее, размывается национальная идентичность башкир, всё больше становится смешанных браков и люди, в том числе, дети уже не понимают, к какой национальности себя относить. Кроме того, скоро, в 2020 году пройдет очередная Всероссийская перепись населения, и мы опасаемся, что она может пройти не совсем честно, когда переписчики будут записывать данные о национальности граждан. Если же гражданин четко будет себя идентифицировать, как "башкир", подкрепляя это соответствующей записью в паспорте, то переписчикам уже невозможно будет это исказить.
— В чем именно состоят ваши опасения, в чем могут быть искажения?
— Например, в том, что научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН им. Миклухо-Маклая Валерий Тишков, предлагает при проведении переписи разделить татар на подгруппы — "сибирских татар", "казанских татар", "кряшен" и так далее. У нас есть опасения, что и башкир могут подобным образом дробить на "северо-западных", "юго-восточных" или "южных".
— Но ведь они при этом все равно останутся башкирами?..
— Согласен, но всё равно это раздробление опасно, поскольку означает размывание исподволь нашей идентичности. Напомню еще, что тот же Тишков предлагал выделить этническую группу неких "татаро-башкир".
— В 1990-х годах пришлось наблюдать такую картину: некоторые представители башкирской общественности развернули кампанию по возрождению башкирских родов, настаивая на самоидентификации башкир, как членов различных племен — например, племени мин, юрматы и так далее. Разве это не было такой же попыткой дробления?
— Ну, это был трайбализм в чистом виде. Кроме того, это всё же не меняло общебашкирскую идентификацию нашего населения.
— Насколько ваши инициативы соответствуют федеральным законам, международным документам на этот счет?
— Мы здесь, прежде всего, учитываем запрос башкирского населения. Мы чувствуем, что это нужно нашему народу. И добавлю, что, в соответствии с Конституцией России, мы указываем, что запись о своей национальности делается гражданином не в обязательном порядке, а по желанию.
— Выдвигая инициативу о написании в документах имен на родном языке, вы имели ввиду, что они будут писаться на башкирской графике?
— Да, разумеется. Отмечу также, что это должно делаться также только по желанию граждан. Если человек не хочет указывать свою национальность, он, думаю, и имя напишет просто по-русски.
— Кстати, Казахстан переводит алфавит казахского языка на латиницу, о чем разговоры идут уже давно. На днях новый президент страны подтвердил это намерение. Как Вы к этому относитесь?
— Абсолютно положительно. Латиница лучше отражает фонетические звуки, присущие языкам тюркской группы, в том числе и башкирскому. Если бы башкирский язык был переведен на латиницу, то и алфавит бы уменьшился, было бы легче его изучать.
— Какие отклики на ваши инициативы вы ожидаете со стороны республиканской общественности, в частности, от представителей других национальных организаций — русских, татарских, чувашских и других? Есть ли у вас опасения, что они будут негативными?
— Думаю, что отклики будут, наоборот, положительными. Ведь все эти организации были взволнованы очередными планами, родившимися в федеральном центре — заместить все национальности одной искусственной, "россиянами", привести всё к "единому знаменателю". Люди против этого, они все хотят сохранять свою национальную идентичность.
— На Западе в последние десятилетия господствовал тренд слияния прежних наций в рамках одной страны в одну "политическую нацию". В 1990-е годы мы заимствовали эти идеи, и, в том числе, и поэтому в Российской Федерации была в паспортах отменена графа "национальность".
— Я полагаю, что в настоящее время этот тренд "захлебнулся". К чему он привел? Мы видим, что мигранты, наводнившие Европу, не желают ассимилироваться, живут на новой родине замкнутыми общинами, стремясь сохранить свою идентичность. Это, в свою очередь порождает конфликты с коренным населением и оно начинает голосовать на выборах за националистические партии. Тренд, в итоге, идет в обратном направлении.
— Не кажется ли Вам, что таким образом происходит некий и существенный, весьма тревожный регресс в общественных отношениях? Вместо объединения происходит разъединение. Не приведут ли эти ваши инициативы к такому же развитию событий в нашей республике?
— Вопрос неоднозначный. Да, мы наблюдаем реакцию сопротивления различных и многих этносов стремлению привести всё к единому знаменателю, к подражанию одной, в данном случае, западной культуре. Но всё же полагаю, что мы имеем дело с прогрессивным явлением. Когда люди больше обращают внимание на свою национальную культуру, на свою идентичность, на свои традиции и язык, всё это многообразие, наоборот обогащает мир, делает его интереснее и, в конечном итоге, служит тому же человеческому прогрессу.
Отметим, что в 2018 году уроженка Уфы Лейла Латыпова, обучаясь в Бостоне (США), написала исследовательскую работу по национальной идентичности жителей Башкортостана, в которой пришла к выводу, что в республике уже доминирует российская идентичность, этническая же самоидентификация уходит на второй план.
Артур Асафьев, Идель.Реалии
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«Башкорт» мечтает о латинице и хочет графу «национальность»
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