«Башкорт» мечтает о латинице и хочет графу «национальность»

Национальная организация "Башкорт" сообщила, что ею направлены в Госсобрание республики Башкортостан предложения о внесении в федеральное законодательство поправок, гарантирующих гражданам возможность указывать в паспортах свою национальную принадлежность, а также фамилию, имя и отчество на родном языке.Свою инициативу башкирские активисты обосновали, прежде всего, тем, что статья 26 Конституции РФ гарантирует право граждан "определять и указывать свою национальную принадлежность". Вместе с тем, указывают активисты, "наши граждане до настоящего времени не имеют возможности реализовать это право в полной мере, так как внесение подобной записи не предусмотрено подзаконными юридическими актами". Поэтому "Башкорт" предложил Госсобранию РБ выступить с инициативой о внесении в постановление правительства РФ от 08.07.1997 N828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" дополнения, гласящего, что "по желанию гражданина в паспорте также производятся отметки: о национальной принадлежности — самим гражданином".Также "Башкорт" предложил Госсобранию выступить с законодательной инициативой в целях внесения дополнения в Гражданский кодекс РФ, гласящего, что "имя гражданина должно быть записано на родном и русском языках в устанавливающих личность гражданина документах — свидетельстве о рождении и паспорте гражданина Российской Федерации"."Российская Федерация — государство многонациональное, и ребенок может получить имя, данное ему родителями в соответствии с национально-историческими традициями на родном языке. В настоящее время в Российской Федерации сложилась практика, что многие граждане, пользуясь своими именами, произносимыми и записываемыми на родных языках, не имеют юридического, документального подтверждения имени на родном языке. Следует иметь в виду, что русскоязычное написание и произношение многих национальных имен зачастую искаженно отражает настоящее имя гражданина, при этом основные устанавливающее имя документы (свидетельство о рождении, паспорт) заполняются только на русском языке. Мы считаем, что данные обстоятельства в определенной мере ущемляют право граждан на юридическое закрепление их имен на родных языках", — так обосновали свое предложение активисты "Башкорта".Напомним, отмена графы "национальность" или так называемой "пятой графы" в паспортах граждан РФ произошла в 1990-е годы и сопровождалась бурными дискуссиями, в том числе, в республиках в составе России. Дискуссии по этому вопросу продолжились и в последующие десятилетия — так, по данным исследования Общественной палаты РФ, в 2013 году 51% граждан выступало за возврат в паспорта графы "национальность". В 2015 году соответствующий законопроект был внесен в Госдуму РФ, но оставлен без рассмотрения.В беседе с "Idel.Реалиями" представитель "Башкорта" Руслан Габбасов пояснил, что инициативы организации являются выполнением резолюции прошедшего в декабре прошлого года III "Съезда башкирского народа".Напомним, что на этом съезде Руслан Габбасов, обрисовав идущие в республике негативные демографические процессы среди башкирского населения, выступил с большими и весьма радикальными дополнениями к предлагавшейся резолюции, в которых предложил вернуть в паспорта графу "национальность". Эти идеи, принятые съездом, активист развил в своем интервью "Idel.Реалиям".— Решение съезда о возврате в паспорта графу "национальность" было принято, поскольку в последнее время ассимиляционные вопросы идут сильнее, размывается национальная идентичность башкир, всё больше становится смешанных браков и люди, в том числе, дети уже не понимают, к какой национальности себя относить. Кроме того, скоро, в 2020 году пройдет очередная Всероссийская перепись населения, и мы опасаемся, что она может пройти не совсем честно, когда переписчики будут записывать данные о национальности граждан. Если же гражданин четко будет себя идентифицировать, как "башкир", подкрепляя это соответствующей записью в паспорте, то переписчикам уже невозможно будет это исказить.— В чем именно состоят ваши опасения, в чем могут быть искажения?— Например, в том, что научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН им. Миклухо-Маклая Валерий Тишков, предлагает при проведении переписи разделить татар на подгруппы — "сибирских татар", "казанских татар", "кряшен" и так далее. У нас есть опасения, что и башкир могут подобным образом дробить на "северо-западных", "юго-восточных" или "южных".— Но ведь они при этом все равно останутся башкирами?..— Согласен, но всё равно это раздробление опасно, поскольку означает размывание исподволь нашей идентичности. Напомню еще, что тот же Тишков предлагал выделить этническую группу неких "татаро-башкир".— В 1990-х годах пришлось наблюдать такую картину: некоторые представители башкирской общественности развернули кампанию по возрождению башкирских родов, настаивая на самоидентификации башкир, как членов различных племен — например, племени мин, юрматы и так далее. Разве это не было такой же попыткой дробления?— Ну, это был трайбализм в чистом виде. Кроме того, это всё же не меняло общебашкирскую идентификацию нашего населения.— Насколько ваши инициативы соответствуют федеральным законам, международным документам на этот счет?— Мы здесь, прежде всего, учитываем запрос башкирского населения. Мы чувствуем, что это нужно нашему народу. И добавлю, что, в соответствии с Конституцией России, мы указываем, что запись о своей национальности делается гражданином не в обязательном порядке, а по желанию.— Выдвигая инициативу о написании в документах имен на родном языке, вы имели ввиду, что они будут писаться на башкирской графике?— Да, разумеется. Отмечу также, что это должно делаться также только по желанию граждан. Если человек не хочет указывать свою национальность, он, думаю, и имя напишет просто по-русски.— Кстати, Казахстан переводит алфавит казахского языка на латиницу, о чем разговоры идут уже давно. На днях новый президент страны подтвердил это намерение. Как Вы к этому относитесь?— Абсолютно положительно. Латиница лучше отражает фонетические звуки, присущие языкам тюркской группы, в том числе и башкирскому. Если бы башкирский язык был переведен на латиницу, то и алфавит бы уменьшился, было бы легче его изучать.— Какие отклики на ваши инициативы вы ожидаете со стороны республиканской общественности, в частности, от представителей других национальных организаций — русских, татарских, чувашских и других? Есть ли у вас опасения, что они будут негативными?— Думаю, что отклики будут, наоборот, положительными. Ведь все эти организации были взволнованы очередными планами, родившимися в федеральном центре — заместить все национальности одной искусственной, "россиянами", привести всё к "единому знаменателю". Люди против этого, они все хотят сохранять свою национальную идентичность.— На Западе в последние десятилетия господствовал тренд слияния прежних наций в рамках одной страны в одну "политическую нацию". В 1990-е годы мы заимствовали эти идеи, и, в том числе, и поэтому в Российской Федерации была в паспортах отменена графа "национальность".— Я полагаю, что в настоящее время этот тренд "захлебнулся". К чему он привел? Мы видим, что мигранты, наводнившие Европу, не желают ассимилироваться, живут на новой родине замкнутыми общинами, стремясь сохранить свою идентичность. Это, в свою очередь порождает конфликты с коренным населением и оно начинает голосовать на выборах за националистические партии. Тренд, в итоге, идет в обратном направлении.— Не кажется ли Вам, что таким образом происходит некий и существенный, весьма тревожный регресс в общественных отношениях? Вместо объединения происходит разъединение. Не приведут ли эти ваши инициативы к такому же развитию событий в нашей республике?— Вопрос неоднозначный. Да, мы наблюдаем реакцию сопротивления различных и многих этносов стремлению привести всё к единому знаменателю, к подражанию одной, в данном случае, западной культуре. Но всё же полагаю, что мы имеем дело с прогрессивным явлением. Когда люди больше обращают внимание на свою национальную культуру, на свою идентичность, на свои традиции и язык, всё это многообразие, наоборот обогащает мир, делает его интереснее и, в конечном итоге, служит тому же человеческому прогрессу.Отметим, что в 2018 году уроженка Уфы Лейла Латыпова, обучаясь в Бостоне (США), написала исследовательскую работу по национальной идентичности жителей Башкортостана, в которой пришла к выводу, что в республике уже доминирует российская идентичность, этническая же самоидентификация уходит на второй план.