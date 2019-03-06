Мало языков, нужно управление

В Башкирии для поддержки родных языков создадут новое управление. И. о. министра образования Республики Башкортостан Айбулат Хажин рассказал о перспективах национального образования.По словам Айбулата Вакиловича при ведомости будет создано Управление национального образования, которое будет отвечать за национальное языкознание и филологическое образование на всех уровнях. Он отметил, что специалистам будут предъявлены самые высокие требования, в том числе они обязаны знать башкирский язык. А после формирования органа планируется разработать новые методы обучения родным языкам.- Дети сейчас совершенно иные, для них обычная печатная продукция не является источником знаний. Именно поэтому нужно внедрять новые технологии, нужна подготовка, переориентация педагогических кадров. Образовательный процесс не ограничивается одним учебником, нужно смотреть шире и выходить за пределы традиционной образовательной системы,- сообщил Айбулат Хажин.Министерство так же желает услышать все предложения, которые улучшат работу в сфере национального образования. Для этого они приглашают всех желающих принять участие в первом всероссийском съезде учителей башкирского языка и литературы, который состоится в Уфе с 10 по 12 апреля.