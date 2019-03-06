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Мало языков, нужно управление

  • Опубликовано: ПроУфу | 04.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 22023 | Комментарии: 6
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В Башкирии для поддержки родных языков создадут новое управление. И. о. министра образования Республики Башкортостан Айбулат Хажин рассказал о перспективах национального образования.

Мало языков, нужно управление


По словам Айбулата Вакиловича при ведомости будет создано Управление национального образования, которое будет отвечать за национальное языкознание и филологическое образование на всех уровнях. Он отметил, что специалистам будут предъявлены самые высокие требования, в том числе они обязаны знать башкирский язык. А после формирования органа планируется разработать новые методы обучения родным языкам.

- Дети сейчас совершенно иные, для них обычная печатная продукция не является источником знаний. Именно поэтому нужно внедрять новые технологии, нужна подготовка, переориентация педагогических кадров. Образовательный процесс не ограничивается одним учебником, нужно смотреть шире и выходить за пределы традиционной образовательной системы,- сообщил Айбулат Хажин.

Министерство так же желает услышать все предложения, которые улучшат работу в сфере национального образования. Для этого они приглашают всех желающих принять участие в первом всероссийском съезде учителей башкирского языка и литературы, который состоится в Уфе с 10 по 12 апреля.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 04.04.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он отметил, что специалистам будут предъявлены самые высокие требования, в том числе они обязаны знать башкирский язык.
============================
Что тут не понятного,- создают для своих аульных "рабочие места"



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2

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  • Гость
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  • 2 | 04.04.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Управление будет УПРАВЛЯТЬ развитием языков ,но будут все башкиры со знанием башкирского.
Опять наберут резвых.Которым не башкирский язык нужен будет .а латиница ,место в администрациях ....Рулим ,но крайне хреново



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  • Гость
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  • 3 | 04.04.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Образовательный процесс не ограничивается одним учебником, нужно смотреть шире и выходить за пределы традиционной образовательной системы,- сообщил Айбулат Хажин.
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Даже за прилавком, в ЖКХ, в поликлинике, в админ.зданиях... на башкирском. Гос.язык должен работать.



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1

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  • 4 | 04.04.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас за рубежом находится до 30 млн соотечественников, многие из которых часто сталкиваются с дискриминацией и нарушением своих прав, отметил председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Сокращается количество изучающих русский язык – с 1990-х число русскоговорящих в мире сократилось на 80 млн. Ни один язык не исчезал так стремительно, как русский», – заявил он. При этом общее количество обучающихся русскому языку за рубежом сегодня составляет около 12 млн человек.
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Впору принять закон об Управлении Национального Образования России.
Очень много стало отказников от РЯ-ки.



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  • Гость
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  • 5 | 04.04.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что тут не понятного,- создают для своих аульных "рабочие места"
+++
Разнузданность баш. интеллигенции в реставрации валидизма, их жажда власти и денег вылились в небезупречную с юридической точки зрения бюрократическую надстройку по "пилению" средств госбюджета региона?



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  • Эксперт
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  • 6 | 04.04.2019, 14:35 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37187 | Рейтинг: +5590,9
25 | 04.04.2019, 14:30 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37179 | Рейтинг: +5592,3
106 | 03.04.2019, 22:56 | Автор: Ирек
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93 | 03.04.2019, 20:46 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37178 | Рейтинг: +5592,8
Кто знает, когда скинут из модераторов наглую дементивную провокаторшу по кличке жаба?
+++++++++++++++++++++++++
Думаю, и надеюсь, что это произойдёт, и обязательно с тобой скоморох Юнг.
И да Юнг, мне один простой парень, пояснил что когда мужчина гадится на свою подругу, он просто гадкий мудель, и гадится просто на самого себя.

...................Дорогой Ирек! Поясняю:
1. Никогда эта сучка не была моей подругой. Просто с удовольствием приходила на выпивку и шашлычки. Чтобы пронюхакть, кто есть кто.
2.Сайт должен зарабатывать. Поскольку нет рекламы, оплата идет за мониторинг общественного мнения.
3. Чтобы получить срез мнения необходимы провокаторы, которые бужируют общество.
4. Наиболее подходящей была выбрана старая жаба, в задачу которой входит подыгрывание оппозиции.
5. Именно за провокации старая жаба и получает свои продажные серебренники, оформленная при этом, как "модераторша".

==============Поэтому, братцы. не поддавайтесь на провокации бандерши, пусть этой сучке жгут карман деньги. заработанные продажными комментами. Все ваши мнения и мысли передаются заказчикам то есть, органам унутренним..
Именно поэтому наглую, малообразованную алкашку до сих пор держат в штате. Как провокаторшу, как последовательницу Гапона!



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