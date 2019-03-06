Правильно сказал Навальный, когда арестовали Абызова и Ишаева: чиновником сейчас быть опаснее, чем оппозиционером. Жабы с гадюками грызут друг другу глотки.
И вот начали жрать очередного единоросса, который проводил встречу с жителями в приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, читал доклады на заседаниях фракции «Единая Россия», участвовал в совещаниях регионального исполкома партии «Единая Россия».
И именно от этой партии Хабиров собирается пойти на выборы в сентябре. Интересно, удалят ли статьи о Гурьеве с интернет-сайта партии?
А я напомню, что Гурьев был один из тех вице-премьеров, который не разрешил нам митинг с Навальным провести.
Лилия Чанышева, Эхо Москвы
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Лилия Чанышева: Гурьев был один из тех, кто не разрешил нам провести митинг с Навальным
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