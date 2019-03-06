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Лилия Чанышева: Гурьев был один из тех, кто не разрешил нам провести митинг с Навальным

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Сколько веревочке не виться, а конец будет — неприкасаемых нет. Бывшего вице-премьера Правительства Башкортостана Евгения Гурьева закрыли в СИЗО на месяц и 20 дней. В эфире «Эха» супруга Гурьева заявила, дело против её мужа — попытка сведения личных счетов.

Лилия Чанышева: Гурьев был один из тех, кто не разрешил нам провести митинг с Навальным


Правильно сказал Навальный, когда арестовали Абызова и Ишаева: чиновником сейчас быть опаснее, чем оппозиционером. Жабы с гадюками грызут друг другу глотки.

И вот начали жрать очередного единоросса, который проводил встречу с жителями в приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, читал доклады на заседаниях фракции «Единая Россия», участвовал в совещаниях регионального исполкома партии «Единая Россия».

И именно от этой партии Хабиров собирается пойти на выборы в сентябре. Интересно, удалят ли статьи о Гурьеве с интернет-сайта партии?

А я напомню, что Гурьев был один из тех вице-премьеров, который не разрешил нам митинг с Навальным провести.

Лилия Чанышева, Эхо Москвы
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  • 1 | 04.04.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я напомню, что Гурьев был один из тех вице-премьеров, который не разрешил нам митинг с Навальным провести.
==================================
"Сиди спокойно на берегу реки, и мимо проплывёт труп твоего врага" (Конфуций, древне-китайский философ).



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  • 2 | 04.04.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нам бы день продержаться, ночь простоять,
Пока чиновничья рать друг-друга сожрет!



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  • Гость
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  • 3 | 04.04.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В очереди так называемые видные политические деятели морданов и хамлетов.Или власти они не по зубам.Арест хамлета прибавит Хабирову 40 процентов поддержки



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  • Участник
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вот тебе и коньфуций



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  • Эксперт
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  • 5 | 04.04.2019, 14:35 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37187 | Рейтинг: +5590,9
25 | 04.04.2019, 14:30 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37179 | Рейтинг: +5592,3
106 | 03.04.2019, 22:56 | Автор: Ирек
Публикации: 93 | Комментарии: 7254 | Рейтинг: -496,5
93 | 03.04.2019, 20:46 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37178 | Рейтинг: +5592,8
Кто знает, когда скинут из модераторов наглую дементивную провокаторшу по кличке жаба?
+++++++++++++++++++++++++
Думаю, и надеюсь, что это произойдёт, и обязательно с тобой скоморох Юнг.
И да Юнг, мне один простой парень, пояснил что когда мужчина гадится на свою подругу, он просто гадкий мудель, и гадится просто на самого себя.

...................Дорогой Ирек! Поясняю:
1. Никогда эта сучка не была моей подругой. Просто с удовольствием приходила на выпивку и шашлычки. Чтобы пронюхакть, кто есть кто.
2.Сайт должен зарабатывать. Поскольку нет рекламы, оплата идет за мониторинг общественного мнения.
3. Чтобы получить срез мнения необходимы провокаторы, которые бужируют общество.
4. Наиболее подходящей была выбрана старая жаба, в задачу которой входит подыгрывание оппозиции.
5. Именно за провокации старая жаба и получает свои продажные серебренники, оформленная при этом, как "модераторша".

==============Поэтому, братцы. не поддавайтесь на провокации бандерши, пусть этой сучке жгут карман деньги. заработанные продажными комментами. Все ваши мнения и мысли передаются заказчикам то есть, органам унутренним..
Именно поэтому наглую, малообразованную алкашку до сих пор держат в штате. Как провокаторшу, как последовательницу Гапона!



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  • Гость
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  • 6 | 04.04.2019, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куха ты бы хоть Юнге фотку свою скинула в личку в купальнике только, чтоб не переволновался, пусть шкурку свою погоняет под самогончик, а то солнце светит - весна, бабы не смотрят на дряхлого дядьку вот он тут пар свой и выпускает.., а так глядишь на фотографии и зациклится тихо сам собою
®



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3

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  • Гость
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  • 7 | 04.04.2019, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Москва03.04.19
3 апреля 2019, 15:54
«Единая Россия» устроила бойкот в Госдуме: партия власти отказалась ограничить рост цен на бензин



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