Лилия Чанышева: Гурьев был один из тех, кто не разрешил нам провести митинг с Навальным

Сколько веревочке не виться, а конец будет — неприкасаемых нет. Бывшего вице-премьера Правительства Башкортостана Евгения Гурьева закрыли в СИЗО на месяц и 20 дней. В эфире «Эха» супруга Гурьева заявила, дело против её мужа — попытка сведения личных счетов.Правильно сказал Навальный, когда арестовали Абызова и Ишаева: чиновником сейчас быть опаснее, чем оппозиционером. Жабы с гадюками грызут друг другу глотки.И вот начали жрать очередного единоросса, который проводил встречу с жителями в приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, читал доклады на заседаниях фракции «Единая Россия», участвовал в совещаниях регионального исполкома партии «Единая Россия».И именно от этой партии Хабиров собирается пойти на выборы в сентябре. Интересно, удалят ли статьи о Гурьеве с интернет-сайта партии?А я напомню, что Гурьев был один из тех вице-премьеров, который не разрешил нам митинг с Навальным провести.