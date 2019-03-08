КПРФ в Башкортостане выдвинула кандидатов на пост главы

В Башкортостане КПРФ определилась с кандидатурами на предстоящих выборах главы республики. Накануне состоялось предварительное голосование за кандидатов, всего определилось пять человек, пишет "Медиакорсеть".Ими стали депутат Государственного Собрания-Курултая РБ Ильгам Галин, его коллега по парламенту, руководитель республиканского отделения "Левый Фронт" Дмитрий Чувилин, секретарь Советского райкома КПРФ Уфы Альберт Рахматуллин, помощник депутата Госдумы Александра Ющенко Евгений Романчиков и руководитель правозащитной компании "Ваш Закон" Эльмира Хасанова.Все пятеро были выдвинуты на рассмотрение конференцией БРО КПРФ, которая пройдет в мае-июне, где и решат, кого конкретно выдвинут в качестве кандидата на предстоящих выборах главы региона.Ранее в республике определили кандидатов на пост главы региона от "Единой России" — врио Главы РБ Радия Хабирова, депутата Госдумы Зарифа Байгускарова, главы города Кумертау Бориса Беляева и председателя регионального отделения "Опоры России" Ляйсан Николаеву. "Единороссы" определятся с конкретным кандидатом в ходе своей конференции до 20 июня.Выборы главы республики состоятся 8 сентября этого года.