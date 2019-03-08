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КПРФ в Башкортостане выдвинула кандидатов на пост главы

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В Башкортостане КПРФ определилась с кандидатурами на предстоящих выборах главы республики. Накануне состоялось предварительное голосование за кандидатов, всего определилось пять человек, пишет "Медиакорсеть".

КПРФ в Башкортостане выдвинула кандидатов на пост главы


Ими стали депутат Государственного Собрания-Курултая РБ Ильгам Галин, его коллега по парламенту, руководитель республиканского отделения "Левый Фронт" Дмитрий Чувилин, секретарь Советского райкома КПРФ Уфы Альберт Рахматуллин, помощник депутата Госдумы Александра Ющенко Евгений Романчиков и руководитель правозащитной компании "Ваш Закон" Эльмира Хасанова.

Все пятеро были выдвинуты на рассмотрение конференцией БРО КПРФ, которая пройдет в мае-июне, где и решат, кого конкретно выдвинут в качестве кандидата на предстоящих выборах главы региона.

Ранее в республике определили кандидатов на пост главы региона от "Единой России" — врио Главы РБ Радия Хабирова, депутата Госдумы Зарифа Байгускарова, главы города Кумертау Бориса Беляева и председателя регионального отделения "Опоры России" Ляйсан Николаеву. "Единороссы" определятся с конкретным кандидатом в ходе своей конференции до 20 июня.

Выборы главы республики состоятся 8 сентября этого года.

Идель.Реалии
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  • 1 | 05.04.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Голосовать буду за кого угодно только не за единороса гадия!!!!



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  • 2 | 05.04.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Какие достойные кандидаты. А кто они?



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  • 3 | 05.04.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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За Красных!



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  • 4 | 05.04.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 05.04.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие достойные кандидаты. А кто они?
++++++++++++++++++++++++

Других нет!
Есть ПЖиВ и те, кто не побоялся выступить. ПЖиВ-цев надобно поганым метлом гнать!
Ничего хорошего от них народу не было и не будет!



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  • 5 | 05.04.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Все красные-это никакие .жаль,нет личности сильной .Может быть ЦК КПРФ бы выдвинул кандидатуру



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  • 6 | 05.04.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Не уважаю сегодняшних болтливых ипташлар левых.
Особенно леваков-"комсомольцев".
Нет от них народам Башкирии никакой пользы.
Как были карьерными горбикуммунистами, развалившими Советскую Башкирию, так и остались политическими "продажниками" в услужении БЮ.



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  • 7 | 05.04.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 05.04.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Все красные-это никакие .жаль,нет личности сильной .Может быть ЦК КПРФ бы выдвинул кандидатуру
--------------------------------
А у них есть какая то сильная личность?



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  • 8 | 05.04.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Ветераны партии и Ленинского комсомола в администрации начали активно формировать отряд "лесников"?



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  • 9 | 05.04.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 05.04.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ветераны партии и Ленинского комсомола в администрации начали активно формировать отряд "лесников"?
--------------------------------
Да какие там лесники. Даже лесником назвать язык не поворачивается.



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  • 10 | 05.04.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Даже у Муртазы были конкуренты. А начиная с Хамитова не появилось ни одного. Неужели Муртаза был демократ?



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  • 11 | 05.04.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Росстат объяснил Кремлю, почему треть россиян не может купить себе обувь
***
Башкиры тоже россияне.
Что им объяснять-достойную работу в Башкирии найти трудно, у кого она есть- платят копейки.
Наемный подневольный труд не самый радостный и в то же время самый не производительный.
При этом процветают тотальное воровство и коррупция



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  • 12 | 05.04.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Допустим, республику возглавит коммунист. Правила-то игры остаются. Что он сможет? Ни-че-го. Потом будут тыкать: вот же, сами выбирали себе "красного".



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  • 13 | 05.04.2019, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
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А Хабиров вас чем не устраивает? Кто лучше то?



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  • 14 | 05.04.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин сам отбирает и назначает, кто будет его конкурентом. Интересно есть такая привилегия у Радия Хабирова?



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  • 15 | 05.04.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 05.04.2019, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
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А Хабиров вас чем не устраивает? Кто лучше то?
===========

Дело не в нём. Дело в СИСТЕМЕ. Необходим её пошаговый демонтаж.



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  • 16 | 05.04.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Наш кандидат ЯЛАЛОВ И.И. Честнейший и мудрый,бескомпрамистный и таллантливый сын великого башкирского народа и эпоса.



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  • 17 | 05.04.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
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А Хабиров вас чем не устраивает? Кто лучше то? Только Ялалов сможет возвеличить РБ



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  • 18 | 05.04.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Нужно назначить того кто уже украл достаточно и у него нет финансовых проблем лет на 300 вперед. У нас есть ли такие.



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  • 19 | 05.04.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 05.04.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 05.04.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Все красные-это никакие .жаль,нет личности сильной .Может быть ЦК КПРФ бы выдвинул кандидатуру
--------------------------------
А у них есть какая то сильная личность?
____________________________________________
Может из йумористов кого, сейчас вроде тренд такой



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  • 20 | 05.04.2019, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 05.04.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 05.04.2019, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
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А Хабиров вас чем не устраивает? Кто лучше то?
===========

Дело не в нём. Дело в СИСТЕМЕ. Необходим её пошаговый демонтаж.
_______________________________________________________
1991 года мало? Не надемонтировался?



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