Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

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Посмотрим на карты «Малой» и «Большой» Башкирии, и поразмышляем

  • Опубликовано: Ирек | 16.04.2019
    Раздел: История | Просмотры: 21863 | Комментарии: 69
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Перелистывая, читая страницы ресурса «Реальное время» встретилась публикация по работе Сергея Орлова «Ликвидация Уфимской губернии. Как это было?», с одной интересной картой.

Посмотрим на карты «Малой» и «Большой» Башкирии, и поразмышляем


Ни в упомянутой работе Орлова, ни вообще нигде, именно в таком виде эта карта ранее не встречалась, что и вызвало наш интерес. Приведем её вид с означенного ресурса:

Посмотрим на карты «Малой» и «Большой» Башкирии, и поразмышляем


Какой либо даты её изготовления не указано, однако подписано, что составлена она Ахмед Заки Валидовым.

Сам отец башкирской автономии в своих «Воспоминаниях» писал: «В начале ноября во время вышеупомянутого совещания с казахскими лидерами (еще до объявления автономии Башкортостана) я изготовил три карты: 1) Большой Башкирии, 2) Малой Башкирии, 3) Федерации свободных мусульманских областей Восточной России».

Эти две вспоминаемые им карты представлены, скажем так, в почти официальной констатации в книге: «А.Д. Валидов - организатор автономии Башкортостана. У истоков федерализма в России (1917-1920). Документы и материалы. Ч. 1 / Сост. Н.М. Хисматуллина, Р.Н. Бикметова, А.М. Галеева, Ю.Р. Сайранов. - Уфа: Китап, 2005. - 392 с: ил.». Есть они и в интернете, представим их:

Посмотрим на карты «Малой» и «Большой» Башкирии, и поразмышляем


Посмотрим на карты «Малой» и «Большой» Башкирии, и поразмышляем


Представим ещё и карту той «Федерации свободных мусульманских областей Восточной России»:

Копия этой карты у нас очень плохого качества, но, увы, имеем то, что имеем. Начало подписи этой карты гласит: «Карта автономных мусульманских государств, …». Далее не понятно, но несомненно, что это та третья карта. Копию её прислал профессиональный историк, с указанием, что эта карта из книги «Воспоминаний» Заки Валиди, но не Уфимского, а Московского издания.

Сначала об общем карт «Большой» и «Малой» Башкирий. Прежде всего, общее, заключается в том, что составлены они самим Заки Валиди. Так они и подписаны, а рукой ли его самого, пусть решают графологи, почерковеды. Есть ещё одно общее в них, это год и даже месяц их составления.

А вот с числом указанного месяца ноября 1917 года возникает, мягко говоря, некоторое непонимание, т.е. если на карте «Малой Башкирии» число месяца не проставлено, то на карте «Большой Башкирии» однозначно и определённо проставлена дата конца месяца, 27 ноября 1917 года, а не его начала.

Рисовались ли эти вторая и третья карта в один и тот же день нам неизвестно, но то, что вторая карта была готова до объявления автономии Башкурдистана, а третья до совещания с казахскими лидерами, т.е. в первой половине ноября 1917 года, не требует доказательств, это почти аксиома.

О какой автономии региона можно было объявляться без картографического его описания? И как можно было бы совещаться с казахскими лидерами о «Федерации свободных мусульманских областей Восточной России» без карты как таковой? К слову, обе эти карты расписаны арабской графикой, что тоже как бы указывает на их общность, как по времени их составления, так и по идее. Следует ещё заметить, что вверху на карте Башкурдистана проставлена печать и тоже с арабицей.

Думаётся, что карта «Малой Башкирии», т.е. Башкурдистана, (хотя изначально только в голове Заки Валиди), начала рисоваться уже с 1 мая 1917 года, когда он, прибывший на Всероссийский съезд мусульман в Москве в составе туркестанской делегации, был избран в Башкирское областное бюро. А возможно даже и раньше, и вместе с картой Федерации, поскольку ему Башкурдистан, и только Башкурдистан без остававшейся части Уфимской и Казанской целиком губерний виделся в этой Федерации. Он по майскому съезду вспоминал: «Однако на Московском съезде я не выступал за независимость Башкортостана. В тот период я проводил идею независимости всего Туркестана. Я считал, что применительно к Поволжью, где преобладало русское население, можно вести речь о культурной автономии, а восточная область, где тюркское население составляло большинство (впоследствии она стала называться Малой Башкирией), может присоединиться к Туркестанскому и Казахстанскому движению за территориальную автономию. Именно так и зафиксированы мои высказывания в протоколах съезда».

Возникает интересный вопрос, как много волостей с преобладающим тюркским населением внося их в карту будущего Башкурдистана, Заки Валиди мог найти в Оренбургском, Троицком и Челябинском уездах, в которых преобладало сугубо русское население. Уже по V ревизии 1795 года в первом из этих уездов русских было 62,64%, во втором 70,36%, а в третьем и вообще 81,02%. Башкиры по той же ревизии никак не были в большинстве в этих уездах.

Однако они составляли практически почти всю остальную после русских долю населения: 34,83%, 23,11% и 14,05% соответственно.

Ведь получается так, что он эту карту Башкурдистана всё же вырисовывал не по региону с преобладающим тюркским населением. А составлял скрупулёзно по тем анклавам, островкам среди русского населения, где башкиры преобладали по численности над другими не русскими народами. И, в общем-то, именно потому, более строго очерченная, нежели на здешней карте, территория Башкурдистана в известном «Соглашении» башкирского правительства с большевиками от 20 марта 1919 году выглядит какой-то кляксообразной, разодранной:

Посмотрим на карты «Малой» и «Большой» Башкирии, и поразмышляем


К слову, приведем ещё одну выдержку из «Воспоминаний»: «По нашему плану центр Башкортостана, Западного Казахстана и оренбургских казаков должен был находиться в Оренбурге. Позже, при официальном воссоединении Башкортостана, Западного Казахстана в одну область в нее вошли бы и русские казаки». Получается, что самому Заки Валиди в строительстве автономий и федераций, русские, кроме как в Уфимской и Казанской губерниях, не мешали.

Большую же часть даже Уфимской губернии с Уфой он отставлял в стороне. Тогда как, например, по материалам Подворной переписи 1912-1913 гг. в Бирском, Белебеевском и Мензелинском уездах Уфимской губернии как раз было значительное преобладание тюркского населения. Более того по численности первыми в этих уездах были башкиры, в первом было 39,14%, во втором 39,55% и в третьем 33.68%. Но при этом вполне значительным числом в этих уездах наличествовали мишаре, тептяре из татар, и собственно татары.

В целом же, если сравнивать по любимой башкирскими гуманитариями переписи 1897 года Уфимскую губернию с Оренбургской, преимущественно в которой Заки Валиди изыскивал преобладающее тюркское население для своего Башкурдистана, картина будет никак не в пользу второй. В Оренбургской губернии по той переписи башкир, ну или считающих, что их родным языком является башкирский, числилось порядка 256 тыс. человек, и это только 16% от общей численности населения губернии. Вместе с порядка 96 тыс. татарами, это тоже только 22%. В Уфимской же губернии населения с родным башкирским языком оказалось 899 910 человек, или 40,98%, а вместе с татарами в 184 тыс. человек это 49,38%, т.е. почти половина населения губернии.

Заки Валиди эта информация по Уфимской губернии конечно же была хорошо известна, как и то, что если не большинство башкир в уездах этой губернии, то многие из них не были собственно башкирами. И он знал, кем они были.

Выходит так, что Заки Валиди, человек тептярского происхождения, бывавший по жизни, согласно сведениям из работ нашего земляка, московского историка С.М. Исхакова, и в татарах, хотел иметь как можно меньше общего с татарами. И тем более с татарским национальным движением ему не хотелось иметь общих планов. Почему у Заки Валиди было такое личностное неприятие татар в его планах, как, впрочем, у его единомышленников тоже очень интересно. И это требует отдельного рассмотрения. Автор здешних строк уже подступался к исследованию этого феномена. Заметим, однако, что ни в личности самого Заки Валиди, ни в его единомышленниках, думается, не следует искать какой-либо татарофобии. Его единомышленниками были и татары, или скажем так, не совсем башкиры, да и сам Заки Валиди башкиром однозначно и окончательно стал уже только в своих «Воспоминаниях».

Обратим теперь внимание на фразу Заки Валиди, представленную в выше приведенной выдержке в скобках: (впоследствии она стала называться Малой Башкирией). Это он так об указанной им «восточной области, где тюркское население составляло большинство населения». Постановление Башкирского шуро от 15 ноября 1917 года провозглашало автономию Башкурдистана, и знающие арабицу люди подсказывают, что и шапка карты «Малой Башкирии» подписана Башкурдистан, но в «Воспоминаниях» Заки Валиди это название, почему то, ни разу не встречается. Вместе с тем, он и ту свою карту Башкурдистана там же уже назвал картой «Малой Башкирии». Однако эта его оговорка, что только впоследствии Башкурдистан стал называться «Малой Башкирией» очень даже важна и значима.

Пожалуй, причина появления этого названия – в том упомянутом совещании с казахскими лидерами. Что-то пошло не так на этом совещании для Заки Валиди. Что же случилось тогда, здесь выяснять не будем, но, наверное, с грезами его о «белом коне» не получилось, а ведь действительно грезилось.

Думается, что к последнему будет уместно привести воспоминания нашего героя о разговоре с отцом про изречения одного человека «Как Бог одарил птиц, летающих в небе, рыбой, плавающей в воде, так он и человека тешит властью над другим человеком». Но смысл последних стихов он не стал разъяснять, сказал: «Поймешь, когда вырастешь». И я не стал допытываться. Отец иногда спорил с нами, защищая Муллагула, и допускал, что он, может быть, святой и провидец. Когда в 1918 году я стал лидером правительства Башкортостана, отец спросил меня: «Теперь ты понял смысл стихов Муллагула?» и напомнил последнее из вышеприведенных двустиший». А разве власть, жаждущих её, не более слаще, чем больше подвластных людей, и территорий?

Однако продолжим. Кто придумал название «Малая Башкирия», в общем- то, нам неизвестно, но карту «Большой Башкирии», по его же собственному признанию, нарисовал он сам, Заки Валиди, но в самом конце, а не вначале месяца ноября. Нет, конечно же, такого просто расширения своего детища Башкурдистан он никак не желал. Тому свидетельство уже даже то его известное письмо Ленину, с гневными словами по известному действу: «вы «Уфимскую губернию присоединили к Башкортостану», на деле эта лукавая мера означает не что иное, как присоединение Башкортостана к Уфимской губернии».

Не знал всё же большевиков Заки Валиди, не знал, т.е. не понимал, а то чего бы им, большевикам АБССР, БАССР створять. Да, как писал Сергей Орлов в той своей упомянутой здесь брошюре, действительно, мертворождённую республику Башкурдистан большевики присоединили к Уфимской губернии как к локомотиву. Однако, с этой целью, могли, наверное, найти и другой «локомотив». Были, значит и другие цели, и, пожалуй, даже более важные, именно для присоединения самой Уфимской губернии к Башкурдистану. Но это отдельный, и пока только задуманный нами разговор.

К выше сказанному приведём ещё и выдержку из заявления от 17 января 1920 года в ЦК РКП, за подписью самого Валидова и Адигамова с Бикбавовым: «Мы, башкирские представители, гарантируем, что нет и не будет со стороны малочисленных башкир какого бы то ни было требования (башкир в пределах Уфимского района Татарской республики всего 355 772, тогда как татары, не включая Казанской, Вятской и Симбирской губ., составляют 1 332 379 душ). Наоборот, башкиры просят ограничиться названием «Татарской республики», чтобы не оставлять места недоразумениям на почве подозрения татар в стремлении к насильственному (вариант: насильному) включению существующей Советской Башкирии в состав так называемой Татаро-Башкирской республики и к ассимиляции башкир.

Мы, представители Башкирской советской республики, никогда не были против образования из всей, не входящей в состав Башкирии, мусульманской территории Поволжья и Приуралья особой от Советской Башкирии «Татарской республики», а если были против, то только против присвоения ей названия «Татаро-Башкирской республики» и против употребления терминов: «татаро-башкирский язык», «татаро-башкирская литература», «татаро-башкирская армия». Вот такие дела, а то пишут всякое.

А всё же зачем и почему Заки Валиди подвигнулся на рисование той карты «Большой Башкирии»? Прежде всего, наверное, с отчаяния после совещания с казахскими лидерами, что не получилось у него с «Федерацией свободных мусульманских областей Восточной России», где ему грезилась никак не последняя роль. А остался он только с Башкурдистаном, который потому, наверное, и стал называться «Малой Башкирией», и захотелось чего-нибудь большего. И вспомнилась прежняя, бытовавшая до 1865 года обширная Оренбургская губерния, «забытая» при мечтах о большей «Федерации». К тому же появились мысли, надежды, весьма прозрачно озвученные на Учредительном курултае автономного Башкортостана (или всё же Башкурдистана, но без знака вопроса) начавшегося уже 8 декабря 1917 года: « Для введения автономного управления в западной Башкирии, а именно: в западных частях Уфимской, Самарской и Пермской губернии - должны быть созваны там не позже января 1918 года уездные съезды. На этих съездах мусульмане западной Башкирии должны организовать кантональные управления и тем взять бразды правления в свои руки. Правительство же Башкурдистана со своей стороны должно употребить все усилия к тому, чтобы Уфимская губерния присоединилась целиком к Башкирии без особой ломки с готовым государственным аппаратом и механизмом».

Последнее звучит примерно так же, как предложение трёх участников известной встречи в конце прошлого века в «Беловежской пуще» к остальным регионам СССР. Мол, если пожелаете к нам «первым среди равных» в нашем СНГ присоединиться, мы готовы вас принять. Дураков тогда на такое предложение, быть «равными» среди первых не оказалось.

Здесь также звучит подобное предложение, если сподобитесь, подладитесь под наш Башкурдистан, то мы готовы расшириться и до вас, принять вас.

Этому, наверное, и головокружение от уже объявленной автономии Башкурдтистана и тогдашняя не определённость территории Уфимской губернии поспособствовали. Понятное дело, что таковое было даже чуднее чем простое русское авось, и нежели предложения той упомянутой встречи в Белоруссии, но ведь поблазнилось. Какой бонапартик не думает стать Наполеоном. Планов то ведь с Башкурдистаном было громадьё, и столицу его Темясово превратить в столичные Нью Васюки, и вотчинные земли башкирам вернуть, отдать, и переселенческими процессами тюрко-мусульман заняться, и много чего другого. Пусть не «город Солнца», и не рай земной, но привлекательность и успешность Башкурдистана конечно же очень хотелось, мечталось сотворить.

Думается, что исходя из таких мыслей, соображений, и рисовалась та карта «Большой Башкирии».

И теперь ещё об одном важном отличии карты «Большой Башкирии» от карт Башкурдистана и «Федерации», она в отличие от двух других расписана кириллицей, русским языком. Ветра, или настроения изменились? Действительно так, но не ветра и настроения, а ситуация, и эту ситуацию мы вполне подробно расписали. А по-русски расписана эта карта, конечно же, не просто из-за русского авось заложенном в ней, а потому что этой картой выражено обращение к власти в России, причём преимущественно русской, во всяком случае, русскоговорящей власти, но с тем же авось, а вдруг. Но как «мусульмане западной Башкирии, а именно: в западных частях Уфимской, Самарской и Пермской губернии» могли «взять бразды правления в свои руки». Мы без знака вопроса, поскольку это могло зародиться только в воспалённом мозгу бонапартиков, при их же самих утверждениях о преобладающем русском населении этих областей.

Однако «авось» всё же свершился, но по хотению и по планам самих большевиков. И надо сказать, они это, и в общем, национально–территориальную нарезку народов России по своим хотениям, планам свершили виртуозно. Стоит только обязательно заметить здесь, что очень во вред многим народам. И к слову, надо сказать, что Заки Валиди в означенных деяниях большевиков оказался им большой находкой, и они сумели его попользовать по полной программе. Однако, это уже к той отдельной теме, к тому задуманному нами разговору.

А то расписывают речиво и многоголосо в Башкортостане, мол, уже изначально настроились Заки Валиди и Компани на построение «Большой Башкирии», а Башкурдистан был только их «пробой пера», только их предварительной заготовкой, когда на большее не было возможностей. И ладно бы только это, чему и «Воспоминания» Заки Валиди с этой картой «Большой Башкирии», как бы в лыко, если не присматриваться внимательно к этому. Но когда С.И. Хамидуллин и Р.С. Таймасов в своём трудище: «Образование «Большой Башкирии». Как это было...» рассказывают, пишут, что, почти как в песне Владимира Высоцкого про одну дачу, практически вся Уфимская губерния просто рвалась в этот Башкурдистан, это уже очень большой перебор.

Не в адрес ли этому Хамидуллину С.И. известный Уфимский историк В.А. Иванов сказывал: ««Когда я читаю эти публикации и телевизионные передачи, которые ведет Хамидуллин, первая реакция бывает такая что, хочется постучать по телевизору и сказать: «Ты мозги-то включи, прежде, чем такие грандиозные передачи устраивать!!!».

Какова же история появления той «Схематической карты Автономного Башкурдистана» с надписями на арабской графике, представленная на ресурсе «Реальное время», нам не известно. Но схематически она практически та же, самая карта «Большой Башкирии» составленная Заки Валиди 27 ноября 1917 года. Если она именно та карта, которая по «Воспоминаниям» Заки Валиди была составлена в начале ноября 1917 года, то зачем надо было в выше упомянутой книге практически официозно представлять карту «Большой Башкирии» от 27 ноября 1917 года? И если это карта Автономного Башкурдистана, так каков же был статус Башкурдистана, автономия которого была провозглашена 15 ноября 1917 года, и который впоследствии стал называться «Малой Башкирией»?

Надеемся, что специалисты гуманитарии постараются ответить на эти вопросы, мы же остаёмся во мнении, что эта «Схематическая карта Автономного Башкурдистана» с надписями на арабской графике просто настоящий новояз, причём недавний. Автор здешних строк, в своих публикациях в Интернете уже неоднократно упоминал эту нестыковку даты на карте «Большой Башкирии» с воспоминаниями об истории её составления.






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  • Гость
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  • 1 | 16.04.2019, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А ведь это во времена бабая и гадия валидка стал кумиром башкир!
Как говорил незабвенный Черномырдин : "Никогда такого небыло и вот опять"
Опять вороны слетаются на Уфимскую губернию...



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  • Эксперт
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  • 2 | 16.04.2019, 09:34 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29618 | Рейтинг: -700,6
1 | 16.04.2019, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован

Опять вороны слетаются на Уфимскую губернию..
---------------
Опять наш дежурный бот прилетел зарабатывать копеечку!

Где был вчера, без твоих срачных комментов УЖ совсем поблек было



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  • 3 | 16.04.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что касается Хамидуллина -то за его треп и орденки ему навешали .Уж очень интересна мысль валидки вместе с казаками оренбургскими в одно целое государство объединиться .А не палач ли ДУТОВ хлестал кошомное войско валидки в хвост и гриву ,зато что они самовольно от красных улепетывали ? Странное объединение бы было и самое главное невозможное .Ну а насчет Уфы в качестве локомотива .УФА чисто РУССКИЙ город.Не надо лезть в документы и приводить какие то цифры .ЗАЙДИТЕ НА ТЕРРИТОРИЮ ЛИЦЕЯ №1 и АОСМОТРИТЕ НА ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ УЧЕНИКАМ ШКОЛЫ.Там нет башкирских фамилий .НО БАШКИРЫ честно выполнили свой долг в годы войны ,воевали и погибали .ПРОСТО В УФЕ ОНИ НЕ ЖИЛИ .



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  • Участник
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  • 4 | 16.04.2019, 09:55 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 867 | Рейтинг: +101,7
Но когда С.И. Хамидуллин и Р.С. Таймасов в своём трудище: «Образование «Большой Башкирии». Как это было...» рассказывают, пишут, что, почти как в песне Владимира Высоцкого про одну дачу, практически вся Уфимская губерния просто рвалась в этот Башкурдистан, это уже очень большой перебор.

Не в адрес ли этому Хамидуллину С.И. известный Уфимский историк В.А. Иванов сказывал: ««Когда я читаю эти публикации и телевизионные передачи, которые ведет Хамидуллин, первая реакция бывает такая что, хочется постучать по телевизору и сказать: «Ты мозги-то включи, прежде, чем такие грандиозные передачи устраивать!!!».
..........................................................

У них передачи направлены на башистов, зачем им мозги включать. Они без этого верят, что Хамидуллин глаголит истину.



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  • 5 | 16.04.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После бутылки коньяка какие только наполеоновские фантазии тогану в голову не лезли?



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  • 6 | 16.04.2019, 11:13 | Автор: кац
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Из воспоминаний "Татреспублика и т. Ленин" Саид-Галиев С.

Тогда Ильич задал нам примерно такой вопрос:
— Ну, а кто же так недавно выгонял с побоями из башкирских деревень татарских учителей и даже мулл, как колонизаторский элемент, башкирская интеллигенция или сами крестьяне?
— Конечно,— отвечали мы,— делали это крестьяне, но это было результатом агитации башкирской интеллигенции.
— А кто сформировал полки и бригады из башкирских крестьян и сумел их повести в бой против кого угодно?
— Тоже башкирская интеллигенция,— тихо промолвили мы упавшим голосом.
На несколько секунд беседа прервалась. Мы молчали, ибо дальше некуда было ехать. Ильич нас поставил, что называется, прямо лицом в угол.



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  • 7 | 16.04.2019, 11:20 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29618 | Рейтинг: -700,6
Ты Ирек похвально, раскопал вчера тему про Ишмурзина.
Но зря наехал на Бердина, тот не стал докапываться до истины, какой такой Ишмурзин продул в карты миллионы рублей.

А источник брехни - сам Сергей Орлов, позорник



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  • 8 | 16.04.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Смотри на карту нынешнего Башкортостана размышляй и удивляйся, что она (Республика) и на сегодняшний день все же сумела сохранить сохранить свой суверенитет, который подобен "заячьему хвосту".

Природа умна не в пример сторонникам "единой и неделимой" России. Она, природа, "ищет и находит, и устанавливает" гармонию только через разнообразие, только через различие. Этот Закон Природы не отменить и не заменить, а все будут вынуждены приспосабливаться.

Спор о картах напоминает спор схоластов Средних веков о том сколько душ может поместиться на острие иглы. В добрый пусть, господа, может вы сможете установить количество душ.

Экстраполировать давно прошедшие события и факты и пытаться накладывать на современность - это неблагодарное дело.



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  • 9 | 16.04.2019, 11:23 | Автор: кац
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Иречок, не пояснишь, что ты хотел сказать своей белибердой?



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  • 10 | 16.04.2019, 11:29 | Автор: Ирек
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Тыбе Хецман ничего. Сиди в своём подплинтусе и далее воняй.



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  • 11 | 16.04.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Задача "не башкира" валиди и его "собутыльников" отделить Малую, а еще лучше Большую Башкирии от России и всё это вместе с народишком проиграть в венских казино?



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  • 12 | 16.04.2019, 11:34 | Автор: VIVAT
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7 | 16.04.2019, 11:20 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29611 | Рейтинг: -700,7
Ты Ирек похвально, раскопал вчера тему про Ишмурзина.
Но зря наехал на Бердина, тот не стал докапываться до истины, какой такой Ишмурзин продул в карты миллионы рублей.

А источник брехни - сам Сергей Орлов, позорник
..........................................................

Поконкретней, с доказательствами о "брехне" Сергея Орлова можешь?



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  • 13 | 16.04.2019, 11:35 | Автор: Ирек
    Публикации: 97 | Комментарии: 7333 | Рейтинг: -503,6
7 | 16.04.2019, 11:20 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29611 | Рейтинг: -700,7
Ты Ирек похвально, раскопал вчера тему про Ишмурзина.
Но зря наехал на Бердина
++++++++++++++++++++
Я на Бердина, как можнос. Зулёк, отдихай, не болтайся предо мной. Знаешь же, карактер у меня нехороший по отношению к Хецанутым, Хернецутым, и прочим Зуль медамам с Кухаристыми и Юнговатыми.



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  • 14 | 16.04.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 16.04.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Смотри на карту нынешнего Башкортостана размышляй и удивляйся, что она (Республика) и на сегодняшний день все же сумела сохранить сохранить свой суверенитет, который подобен "заячьему хвосту".

____________________________________________________________
__
"Сохранить сювиренитет"? Как не былникогда какого то сюверенного гос-ва,так и нет. Коммунисты нарисовали картонную автономию на бумаге, вот на бумаге она и существует. Ну а если местные нацики раздухарятся лишнего, то территория вернет исконное название -Уфимская губерния



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  • 15 | 16.04.2019, 11:37 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17173 | Рейтинг: -3038,1
Тыбе Хецман ничего. Сиди в своём подплинтусе и далее воняй.
-----
Ты же высоко сидишь, аж на крыше гаража. Откуда тебе замечать под плинтус? И ты не воняешь дегтем, пока сидишь на крыше гаража и поливаешь себя из бутылки.



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  • 16 | 16.04.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 16.04.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Задача "не башкира" валиди и его "собутыльников" отделить Малую, а еще лучше Большую Башкирии от России и всё это вместе с народишком проиграть в венских казино?
____________________________________________________________
__
Верно



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  • 17 | 16.04.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Кац,есть у тебя карта Башкирии в составе Ерец-Израиль?Тебе явно плохо от элементов спокойствия в республике. Папа одного из австияков тут без тебя много начудил.



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  • 18 | 16.04.2019, 11:43 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29618 | Рейтинг: -700,6
Смотрим указанный номер газеты "Власть труда" от 19 ноября 1922 года:

"Дело о растрате Ишмурзиным 25 миллиардов руб.

На скамье подсудимых Ишмурзин Сулейман, молодой человек 29 лет, бывший учитель и член РКП, исключенный во время чистки партии.
8 июня 1922 года, будучи командированным в Москву по делам, связанным с постройкой железной дороги Стерлитамак-Уфа, и, получив еще поручения…

...проиграл выданные ему для помощи голодающим деньги в азартной картежной игре

Ишмурзин, по приезде в Уфу вместо того, чтобы явиться с повинной, симулировал кражу у него на нанятой им номера гостиницы «Россия» и только тогда, когда центророзыском были приняты меры к раскрытию преступления, то Ишмурзин принужден был во всем сознаться

Ревтрибунал, рассмотрев дело приговорил гр. Ишмурзина Сулеймана подвергнуть высшей мере наказания – расстрелять с конфискацией всего имущества"

Вот скан страницы из энтой газеты:

https://vk.com/id149117708?w=wall149117708_361

Сергей Орлов, не позорься, исправь книжонку!



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  • 19 | 16.04.2019, 11:47 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29618 | Рейтинг: -700,6
12 | 16.04.2019, 11:34 | Автор: VIVAT

Поконкретней, с доказательствами о "брехне" Сергея Орлова можешь?
------------------------
https://sun1-20.userapi.com/c845216/v845216250/1edc8b/SNzMGi
1fBjU.jpg

Может быть Сергей Орлов по невнимательности перепутал Аухади Ишмурзина с его братом Сулейманом?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ишмурзин,_Сулейман_Галяутдинов
ич

В 1921 году осуждён Революционным трибуналом автономной республики на 15 лет заключения, но вскоре приговор был отменён, причиной послужило рассмотренное в Москве ходатайство соратников Ишмурзина по Башкирскому национальному движению..

Тогда, Сергей Орлов, вперед, расковыривай дело Ишмурзина Сулеймана, за что осудили на 15 лет.

Тоже наворовал золота из фонда помощи голодающим?



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  • 20 | 16.04.2019, 11:52 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29618 | Рейтинг: -700,6
13 | 16.04.2019, 11:35 | Автор: Ирек
Зулёк, отдихай, не болтайся предо мной.
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Ты для кого пишешь, для платного анонимщика?

Но раскопал про Ишмурзина - хвалю, молодец.



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