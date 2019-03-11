Сибай, СПЧ и подтопление ...

Рекомендации президентского Совета по правам человека (СПЧ) по проблеме экологии Сибая, возможно, увидят свет уже в апреле — об этом "Idel.Реалии" сообщил эксперт комиссии СПЧ по экологическим правам Михаил Крейндлин, принимавший участие в выездном заседании Совета в Башкортостане. "Наша часть, в целом, готова и я надеюсь, что в этом месяце рекомендации будут опубликованы и доведены до сведения общественности республики", — сказал эксперт.Хотя с момента окончания работы СПЧ прошла неделя, события, связанные с визитом столичных правозащитников продолжают активно обсуждаться общественностью. Многие сибайские активисты возлагают на СПЧ и его рекомендации "последнюю надежду". Среди горожан сейчас доминирует мнение, что визит делегации Совета принес несомненную пользу хотя бы в том, что впервые было обнародовано большое количество информации как о возникновении самого процесса возгорания в карьере и шахтах, так и о ходе его ликвидации."Idel.Реалии" решили напомнить о самых важных и примечательных моментах визита делегации СПЧ в Сибай и вопросах, оставшихся после этого визита пока что без ответа.ПОДТОПЛЕНИЕ ЗАКОНЧЕНО — ОЧАГИ ГОРЕНИЯ ОСТАЛИСЬДелегация СПЧ прибыла в Сибай ко "дню Х" — 26 марта было обозначено властями республики как день окончания работ по подтоплению карьера и подземного рудника. Визит правозащитников привел к тому, что руководство Учалинского ГОК и Уральской горно-металлургической компании (УГМК), долгое время выдававшее общественности лишь сухие, ни о чем не говорившие цифры закачанных в карьер кубометров воды и заиловочной смеси и сброшенной породы, было вынуждено приоткрыть некоторые аспекты и технологические детали своих действий.На первой же встрече с членами СПЧ директор УГМК по горному производству Григорий Рудой был вынужден признать "скороспелым" первоначальное решение засыпать породой трещины в бортах карьера, откуда выделялся диоксид серы. О таких нелепых мерах, как установка на карьере вентиляторов, промышленник предпочел вовсе не упоминать.По словам Рудого, интенсивная подача воды в карьер и шахты началась лишь с 8 марта.— Сразу же затапливать было нельзя, поскольку две недели разрабатывался проект подтопления, потом надо было сделать перемычки и дать им схватиться, — объяснил директор УГМК промедление с началом работ.Критические выбросы диоксида серы в последние дни Рудой объяснил тем, что "по мере остывания руды выделяется пар" и, по его оценке, это явление будет еще продолжаться 25-26 дней. (Напомним, ранее Сибайский горсуд, по странному совпадению, обязал компанию устранить очаги горения серных руд в срок до 28 апреля.)На последующей встрече с жителями Сибая промышленник пообещал создать в рамках УГМК специальное, оснащенное техникой подразделение, которое займется постоянным мониторингом процессов на карьере и в шахте. Вместе с тем, Рудой не исключил дальнейшего подъема воды, если выбросы не прекратятся.— Мы одновременно разрабатываем три проекта. Первый — это расконсервация рудника, откачка воды и возобновление добычи. Сейчас работы остановлены, шахтерам мы предложили поработать вахтовым методом на других наших объектах. Второй проект — очистка и сброс откачанной воды в близлежащее хвостохранилище. И третий проект — если будут продолжаться процессы окисления и выбросы диоксида серы, то будем подтапливать выше, для чего нужно соорудить еще четыре перемычки. Также добавлю, что мы сейчас ведем тщательное обследование карьера на предмет оценки находящихся там всех рудных тел, для чего потребуется примерно месяц.Во время визита СПЧ был также окончательно прояснены вопросы, где находятся очаги горения и когда, собственно, начался процесс.— Когда мы заинтересовались этой проблемой, мы запросили, в том числе, космические данные и обнаружили что в период с 2008 года в атмосфере, в приземном слое воздуха над Сибаем фиксировалось значительное увеличение выделения диоксида серы, — сообщил эксперт СПЧ Григорий Куксин.Эксперт также заявил, что, несмотря на то, что к 26 марта вода дошла до запланированного 469-го горизонта, ими, во время спуска в шахту, были обнаружены выше непотухшие очаги горения.— Мы смогли убедиться, что вода действительно поднялась на 170 метров. На отметке в 460 метров уже в закрытых перемычками камерах мы зафиксировали, что есть повышенная температура — примерно напротив тех мест, где сейчас визуально выделяется дым и пар. Там есть очаги горения, ниже их уже не осталось.Наблюдения экспертов СПЧ подтвердил и активист группы "Сибай, дыши!" Эдуард Кадыров, также спускавшийся в шахту. "Хочется надеяться, что самое страшное уже позади, но, разумеется, расслабляться пока рано" — заявил Кадыров.Судя по официальным сообщениям и комментариям сибайских пользователей соцсетей, в городе до сих пор наблюдаются превышения ПДК по диоксиду серы. Горожане продолжают жаловаться на неприятные запахи и недомогание, связывая это с отравлением от выбросов.О ДОВЕРИИ К ВЛАСТИ ГОВОРИТЬ ТАКЖЕ РАНОНа встрече с сибайцами делегация СПЧ услышала многочисленные жалобы и претензии горожан к заявлениям и действиям властей и промышленников.— Я думаю, что пожар не потушен, поскольку нет ни одного видеоотчета, есть только сухие цифры — сколько залито воды, смеси и на этом всё, — посетовал бывший работник УГОК Нурали Усматов, предложивший компании поставить во всех местах производимых работ видеокамеры и газоанализаторы.— Я чувствую себя бесправной, беззащитной и растерянной. Я вижу, что моя жизнь гроша ломаного не стоит, что ковш руды горящей дороже человеческой жизни. Я теряю здоровье, я теряю недвижимость, теряю право на жизнь. Мою землю, мой город, моих близких безнаказанно травят. Мне стыдно за власть — ее нет, есть лишь власть больших денег, — заявила учитель Антонина Пономаренко.Еще один житель, пенсионер Григорий Никулин возмутился тем, что врачи никому в городе не ставят диагнозов об отравлении диоксидом серы:Выслушав выступления сибайцев, правозащитники пришли к выводу, что проблемы доверия населения к действиям властей, претензии к прозрачности производимых работ вышли сейчас для горожан на первый план.— Я считаю, что самая большая ошибка во всей этой истории — то, что проект ликвидации аварийной ситуации не был публично озвучен, не был размещен в сети. Нужно было давно пригласить активистов осмотреть карьер и шахты. Информация же была либо скудной, либо противоречивой, что и вызвало такое ожесточение и противостояние в городе, — констатировал эксперт СПЧ Григорий Куксин.Другой эксперт СПЧ Алексей Киселев заявил, что Сибаю крайне необходима комплексная оценка состояния экологии.— Город высоко нагружен промышленностью, есть проблемы и по состоянию водных объектов и по состоянию атмосферы. Его нужно "лечить" и федеральный центр должен такую работу провести. Но очень "жаль", что в Сибае живет всего 60 тысяч населения, потому что сложно сейчас требовать от федерального центра установки в городе стационарной системы мониторинга атмосферного воздуха — такие системы, к сожалению, пока ставятся лишь в городах с численностью населения не менее 100 тысяч человек.Члены СПЧ также заявили, что выбросами здоровью сибайцев вред, безусловно, нанесен и жители города имеют полное право требовать от УГМК выплаты соответствующих компенсаций.КАКИМ СЧЕТЧИКАМ ВЕРИТЬ?Вопрос доверия горожан к заявлениям властей особенно ярко высветился в идущем уже несколько недель споре о достоверности показаний газоанализаторов государственных мобильных лабораторий и общественных датчиков, установленных в городе группой "Сибай, дыши!" От претензий активистов по поводу многочисленных противоречий в показаниях датчиков вынужден был отбиваться, прежде всего, мэр Сибая Рустем Афзалов.— Мы данные не из карманов вытаскиваем — берем те, которые предоставляют нам лаборатории Сибайского филиала УГОК, минэкологии и госкомитета по ЧС. Я тоже вижу на моем компьютере результаты измерений группы "Сибай, дыши!" и, если есть разногласия, я прошу выехать туда официальные ведомства. Но их датчики мониторят постоянно, а я не могу каждый раз бегать, искать, где было превышение. Мы меряем каждые два часа, как было определено судом, — заявил мэр, выступая на упомянутой встрече СПЧ с горожанами.Спор о показаниях счетчиков продолжился и на встрече делегации СПЧ с врио главы республики Радием Хабировым, куда были приглашены активисты "Сибай, дыши!" "У нас сейчас каждый человек берет свой анализатор, купленный где-то в подсобке вьетнамского рынка, приходит и показывает; после этого начинаются крики, что у нас 64 [-кратное превышение ПДК]... С одной стороны правительственный анализатор, мы ему не верим, а неисправный анализатор, который не сертифицирован скорее всего и мне непонятно, где он куплен, на какие средства — мы ему верим", — заявил раздраженно Хабиров.Активисты ответили ему в развернутом посте в своем сообществе, заявив, что, "видимо до врио главы республики доводят неверную информацию, как по поводу производителя и наличия/отсутствия у нас документов на газоанализаторы, так и по поводу их исправности". Общественники еще раз подчеркнули, что их датчики анализируют состояние воздуха каждую минуту, в то время как газоанализаторами официальных лабораторий замеры производятся лишь раз в два часа.Отметим также, что активистов поддержал и член СПЧ Сергей Цыпленков, сообщив, что новый, недавно откалиброванный прибор, который эксперты Совета привезли с собой в Сибай, не разошелся в показаниях с прибором "Сибай, дыши!" Представитель Госкомитета РБ по ЧС также согласился с активистами, отметив, что, исходя из опыта, вполне возможно, что данные замеров разных счетчиков могут значительно различаться даже на очень небольшом расстоянии, при этом, и те другие данные могут быть достоверными.В настоящее время активисты "Сибай, дыши!" продолжают устанавливать в городе новые, поступившие к ним датчики по диоксиду серы и планируют в ближайшем будущем также приобрести газоанализаторы по сероводороду.ОПРАВДАЕТ ЛИ СЕБЯ СПОСОБ "МОКРОЙ КОНСЕРВАЦИИ"?Эксперт СПЧ Григорий Куксин подробно проанализировал для "Idel.Реалии" выбранный способ ликвидации аварийной ситуации — подтопление карьера.Прежде всего, он констатировал, что ситуация "в таком масштабе и с такими последствиями оказалась неожиданной для города и УГОК", однако, при этом, отметил, что по косвенным данным космического мониторинга эта ситуация "плавно нарастала в течение многих лет".— Если говорить про этот проект, то, как известно, он состоял из двух стадий. Эффективность первой, когда засыпали грунт и поливали водой с бортов карьера, оказалась близка к нулю. На второй стадии был выбран способ подтопления карьера и рудника. Думаю, это был единственно возможный способ ликвидации очагов горения. Мировая и советская практика здесь говорит, прежде всего, о профилактике таких ситуаций — своевременной изоляции очагов тления твердеющими закладками, заилованием. Запущенные случаи всегда тушатся долго и дорого, и как раз затоплением. Химических способов тушения таких пожаров в мировом опыте, практически, нет. Но и к выбранному способу подтопления есть претензии. Проект был неплохо, на наш взгляд, подготовлен с точки зрения гидрологии, но в нем полностью отсутствовали данные о том, где именно происходит горение. По всей видимости, основные очаги располагались на более глубоких горизонтах, по сравнению с первоначальными прикидками разработчиков проекта. Нам об этом, кстати, говорили и шахтеры. Но сейчас мы фиксируем, что есть очаги горения, которые располагаются выше нынешнего уровня подъема воды, — и это опять-таки говорит о том, что проект был не до конца продуман. Речь теперь идет о дальнейшем подтоплении шахты и частичном заполнении чаши карьера, хотя воды для этого понадобится много.Григорий Куксин заявил, что ситуация для Сибая, по его мнению, "сейчас не выглядит безнадежной". " Да — тяжело, дорого, но решаемо", — заключил эксперт, добавив, что "до полного окончания выбросов, скорее всего, пройдет несколько месяцев".— Однозначно утверждать, что всё разрешилось, пока рано. Подтопление пока сработало лишь частично. Действительно, есть два очага выше уровня воды, о чем мы говорили изначально, и предприятие готовится продолжать подтопление, если выбросы не прекратятся, — согласен с экспертом и активист группы "Сибай, дыши!" Эдуард Кадыров.Отметим, что некоторые члены делегации СПЧ всё же интересовались у представителей властей республики, почему был выбран способ именно "мокрой консервации" карьера и рудника, без применения химических средств. Отметим также, что существующие руководства о способах и средствах тушения шахтных пожаров подчеркивают, что "тушение пожаров затоплением водой является крайней мерой и оправдано при малых объемах затопления, возведения небольшого числа водоупорных перемычек, отсутствия угрозы потери оборудования". Среди рекомендованных веществ для тушения пожаров в руководствах перечисляются такие, как, например, огнегасительные порошки, инертная пыль, химические, воздухо-механические, инертные газомеханические пены, инертные газы и аэрозоли — диоксид углерода, азот, парогазовые смеси. Однако, в силу крайней закрытости от общественности разработчиков проекта, ответа на эти вопросы так и не было получено.Резкой критике все действия и заявления горнопромышленников за последнее время подверг известный башкирский химик, профессор Марс Сафаров.— Они говорят, что эта ситуация была для них полной неожиданностью — ну, вот, двух слов не смогут сказать без того, чтобы пять раз не обмануть! — возмутился химик, давая комментарий "Idel.Реалиям". — Таких ситуаций было много в нашей стране. Взять хотя бы многолетние пожары на Дегтярском медном руднике в Свердловской области — ситуация один к одному с нашей. Еще в сороковые годы, во время послевоенной разрухи там было четко отработано профилактическое заиливание глинистой пульпой отработанных камер, что исключало опасный разогрев рудного массива и возникновение пожаров. Для этого в 1948 году был специально построен глинозавод производительностью 500 кубометров глинопульпы в сутки. Пожары на этом руднике возникали постоянно, из десятилетия в десятилетие, но с ними успешно боролись. И когда в 1995 году шахты, наконец, закрылись, горняки оттуда не ушли, не бросили их, как это произошло с Сибайским карьером, а еще четыре года производили их полную консервацию.Ученый также констатировал, что горнопромышленники не могут дать полную гарантию, что очаги вскоре потухнут. "Они уже показали, что не умеют работать, как это нужно было делать по проекту и им теперь надо десять раз подумать, прежде чем дать разрешение на запуск шахты вновь", — заявил Марс Сафаров.СПЧ намерен еще раз посетить Башкортостан нынешним летом. По всей видимости, без нового визита в Сибай правозащитникам не обойтись.