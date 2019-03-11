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ЦИК России внесла кандидатуру Илоны Макаренко в ЦИК Башкирии

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Предыдущий глава ЦИК Башкортостана досрочно ушел в отставку на прошлой неделе. По прогнозу республиканских СМИ, Макаренко должна сменить на посту председателя ЦИК Башкортостана Хайдара Валеева, который ушел в досрочную отставку на прошлой неделе.

ЦИК России внесла кандидатуру Илоны Макаренко в ЦИК Башкирии


Напомним, что Валеев занимал этот пост с 2011 года и в последний раз был переизбран на свою должность в июне 2017 года. К руководимым им составам ЦИК неоднократно выдвигались претензии со стороны республиканской оппозиции. Так, в декабре 2011 года и марте 2012 года республиканская оппозиция, возмущенная массовыми фальсификациями на думских и президентских выборах, требовала отставки Хайдара Валеева с поста председателя комиссии. Резко критиковала оппозиция республиканский ЦИК и во время выборов депутатов Госсобрания в 2013 году и президента республики в 2014 году. После думских выборов осенью 2016 года из-за большого количества жалоб в регионе работала выездная проверка ЦИК России; от должности были отстранены ряд председателей участковых комиссий, однако, к самому башкирскому ЦИК претензий так и не было предъявлено. Критике работа комиссии подверглась и во время проведения выборов президента РФ и Госсобрания РБ, соответственно, в марте и сентябре 2018 года.

Согласно биографическим данным, новый кандидат в председатели республиканского ЦИК руководит Институтом права с 2009 года, работая там с 1992 года. Напомним, что в 1994 – 2003 годах в этом институте работал на различных должностях, в том числе, на посту директора и Радий Хабиров. Илона Макаренко является профессором института, имеет степень доктора юридических наук. СМИ сообщают, что она является супругой известного уфимского адвоката Сергея Макаренко, осуществлявшего защиту Урала Рахимова, сына бывшего президента Башкортостана Муртазы Рахимова.

— Безусловно, пост председателя ЦИК республики – ключевой в плане проведения предстоящих выборов в регионе, и репутация человека, занимающего эту должность, также является весьма значимой, — комментирует предстоящее назначение политолог Станислав Шкель. — Прежний председатель скомпрометировал себя и выборами, и историей со своей диссертацией. Новому председателю, поскольку он подобран по принципу личной лояльности, личного знакомства Радий Хабиров будет больше доверять. Определенная новизна предстоящего назначения есть и в том, что впервые во главе регионального избиркома власть ставит ученого, а не госслужащего, административного работника в прошлом, каковыми были Хайдар Валеев и до него Барый Кинзягулов, начинавшие свою карьеру еще в системе КПСС. Конечно, здесь есть и определенный риск для Хабирова, поскольку он ставит во главе избирательной системы человека не совсем опытного в политических и административных играх, но я думаю, что риск этот минимален, поскольку протестного голосования в республике на осенних выборах главы региона не ожидается. А поскольку не ожидается и конкурентных выборов, то не думаю, что ЦИК будет прикрывать такие масштабные фальсификации, какие были в прошлом при Рахимове и Хамитове. Административный ресурс, конечно, будет подключен полным образом, но он будет работать, прежде всего, на повышение явки, на какие-нибудь иные способы теневого принуждения к голосованию за главного кандидата.

Избрание Илоны Макаренко председателем ЦИК республики, по некоторым данным, может произойти уже в пятницу, 5 апреля — на вечер этого дня назначено внеурочное заседание комиссии. Другие источники сообщают, что это избрание произойдет на следующей неделе.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 08.04.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СМИ сообщают, что она является супругой известного уфимского адвоката Сергея Макаренко, осуществлявшего защиту Урала Рахимова, сына бывшего президента Башкортостана Муртазы Рахимова.
==================
Все, писец, туши свет, сливай воду!
Клан рахимовых, с помощью гадия вновь рвется к власти!
Сарбаев, марченко,... кто следующий?!



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3

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  • Гость
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  • 2 | 08.04.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" но я думаю, что риск этот минимален, поскольку протестного
голосования в республике на осенних выборах главы региона не
ожидается. А поскольку не ожидается и конкурентных выборов, то
не думаю, что ЦИК будет прикрывать такие масштабные
фальсификации
, какие были в прошлом........."
==============================================
По проторенной дорожке ходить легко и безопасно !
И куда она денется с подводной лодки ?
На спектакле под названием " Выборы " !
Нам думать не надо , за нас УЖЕ подумали !



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2

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 3 | 08.04.2019, 10:03 | Автор: Виктор
    Публикации: 162 | Комментарии: 1747 | Рейтинг: +484,6
Выборов нет, не было и не будет.

Это стоит понять.

Нужно укреплять гражданское общество. Учить детей читать и думать.

Легких выходов из этого типа режима "веника единых прутиков" НЕ БЫВАЕТ.

Но и развитие не остановить. Все зависит от населения.

Хотя, мы прошли точку невозврата.

2. СССР и КПСС были много сильнее чем путинская РФ и ЕР с ее партиями спойлерами.

Но - все развалилось. Пришло новое.

Надо стараться быть каждому лично гражданином и Человеком.

Или уезжать.

Все очень запущено. И варианты нас ждут впереди, как у Сорокина, как у Войновича, и Дм.Быкова ЖД.

Мужества всем. И здоровья.



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2

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  • Участник
  •  
  • 4 | 08.04.2019, 10:26 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 842 | Рейтинг: +101,4
3 | 08.04.2019, 10:03 | Автор: Виктор
Публикации: 162 | Комментарии: 1746 | Рейтинг: +484,2
Выборов нет, не было и не будет.

Это стоит понять.

Нужно укреплять гражданское общество. Учить детей читать и думать.

Легких выходов из этого типа режима "веника единых прутиков" НЕ БЫВАЕТ.

Но и развитие не остановить. Все зависит от населения.
.......................................................

Не надо забывать, что население России всегда смотрит в сторону самодержца, ждет обозначений ориентиров.

Так что, круг замкнулся. Не понятно, с какого боку появится прививка обновления.



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4

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  • Гость
  •  
  • 5 | 08.04.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После 1991 не покидает ощущение,что страна в оккупации. Не покидает чувство тревоги.

До развала СССР переполняло чувство гордости за страну.
Все несуразности воспринимались, как недоразумение, что-то временное.Казалось,что все преодолеем и будет только лучше.
Еще и после 1991 сохранялись некоторые иллюзии; казалось,что этот мОрок пройдет, как дым и всё наладится.

Теперь же ясно осознаёшь, что страна и общество деградировали до такой степени,что ничего уже исправить нельзя.

Россию ждут колоссальные потрясения и, скорее всего, территориальные потери.Ибо удерживать страну некому. На такую территорию 140 млн.больных и измученных людей - это слезы.

Если бы русские начали рожать по 4-5 детей, то тогда бы появилась надежда.Но чтобы это произошло - вся сила и энергия страны должны быть направлены внутрь и пролиться благодатным дождем на граждан России.

Разве сановные воры, эти жуки-древоточцы, позволят? Они здесь деньги зарабатывают, а душа их за бугром. М.Щеглов.



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 08.04.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 08.04.2019, 10:03 | Автор: Виктор
Публикации: 162 | Комментарии: 1747 | Рейтинг: +484,4
Выборов нет, не было и не будет.

Это стоит понять.

Нужно укреплять гражданское общество. Учить детей читать и думать.

Легких выходов из этого типа режима "веника единых прутиков" НЕ БЫВАЕТ.

Но и развитие не остановить. Все зависит от населения.

Хотя, мы прошли точку невозврата.

2. СССР и КПСС были много сильнее чем путинская РФ и ЕР с ее партиями спойлерами.

Но - все развалилось. Пришло новое.

Надо стараться быть каждому лично гражданином и Человеком.

Или уезжать.

Все очень запущено. И варианты нас ждут впереди, как у Сорокина, как у Войновича, и Дм.Быкова ЖД.

Мужества всем. И здоровья.
____________________
"Нужно укреплять гражданское общество. Учить детей читать и думать"
Кто будет учить детей думать? Вы? Наумкин?
Как могут кого-то научить думать люди, не умеющие думать сами!
Читая ваши высказывания, я всё больше убеждаюсь, что вы совершенно не понимаете происходящее, не знаете истории и её закономерностей, абсолютно не понимаете, что такое диалектика.
Так чему вы будете учить детей?
Российская оппозиция состоит из двух частей: из людей ничего не понимающих, как вы, и из людей понимающих всё, но до предела циничных и лицемерных, использующих красивые слова о свободе и процветании в своих эгоистических интересах. Люди это всё чувствуют, поэтому и не торопятся идти за оппозицией, состоящей из дураков и негодяев.



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3

  • Изображение
  • Участник
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  • 7 | 08.04.2019, 12:36 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 842 | Рейтинг: +101,4
6 | 08.04.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован


Российская оппозиция состоит из двух частей: из людей ничего не понимающих, как вы, и из людей понимающих всё, но до предела циничных и лицемерных, использующих красивые слова о свободе и процветании в своих эгоистических интересах. Люди это всё чувствуют, поэтому и не торопятся идти за оппозицией, состоящей из дураков и негодяев.
...........................................

Ты себя каким причисляешь?

К людям чувствительным и покорным действующей власти?

А может ты и есть крупинка той власти, которая творит чудеса изобретательности в прививке покорности и смирения?



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2

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  • Гость
  •  
  • 8 | 08.04.2019, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 08.04.2019, 12:36 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 842 | Рейтинг: +101,4
6 | 08.04.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован


Российская оппозиция состоит из двух частей: из людей ничего не понимающих, как вы, и из людей понимающих всё, но до предела циничных и лицемерных, использующих красивые слова о свободе и процветании в своих эгоистических интересах. Люди это всё чувствуют, поэтому и не торопятся идти за оппозицией, состоящей из дураков и негодяев.
...........................................

Ты себя каким причисляешь?

К людям чувствительным и покорным действующей власти?

А может ты и есть крупинка той власти, которая творит чудеса изобретательности в прививке покорности и смирения?
_____________________
Я себя причисляю к людям умным, а не к шутам гороховым, которые только могут шуметь без толку, изображая "оппозицию" на всяких УЖах, но абсолютно не понимают ни происходящее сейчас в России и в мире, ни вероятное развитие событий, и, конечно же, как на это могут повлиять энти самые "оппозиционеры".
Я не хочу иметь ничего общего с дураками, желающими собирать яблоки с яблони, которая ещё не зацвела.



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1

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  • Гость
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  • 9 | 08.04.2019, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 08.04.2019, 14:50 | Автор:

Я себя причисляю к людям умным, а не к шутам гороховым, которые только могут шуметь без толку, изображая "оппозицию" на всяких УЖах, но абсолютно не понимают ни происходящее сейчас в России и в мире, ни вероятное развитие событий, и, конечно же, как на это могут повлиять энти самые "оппозиционеры".
Я не хочу иметь ничего общего с дураками, желающими собирать яблоки с яблони, которая ещё не зацвела.
==============================================
Ну и ХУ..Ии здесь " умник " тебе Околачиваться ?



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0

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  • 10 | 08.04.2019, 15:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 08.04.2019, 14:50 | Автор:

Я себя причисляю к людям умным, а не к шутам гороховым, которые только могут шуметь без толку, изображая "оппозицию" на всяких УЖах, но абсолютно не понимают ни происходящее сейчас в России и в мире, ни вероятное развитие событий, и, конечно же, как на это могут повлиять энти самые "оппозиционеры".
Я не хочу иметь ничего общего с дураками, желающими собирать яблоки с яблони, которая ещё не зацвела.
=============================================
Демагогия твоя в цвету и загребать Жар чужими руками изображая " умника " это на физии твоей написано !



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0

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  • Гость
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  • 11 | 08.04.2019, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 08.04.2019, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 08.04.2019, 14:50 | Автор:

Я себя причисляю к людям умным, а не к шутам гороховым, которые только могут шуметь без толку, изображая "оппозицию" на всяких УЖах, но абсолютно не понимают ни происходящее сейчас в России и в мире, ни вероятное развитие событий, и, конечно же, как на это могут повлиять энти самые "оппозиционеры".
Я не хочу иметь ничего общего с дураками, желающими собирать яблоки с яблони, которая ещё не зацвела.
==============================================
Ну и ХУ..Ии здесь " умник " тебе Околачиваться ?
___________________________
"Ну и ХУ..Ии здесь " умник " тебе Околачиваться ?"
Интересно наблюдать за суетой местных диванных революционеров.
Типажи, однако!
Как-то не представляются Наумкин, Золотарёв, Юнг, Кухарка идущими на каторгу или эшафот во имя светлого будущего для ДРУГИХ, во имя идеи.
Даже в ссылку в Курейку эта публика не поедет во имя идеи счастья других.
Только здесь могут пар выпускать.



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1

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  • Эксперт
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  • 12 | 08.04.2019, 16:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63487 | Рейтинг: +12206,1
Данные Росстата: 10% богатейших россиян (олигархи, чиновники, топ-менеджеры госкорпораций и госбанков, их семьи и обслуга) получают 45% национального дохода.
50% беднейших россиян получают 17% национал дохода.
Реально всё хуже: 1% населения владеют 59% всей собственности



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2

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  • Эксперт
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  • 13 | 08.04.2019, 16:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63487 | Рейтинг: +12206,1
8 | 08.04.2019, 14:50 | Автор:

Я себя причисляю к людям умным
_________________________
А то!))))))))))))))) Все дураки себя почитают за умников и умниц - любой психиатр это подтвердит.



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0

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  • Гость
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  • 14 | 08.04.2019, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 08.04.2019, 15:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 08.04.2019, 14:50 | Автор:

Я себя причисляю к людям умным, а не к шутам гороховым, которые только могут шуметь без толку, изображая "оппозицию" на всяких УЖах, но абсолютно не понимают ни происходящее сейчас в России и в мире, ни вероятное развитие событий, и, конечно же, как на это могут повлиять энти самые "оппозиционеры".
Я не хочу иметь ничего общего с дураками, желающими собирать яблоки с яблони, которая ещё не зацвела.
=============================================
Демагогия твоя в цвету и загребать Жар чужими руками изображая " умника " это на физии твоей написано !
____________________
Расскажи поподробнее про Жар и чужие руки, а то что-то не понятно, что за Жар и чьи руки - уж не твои ли?
На твоей физии написано, например, что ты обычный интернетовский трепач, который в обычной жизни вряд ли образец принципиальности и храбрости, зато здесь ты герой.
Вот такая, как ты, у нас вся "позиция", поэтому за ней никто и не идёт - глупо вестись на речи таких болтунов, как ты.



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  • Гость
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  • 15 | 08.04.2019, 16:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 08.04.2019, 16:25 | Автор:

Расскажи поподробнее про Жар и чужие руки, а то что-то не понятно, что за Жар и чьи руки - уж не твои ли?
На твоей физии написано, например, что ты обычный интернетовский трепач, который в обычной жизни вряд ли образец принципиальности и храбрости, зато здесь ты герой.
Вот такая, как ты, у нас вся "позиция", поэтому за ней никто и не идёт - глупо вестись на речи таких болтунов, как ты.
===================================================
Зато ты " умнаай " задним умом ! Демагогия и критиканство на высказанные размышления других людей !
Свои же " принципиальные " по отношению к власти в ж. оопе прячешь ! Твои же рассуждения , как у пустого барабана !



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0

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  • Гость
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  • 16 | 08.04.2019, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 08.04.2019, 16:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63485 | Рейтинг: +12206,6
8 | 08.04.2019, 14:50 | Автор:

Я себя причисляю к людям умным
_________________________
А то!))))))))))))))) Все дураки себя почитают за умников и умниц - любой психиатр это подтвердит.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Да, да! И ещё интеллектуалками! Все на УЖе помнят, кто себя так называл! Очень Опытный



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1

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  • 17 | 08.04.2019, 16:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 08.04.2019, 16:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63485 | Рейтинг: +12206,6
8 | 08.04.2019, 14:50 | Автор:

Я себя причисляю к людям умным
_________________________
А то!))))))))))))))) Все дураки себя почитают за умников и умниц - любой психиатр это подтвердит.
==================
Тебе, Кухарка, виднее.
Ты же здесь самая умная, да и твои лечащие врачи в Базилевке тебе, наверное, не раз об этом говорили.



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0

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  • 18 | 08.04.2019, 17:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 08.04.2019, 16:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 08.04.2019, 16:25 | Автор:

Расскажи поподробнее про Жар и чужие руки, а то что-то не понятно, что за Жар и чьи руки - уж не твои ли?
На твоей физии написано, например, что ты обычный интернетовский трепач, который в обычной жизни вряд ли образец принципиальности и храбрости, зато здесь ты герой.
Вот такая, как ты, у нас вся "позиция", поэтому за ней никто и не идёт - глупо вестись на речи таких болтунов, как ты.
===================================================
Зато ты " умнаай " задним умом ! Демагогия и критиканство на высказанные размышления других людей !
Свои же " принципиальные " по отношению к власти в ж. оопе прячешь ! Твои же рассуждения , как у пустого барабана !
_____________________
Да, ты прав: я умный задним умом. Я не забыл, как народ в конце 1980-х годов повёлся на такую же демагогию, как сейчас процветает у оппозиции, тогдашних властителей дум - демократов. Как они обличали партократов, их привилегии, поливали грязью патриотов, сторонников сохранения СССР, советскую историю. Итог - развал страны, изгнание русских из бывших союзных республик, резня в Чечне, развал экономики, обнищание людей, деградация культуры, сепаратизм регионов России, гибель миллионов жителей России от наркомании и стрессов, дикое обогащение "борцов с привилегиями партократов" (у Наины Ельциной пенсия в 195 тысяч, живёт она в бывшей усадьбе А.М. Горького, после его смерти ставшей ГОСУДАРСТВЕННЫМ музеем писателя, и имеет целый штат прислуги) и т. д.
Так вот, помня об этом, я поумнел задним числом.
Ты же не поумнел вообще.
Говорят, что умный учится на чужих ошибках, дурак на своих, а идиот ни на чьих. Ты себе уже выправил справку, что ты идиот? Не затягивай!



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  • Эксперт
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  • 19 | 08.04.2019, 17:55 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37222 | Рейтинг: +5584,5
17 | 08.04.2019, 16:58 | Автор: Не зарегистрирован

13 | 08.04.2019, 16:25 | Автор: Кухарка
Я себя причисляю к людям умным
_________________________
А то!))))))))))))))) Все дураки себя почитают за умников и умниц - любой психиатр это подтвердит.
==================
Тебе, Кухарка, виднее.
Ты же здесь самая умная, да и твои лечащие врачи в Базилевке тебе, наверное, не раз об этом говорили.

27 | 08.04.2019, 15:33 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63485 | Рейтинг: +12206,2
26 | 08.04.2019, 15:22 | Автор: Не зарегистрирован

У старого пидораса по кличке доцент - горе, Серебренникова отпустили из под ареста, что говорит лишь о том, что дело разваливается в суде.
А он "так дысал, так дысал"©, обвиняя того в воровстве.... юрист, ёпт!

==============================================Старой прошмандовке по кличке "жаба-провокаторша" не стоит со свиным рылом лезть в УПК, а лучше заниматься комментированием "износных дел", в которых имеет опыт.
Что касается идиотского и наивно-дилетантского вывода о грядущем развале дела в суде- не смешите мои тапочки.
Кирюша, косящий под русского и нагло не снимающий кипу даже в суде , будет признан виновным и осужден.
Не важно на сколько, с учетом день за два может и выйдет через годик-другой.
Важно- вор БУДЕТ СИДЕТЬ!
===================
Ну а нашей провокаторше- хлебом не корми- только дай по пи здеть. Так, глядишь и за умную сойдет. Наша специалистка по "износам"!



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  • 20 | 08.04.2019, 18:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 08.04.2019, 17:15 | Автор:


............" Так вот, помня об этом, я поумнел задним числом.
Ты же не поумнел вообще.
Говорят, что умный учится на чужих ошибках, дурак на своих, а идиот ни на чьих. Ты себе уже выправил справку, что ты идиот? Не затягивай!......"
=====================================================
Даа , ты меня озадачил , разгрести и оценить всю мешанину винегрета твоих мыслей !
Как будто ты прав и пишешь с болью о прошлом , но ТЫ ведь сейчас и СЕГОДНЯ на этом комментарии просто Предатель былых идей и ценностей и Оппортунист у сегодняшней власти !
Призывающий даже не рассуждать о оппозиции и смирится
............ "Так вот, помня об этом, я поумнел задним числом. "..
И НЕ ДЕРГАЮСЬ , себе дороже , так что ли ?



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