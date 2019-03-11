ЦИК России внесла кандидатуру Илоны Макаренко в ЦИК Башкирии

Предыдущий глава ЦИК Башкортостана досрочно ушел в отставку на прошлой неделе. По прогнозу республиканских СМИ, Макаренко должна сменить на посту председателя ЦИК Башкортостана Хайдара Валеева, который ушел в досрочную отставку на прошлой неделе.Напомним, что Валеев занимал этот пост с 2011 года и в последний раз был переизбран на свою должность в июне 2017 года. К руководимым им составам ЦИК неоднократно выдвигались претензии со стороны республиканской оппозиции. Так, в декабре 2011 года и марте 2012 года республиканская оппозиция, возмущенная массовыми фальсификациями на думских и президентских выборах, требовала отставки Хайдара Валеева с поста председателя комиссии. Резко критиковала оппозиция республиканский ЦИК и во время выборов депутатов Госсобрания в 2013 году и президента республики в 2014 году. После думских выборов осенью 2016 года из-за большого количества жалоб в регионе работала выездная проверка ЦИК России; от должности были отстранены ряд председателей участковых комиссий, однако, к самому башкирскому ЦИК претензий так и не было предъявлено. Критике работа комиссии подверглась и во время проведения выборов президента РФ и Госсобрания РБ, соответственно, в марте и сентябре 2018 года.Согласно биографическим данным, новый кандидат в председатели республиканского ЦИК руководит Институтом права с 2009 года, работая там с 1992 года. Напомним, что в 1994 – 2003 годах в этом институте работал на различных должностях, в том числе, на посту директора и Радий Хабиров. Илона Макаренко является профессором института, имеет степень доктора юридических наук. СМИ сообщают, что она является супругой известного уфимского адвоката Сергея Макаренко, осуществлявшего защиту Урала Рахимова, сына бывшего президента Башкортостана Муртазы Рахимова.— Безусловно, пост председателя ЦИК республики – ключевой в плане проведения предстоящих выборов в регионе, и репутация человека, занимающего эту должность, также является весьма значимой, — комментирует предстоящее назначение политолог Станислав Шкель. — Прежний председатель скомпрометировал себя и выборами, и историей со своей диссертацией. Новому председателю, поскольку он подобран по принципу личной лояльности, личного знакомства Радий Хабиров будет больше доверять. Определенная новизна предстоящего назначения есть и в том, что впервые во главе регионального избиркома власть ставит ученого, а не госслужащего, административного работника в прошлом, каковыми были Хайдар Валеев и до него Барый Кинзягулов, начинавшие свою карьеру еще в системе КПСС. Конечно, здесь есть и определенный риск для Хабирова, поскольку он ставит во главе избирательной системы человека не совсем опытного в политических и административных играх, но я думаю, что риск этот минимален, поскольку протестного голосования в республике на осенних выборах главы региона не ожидается. А поскольку не ожидается и конкурентных выборов, то не думаю, что ЦИК будет прикрывать такие масштабные фальсификации, какие были в прошлом при Рахимове и Хамитове. Административный ресурс, конечно, будет подключен полным образом, но он будет работать, прежде всего, на повышение явки, на какие-нибудь иные способы теневого принуждения к голосованию за главного кандидата.Избрание Илоны Макаренко председателем ЦИК республики, по некоторым данным, может произойти уже в пятницу, 5 апреля — на вечер этого дня назначено внеурочное заседание комиссии. Другие источники сообщают, что это избрание произойдет на следующей неделе.