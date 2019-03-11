Главы двух сельсоветов в Хайбуллинском районе Башкирии были вызваны в суд в качестве свидетелей. Рафаил Галиев и Хаибьян Шарипов пришли давать показание по делу бывшего руководителя районной ячейки «Единой России» Рафката Галимова, которого обвиняли в мошенничестве. Как сообщает «Медиакорсеть», суд решил не допрашивать нетрезвых свидетелей и отложил заседание. При этом на сайте Зилаирского межрайонного суда указано, что заседание от 22 марта было перенесено из-за неявки свидетелей.
Глава республиканского исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров пояснил изданию, что партия «после тщательной проверки старается избавляться от людей, которые дискредитируют партию своим поведением».
Он добавил, что также ведётся проверка в отношении управляющего делами Хайбуллинского Района Шакира Давлетшина, который был задержан ГИБДД за вождение в нетрезвом виде.Эхо МосквыОригинал публикации
Пьяный единоросс лучше трезвого?
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