Пьяный единоросс лучше трезвого?

Главы двух сельсоветов в Хайбуллинском районе Башкирии были вызваны в суд в качестве свидетелей. Рафаил Галиев и Хаибьян Шарипов пришли давать показание по делу бывшего руководителя районной ячейки «Единой России» Рафката Галимова, которого обвиняли в мошенничестве. Как сообщает «Медиакорсеть», суд решил не допрашивать нетрезвых свидетелей и отложил заседание. При этом на сайте Зилаирского межрайонного суда указано, что заседание от 22 марта было перенесено из-за неявки свидетелей.Глава республиканского исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров пояснил изданию, что партия «после тщательной проверки старается избавляться от людей, которые дискредитируют партию своим поведением».Он добавил, что также ведётся проверка в отношении управляющего делами Хайбуллинского Района Шакира Давлетшина, который был задержан ГИБДД за вождение в нетрезвом виде.