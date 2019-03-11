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Пьяный единоросс лучше трезвого?

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Главы двух сельсоветов в Хайбуллинском районе Башкирии были вызваны в суд в качестве свидетелей. Рафаил Галиев и Хаибьян Шарипов пришли давать показание по делу бывшего руководителя районной ячейки «Единой России» Рафката Галимова, которого обвиняли в мошенничестве. Как сообщает «Медиакорсеть», суд решил не допрашивать нетрезвых свидетелей и отложил заседание. При этом на сайте Зилаирского межрайонного суда указано, что заседание от 22 марта было перенесено из-за неявки свидетелей.

Пьяный единоросс лучше трезвого?


Глава республиканского исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров пояснил изданию, что партия «после тщательной проверки старается избавляться от людей, которые дискредитируют партию своим поведением».

Он добавил, что также ведётся проверка в отношении управляющего делами Хайбуллинского Района Шакира Давлетшина, который был задержан ГИБДД за вождение в нетрезвом виде.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 08.04.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...суд решил не допрашивать нетрезвых свидетелей и отложил заседание.

-----------------

Напрасно. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.



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  • Наблюдатель
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  • 2 | 08.04.2019, 10:14 | Автор: Виктор
    Публикации: 162 | Комментарии: 1747 | Рейтинг: +484,6
||Глава республиканского исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров пояснил изданию, что партия «после тщательной проверки старается избавляться от людей, которые дискредитируют партию своим поведением».
___________________________

Ахмадинуров, Вы решили всех из партии разогнать?

Иначе то не получится.

Именно ЕР виновны в войнах против Грузии, Украины, Сирии, Венесуэлле.

Именно вы стоите за снижением уровня жизни и ВВП в долларах в два раза вниз.

Именно ваша партия узурпировала власть и политическую жизнь в России.

Именно ваша партия главный тормоз развития России.



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  • 3 | 08.04.2019, 10:33 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17088 | Рейтинг: -3034,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2 | 08.04.2019, 10:14 | Автор: Виктор
Именно ЕР виновны в войнах против Грузии, Украины, Сирии, Венесуэлле.
-------
Ну вот, а я то и не знал, что Саакашвили, Порошенко, начавшие войну в Грузии и на Украине являются членами ЕР.



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7

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  • Участник
  •  
  • 4 | 08.04.2019, 10:52 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 842 | Рейтинг: +101,4
2 | 08.04.2019, 10:14 | Автор: Виктор
Публикации: 162 | Комментарии: 1746 | Рейтинг: +484,4
||Глава республиканского исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров пояснил изданию, что партия «после тщательной проверки старается избавляться от людей, которые дискредитируют партию своим поведением».
___________________________

Ахмадинуров, Вы решили всех из партии разогнать?
...................................................

Не надо ему мешать. Это благо для страны.



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1

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  • Гость
  •  
  • 5 | 08.04.2019, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ахмадинуров, Вы решили всех из партии разогнать?

-------------------

Виктор, это не партия в классическом смысле, где есть Программа, есть цель.

Это называется старым добрым словом: но-мен-кла-ту-ра. Должностные лица.



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  • Гость
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  • 6 | 08.04.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Именно ЕР виновны в войнах против Грузии, Украины, Сирии, Венесуэлле.
-___________________________________________________________
__
Еще один продавец Родины. По чем торгуешь, шакаленок? В 1941 уже бы в полицаях ходил?



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  • Начинающий
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  • 7 | 08.04.2019, 12:07 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 134 | Рейтинг: +8
Гурьевы, Филипповы, Хабировы, Давлетшины, Толкачёвы, Ишаевы - гордость и золотой прозапас партии ЕРов. Пишите портреты.



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2

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  • Эксперт
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  • 8 | 08.04.2019, 13:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63487 | Рейтинг: +12206,1
Уфимского предпринимателя из «списка Титова» задержали в Грузии

О том, что Азамат Кильдигушев ожидает экстрадиции в Россию, написал телеграм-канал «Футляр от виолончели». Эту информацию подтверждает «Медиакорсеть» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, сам бизнесмен утверждает, что его уголовное преследование началось после того, как он перестал платить «крыше» в силовых органах. В Башкирии он занимался разными видами бизнеса, в том числе, строительством и продажей нефтепродуктов.

Кильдигушев входит в «список Титова» – список из 16 российских предпринимателей, которые вынуждены скрываться за пределами России, но готовы вернуться, если в отношении них прекратится «незаконное уголовное преследование».

Напомним, Кильдигушев переехал с семьей в Лондон в 2016 году. Следственный отдел СКР по Советскому району Уфы возбудил в отношении него несколько уголовных дел по статье «Мошенничество».



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  • 9 | 08.04.2019, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2 | 08.04.2019, 10:14 | Автор: Виктор
Публикации: 162 | Комментарии: 1747 | Рейтинг: +484,6

Именно ЕР виновны в войнах против Грузии, Украины, Сирии, Венесуэлле.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Только Виктор и гнилое Яблоко не знают кто развязал войну в Грузии, на Украине, в Сирии и возможно развяжет в Венесуэле! Все остальные прекрасно знают, что это сделано при непосредственном участии США и их подхрюкивателей! Очень Опытный



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  • 10 | 08.04.2019, 15:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63487 | Рейтинг: +12206,1
Кто знает адрес О_О?
Турк!
Вызови бригаду санитаров этому идиоту, крыша конкретно уехала... того и гляди, выбросится в окно с воплем "пиндосы идут!"



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  • # 11 | 08.04.2019, 15:55 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17088 | Рейтинг: -3034,2

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  • # 12 | 08.04.2019, 15:59 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17088 | Рейтинг: -3034,2

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  • # 13 | 08.04.2019, 16:38 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17088 | Рейтинг: -3034,2

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 14 | 08.04.2019, 16:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 08.04.2019, 15:34 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63485 | Рейтинг: +12206,6
Кто знает адрес О_О?
Турк!
Вызови бригаду санитаров этому идиоту, крыша конкретно уехала... того и гляди, выбросится в окно с воплем "пиндосы идут!"
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Кухарка! Даже не надейся! И санитарам мой адрес не известен, в отличии от твоего, куда их постоянно вызывают! Кстати, как там насчёт миллирдного в $ дохода от проката фильма Серебрянникова? Что-то ты скромно замолчала об этом, но потому, что сильно бесишься, понятно, что я написал правду, а ты враньё, как всегда! Очень Опытный



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  • 15 | 08.04.2019, 17:10 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 191 | Комментарии: 38444 | Рейтинг: +6469,1
Рафаэль Хакимов: «Хроника тюрко-татарских государств».
++++++++++++++
Уважаемый Вы наш ученый правды Рафаэль Хакимов продолжай открывать истинное лицо истории об нашем ТАТАР халык.
==============
"…Если правда оно –
Ну хотя бы на треть, -
Остается одно:
Только лечь помереть!" Владимир Высоцкий

Чудаки!!! Вы, при такой истории и при таких результатах, должны постоянно косить под дурачков, типа, "Я не я и хата не моя".

Такая история, это ж ваш ПОЗОР и БЕЗДАРНОСТЬ, даже простого САРАЯ сами себе сделать не смогли!!! )))



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  • 16 | 08.04.2019, 17:11 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 191 | Комментарии: 38444 | Рейтинг: +6469,1
Из этих труб, заканчивающихся в виде змеиных пастей, вытекали вино, кумыс, мед и пиво.//
Тут речь идет о фонтане, который был в центральной площаде города Каракорум.
=======================
Сразу после пуска сооружения в эксплуатацию, спирт сразу улетучился.
Фонтан в несколько слоёв облепили все окрестные мухи и осы.
На жаре бурда в фонтане закисла и забродила.
Вонь стояла жуткая.
В итоге, от избытка скопившихся газов, основная ёмкость с пойлом взорвалась, и вся эта инсталляция разлетелась во все стороны.
+++++++++++++
С ума сойти!!!
Посреди города бил халявный фонтан со спиртом, а последователи строго придерживались канона по запрету пития алкоголя и капли в рот не брали?
Теперь понятно: почему от Каракорума никаких следов не осталось.
Его сами татары и разнесли вдребезги после такой пытки с льющимся мимо рта спиртом.



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  • 17 | 08.04.2019, 18:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Рождаемость в республике падает. Только в 2018 году у нас родилось на 13 тысяч детей меньше, чем пять лет назад, в 2014 году. То есть фактически целый населённый пункт прекратил своё существование». Об этом сказал врио главы республики Радий Хабиров сегодня на совещании в Доме Республики, посвященном вопросам демографической ситуации в регионе. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Мы же не африканцы, чтобы жить в нищете и при этом ещё детей рожать! У нас либо первое, либо второе! Очень Опытный



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  • 18 | 08.04.2019, 19:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В публичный реестр коррупционеров с момента запуска портала попали уже более тысячи чиновников. Люди, попавшие в список коррупционеров, были уволены из-за утраты доверия. «Сейчас на сайте этот реестр лежит в открытом доступе. Там более тысячи записей. Одна запись — это один человек»,— рассказала заместитель директора департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Ирина Попова. По ее словам записи о чиновниках-коррупционерах будут находиться в реестре на протяжении пяти лет. Источник: «Метагазета»
***
В реестре только мелкозведные гаишники, фсиновцы и приставы. Немного сельских депутатов.
Ни Филиппова, ни прочих "видных партийных, государственных и общественных деятелей страны башкир в реестре нет.
Откуда минтруд РФ берет данные для ведения своего реестра?
Если по Башкирии от гражданки Ивановой- "то оно конечно"!



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  • 19 | 08.04.2019, 21:27 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37222 | Рейтинг: +5584,5
29 | 08.04.2019, 19:09 | Автор: Кухарка

Скольких твой папашка в ГУЛАГ на десяточку отправил по 58-ой? А сколько - "без права переписки" -то бишь на расстрел?

============================================================

===============Конечно, подло поминать родителей.
Но, на б л я д ....ие выпады придется ответить.:
Будь проклята до конца дней старая жаба.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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