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Хвалят наперебой: «Уфимский фейсбук достаточно развит: в нем немало людей, отстаивающих свою точку зрения»

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Дмитрий Михайличенко — руководитель «Института региональной экспертизы»: Основной акцент в информационной политике пиарщиков врио главы республики делается на соцсети и мессенджеры, тогда как СМИ зачастую остаются на периферии внимания. Это логично, и, на мой взгляд, верно, так как «антагонистических» (как «ПроУфу» или «Медиакорсеть» при Хамитове) для Хабирова СМИ нет. По сути дискурс формируется в соцсетях. Такая модель выглядит достаточно современно, но имеет свои уязвимые места. Попутно замечу, что работа республиканских пиарщиков с федеральными СМИ практически не видна, но это требует отдельного анализа.

Хвалят наперебой: «Уфимский фейсбук достаточно развит: в нем немало людей, отстаивающих свою точку зрения»


Выбранная модель достаточно проста. Навязать свою точку зрения по принципу «Хабиров делает все хорошо и правильно», а любую критику или возражения (или даже сомнения) можно, а) маргинализировать б) профанировать в) проигнорировать г) объяснить политическими/политтехнологическими мотивами д) в крайней случае, списать на нерадивых чиновников и перегибах на местах. Вся эта логика действий не требует доказательств. Или почти не требует. Она догматична. Так можно профанировать или проигнорировать любую, самую достоверную информацию.

И, наоборот, нормальная аргументированная полемика позволит легко отделить голословные обвинения и слухи (которых действительно много) от справедливой критики. К сожалению, полемики нет и диалога тоже, есть только постоянное передергивание, и выдергивание фраз из контекста.

Характерно, что редактор «Башинформ» сидя в студии «Эха Москвы в Уфе» рассуждает о своей готовности к тому, что по каждой статье ему предъявят иск. Что ж, очень ценная компетенция, а вот, наверное, на том же «Эхе» в Уфе вряд ли к этому готовы. Им это и не нужно, так как они публикуют материалы без цензуры и не выхватывают фразы из контекста.

Допускаю, что маргинализировать и игнорировать нужно (изредка) ангажированных и политически мотивированных блогеров, претендующих на то, чтобы манипулировать общественным мнением под видом лидеров общественного мнения.

Однако уфимский фейсбук достаточно развит: в нем есть немало людей, отстаивающих свою точку зрения и ориентированных на объективный анализ.

Профанировать их точку зрения значит настраивать против себя всех остальных (естественно, клакеров-лайкеров и «заряженных» в расчет не беру).

Пример с постами Д. Кучеренко и О. Умеровой показателен.

К тому же, есть важный нюанс. Пиарщики республиканской власти стараются не допускать у себя на страничке полемики (по принципу «мой пост, мой аккаунт – мои правила»). Отсюда и баны (да-да, те самые, про которые так часто, к сожалению, говорят применительно к аккаунту Радия Хабирова) и отсечения неугодных. А к чему это ведет? К поляризации сообщества. Тем самым сами же пиарщики теряют возможность влиять на всю аудиторию.

Впрочем, здесь всегда есть «безпроигрышный» прием, объявить их ненормальными (тогда как «99 и 9 в периоде процентов – нормальные»).

Однако, достаточно провести 2-3 фокус-группы в Уфе или Стерлитамаке (про Сибай я молчу) для того, чтобы понять, что рейтинг власти на уровне пессимистических социально-экономических настроений, которые сильны, вряд ли может быть «космическим». Социологи ВЦИОМ говорят о более скромных цифрах рейтинга поддержки политиков разного уровня (в сравнении с показателями двух-четырёхлетней давности).

В обществе высок запрос на социальную критику и жесткими разоблачительными случаями вроде кейса Гурьева этот запрос не удовлетворить. Мои социологические штудии показывают: в обществе есть запрос на системные корректировки в социальной политике (ЖКХ, здравоохранение, набирает «обороты» тема трудовых конфликтов). Запрос на показательные порки тоже есть, и на коррупционные разоблачения. Но, люди, прежде всего, хотят ощущать улучшения в своей жизни. Это приоритет. Тем более от нового руководителя региона этого ждут.

В этом контексте нужно говорить скорее не о запредельном рейтинге врио республики, а о социально-экономическом положении и мерах поддержки, которые Р. Хабиров реализует. Общество ждет скорее этого, а не информации о том, как оно относится к республиканскому руководству.

Для качественной информационной политики нужно альтернативное мнение, уважение к свободе слова, в противном случае произойдет поляризация на лоялистов и скептиков (потом превратятся в антагонистов), которые будут жить в своем, обособленном информационном мире.

Эхо Москвы - Уфа
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  • Гость
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  • 1 | 09.04.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...которые будут жить в своем, обособленном информационном мире.
===========================
В РосЕюшке уже сейас центральные СМИ живут "в своем, обособленном информационном мире" а население в своем. И сколько бы денег путин не вбухивал в пропаганду, холодильник победит телевизо, как говорится в пословице "Сколько не говори-халва-во рту слаще не станет"



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4

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  • Участник
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  • 2 | 09.04.2019, 09:50 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 845 | Рейтинг: +101,4
Для качественной информационной политики нужно альтернативное мнение, уважение к свободе слова, в противном случае произойдет поляризация на лоялистов и скептиков (потом превратятся в антагонистов), которые будут жить в своем, обособленном информационном мире.
...................................................

Этот товарищ отстает от жизни, альтернативное мнение должно быть в рамках закона об оскорблении власти, а не адекватной творящимся ими событиям.



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1

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  • Гость
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  • 3 | 09.04.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главное чтобы отсекались баштроли и кремлеботы.



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2

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  • Гость
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  • 4 | 09.04.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Ливия. Ставленник США Сарадж вместе с некоторыми министрами "правительства национального согласия" уже бежал в Тунис.

В гавани ливийской столицы Триполи замечены десантные катера на воздушной подушке Корпуса морской пехоты США. Военные суда вошли в городскую гавань утром, после чего приблизились к побережью в районе элитных курортных отелей, где собрались американские гражданские и военные чины", - сообщает "МК".

===========

Бегут, как крысы.



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1

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  • 5 | 09.04.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
статья просто 3.14здец, как верная. Спасибо, Димон, не ожидал такого трезвого и простого расклада от медийного человека.
турк



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  • 6 | 09.04.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Бегут, как крысы."

------------------------

- В наши дела вам незачем мешаться. Езжайте, пожалуйста, а то вам здесь накостыляють!..

("Тихий Дон", совет Мелехова заграничному офицеру.)



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  • Гость
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  • 7 | 09.04.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В РосЕюшке уже сейас центральные СМИ живут "в своем, обособленном информационном мире" а население в своем.
__________________________________________________
Они и в твоей любимой Америке в своем мире живут, придумывают новости, и вливают в головы граждан. Началось это далеко не вчера. Так что ты Россиюшку тут не виновать почем зря. Съезди к своим кумирам познакомься с СМИ, а потом почитай их обсуждения в инете от независиых граждан



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2

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  • 8 | 09.04.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 09.04.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Ливия. Ставленник США Сарадж вместе с некоторыми министрами "правительства национального согласия" уже бежал в Тунис.

В гавани ливийской столицы Триполи замечены десантные катера на воздушной подушке Корпуса морской пехоты США. Военные суда вошли в городскую гавань утром, после чего приблизились к побережью в районе элитных курортных отелей, где собрались американские гражданские и военные чины", - сообщает "МК".

===========

Бегут, как крысы.
__________________________________________________
Ну что , молодец Вофка. Еще головной боли амерам подкинул, а то во всем мире себя хозяевами считают



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1

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  • 9 | 09.04.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 09.04.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Ливия. Ставленник США Сарадж вместе с некоторыми министрами "правительства национального согласия" уже бежал в Тунис.
________________________________
...можно, а) маргинализировать б) профанировать в) проигнорировать г) объяснить политическими/политтехнологическими мотивами д) в крайней случае, списать на нерадивых чиновников и перегибах на местах. Вся эта логика действий не требует доказательств. Или почти не требует. Она догматична. Так можно профанировать или проигнорировать любую, самую достоверную информацию.
вот какого )(уа тут ливия и пиндосы? речь в статье о нашем обществе. какая мурзагуловская шавка вкидывает сюда новость , не имеющую к теме никакого отношения, тем самым ПРОФАНИРУЯ обсуждение статьи?
турк



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  • Гость
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  • 10 | 09.04.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что , молодец Вофка. Еще головной боли амерам подкинул, а то во всем мире себя хозяевами считают

----------------------

Ливийское побережье пора проанализировать на предмет обустройства базы ВМФ. :)



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  • 11 | 09.04.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
новость , не имеющую к теме никакого отношения, тем самым ПРОФАНИРУЯ обсуждение статьи?
турк

----------------

Ррршите, тарш ктан?..

Отношение прямое. Ибо статья находится в контексте текущего момента. Вам его обрисовали. А то ведь эдак можно простучать ботинком по трибуне - и проспать мировую революцию.



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  • 12 | 09.04.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вот какого )(уа тут ливия и пиндосы? речь в статье о нашем обществе.
____________________________________________________
Обществу глубоко наср..ть на пустопорожние рассуждения псевдо умников о каких то гипэтетических рейтингах, фокус группах, исследованиях настроений, которые показывают среднюю температуру по больнице либо погоду на Луне. Поэтому и игнорируют эти тупые нудные статьи ни о чем. Люди живут насущными проблемами, круг их давно известен. А институт выборов, влияние на них граждан не пользуется доверием со времен референдума о сохранении ССсР. Я если и дойду, то чтоб прогуляться пешочком в выходной день. Ну и голосовать за ставленника Едро и тем паче последователя Муртазлы(как это видно из последних назначений) я конечно не буду. Здесь у Радия сплошные минусы. Новый виток обострения национализма вполне реален, БЯ де факто снова становится обязательным. Так что многие избиратели поищут в списке русские фамилии



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  • Эксперт
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  • 13 | 09.04.2019, 12:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63493 | Рейтинг: +12205,2
Это статья не для одноклеточных с ватой меж ушей... они ее ни прочесть, ни осмыслить не в состоянии.

Да и по Ливии они нихера не знают - что там и как.

В отличие от продажного Аббаса Галлямова(Черепаха - привет!) Михайличенко Хабировым не ангажирован. Он работал в команде Хамитова - это факт, но не стал переобуваться.

Галлямов успел и на СПС поработать, и и на рахимовских, и на Хамитова, а вот теперь и на Хабирова... которого при позднем Рахимове топил... всеядный товарисч.



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2

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  • Гость
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  • 14 | 09.04.2019, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 09.04.2019, 12:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63490 | Рейтинг: +12205,3
Это статья не для одноклеточных с ватой меж ушей... они ее ни прочесть, ни осмыслить не в состоянии.

Да и по Ливии они нихера не знают - что там и как.

В отличие от продажного Аббаса Галлямова(Черепаха - привет!) Михайличенко Хабировым не ангажирован. Он работал в команде Хамитова - это факт, но не стал переобуваться.

Галлямов успел и на СПС поработать, и и на рахимовских, и на Хамитова, а вот теперь и на Хабирова... которого при позднем Рахимове топил... всеядный товарисч.
____________________________________________________
Ну ты растолкуй, многоклеточная не ватная. Заодно про Ливию политинформацию дуракам



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1

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  • Гость
  •  
  • 15 | 09.04.2019, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
топил...

----------

Уже аллергия от этого, вроде бы, обычного словечка. Даже у ведущих на ТВ
от зубов отлетает: "Он топит за Порошенко!" "Нет, он топит за Зеленского!"

Кругом сленг и жаргон... Пойду-ка топить баню. Или "за баню"? Вобля...



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3

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  • Эксперт
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  • 16 | 09.04.2019, 12:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63493 | Рейтинг: +12205,2
Ну ты растолкуй, многоклеточная не ватная. Заодно про Ливию политинформацию дуракам
______________________________________
Бох подаст... или "сам-сам-сам!"©



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 17 | 09.04.2019, 12:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63493 | Рейтинг: +12205,2
Кругом сленг и жаргон...
_______________________
Ты даже коммент прочесть не в состоянии.... и осмыслить.

В моём комменте слово "топил" согласуется со словом "Хабирова", а не "за Хабирова". Ну то есть - Галлямов в 2008 году выступал на стороне тех, кто Хабирова клеймил и изгонял из партии Единая Россия по указке Рахимова.



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0

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  • Гость
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  • 18 | 09.04.2019, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 09.04.2019, 12:29 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63492 | Рейтинг: +12205,3
Ну ты растолкуй, многоклеточная не ватная. Заодно про Ливию политинформацию дуракам
______________________________________
Бох подаст... или "сам-сам-сам!"©
__________________________________________________
Понятно. Брякнула что то с умным видом, а сказать по сути нечего. Ты не вата, а ветошь прелая.



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2

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  • Гость
  •  
  • 19 | 09.04.2019, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 09.04.2019, 12:29 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63492 | Рейтинг: +12205,3
Ну ты растолкуй, многоклеточная не ватная. Заодно про Ливию политинформацию дуракам
______________________________________
Бох подаст... или "сам-сам-сам!"©
__________________________________________________
Понятно. Брякнула что то с умным видом, а сказать по сути нечего. Ты не вата, а ветошь прелая.



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2

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  • Наблюдатель
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  • 20 | 09.04.2019, 12:56 | Автор: Виктор
    Публикации: 162 | Комментарии: 1750 | Рейтинг: +484,7
1. Удивительно хорошая статья и анализ ситуации для Башкортостана.

2. Но, не сказано. Что выборов нет и не будет. Не будет и соперников настоящих.

Поле политическое вытоптано. власть и сми и институт выборов - узурпированы полностью.

Правила, законы и Конституция давно не соблюдаются.

Вместо сми давно одна пропаганда. причем на службе у тех, кто узурпировал власть.

Имитация и спецоперации. И иного не будет долго.

3. Легкого выхода нет. Запрещены и митинги и свобода слова и политическая оппозиция.

4. Проблемы главные в типе режима. В войнах. В узурпации власти.

Экономика падает. И будет падать. Санкции нарастают. Люди уезжают по 500 000 в год из РФ. Крымнаш и днрлнр стоят дорого. Неподьемно.

США приняли закон - крымнаш никогда не будет признан и санции только нарастать будут. Лавиной.

А назначенец сыграл важную роль, именно в крымнаш и днрлнр.

Мало того, что уровень жизни реальный и свободы гражданские, рухнули раза в два. И ввп на душу населения и сам ввп в долларах тоже в два раза упал от крымнаша.

Именно это вклад и путь назначенца. И вектор его и региона тоже на ближайшие годы.

Безнадежно.

Вот этого в статье и анализе не сказано. Понимаю.



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