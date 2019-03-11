Хвалят наперебой: «Уфимский фейсбук достаточно развит: в нем немало людей, отстаивающих свою точку зрения»

Дмитрий Михайличенко — руководитель «Института региональной экспертизы»: Основной акцент в информационной политике пиарщиков врио главы республики делается на соцсети и мессенджеры, тогда как СМИ зачастую остаются на периферии внимания. Это логично, и, на мой взгляд, верно, так как «антагонистических» (как «ПроУфу» или «Медиакорсеть» при Хамитове) для Хабирова СМИ нет. По сути дискурс формируется в соцсетях. Такая модель выглядит достаточно современно, но имеет свои уязвимые места. Попутно замечу, что работа республиканских пиарщиков с федеральными СМИ практически не видна, но это требует отдельного анализа.Выбранная модель достаточно проста. Навязать свою точку зрения по принципу «Хабиров делает все хорошо и правильно», а любую критику или возражения (или даже сомнения) можно, а) маргинализировать б) профанировать в) проигнорировать г) объяснить политическими/политтехнологическими мотивами д) в крайней случае, списать на нерадивых чиновников и перегибах на местах. Вся эта логика действий не требует доказательств. Или почти не требует. Она догматична. Так можно профанировать или проигнорировать любую, самую достоверную информацию.И, наоборот, нормальная аргументированная полемика позволит легко отделить голословные обвинения и слухи (которых действительно много) от справедливой критики. К сожалению, полемики нет и диалога тоже, есть только постоянное передергивание, и выдергивание фраз из контекста.Характерно, что редактор «Башинформ» сидя в студии «Эха Москвы в Уфе» рассуждает о своей готовности к тому, что по каждой статье ему предъявят иск. Что ж, очень ценная компетенция, а вот, наверное, на том же «Эхе» в Уфе вряд ли к этому готовы. Им это и не нужно, так как они публикуют материалы без цензуры и не выхватывают фразы из контекста.Допускаю, что маргинализировать и игнорировать нужно (изредка) ангажированных и политически мотивированных блогеров, претендующих на то, чтобы манипулировать общественным мнением под видом лидеров общественного мнения.Однако уфимский фейсбук достаточно развит: в нем есть немало людей, отстаивающих свою точку зрения и ориентированных на объективный анализ.Профанировать их точку зрения значит настраивать против себя всех остальных (естественно, клакеров-лайкеров и «заряженных» в расчет не беру).Пример с постами Д. Кучеренко и О. Умеровой показателен.К тому же, есть важный нюанс. Пиарщики республиканской власти стараются не допускать у себя на страничке полемики (по принципу «мой пост, мой аккаунт – мои правила»). Отсюда и баны (да-да, те самые, про которые так часто, к сожалению, говорят применительно к аккаунту Радия Хабирова) и отсечения неугодных. А к чему это ведет? К поляризации сообщества. Тем самым сами же пиарщики теряют возможность влиять на всю аудиторию.Впрочем, здесь всегда есть «безпроигрышный» прием, объявить их ненормальными (тогда как «99 и 9 в периоде процентов – нормальные»).Однако, достаточно провести 2-3 фокус-группы в Уфе или Стерлитамаке (про Сибай я молчу) для того, чтобы понять, что рейтинг власти на уровне пессимистических социально-экономических настроений, которые сильны, вряд ли может быть «космическим». Социологи ВЦИОМ говорят о более скромных цифрах рейтинга поддержки политиков разного уровня (в сравнении с показателями двух-четырёхлетней давности).В обществе высок запрос на социальную критику и жесткими разоблачительными случаями вроде кейса Гурьева этот запрос не удовлетворить. Мои социологические штудии показывают: в обществе есть запрос на системные корректировки в социальной политике (ЖКХ, здравоохранение, набирает «обороты» тема трудовых конфликтов). Запрос на показательные порки тоже есть, и на коррупционные разоблачения. Но, люди, прежде всего, хотят ощущать улучшения в своей жизни. Это приоритет. Тем более от нового руководителя региона этого ждут.В этом контексте нужно говорить скорее не о запредельном рейтинге врио республики, а о социально-экономическом положении и мерах поддержки, которые Р. Хабиров реализует. Общество ждет скорее этого, а не информации о том, как оно относится к республиканскому руководству.Для качественной информационной политики нужно альтернативное мнение, уважение к свободе слова, в противном случае произойдет поляризация на лоялистов и скептиков (потом превратятся в антагонистов), которые будут жить в своем, обособленном информационном мире.