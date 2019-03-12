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Осторожно: Им нужно больше ваших детей

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Документ, подписанный врио военного комиссара Рамилем Багаутдиновым, был опубликован в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». В тексте сказано, что военные комиссариаты муниципальных образований Башкирии должны до 1 мая 2019 года обеспечить, чтоб в Юнармию вступили подростки от 8 до 18 лет, при этом их количество должно составлять 3,5% от общего числа детей в муниципалитете.

Осторожно: Им нужно больше ваших детей


В документе также отмечается, что такое распоряжение было отдано министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В военном комиссариате Башкирии «Эху» заявили, что такого распоряжения Багаутдинов не подписывал, однако обещали проверить информацию.

В республиканском штабе Юнармии также отметили, что не получали подобных документов, но добавили, что перед организацией действительно стоит задача увеличить количество вовлеченных в работу детей.

Осторожно: Им нужно больше ваших детей


Эхо Москвы - Уфа
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  • Гость
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  • 1 | 10.04.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разве не противозаконно вовлекать детей в политические организации?



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1

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  • Гость
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  • 2 | 10.04.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На митинги ходить - противазаконно ! Ходить на строевую подготовку с 8 лет и слушать ., что мы великие и сильные это можно !
Кого защищать ? Власть которая грабит свой народ ?!



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  • 3 | 10.04.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чтоб в Юнармию вступили подростки от 8 до 18 лет, при этом их количество должно составлять 3,5% от общего числа детей в муниципалитете.
===========================
Сейчас молодеж пргматичная, и в юнармию вступят все 100% детей потому что Начальник Главного штаба ВВПОД «Юнармия» Роман Романенко рассказал, как движение поможет его членам в поступлении в высшие учебные заведения.
Он в интервью «Армейскому стандарту» рассказал, что у организации сегодня есть договоренности как с военными, так и с гражданскими вузами о содействии.
«Действительно, ребята, которые к нам приходят, нередко спрашивают, мол, хорошо, мы чему-то научимся, сделаем карьеру в движении, а какая из этого практическая польза? Мы подумали и решили, что действительно кроме стимула поехать в лагерь и получить награды должно быть что-то еще более существенное», - сказал Романенко.
В итоге, со следующего года в 20 гражданских вузах к результатам ЕГЭ юнармейцам будут добавлять баллы.

А вот что они будут думать о путинизме в действительности, это большой вопрос...



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  • 4 | 10.04.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 10.04.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разве не противозаконно вовлекать детей в политические организации?
______________________________________________
Анальный же вовлекал Где эхо Ма..ы было?



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  • Начинающий
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  • 5 | 10.04.2019, 10:25 | Автор: Одя
    Публикации: 0 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 0
Видимо, совсем некому служить, будут готовить к армии и служению отчизне с 8 лет.



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  • Гость
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  • 6 | 10.04.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 10.04.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 10.04.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разве не противозаконно вовлекать детей в политические организации?
______________________________________________
Анальный же вовлекал Где эхо Ма..ы было?
================================

ты не находишь разницы в Навальном и Минобороны, они меж собой вещи сравнимые? Или для тебя это по*ую?



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  • 7 | 10.04.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что такое дорожная карта? А парабеллум дадут? Надо на государственный учет поставить всех собак злобной породы, а вдруг пригодятся. А за доносы на тех кто не захочет вступать в конную армию дадут и каков размер? А есть школа молодых помощников работников ИТУ. Вырасту буду вертухаем.



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  • 8 | 10.04.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 10.04.2019, 10:25 | Автор: Одя
Публикации: 0 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 0
Видимо, совсем некому служить, будут готовить к армии и служению отчизне с 8 лет.
________________________
https://www.youtube.com/watch?v=zCt4PSXsSJg
я писал что каждого коснется, но в обращении особенно умилило - мы выполняли служебно-боевые задачи в горячих точках, на Болотной площади, футболе и хоккее...
бать-копать, против кого вы стояли на Болотной ? против таких же обманутых... сцуко, ну почему человек такое быдло? почему пока его жж..пы не коснется, человек неОБУЧАЕМ...
я уже приводил пример 2005 года... какой то очередной саммит (съезд, сбор международников при путине и медведеве ) в Самаре. мы стояли в Тольятти, ждали когда вся эта шобла на отдых поедет. а в Самаре в это время вышли бабушки с какими то плакатами, против х/з чего там (то ли ЖКХ, то ли экология) . нам замполиты доводят эту инфу, типа поднять боевой дух и быть всегда на стрёме, а то вишь вон бабки охренели, очернить лидера хотят... суть - солдаты срочники в строю- эх жаль нас там не было, мы бы этих бузотеров раскатали ... грёбаное быдлоооо...я им говорю - тебе с(м)удак завтра на дембель, ты живешь в Карабаше. а ты в еще худшем мухосранске и ты завтра будешь сам выходить с этими бабушками...через 2 года встретил я этого бойца случайно ... проезжал через Карабаш , гляжу пацан с вёдрами идет в лачугу ,по другому не назовешь перекошенный домик на 1 комнатку без крыльца и с редким забором (дрова нужны были зимой что бы топить печь)... ну остановился. Он обрадовался ,командир говорит, всё пучком хочу обратно на контракт теперь , возьмешь? я говорю приезжай - с доками посмотрим... Он - командир ,давай через пару лет ,а то я тут судимость заработал, с ментами местными подрался... о как!!!
турк



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