Осторожно: Им нужно больше ваших детей

Документ, подписанный врио военного комиссара Рамилем Багаутдиновым, был опубликован в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». В тексте сказано, что военные комиссариаты муниципальных образований Башкирии должны до 1 мая 2019 года обеспечить, чтоб в Юнармию вступили подростки от 8 до 18 лет, при этом их количество должно составлять 3,5% от общего числа детей в муниципалитете.В документе также отмечается, что такое распоряжение было отдано министром обороны РФ Сергеем Шойгу.В военном комиссариате Башкирии «Эху» заявили, что такого распоряжения Багаутдинов не подписывал, однако обещали проверить информацию.В республиканском штабе Юнармии также отметили, что не получали подобных документов, но добавили, что перед организацией действительно стоит задача увеличить количество вовлеченных в работу детей.