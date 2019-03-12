В документе также отмечается, что такое распоряжение было отдано министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
В военном комиссариате Башкирии «Эху» заявили, что такого распоряжения Багаутдинов не подписывал, однако обещали проверить информацию.
В республиканском штабе Юнармии также отметили, что не получали подобных документов, но добавили, что перед организацией действительно стоит задача увеличить количество вовлеченных в работу детей.
Эхо Москвы - Уфа
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Осторожно: Им нужно больше ваших детей
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