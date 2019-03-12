Хабиров отчитался о работе двух правительств

Врио главы Башкирии Радий Хабиров вчера, как того требует Конституция республики, отчитался перед депутатами Курултая о работе правительства в 2018 году. Интрига состояла в том, что отчитываться господину Хабирову, возглавившему кабинет в октябре 2018 года, пришлось в основном за работу предшественников. Критика в их адрес в докладе была минимальной. В основном врио сосредоточился на достижениях своей команды, в заслуги которой записал в том числе снижение протестных настроений в обществе. Основную часть речи он посвятил формированию образа будущего республики: вслед за Владимиром Путиным пообещал «колоссальные ресурсы» в экономику и социальную сферу и призвал к агрессивному продвижению республики.Выступление Радия Хабирова длилось около 50 минут, а доклад сопровождался демонстрацией слайдов. Торжественности момента добавило нехарактерное поведение спикера Курултая Константина Толкачева: представляя господина Хабирова, он почему-то встал с места, хотя протоколом это не предусмотрено.Лишь дважды в своем докладе врио главы Башкирии позволил себе прямо покритиковать работу предыдущего состава кабинета (после его назначения в регион руководящий состав кабинета поменялся примерно на треть): за «тяжелое наследие» в виде 7 тыс. обманутых дольщиков 90 проблемных домов, сделавшее Башкирию лидером антирейтинга Приволжского федерального округа, и за снижение объема инвестиций, в том числе самый низкий за последние 10 лет показатель ресурсов, привлеченных за рубежом.В целом, заявил он, его команда намерена «в хорошем смысле» вести «агрессивную» политику по продвижению республики и ее продукции на мировых рынках, например, наладить несырьевой экспорт таких «молокоемких биржевых продуктов» как сухое, обезжиренное и цельное молоко, сыры и масло.Объемы вывоза продукции регионального АПК за рубеж, по плану врио главы, должны вырасти до $91 млн (в 2018 году показатель составлял $75 млн).Одновременно он намекнул и на необходимость прикрыть доступ на местный рынок молокопереработчикам из других регионов, поручив обеспечить насыщение рынка местной продукцией на 80%.В числе основных проблем, накопившихся за год в республике, Радий Хабиров привел снижение общего оборота АПК и реальных доходов населения (на 2,7%), высокую закредитованность населения и показатели смертности в ДТП, неэффективное использование лесных ресурсов, снижение объема ввода жилья на 7%, в условиях которого властям предстоит выполнить поручение главы государства и увеличить показатель ввода в 1,6 раза, до 3,2 млн кв. м.Говоря о достижениях прежнего и нового состава кабмина, он сообщил, что в прошлом году в регион удалось привлечь 65 млрд руб. федеральных средств, что на 1,5 млрд руб. больше, чем годом ранее. Удалось остановить сокращение численности медработников: штат врачей с осени увеличился на 185 человек, среднего медперсонала — на 216 человек, отметил господин Хабиров. Наконец, он напомнил и о первых своих политических успехах после назначения в Уфу: снижении стоимости услуг операторов ТКО и выдавливании «нелегалов» с рынка пассажирских перевозок.Текущий год, заявил врио главы, будет «знаковым» в целом для «новейшей истории страны». Благодаря майским указам президента РФ в экономику, социальную сферу и человека будут направлены «колоссальные ресурсы», подчеркнул Радий Хабиров и добавил, что в Башкирии на «улучшение жизни в городах и селах» за шесть лет планируют направить более 175 млрд руб. В сентябре господину Хабирову предстоят выборы, победа в которых позволит ему руководить республикой пять лет.По сложившейся традиции свою речь Радий Хабиров завершил призывом на башкирском языке «смело браться за любые, даже самые сложные задачи».«Как в нашем народе говорят: глаза боятся, руки делают»,— заключил он. Депутаты встретили его слова аплодисментами, а Константин Толкачев снова встал.Согласно Конституции депутаты Курултая могли принять доклад господина Хабирова или отправить его на доработку. Дискуссии его речь не вызвала, а несколько вопросов депутаты зачитали с розданных им заранее распечаток. Некоторые вопросы, как например, депутата Гузэль Файзуллиной («Единая Россия») о том, что делается для решения проблемы обманутых дольщиков, к тому моменту потеряли всякую актуальность, так как господину Хабирову пришлось, по сути, повторить то, что он говорил в отчете. Тем не менее он подчеркнул, что работа кабмина позволила снизить количество протестных акций дольщиков, которые «видят, что мы занимаемся проблемой». Отметим, что на этой неделе в Уфе продолжают голодовку дольщики ЖК «Миловский парк».Отчет был принят практически единогласно — 103 голосами «за» при одном не голосовавшем.Опрошенные „Ъ“ депутаты Курултая заявили, что в целом удовлетворены докладом врио главы. Дмитрия Чувилина (КПРФ) «порадовало, что Радию Хабирову заметны ошибки правительства», правда, «из выступления сложилось впечатление, что резко лучше жизнь не станет: скачка экономики не произойдет, при этом рост инфляции будет выше прогнозируемого», отметил депутат. Алексей Нилов («Справедливая Россия»), выслушав отчет, поверил, что «управление республикой будет справедливым и разумным», а Булат Юмадилов («Единая Россия») признался, что «впервые услышал такой конкретный доклад правительства». «Судя по выступлению, Башкирия будет процветать»,— отметил он. Единоросс Александр Дегтев сообщил, что у него отчет господина Хабирова сформировал ощущение «растущей и развивающейся Башкирии» и впечатление, что тот «реально любит» республику и «может сделать жизнь жителей лучше».