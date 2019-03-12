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Хабиров отчитался о работе двух правительств

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров вчера, как того требует Конституция республики, отчитался перед депутатами Курултая о работе правительства в 2018 году. Интрига состояла в том, что отчитываться господину Хабирову, возглавившему кабинет в октябре 2018 года, пришлось в основном за работу предшественников. Критика в их адрес в докладе была минимальной. В основном врио сосредоточился на достижениях своей команды, в заслуги которой записал в том числе снижение протестных настроений в обществе. Основную часть речи он посвятил формированию образа будущего республики: вслед за Владимиром Путиным пообещал «колоссальные ресурсы» в экономику и социальную сферу и призвал к агрессивному продвижению республики.

Хабиров отчитался о работе двух правительств


Выступление Радия Хабирова длилось около 50 минут, а доклад сопровождался демонстрацией слайдов. Торжественности момента добавило нехарактерное поведение спикера Курултая Константина Толкачева: представляя господина Хабирова, он почему-то встал с места, хотя протоколом это не предусмотрено.

Лишь дважды в своем докладе врио главы Башкирии позволил себе прямо покритиковать работу предыдущего состава кабинета (после его назначения в регион руководящий состав кабинета поменялся примерно на треть): за «тяжелое наследие» в виде 7 тыс. обманутых дольщиков 90 проблемных домов, сделавшее Башкирию лидером антирейтинга Приволжского федерального округа, и за снижение объема инвестиций, в том числе самый низкий за последние 10 лет показатель ресурсов, привлеченных за рубежом.

В целом, заявил он, его команда намерена «в хорошем смысле» вести «агрессивную» политику по продвижению республики и ее продукции на мировых рынках, например, наладить несырьевой экспорт таких «молокоемких биржевых продуктов» как сухое, обезжиренное и цельное молоко, сыры и масло.

Объемы вывоза продукции регионального АПК за рубеж, по плану врио главы, должны вырасти до $91 млн (в 2018 году показатель составлял $75 млн).

Одновременно он намекнул и на необходимость прикрыть доступ на местный рынок молокопереработчикам из других регионов, поручив обеспечить насыщение рынка местной продукцией на 80%.

В числе основных проблем, накопившихся за год в республике, Радий Хабиров привел снижение общего оборота АПК и реальных доходов населения (на 2,7%), высокую закредитованность населения и показатели смертности в ДТП, неэффективное использование лесных ресурсов, снижение объема ввода жилья на 7%, в условиях которого властям предстоит выполнить поручение главы государства и увеличить показатель ввода в 1,6 раза, до 3,2 млн кв. м.

Говоря о достижениях прежнего и нового состава кабмина, он сообщил, что в прошлом году в регион удалось привлечь 65 млрд руб. федеральных средств, что на 1,5 млрд руб. больше, чем годом ранее. Удалось остановить сокращение численности медработников: штат врачей с осени увеличился на 185 человек, среднего медперсонала — на 216 человек, отметил господин Хабиров. Наконец, он напомнил и о первых своих политических успехах после назначения в Уфу: снижении стоимости услуг операторов ТКО и выдавливании «нелегалов» с рынка пассажирских перевозок.

Текущий год, заявил врио главы, будет «знаковым» в целом для «новейшей истории страны». Благодаря майским указам президента РФ в экономику, социальную сферу и человека будут направлены «колоссальные ресурсы», подчеркнул Радий Хабиров и добавил, что в Башкирии на «улучшение жизни в городах и селах» за шесть лет планируют направить более 175 млрд руб. В сентябре господину Хабирову предстоят выборы, победа в которых позволит ему руководить республикой пять лет.

По сложившейся традиции свою речь Радий Хабиров завершил призывом на башкирском языке «смело браться за любые, даже самые сложные задачи».

«Как в нашем народе говорят: глаза боятся, руки делают»,— заключил он. Депутаты встретили его слова аплодисментами, а Константин Толкачев снова встал.

Согласно Конституции депутаты Курултая могли принять доклад господина Хабирова или отправить его на доработку. Дискуссии его речь не вызвала, а несколько вопросов депутаты зачитали с розданных им заранее распечаток. Некоторые вопросы, как например, депутата Гузэль Файзуллиной («Единая Россия») о том, что делается для решения проблемы обманутых дольщиков, к тому моменту потеряли всякую актуальность, так как господину Хабирову пришлось, по сути, повторить то, что он говорил в отчете. Тем не менее он подчеркнул, что работа кабмина позволила снизить количество протестных акций дольщиков, которые «видят, что мы занимаемся проблемой». Отметим, что на этой неделе в Уфе продолжают голодовку дольщики ЖК «Миловский парк».

Отчет был принят практически единогласно — 103 голосами «за» при одном не голосовавшем.

Опрошенные „Ъ“ депутаты Курултая заявили, что в целом удовлетворены докладом врио главы. Дмитрия Чувилина (КПРФ) «порадовало, что Радию Хабирову заметны ошибки правительства», правда, «из выступления сложилось впечатление, что резко лучше жизнь не станет: скачка экономики не произойдет, при этом рост инфляции будет выше прогнозируемого», отметил депутат. Алексей Нилов («Справедливая Россия»), выслушав отчет, поверил, что «управление республикой будет справедливым и разумным», а Булат Юмадилов («Единая Россия») признался, что «впервые услышал такой конкретный доклад правительства». «Судя по выступлению, Башкирия будет процветать»,— отметил он. Единоросс Александр Дегтев сообщил, что у него отчет господина Хабирова сформировал ощущение «растущей и развивающейся Башкирии» и впечатление, что тот «реально любит» республику и «может сделать жизнь жителей лучше».

Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • 1 | 10.04.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Меня все больше и больше стал раздражать этот башлык ( в переводе,-шапка, заметьте не голова , а именно шапка!) всея башкир радий, и я попытался проследить его жизненный путь пользуясь доступной информацией.
Итак:
1. Родился 20 марта 1964 года в д. Сайраново Ишимбайского района Башкирской АССР.
То есть типичный аульный малайка, окончивший аульную школу, получивший соответствующее образование, раньше о таких говорили «прослушал курс средней школы»
2. Трудовую деятельность начал в 1981 году учеником фрезеровщика Ишимбайского завода транспортного машиностроения.
То есть сразу пошлее школы, в 17 лет пошел работать на завод, видимо работа в родном ауле его не прельщала.
3. В 1982–1984 годах проходил срочную службу в Вооружённых Силах СССР.
Ну, здесь все понятно,- служба в армии священная обязанность.
4. В 1989 году окончил юридический факультет Башкирского государственного университета, в 1994 году – магистратуру университета Билькент (Турция).
Тут тоже все понятно,- Сразу после армии, надев военную форму, пошел поступать в кузницу башкирских кадров БГУ, благо, что в те времена дембеля шли вне конкурса.
С магистратурой в Турции тоже все понятно, в те времена турки, при содействии муртазы навязывали свою антирусскую идеологию, и брали всех подряд, кто её поддерживал.
5. В 1989–1992 годах – ассистент кафедры государственного права и советского строительства юридического факультета Башкирского государственного университета.
Ну, это небольшая шишка, прямо скажем небольшой прыщ на ровном месте.
6. В 1994–2003 годах – старший преподаватель, доцент, заместитель декана юридического факультета, директор Института права Башкирского государственного университета.
А тут что- то его ни с того ни с чего понесло по карьерной лестнице, аж до директора Института! Что по опытней, поумней, никого не нашлось?! Скорей всего муртаза специально его поставил на эту должность, чтобы потом приблизить к себе.
Ну а дальше та жа туфта
В 2003–2008 годах – руководитель Администрации Президента Республики Башкортостан.
В 2008 году возглавил Департамент по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации и политическими партиями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.
В 2009–2016 годах – заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.
В 2017–2018 годах – глава городского округа Красногорск Московской области.
И вот этот индивидуум хочет навязать нам свое видение жизни, стать руководителем региона!
Неужели ВЫ допустите его к власти?!



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  • 2 | 10.04.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Рустэм Хамитов руководствовался задачами,"Работа для людей" которые ему надо решать в первую очередь соглдасно аббревиатуры, состоящей из первых букв его имени, отчества и фамилии (РЗХ), расшифровывали так:
Работа, Зарплата, Хата. Увы, не получилось.

Радий Хабиров распечатал первый конверт:
Врио главы Башкирии позволил себе прямо покритиковать работу предыдущего состава кабинета (после его назначения в регион руководящий состав кабинета поменялся примерно на треть): за «тяжелое наследие» в виде 7 тыс. обманутых дольщиков 90 проблемных домов, сделавшее Башкирию лидером антирейтинга Приволжского федерального округа, и за снижение объема инвестиций, в том числе самый низкий за последние 10 лет показатель ресурсов, привлеченных за рубежом.

Радий Хабиров призвал на башкирском языке «смело браться за любые, даже самые сложные задачи».
Будем ждать результатов!



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  • 3 | 10.04.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Удачи тебе! Не принимай помощь от местных олигархов, опирайся на простых жителей, они тебя поддержат.будь он русский башкир или татарин. Республика устала от олигарховского беспредела в лице известных сег депутатов госссобрания.Надеемся по тихонько Ты от них избавишься, несмотря на то что они Твои однопартийцы. удачи ещё раз!



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  • 4 | 10.04.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как насчет строительства и содержания дорог, в т. ч. городских ?
Зима показала, что полгода правления в плане содержания дорог были преступно провальными всеми задействованными в этом структурами



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  • 5 | 10.04.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Добрые намерения это хорошо. Однако для слуги народа этого явно недостаточно.
Надо бы перейти из виртуального в реальный.



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  • 6 | 10.04.2019, 11:12 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 137 | Рейтинг: +8,1
Снижение протестов не произошло. Наоборот недовольство растёт. Хабиров боится граждан (по его терминологии "бабуинов") и выступает против Конституционно разрешённых прав высказываться, против митингов и волеизъявления доведённых до голодовки граждан. Его заботит не выполнение просьб людей, а боязнь, что "станет говорить княгиня Марья Алексевна".



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  • 7 | 10.04.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Наши соседи и друзья очень правильно говорят: "Без булдырабыз". А я хочу сказать всем собравшимся: "Без якшырак булдырабыз!", — заявил Радий Хабиров.
--------------------------------------------------
"Без яхшырак булдырабыз" перетрансформировался в более простой, приземленный вариант призыва:
Радий Хабиров призвал на башкирском языке «смело браться за любые, даже самые сложные задачи».



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