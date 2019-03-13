Что происходит с полицейскими в Башкирии?

Только за последние 5 месяцев в Башкирии покончили с собой шесть полицейских. За минувший год связали счеты с жизнью 10 сотрудников правоохранительных органов. Что это — системный сбой, недостаток работы психологов при МВД, печальные итоги «палочной системы» или нечто другое — пыталась выяснить Медиакорсеть.Отметим сразу же, что при публикации в МВД по Башкирии нам отказали в запросе по итогам всех служебных проверок, сославшись на конфиденциальность информации. Однако взамен предоставили возможность самим пройти психологическую подготовку, состоящую из нескольких этапов, которую проходит каждый будущий (и нынешний) полицейский.Дело Александра Афанаси«НЕ ЗАБИВАЙ СЕБЕ ГОЛОВУ, МАМА»24 февраля в уфимской Черниковке покончил с собой заместитель начальника отдела полиции №8, подполковник Александр Афанаси.Камеры дома бесстрастно зафиксировали случившееся на балконе 11 этажа. Предсмертной записки рядом с ним найдено не было. Спиртного в крови судмедэксперты не обнаружили. В МВД тогда сообщили, что мужчина покончил с собой из-за конфликта на семейно-бытовой почве. Была начата служебная проверка.В СМИ тогда предположили, что подполковника довели уголовные дела, начатые в отношении его второй супруги Эльвиры, также подполковника, бывшего старшего дознавателя уфимского отдела полиции №1.11 октября 2018 года следственный отдел по Калининскому району Уфы возбудил в отношении нее сразу три уголовных дела. Женщину подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями, внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, а также фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.25 декабря ее уволили по отрицательным признакам.Известно, что Александр, желая тщательно разобраться в деле жены и всячески оказать ей поддержку, взял в конце года положенный отпуск и решил использовать все свои отгулы – в итоге на работу он мог не выходить с 28 декабря 2018 года по 14 апреля 2019 года.Эльвира рассказывает, что в тот трагический день они были вместе дома с детьми, родители мужчины были в отъезде. Ни спиртного, ни конфликтов.Около полудня жена пошла с детьми на прогулку, при этом Александр сказал ей, что хочет побыть один и поспать.Примерно в два часа вернулись родители жены, мужчины уже не было дома. Супруга с детьми вернулась в 16:50 часов. Камеры видеонаблюдения показывают, что за это время Афанаси не покидал дом. Позже это вызовет вопросы у криминалистов.В 19:00 тесть вышел на улицу и увидел машину «скорой», а рядом – тело окровавленного мужчины, похожего на зятя. Он позвонил дочери, та вышла на улицу и опознала покойного мужа.Коллеги Афанаси признались, что на работе он не конфликтовал, врагов не имел, но очень переживал из-за уголовных дел жены - что она может надолго «сесть», дети останутся без мамы, а без нее он точно не справится.Родные Афанаси, как часто бывает в таких случаях, в случившееся поверить не могут до сих пор и убеждены, что мужчине помогли уйти из жизни. Зачем и почему – неясно. Но, как утверждают криминалисты, с двух часов и вплоть до самой смерти – около шести часов – он находился в зимней одежде в подъезде. Что он делал все это время, встречался ли с кем-то – точно неизвестно до сих пор. Телефона с собой у него не было.– Этого не могло быть. Он не мог просто взять и уйти, оставить вот так все. Слишком любил жизнь, любил своих детей. У него их четверо. Он был хорошим отцом, с женой они очень баловали их, – рассказывает мама Александра Любовь Николаевна. – С женой у них были теплые отношения. В последнее время мы больше разговаривали по телефону, чем встречались. Всегда был очень занят, чем-то озабочен, часто по работе дергали. Но работа есть работа.Женщина при этом признается, что на эту тему ее сын говорить не любил.– Всегда повторял – не забивай себе ты этим голову, мама.... – говорит женщина. – 23 февраля он планировал быть на соревнованиях дочери. Сказал, мол, увидимся. Был жизнерадостный, улыбался, веселый такой. Потом перезвонил, говорит – извини, планы изменились. Наверное, в следующий раз увидимся. А в следующий раз его не стало... Я ничего не знаю о том, что случилось. Но мне так хотелось бы знать...Дело Юлая Халилова«Ее всю ночь заставляли написать, что у них с мужем были ссоры»33-летнего дознавателя Юлая Халилова вспоминают как примерного мужа и семьянина, вместе с женой они воспитывали трех детей.Как рассказывают родные Юлая, в злополучный день мужчина отправился рано утром на работу, как ни в чем не бывало. Но в отделе так и не появился. Ничего не подозревающие близкие думали, что он может быть на выезде в деревне, где нет связи, как это часто бывало ранее. Но в ночь на 4 ноября 2018 года полицейские нашли тело Юлая. Он неожиданно для всех покончил с собой в садовом домике, оставив предсмертную записку, в которой призвал винить в случившемся себя.В полиции заявили, что Юлай покончил с собой из-за семейных проблем. Родные эту версию категорически отрицают: в семье не было никаких конфликтов, накануне он ни с кем не ссорился, не имел врагов, не злоупотреблял спиртным, всегда был дисциплинированным.Позже появились другие версии трагедии: в сообществе «Омбудсмен полиции» от анонимного пользователя было опубликовано сообщение, что Юлая накануне гибели якобы лишили премии. Дисциплинарное наказание сопровождалось устным комментарием: «Объяснишь своей жене, за что тебя лишили премии и сделали выговор».В сообщении также говорится, что в отделе, где работал дознаватель, была «отвратительная атмосфера, где почти все друг на друга стучат, постоянный некомплект, скотское отношение к сотрудникам, постоянная переработка, произвол начальствующего состава».Еще одну версию писали на портале «МБХ Медиа» – 9 сентября 2018 года, в Единый день голосования, дознаватель дежурил на одном из избирательных участков в Учалинском районе. Участок, по словам родных Юлая, стал единственным во всем районе, где выиграла КПРФ, а не «Единая Россия». Начальство после извело мужчину проверками, внеурочной работой, отчетами и оказывало психологическое насилие.Брат Юлая Халилова, Рамиль Расулев, рассказал «Комсомольской правде в Уфе», что супругу Юлая, Юлию, накануне удерживали в местном отделе РОВД всю ночь, оставив одних дома трех детей. С женщины пытались добиться признания, что перед уходом Юлая у них была ссора. Ей не давали пить и есть, зато... предлагали коньяк. Ее допрашивали, угрожали отнять родительские права и постоянно допрашивали. На утро Юлия опознала своего мужа.Он был уже мертв.– Служебная проверка, если ее вообще так можно назвать, оставила не очень приятные впечатления о всей системе правоохранительных органов, – начинает рассказывать нам Рамиль. – Я написал жалобу на действия сотрудников полиции врио главы, проверка была поручена целому ряду ведомств.В некоторых из них ограничились тем, что жалобу спустили для проверки в Учалы, в полицию. Межрайонная прокуратура также кинула свою туда же.Получается, что те, на кого я пожаловался – те и должны были проверять.– Ясное дело, что в таком случае было сложно ожидать какого-то вменяемого результата. Кстати, в отличие от уфимских, местные так и не прислали свои решения. При таких обстоятельствах не имело никакого смысла заниматься обжалованием незаконных решений и т. п., обращаться куда-либо еще, поскольку мое обращение было мотивировано установлением истины, но никак не нацелено на участие в этом дешевом балагане. «Задействованные» сотрудники не удосужились даже принести извинения сестре! – возмущается мужчина.По его словам, семье все же удалось оформить пенсию по потере кормильца по линии МВД, но лишь спустя 2 месяца.– Юлай жаловался не на саму работу, а, скорее, на стрессовую ситуацию, в которой эта работа осуществлялась. В районах непростая ситуация, и не только в полиции. Здесь нет особого выбора трудоустройства, если человек теряет более-менее оплачиваемую работу, – продолжает Рамиль.– Кроме того, на земле на таких должностях обычно работают ребята из простых семей, а не из «блатных», с которыми нежелательно связываться. Это порождает неправильное поведение местного начальства, зачастую подверженного клановости, которое начинает чувствовать себя полновластными хозяевами своих «вотчин». Если в крупных городах существует еще какая-то система сдержек и противовесов, то в районах с этим сложно, поэтому люди вынуждены терпеть безобразия и злоупотребления, что иногда заканчивается трагически.Следствие так и не выявило участия других лиц, несмотря на подозрения и странные обстоятельства самоубийства.– Раз система не предоставляет возможности перепроверки обстоятельств произошедшего, невозможно что-либо сделать. Остается уповать только на Бога и на то, что все причастные лица получат по своим заслугам, – резюмирует Рамиль.Отметим, что когда мы обратились за более подробным комментарием в отдел МВД по Учалинскому району, нам заявили, что семья Юлая Халилова со СМИ общаться не желает.Дело Дмитрия Шведова«Я до сих пор не сказала дочери, что папы с нами уже нет»В ночь с 2 на 3 декабря 2018 в сарае частного дома в селе Красная Горка Нуримановского района покончил с собой 45-летний инспектор ДПС Дмитрий Шведов.У него остались трое детей – 6, 12, 16 лет. Первыми новость об этом сообщили в крупнейшем всероссийском сообществе ВКонтакте «Омбудсмен полиции». Тело супруга обнаружила рано утром жена Роза. Она рассказывает, что незадолго до смерти он оставил семью ради другой женщины и считает, что работу в трагедии винить не стоит.– Я как раз очень благодарна его коллегам. Помогли с похоронами, оформили пенсию по утрате кормильца, хоть какие-то деньги... – рассказывает Роза. – Ни о каких конфликтах на работе я не слышала, работу свою он любил, очень любил детей, его часто приглашали читать лекции для ребят по правилам ПДД. Всегда ходил на них с удовольствием.Роза аккуратно признается, что незадолго до своей смерти Дмитрий решил оставить семью из-за другой женщины, местной чиновницы, у которой, по словам вдовы, были двое детей от разных браков.– Они жили вместе полгода. Приворожила ли она его? Не знаю. Но за это время он полностью изменился. Родители женщины принимать в семью Диму не хотели. Начались конфликты. Были слухи, что он поймал ее на измене... И что-то в нем, видимо, сломалось. За пару недель он вновь пришел к нам в семью. И я, конечно, решила его принять, простить. А что делать? Детям нужен отец. Думали сделать пристрой к дому, начали делиться планами... А тут такое. Младшая, ей шесть, до сих пор не знает, что папы с нами нет. Как мне ей сказать об этом? – вопрошает женщина.Роза, вопреки слухам, говорит, что Дмитрий был скромным, добрым, отзывчивым мужчиной и хорошим отцом, спиртным не злоупотреблял, конфликтов на работе не имел. Что могло послужить причиной такого трагического поступка, понять она не может.– Мне просто надо жить дальше. Ради детей.По факту смерти Дмитрия была проведена служебная проверка.«СУИЦИДЫ — ОТ ДУХОВНОЙ СЛАБОСТИ»В редких случаях в следственном комитете возбуждают уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» (ст. 110 УК РФ). Зачастую это ничем не заканчивается, ведь вину подозреваемых доказать трудно. Кроме того, как утверждают сами полицейские, в раскрытии таких дел «мало кто заинтересован». И тому есть свои причины.Владимир Воронцов, администратор ВК-сообщества «Омбудсмен полиции» (более 245 тысяч подписчиков), майор в отставке, отслуживший 13 лет, рассказал Медиакорсети, что в полиции невозможно запросить результаты служебных проверок по подобным делам. Связано это якобы с соблюдением закона о персональных данных. Но на деле, по его словам, «им вертят, как хотят».– Полиция исходит только из логики «как бы не вышло чего», «как можно это спрятать» и «а вдруг мне что-то за это будет?». В МВД не умеют и не хотят признавать свои ошибки. Масса примеров. Тот же Ильгизар Ишмухаметов (следователь, покончил с собой в 2016 году в Уфе прямо на рабочем месте, – прим.ред.) ясно заявил в своем предсмертном ролике, что его довела молодая руководительница. И что в итоге? Ее не только не уволили, а формально даже повысили. Пусть и в другом отделе и районе.– Башкирия в последнее время то и дело гремит в сводках МВД: самоубийства одни за другим, изнасилование дознавательницы, а министр тем временем получает звание генерала-лейтенанта и с высоких трибун говорит о штрафах за доносы. И вроде бы всех все устраивает, – возмущается Воронцов.По его словам, работа психологов нацелена в первую очередь не на профилактику, а на борьбу с неугодным составом.– Если ты заявишь о своих проблемах психологу, это запросто может сказаться на твоей карьере. У меня есть пример из практики, когда полицейского, угодившего в секту, признали вменяемым и дали рекомендации для продолжения службы в полиции.Главные беды в полиции сегодня – колоссальная нагрузка, палочная система, нехватка кадров. Люди уходят – дел меньше не остается. Те, кто остаются, вынуждены работать за троих, четверых. Немногие знают, но ведь полицейским зачастую приходится фальсифицировать дела. Зачастую от банальной нехватки времени. И начальник, зная об этом, говорит прямо: «Уволишься – сядешь». В такой тяжелой ситуации человек просто не видит другого выхода.«РАССЛАБИТЬСЯ ЗА РЮМКОЙ ЧАЯ»Уфимец Виталий Масленников (имя изменено по его просьбе) проработал в уголовном розыске 27 лет. По его словам, частые суициды в правоохранительной системе – следствие бюрократии, утраты института наставничества и духовной слабости, поразившей общество.– В структуре МВД введены должности психологов, но на этих должностях или чьи-то дети (блатные) или специалисты с низкой квалификацией.Озадачены или заполнением бумаг, показывающих свою значимость и полное благополучие, или выполняют несвойственные им функции.– Много суицидов в последнее время и от духовной слабости. Слаб человек... Много ненужной работы. Полностью утрачен институт наставничества, когда старшие должны учить и помогать становиться профессионалами своего дела. В наше время на раскрытия преступлений бросались все силы. Ну, а по завершении работы мы могли сесть и расслабиться. За рюмкой чая человек раскрывается полностью, стресс снимается быстрее. После этого мы знали о товарищах больше, чем из справок. Знали, что у них в голове, в душе, в семье. Кто-то отсеивался быстрее. И не было в то время ни взяточников, ни суицидников...«ДОВЕСТИ ДО САМОУБИЙСТВА МОЖНО КОГО УГОДНО»Клинический психолог Александр Прохоров рассуждает, что гипотетически до суицида можно довести любого человека.– Если не говорить о психотических причинах, то в большинстве, самоубийство – результат значительного неблагополучия сразу в нескольких сферах жизни человека – социальной, экономической, личной и т.д. Проблем в одной из сфер, зачастую, не достаточно, так как состояние человека компенсируется в другой. До самоубийства, гипотетически, можно довести почти кого угодно, если иметь тотальный контроль над всей его жизнью, скажем, в ситуации продолжительных пыток в плену без каких-либо перспектив для изменения ситуации.– Из-за возможностей контроля и ограничения количества сфер жизни, довести человека до самоубийства легче во время прохождения военной службы или в местах лишения свободы.По словам врача, объяснить реакцию родных, не верящих в случившееся и утверждающих, что накануне их близкие «были в прекрасном расположении духа», можно по нескольким причинам.– Родные и близкие нередко чувствуют вину за случившееся, они фрустрированы ситуацией утраты, мучаются мыслями о том, как и что следовало бы сделать иначе. Исправить непоправимое нельзя, но можно избавиться от чувства вины, несколько исказив собственные воспоминания, представив ситуацию так, будто не было никакой возможности на неё повлиять. Известно, однако, и обратное явление, когда в воспоминаниях актуализируются мельчайшие знаки готовности суицидента к задуманному, чаще это происходит у не очень близких его знакомых, которые не нуждаются в избавлении от вины, зато рады блеснуть задним умом. Если такая программа преодоления утраты сработает у достаточно близкого суициденту человека, последствия для него будут печальными, чувство вины станет хроническим, превратится в депрессию.– Нередко, после принятия твёрдого решения о самоубийстве человек осознает, будто все его проблемы решены... Проблемы, делавшие жизнь невыносимой, разрешаются перспективой скорой смерти и последние дни проходят в бодром расположении духа.Начальник отделения морально-психологического обеспечения управления по работе с личным составом МВД по РБ Рустем Салимов рассказал нам, что даже успешно пройденные психологические тесты не могут гарантировать, что в будущем испытуемый может решиться уйти из жизни по своей воле.– Работать в полиции — значит регулярно работать в стрессовой ситуации, зачастую во внеурочное время, вдали от семьи и близких. И важно адекватно оценивать все свои силы и возможности при поступлении на работу. Несмотря на проводимую нами психологическую диагностику, тщательную профилактику суицидов среди личного состава предвидеть трагедию довольно трудно.Подробнее о том, какую психологическую подготовку проходят перед службой в полиции и как в башкирском МВД работают над профилактикой суицидов, читайте в нашем следующем материале.