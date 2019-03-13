Напомним, после ухода Хайдара Валеева именно Илона Макаренко стала первым претендентом на должность председателя региональной избирательной комиссии. В начале апреля кандидатура Илоны Макаренко была предложена для назначения членом Центральной избирательной комиссии Башкирии с правом решающего голоса, а спустя два дня ее кандидатуру утвердили по назначению Радия Хабирова.
Илона Анатольевна Макаренко родилась в Уфе в 1968 году. В 1992 году окончила юридический факультет Башкирского государственного университета.
После вела работу на кафедре криминалистики и судебных экспертиз. С 2009 года является директором Института права Башкирского государственного университета. Доктор юридических наук, профессор. Жена известного адвоката Сергея Макаренко.
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Такие предсказуемые выборы
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