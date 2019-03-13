Такие предсказуемые выборы

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Лучшие комментарии
Заезжие политологи и мутн ...

Свыше 80 процентов слушателей осудили выступление Хабирова против чело ...
  Рейтинг: +4  Альберт Я

Ну что, не ждали? А вот и ...

Умер Георгий Данелия. Прощайте ,Георгий Николаевич! Спасибо, что вы ...
  Рейтинг: +4  ketrin_2

Никто и не спорит, летать ...

за 4,4 млн рублей самолете в Сочи летели несколько членов правительств ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Что происходит с ...

Только за последние 5 месяцев в Башкирии покончили с собой шесть полицейских. ...
  11.04.2019   35555    50

Чтобы было время ...

В Курултае Башкирии заявили, что работу избирательных участков продлят на 2 ...
  11.04.2019   21886    8

Экологи Башкирии: ...

После отъезда Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и ...
  11.04.2019   28611    12

Такие предсказуемые ...

Центризбирком России рекомендовал кандидатуру Илоны Макаренко на должность ...
  11.04.2019   22683    13

Хабиров отчитался о ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров вчера, как того требует Конституция ...
  10.04.2019   15228    40

Последние публикации
Что происходит с ...

Только за последние 5 месяцев в Башкирии покончили с собой шесть полицейских. ...
  11.04.2019   17832    50

Чтобы было время ...

В Курултае Башкирии заявили, что работу избирательных участков продлят на 2 ...
  11.04.2019   31093    8

Экологи Башкирии: ...

После отъезда Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и ...
  11.04.2019   39758    12

Такие предсказуемые ...

Центризбирком России рекомендовал кандидатуру Илоны Макаренко на должность ...
  11.04.2019   34084    13

Хабиров отчитался о ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров вчера, как того требует Конституция ...
  10.04.2019   28912    40

Доклад без переводчика - ...

В парламенте Башкирии впервые выступили с докладом на башкирском языке. ...
  10.04.2019   41922    58

На машине времени в ...

Глава башкирской столицы принял участие в 68-й сессии Европейской экономической ...
  10.04.2019   41378    56

Осторожно: Им нужно ...

Документ, подписанный врио военного комиссара Рамилем Багаутдиновым, был ...
  10.04.2019   16933    52

Хвалят наперебой: ...

Дмитрий Михайличенко — руководитель «Института региональной экспертизы»: ...
  9.04.2019   35510    66

Сабантуи в Башкирии ...

Радий Хабиров хочет запретить алкоголь на сабантуях в Башкирии. Об этом врио ...
  9.04.2019   35553    130

Читаемое за месяц
Депутат ГосДумы: Как ...

Госдума в третьем, окончательном чтении голосами «Единой России» приняла ...
  13.03.2019   24086    21

Суд из трех букв ...

Суд признал законным отказ Правительства Башкирии в проведении митинга в Сибае. ...
  13.03.2019   18670    15

Фейковой палате ...

Стало известно имя председателя Общественной палаты Уфы. В минувший вторник ...
  13.03.2019   32505    9

Не по душе санаторный ...

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин 15 ...
  13.03.2019   24822    14

Пропаганда войны, ...

В понедельник в столицу Башкортостана прибыл специальный поезд минобороны РФ ...
  13.03.2019   28452    75



Такие предсказуемые выборы

  • Опубликовано: ПроУфу | 11.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 22106 | Комментарии: 13
Оценили
0


Центризбирком России рекомендовал кандидатуру Илоны Макаренко на должность председателя республиканской избирательной комиссии, сообщает «Коммерсантъ-Уфа». Выборы состоятся уже завтра.

Такие предсказуемые выборы


Напомним, после ухода Хайдара Валеева именно Илона Макаренко стала первым претендентом на должность председателя региональной избирательной комиссии. В начале апреля кандидатура Илоны Макаренко была предложена для назначения членом Центральной избирательной комиссии Башкирии с правом решающего голоса, а спустя два дня ее кандидатуру утвердили по назначению Радия Хабирова.

Илона Анатольевна Макаренко родилась в Уфе в 1968 году. В 1992 году окончила юридический факультет Башкирского государственного университета.

После вела работу на кафедре криминалистики и судебных экспертиз. С 2009 года является директором Института права Башкирского государственного университета. Доктор юридических наук, профессор. Жена известного адвоката Сергея Макаренко.

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 11.04.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Развитие ситуации в (национальных республиках - прим.) свидетельствует о том, что западные спецслужбы разворачивают ПРОГРАММУ системной дестабилизации России как внутри нашей страны, так и возле её государственных границ, включая Прибалтику, Украину, Кавказский регион и Центральную Азию.

При этом особое внимание уделяется УРАЛУ, как региону, который имеет ключевое значение для сохранения внутреннего единства России.

В российском медиапространстве эта ПРОГРАММА поддерживается не только "снизу", через интернет-сети, (через УЖ в т.ч. - прим.), но и "сверху" -

включая телевидение, чья эфирная сетка буквально забита передачами и сериалами, представляющими отечественную историю, как непрерывную череду ... преступлений власти, мешающих "ВСЕМ НАРОДАМ РОССИИ" стать частью "нормальной", т.е. "западной" цивилизации…" Газета ЗАВТРА.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 11.04.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В глазах радия так и читается "Ну ты уж не подведи, ты уж сделай меня башлыком, а уж я тебе..., я тебя....,"



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 11.04.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 11.04.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

В глазах Радия так и читается ...

---------------------

Ты-ы... Ты товой!.. Ты не товой!!.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 11.04.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только мощная армия наблюдателей от оппозиционных партий может превратить невыборы в маломальски честные выборы! Для этого оппозиции надо не жлобствовать, а вложиться в финансирование наблюдателей! Вот это они вряд ли сделают и потому получат невыборы, после которых будут долго стонать! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 11.04.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень Опытный, власть не выбирают. Власть берут.

А выбирают уже представителей от неё. Твой голос - это сотрудничество. Учти.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 11.04.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 11.04.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень Опытный, власть не выбирают. Власть берут.

А выбирают уже представителей от неё. Твой голос - это сотрудничество. Учти.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Власть берут - это правильно, но пути взятия могут быть разные! Я понимаю о чём Вы пишите, этот путь короче, но трагичнее! Если судьба страны пойдёт по этому пути, то я не буду против, но призывать к нему не буду! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 11.04.2019, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все дальше от правового государства. Кругом ставят своих людей. На честные выборы надеяться не сможем. Все это начало безбрежной коррупции.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 11.04.2019, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кого фактически будет слушать и чью волю будет исполнять ЦИК РБ?
Закона?
Может личного адвоката Муртазы Губайдулловича?
Тот, кто помнит сфабрикованное башкирскими юристами- сепаратистами "дело Вакилова" с большой настороженностью должен относится к порядочности и профессионализму фигурантов данной статьи?



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 9 | 11.04.2019, 15:49 | Автор: san-ufa
    Публикации: 163 | Комментарии: 1399 | Рейтинг: +453,9
"Армия наблюдателей от оппозиционных партий" НЕ "превратит невыборы в маломальски честные выборы"! "Жулики и воры" придумывают всё новые и тупые способы фальсификаций в балагане под названием "невыборы"! Замена одного "шила" от "ЕдРисни" (Х.Валева) на другое "мыло" от "ЕдРисни" (И.Макаренко) вместо того, чтобы сразу на УИК регистрировать результат голосования каждого в "ГАС-выборах".
Тогда ни ТИКи, ни ГИКи, ни ЦИКи не будут нужны! Ни валеевы, ни макаренки, ни памфиловы с Путиным тоже будут не нужны!



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 11.04.2019, 19:02 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37240 | Рейтинг: +5579,5
8 | 11.04.2019, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован

А кого фактически будет слушать и чью волю будет исполнять ЦИК РБ?
Закона?
Может личного адвоката Муртазы Губайдулловича?
Тот, кто помнит сфабрикованное башкирскими юристами- сепаратистами "дело Вакилова" с большой настороженностью должен относится к порядочности и профессионализму фигурантов данной статьи?

=======================Дело Вакилова и его сына- позор правоохраительной системы рб......
Меня лично пытались уговорить завалить на экзамене его сына- хорошего парня Послал их нахер. Стал неугодным.......Впрочем, о чем я.......



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 11.04.2019, 19:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 11.04.2019, 15:49 | Автор: san-ufa
Публикации: 163 | Комментарии: 1399 | Рейтинг: +453,9
"Армия наблюдателей от оппозиционных партий" НЕ "превратит невыборы в маломальски честные выборы"! "Жулики и воры" придумывают всё новые и тупые способы фальсификаций в балагане под названием "невыборы"! Замена одного "шила" от "ЕдРисни" (Х.Валева) на другое "мыло" от "ЕдРисни" (И.Макаренко) вместо того, чтобы сразу на УИК регистрировать результат голосования каждого в "ГАС-выборах".
Тогда ни ТИКи, ни ГИКи, ни ЦИКи не будут нужны! Ни валеевы, ни макаренки, ни памфиловы с Путиным тоже будут не нужны!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ И что же Вы реально предлагаете делать сейчас, в той ситуации, которая есть? Оттого, что Вы, как агитирует кухарка не ходить на невыборы, или делали Вы, не сдавая вовремя документы, ничего не изменится! Как сделать так, чтобы всё изменилось к лучшему сразу и навсегда? Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 11.04.2019, 20:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 11.04.2019, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все дальше от правового государства. Кругом ставят своих людей. На честные выборы надеяться не сможем. Все это начало безбрежной коррупции.
______________________________
Вай! Как интересно!
Люблю почитать про правовое государство. Под пиво сие чтиво - класс!
Довожу до сведения особо озабоченных этой темой - Третий Рейх был сугубо правовым государством: по закону был назначен рейхсканцлер, а затем избранный по закону Рейхстаг принимал законы, по которым Рейх дожил до 9 мая 1945 года. А потом пришли тоталитарные коммуняки и порушили Законы Рейха, в том числе и расовые, по которым Наумкин вместо Израиля обязан был попасть в Аушвиц (Освенцим).
И всё бы было строго по закону - основной признак правового государства, если бы не тоталитарная Красная Армия, порушившая всякие Аушвицы, созданные "цивилизованными" людьми строго по закону и в правовом поле Третьего Рейха.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 11.04.2019, 20:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 11.04.2019, 15:49 | Автор: san-ufa
Публикации: 163 | Комментарии: 1399 | Рейтинг: +453,9
"Армия наблюдателей от оппозиционных партий" НЕ "превратит невыборы в маломальски честные выборы"! "Жулики и воры" придумывают всё новые и тупые способы фальсификаций в балагане под названием "невыборы"! Замена одного "шила" от "ЕдРисни" (Х.Валева) на другое "мыло" от "ЕдРисни" (И.Макаренко) вместо того, чтобы сразу на УИК регистрировать результат голосования каждого в "ГАС-выборах".
Тогда ни ТИКи, ни ГИКи, ни ЦИКи не будут нужны! Ни валеевы, ни макаренки, ни памфиловы с Путиным тоже будут не нужны!
___________________
Наумкин!
А вот нацисты в Германии пришли к власти вполне законно: там не было ни Х. Валеева, ни И. Макаренко. Честные выборы!
А затем всех Наумкиных и прочих Рабиновичей отправили в концлагеря, устроили им "Хрустальную ночь".
И ни ТИКи, ни ГИКи, ни ЦИКи не были нужны!
Как тебе: пройти такой путь, как в "цивилизованной" Европе 1933 года?
Слабо пройти через "цивилизованный" Аушвиц?



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com