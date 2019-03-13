Такие предсказуемые выборы

Центризбирком России рекомендовал кандидатуру Илоны Макаренко на должность председателя республиканской избирательной комиссии, сообщает «Коммерсантъ-Уфа». Выборы состоятся уже завтра.Напомним, после ухода Хайдара Валеева именно Илона Макаренко стала первым претендентом на должность председателя региональной избирательной комиссии. В начале апреля кандидатура Илоны Макаренко была предложена для назначения членом Центральной избирательной комиссии Башкирии с правом решающего голоса, а спустя два дня ее кандидатуру утвердили по назначению Радия Хабирова.Илона Анатольевна Макаренко родилась в Уфе в 1968 году. В 1992 году окончила юридический факультет Башкирского государственного университета.После вела работу на кафедре криминалистики и судебных экспертиз. С 2009 года является директором Института права Башкирского государственного университета. Доктор юридических наук, профессор. Жена известного адвоката Сергея Макаренко.