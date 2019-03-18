За что же расстреляли видного деятеля Башкирского национального движения Аухади Ишмурзина?

Да, Орлов описывает такой факт на начало лета 1922 года, когда член правительства АБССР (в прошлом заместитель Валидова), Аухади Ишмурзин 8 июня выехал в командировку в центр, и в игорном клубе Петрограда проиграл собранные в помощь голодающим республики денежные средства. При этом автор ссылается на «Судебную хронику», опубликованную в газете «Власть труда» от 19 ноября 1922 года (1, с. 64).
Но тому анонимному комментатору это не доказательно, он объявляет, что герой Аухади Ишмурзин по тем временам сражался с красными в Средней Азии, попался им, и был казнён.
Обратимся за разъяснениями к писаниям известного борца с «фолькхистори» и главного «традиционалиста» Башкортостана А.Т. Бердина. Он по этому факту, освещенному С.А. Орловым, откликаясь, пишет: «Конечно, в семье не без урода. И поступок Аухади Ишмурзина, растратившего казенные деньги, когда в Башкортостане бушевал голод — отвратителен» (2, с. 117). Однако как же без его обычных стараний некоторого блуда, и потому он добавляет: «Правда, способы дознания в 1922 году были таковы, что любого легко заставить признаться, что проиграл в казино не миллион, а миллиард, причем долларов». Во ведь как, а мол «был ли мальчик»? И, наверное, считает, что его любимый вождь Сталин с оправданными и справедливыми способами дознания: «перестрелял, как бешеных собак, почти всю «ленинскую гвардию» (2, с.66).
Оговоримся. Когда, читаешь такие строки этого «традиционалиста» про деяния любимого вождя, попахивают они очень сочно настроениями тридцатых, тех кровавых Сталинских годов. Кстати, это моё настроение не, только, с опыта прочтения здесь упомянутых его слов. Может, всё же опоздал он со своим рождением, может в том отмеченном, его вожделённая отдушина?
Тем не менее, наш кандидат философских наук А.Т. Бердин всё же констатирует: «Но главное, Ишмурзина за эту растрату немедленно наказали! Может быть, слишком мягко. Через расстрел» (2, с. 117).
Ну ладно, тот анонимный комментатор, так ведь и в Башкирской энциклопедии за подписью более чем именитого башкирского историка М.М. Кульшарипова про Аухади Ишмурзина из изысков А.Ш. Ярмуллина представлено практически, то же самое. Да, именно так, что он совместно с Валидовым участвовал в антибольшевистском движении в Средней Азии, однако указано, что только в августе 1922 года он попал в плен к красным и был ими казнён. Так что, не надо было ему воскресать в июне, он был вполне жив.
А за что же был расстрелян Ишмурзин? С.А. Орлов и А.Т. Бердин утверждают, что за растрату, а М.М. Кульшарипов с А.Ш. Ярмуллиным, за то, что против красных боролся. Первые двое, в, общем-то, объясняют своё вполне конкретным фактом, на чём же основываются утверждения вторых?
Обратимся к изыскам А.Ш. Ярмуллина по биографии Аухади Ишмурзина (3, 117-121). Сразу оговоримся, что год скончания жизни нашего героя в работе этого автора указан уже даже 1923. Автор пишет, что после майского декрета ВЦИК, Ишмурзин, когда вместе с другими членами Башревкома покинул свой пост, он со своими солдатами ушел в Бурзян-Тангауровский кантон. И добавляет, что после совещания в этом кантоне, башкирские работники по совету Валидова выехали в Туркестан для продолжения борьбы с большевиками. Кто именно не указывается, кроме как, только, что в том числе и Аухади Ишмурзин.
Уточнять за автора это, даты указанных событий, и собственно эти события здесь не будем, а когда именно башкирские работники выехали в Туркестан и вовсе не понятно. Для подтверждения, что они всё же выехали, т.е. их прибытия по месту назначения наш автор обращается к воспоминаниям Заки Валиди: «Прибывшие из Башкортостана наши офицеры Аухади Ишмурзин, мой ближайший помощник Исхаков, еще несколько человек, близкие к полковнику Хибатулле Суюндукову, устроились на руководящих должностях в военных учреждениях Бухары» (4, с. 45). Состав чуть уточнён, а дата их прибытия тоже никак не указана, как и численность тоже. Однако нас же здесь интересует собственно только Аухади Ишмурзин, а когда же он прибыл?
Заки Валиди по первым дням своего пребывания в Бухаре указывает дату 31 декабря 1920 года, значит Ишмурзин, прибыл уже позднее.
А когда, в, общем-то, и не важно, а важно чем же он занимался в Туркестане и когда его покинул, или был насильно изъят большевиками оттуда. Заки Валиди множество раз в своих воспоминаниях упоминает своего друга Аухади Ишмурзина, а наш автор А.Ш. Ярмуллин, приводит ещё только одну выдержку: «В июле 1922 года, уезжая в Ташкент на тайно созываемый седьмой Туркестанский съезд, Аухади и всем своим землякам я велел выехать в восточную Бухару и присоединиться к Энверу-паше. Расстались мы тогда в небольшом кишлаке у устья Сангизора. Заполнившие в то время все пути красные воинские части окружили и басмаческий отряд, в котором находился Аухади. Русские сумели взять его в плен, когда его конь упал, споткнувшись об камень. Его привезли в Ташкент, оттуда спешно отправили в Москву, осудили на смерть и расстреляли» (4, с.215). Ну да, как не надо было Ишмурзину воскресать к июню 1922 года, так и не мог он 8 июня этого года выехать из АБССР в командировку в центр.
А всё ли правильно вспоминал отец башкирской автономии Башкурдистан Заки Валиди Тоган?
Разобраться со всем этим не просто, и возможно ли это, нам неизвестно, но некоторые свои размышления за это мы желаем озвучить. И пока, как бы к слову, подскажем об одной малой, но о Большой Башкирии неточности в этих его воспоминаниях.
Он писал: «В начале ноября во время вышеупомянутого совещания с казахскими лидерами (еще до объявления автономии Башкортостана) я изготовил три карты: 1) Большой Башкирии, 2) Малой Башкирии, 3) Федерации свободных мусульманских областей Восточной России» (5, с.216). Однако похоже подзабыл он, что на рисованной им карте «Большой Башкирии» он проставил дату 27 ноября того же 1917 года. Эта «маленькая» неточность воспоминаний, в общем-то, очень большого стоит, но это отдельная тема, и уже несколько была проанализирована здешним автором.
Мы ещё отдельно вернемся к этой второй выдержке, представленной Ярмуллиным, а сейчас пройдёмся по воспоминаниям Заки Валиди о своём друге. И начнём, как раз, с тех упомянутых в выдержке прощаний в июле 1922 года, т.е. даже с совещания предваряющих это расставание. Слова воспоминаний это одно, а воспоминания о совещаниях, это уже очень даже другое. Итак: «Наутро руководители, оставив бойцов в кишлаке, вместе с Ачил-беком поехали в сады, расположенные на возвышенном месте. На устроенном там совещании мы приняли следующее решение:
1. Со своими тремя соратниками я должен, пройдя через занятые красными районы, прибыть в Ташкент для участия на съезде Туркестанского национального объединения.
2. Тураб-бек, Мамур-бек и Аухади Ишмурзин, будучи начальниками советской полиции (выделено мной – И.Г.) в Джизаке и Замине, оказывали помощь национальному движению и теперь были вынуждены открыто присоединиться к басмачам, так как их тайная деятельность стала известна красным.
Вместе со всеми башкирскими и татарскими офицерами они направятся по горной дороге через Мача в Восточную Бухару к Энверу-
паше. Ачил-бек и подчиненные ему басмачи, освободив районы на севере Самарканда, отойдут к югу в сторону Шахрисябза и Гузара. Басмаческие группы из окрестностей Бухары и Нурата также должны постепенно просачиваться туда же.
3. Последующие меры будут определены после принятия решений в Ташкенте и консультаций с Энвером-пашой» (4, с.120)
Ну, эмоции расставания, и особенные со своим другом Аухади Ишмурзиным мы пропустим, а выделенные слова в приведённой выдержке, скажем так, дополнительно подчеркнём. А ведь получается так, что всё предшествующее время Ишмурзин был советским работником, и не абы как, а начальником полиции. Стала ли его тайная деятельность известна красным, это, в общем-то, только общие слова воспоминаний, как и про его боевые действия в Туркестане.
О пленении и смерти своего друга Аухади Заки Валиди вспоминает несколько раз, и первый раз так: «Во время пребывания в Ташкенте через своих друзей, работавших в правительственных учреждениях, мы получили еще одно известие, ввергшее нас в большое горе. Мой ближайший друг Аухади Ишмурзин был захвачен красными в плен. Нам не удалось получить дополнительной информации, подтверждающей это печальное известие, но мы поверили случившемуся. Год спустя, будучи в Кабуле, мы узнали о казни Ишмурзина в Москве» (4, с.137).
Далее Заки Валиди, тоже очень эмоционально описывает подробности этого события, рассказанные спутниками Аухади спустя лишь три года спустя в 1925 году в Турции. Особенно эмоциональны приводимые им рассказы Хабитуллы (Запомним это имя, как в арифметике на ум пошло), о подавленном настроении своего друга Ишмурзина, и в частности в день до случившегося пленения, как они вечером пили коньяк, а Аухади вспоминал строки из стихов Пушкина со словами «Выпьем с горя, где же кружка». Ну и, собственно о пленении рассказ (4, с.137-138).
Вместе с тем, завершается этот рассказ словами: «Таким образом, один из самых уважаемых людей нашего Башкортостана, его военный министр, оказался в плену у большевиков. Его, жестоко избивая, доставили в Замин, затем в Ташкент и далее в Москву. Однако наши единомышленники, занимающие различные посты в советских учреждениях, более подробных сведений о его дальнейшей судьбе раздобыть не смогли».
Уже практически всё рассказано, а более подробных сведений оказывается, не удалось раздобыть. А мы всё же озвучим вопрос, а зачем надо было его, захваченного в боях басмача, доставлять в Москву?
Может А.Ш. Ярмуллин расскажет, а то и мэтр башкирской исторической науки М.М. Кульшарипов?
Возвращаясь же к воспоминаниям Заки Валиди, обнаруживаем ещё одну его оценку тех событий, но, скажем так, с совершенно другими эмоциями.
Он пишет, что в письме того самого Хибатуллы: «приводится полный отчет о пути их продвижения после боев 11 августа в Усмате по горам Матча до Бальджувана. Сообщается и о том, как в одной из стычек с красными Аухади Ишмурзин попал в плен, оказавшись в окружении, а других потерь не было. Несчастье Аухади описано Хибатуллой достаточно подробно.
Поэтому некоторое время я испытывал отчуждение по отношению к этому своему другу. Аухади был моим старым другом, который с самых первых шагов национального движения находился рядом со мной.
Он женился на русской женщине, взаимоотношения у них были сложными. Я иногда говорил ему: «Это положение может ввергнуть тебя в несчастье, лучше расстаньтесь» (4, с. 148).
Вот ведь как. Хотя, и нет изложения подробного описания тех событий Хибатуллой, но ведь однозначно возникает вопрос, к возникшему у Заки Валиди отчуждении к своему другу. И этот вопрос ведь особо усугубляется, с упоминанием женитьбы друга на русской женщине.
Чем же сердце Заки Валиди успокоилось за погибшего друга. А это сказано в словах воспоминаний по ссылке А.Ш. Ярмуллина на стр.215, т.е. в словах прикрытых «ладошкой» этим нашим автором. Вот эти слова: «в газете Милюкова «Последние новости», которую он начал издавать в Париже, сообщалось о том, что бывший военный комиссар Башкортостана, командир полка Аухади Ишмурзин был осужден и казнен в Москве. В сообщении говорилось, что Аухади был привлечен к суду за то, что принимал участие в басмаческом движении в Туркестане в качестве одного из военных руководителей в окружении «известного Валидова»».
Уж очень объективное свидетельство из газеты белого эмигранта и, наверное, «большого друга» Советской России. А прочитано это было им, будучи в Индии с 25 сентября по 1 ноября 1923 года.
И в воспоминаниях в связи с этим, забыто возникшее было отчуждение, и вновь полились слёзные эмоции по убиенному геройскому другу: «Это было для меня особенно горестным известием. Аухади был моим другом с детских лет, отец у него работал учителем русского языка.
Как и его брат Сулейман, Аухади окончил царскую военную школу и стал офицером. Подобно отцу, сыновья были патриотами своего народа.В наших войсках Аухади занимал руководящие посты, а когда я был назначен председателем ревкома (правительства), он стал военным комиссаром. Во всех боях вблизи Самарканда и Бухары мы участвовали вместе».
И завершается это теми словами о расставании с другом и его убиении, которые дословно и доказательно были представлены нашим биографом деятелей Башкирского национального движения (1917—1920 гг.) А.Ш. Ярмуллиным.
Вот и всё, но остаётся вопрос, зачем же, ладошкой пользоваться при описании исторических событий и биографий персонажей этих событий? Напомним, что ведь тоже «ладошкой» было прикрыто бытование Аухади Ишмурзина начальниками советской полиции в Туркестане.
Литература
1. Орлов С.А. Ликвидация Уфимской губернии: как это было? / С.А. Орлов; Центр этнол. Мониторинга Ин-та истории им. Ш.Марджани АН РТ— Казань, 2006. 72 с.
2. Бердин А.Т. Призрак «Уфимской Атлантиды»: как он создается. — Уфа: РИО РУНЦ МО РБ, 2007. — 247 с.
3. Ярмуллин, А. Ш. У истоков Башкирской республики. Биографии деятелей Башкирского национального движения (1917—1920 гг.). / Азат Ярмуллин. — Уфа : Китап, 2017. - 232 с. : ил.
4. Ахмет-Заки Валиди. Воспоминания: (Пер. с тур.) / Заки Валиди Тоган. Кн. 2. Борьба народов Туркестана и других восточных мусульман-тюрков за национальное бытие и сохранение культуры. Уфа, 1998.
5. Ахмет-Заки Валиди. Воспоминания: (Пер. с тур.) / Заки Валиди Тоган. Кн. 1. Борьба народов Туркестана и других восточных мусульман-тюрков за национальное бытие и сохранение культуры. Уфа, 1994.
За что же расстреляли видного деятеля Башкирского национального движения Аухади Ишмурзина?
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