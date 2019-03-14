В Башкирию вернулся второй бывший премьер-министр - Азамат Илимбетов

Он назначен исполняющим обязанности начальника ФКУ «Управление автодорог Приуралье». Приказ о его назначении подписан 8 апреля. На сайте ведомства появилась фотография его представления коллективу.ФКУ «Управление автодорог Приуралье» обеспечивает содержание, ремонт и эксплуатацию участков федеральных трасс М5, М7, Р-240, проходящих по территории Башкирии, Оренбургской и Челябинской областям, Татарстану. Является заказчиком и распределяет контракты на содержание и ремонт этих трасс.Азамат Илимбетов был премьер-министром Башкирии в 2011-2012 году. Ему 46 лет. Он работал гендиректором ЗАО «Бурибаевский ГОК», главой администрации Хайбуллинского района, заместителем начальника управления развития горнорудных предприятий ООО «УГМК-Холдинг».Азамат Илимбетов – это уже второй бывший премьер-министр республики, который вернулся в Башкирию на этой неделе. В понедельник, 8 апреля, правительству также был представлен Раиль Сарбаев в качестве гендиректора АО «Корпорация развития Республики Башкортостан». Раиль Сарбаев руководил кабинетом министров в 2008-2010 годы.Раиль Сарбаев также имеет отношение к Зауралью и к холдингу УГМК. В 2000-2005 годах он была главой администрации Сибая, а после отставки с поста премьер-министра Башкирии стал председателем совета директоров компании «Ростерминал», входящей в УГМК-холдинг.