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В Башкирию вернулся второй бывший премьер-министр - Азамат Илимбетов

  • Опубликовано: mkset.ru | 12.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 24878 | Комментарии: 8
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Он назначен исполняющим обязанности начальника ФКУ «Управление автодорог Приуралье». Приказ о его назначении подписан 8 апреля. На сайте ведомства появилась фотография его представления коллективу.

В Башкирию вернулся второй бывший премьер-министр - Азамат Илимбетов


ФКУ «Управление автодорог Приуралье» обеспечивает содержание, ремонт и эксплуатацию участков федеральных трасс М5, М7, Р-240, проходящих по территории Башкирии, Оренбургской и Челябинской областям, Татарстану. Является заказчиком и распределяет контракты на содержание и ремонт этих трасс.

Азамат Илимбетов был премьер-министром Башкирии в 2011-2012 году. Ему 46 лет. Он работал гендиректором ЗАО «Бурибаевский ГОК», главой администрации Хайбуллинского района, заместителем начальника управления развития горнорудных предприятий ООО «УГМК-Холдинг».

Азамат Илимбетов – это уже второй бывший премьер-министр республики, который вернулся в Башкирию на этой неделе. В понедельник, 8 апреля, правительству также был представлен Раиль Сарбаев в качестве гендиректора АО «Корпорация развития Республики Башкортостан». Раиль Сарбаев руководил кабинетом министров в 2008-2010 годы.

Раиль Сарбаев также имеет отношение к Зауралью и к холдингу УГМК. В 2000-2005 годах он была главой администрации Сибая, а после отставки с поста премьер-министра Башкирии стал председателем совета директоров компании «Ростерминал», входящей в УГМК-холдинг.

МКС
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  • 1 | 12.04.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ВРИО гадий ( ВРИО,-переводится как "не то, не сё") набирает себе команду из бывших муртазинских воронов (не путать с соколами) так, как будто он вовсе не ВРЫЛО, а полноценный башлык ( в пер. "шапка"), и это скорее всего так и есть, " кто то " уже все за нас решил, и гадий, в независимости от результатов выборов будет таки башлыком (шапкой), и на чьей голове будет эта шапка тоже понятно...



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  • 2 | 12.04.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять "раскоряка" со скандальным шлефом ?
Одной ногой в Москве, другой в "стране башкир"?



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  • 3 | 12.04.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 12.04.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ВРИО гадий ( ВРИО,-переводится как "не то, не сё") набирает себе команду из бывших муртазинских воронов (не путать с соколами) так, как будто он вовсе не ВРЫЛО, а полноценный башлык ( в пер. "шапка"), и это скорее всего так и есть, " кто то " уже все за нас решил, и гадий, в независимости от результатов выборов будет таки башлыком (шапкой), и на чьей голове будет эта шапка тоже понятно...
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Ты что, с похмелья? Ну и ну! Бывают же людишки из подземелья! Тебя что ли надо было назначать? Тявкаешь и тявкаешь из подворотни.



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  • 4 | 12.04.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В свое время грабили, грабили и вернулись эти салауатские бандиты! НЕ БЫЛО ТОЛКА И НЕ БУДЕТ, они усеют только воровать( все, не только эти)



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  • 5 | 12.04.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Может хватит уже старых пердунов с места на место перекладывать



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  • 6 | 12.04.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ещё одного своего назначил Хабиров на мощный денежный поток, откаты с которого потом пойдут в нужные карманы! Почти всё уже приготовлено для большого хапка, нужна только сентябрьская отмашка в виде победы на невыборах! Лев готовится к прыжку! Очень Опытный



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  • 7 | 12.04.2019, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Чакматаш.
Сброд опять у корыто!!!



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  • 8 | 12.04.2019, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аульное мракобесие времен Муртазы возвращается. Кончится топотушками, межпланетными конкурсами чтецов урал батыра, и прочей шелухой. Реальных успехов ждать не приходится



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