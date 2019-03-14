Аналитика от Потылицына ...

Беседуем с политтехнологом о текущей повестке в Башкирии, отчете правительства, ошибках команды врио Главы РБ.Рамиль Рахматов (Р.Р.): Добрый день, уважаемые читатели и зрители портала ProUfu.ru. Сегодня у нас в гостях политтехнолог Андрей Потылицын. Мы постараемся затронуть ряд важных и насущных вопросов, которые звучали в информационном и политическом поле нашей республики в последние дни и недели.И начнем, пожалуй, с наиболее свежего события - отчета Радия Хабирова о работе правительства в 2018 году, который вчера был заслушан на заседании Госсобрания. Сейчас стали часто проводить внеплановые заседания, видимо, депутатам нужно изобразить, что они работают в два раза больше. Но не суть.Радий Хабиров отметил, что ему досталось много проблем «по наследству»: дольщики, здравоохранение, экономические, инвестиционные и транспортные показатели. Да, врио главы РБ не стал приукрашивать картину, но прозвучала такая фраза, что нам «досталось тяжелое наследие». Как вы, Андрей, видите ситуацию по этим вопросам?Видео:Досадные ошибкиАндрей Потылицын (А.П.): Вопрос поставлен широко. Начнем с отчета. Действительно, формат необычный и да, краткий. К сожалению, Хабиров продемонстрировал некую неготовность адекватным образом подавать цифровую информацию, я имею в виду данные. Мы знаем, что он недавно совершил досадную ошибку на совещании в правительстве России, когда перепутал цифры роста башкирской экономики и роста российской экономики.Относить, наверное, это к досадному недоразумению не стоило бы, потому что подобные доклады все-таки готовятся весьма основательно, и цифры должны быть в голове плотно положены.Вообще имитация взаимодействия правительства и администрации главы с Госсобранием тоже набирает обороты. Мы отмечали, как Хабиров в повелительном тоне дает задание господину Ишмухаметову, который неизменно присутствует на всех оперативках правительства.Это, конечно, слегка смущает либеральную часть населения, которая испытывает иллюзию, что все-таки парламент – это независимый орган, который там что-то принимает, что-то не принимает, а правительство – это вообще исполнительная власть.На данный момент похвастаться особо нечем, прошло всего полгода. Хотя, если посмотреть с другой стороны, прошло уже полгода. Что касается этой фразы, что «нам досталось тяжелое наследие», примерно через два-три месяца ссылаться на грехи Хамитова будет уже неуместно. Население неадекватно воспринимает прошлое администрации, хотя, если вспомнить, то все администрации регионов проходят через фильтр Москвы. Таким был Хамитов, сейчас Хабиров.Р.Р.: Это одно явление?А.П.: Да, условно говоря, последним неназначенным из Москвы губернатором у нас был Рахимов. К нему можно выдвигать претензии, можно на него ссылаться и т.д. А вот эти товарищи, они, скажем так, плоть от плоти. Да, они разные люди, представляют разные команды, с разных башен Кремля, но они все равно оба из Кремля. Соответственно, говорить, что проблемы достались «по наследству» - неправильно.Что касается дольщиков, с ними получилось нелепо. Хабиров поторопился декларировать то, что он существенным образов улучшил ситуацию в этой области. Я бы сказал, что он ее не только не улучшил, он потерял контроль над этой ситуацией, это очень опасно. Как я и прогнозировал, к весне и к лету эта ситуация будет только нарастать. А к выборам будет достигнут обратный результат от того, который пытались достигнуть, создавая вот эту систему взаимодействия. У Хабирова есть, конечно, сейчас еще шанс на срочное изменение конструкции взаимодействия с этими сообществами, но если он его утратить, то к июлю получит уже неконтролируемые процессы.Обманутые дольщикиР.Р.: 7 тысяч обманутых дольщиков, он назвал 19 объектов, если не ошибаюсь. А по вашим данным, их сколько?А.П.: 75 домов проблемного строительства, более 20 жилищных комплексов и общая численность более 10 тысяч человек. То есть тут игра цифрами, конечно, тут вопрос статуса, потому что очень многие объекты проблемные.Р.Р.: Кооперативные.А.П.: Да, формально они не считаются обманутыми дольщиками. Есть там софинансирование, есть там вот эти кооперативы, есть еще какие-то формы, но по сути, это одно и то же.Р.Р.: А формально уже другие.А.П.: По статистике Госстроя, там 7 тысяч человек, а по факту - более 10 тысяч человек.Р.Р.: Когда вы сказали, что нужно менять какое-то информационное взаимодействие с обманутыми дольщиками, вы имели в виду, что эта проблема настолько сложная, что на уровне республики ситуацию кардинальным образом не решить, но с другой стороны, если как-то взаимодействовать с населением, то можно достигнуть понимания этих людей? Я вас правильно понял?А.П.: Безусловно. Если кратко обратиться к истории этого вопроса, то каковы были проблемы взаимодействия с дольщиками до прихода Хабирова? Был бестолковый Госстрой, который с большим опозданием получил понимание того, что это большая проблема, что домов много. Они не занимались анализом, взаимодействия не было. Периодически какие-то группы инициативные приходили в Госстрой, требовали приема, пытались добиться чего-то и т.д. Самый первый скачок был перед выборами Путина, когда была дана команда обещать все, что угодно, только чтобы не было войны и шума. Вроде, чего-то достигли, выборы прошли, дольщики обозлились еще больше, дальше пошло нагнетание, потом выборы в Госсобрание были. Тут уже эту проблему не особенно учитывали, все это шло параллельно. Потом Хамитов ушел, пришел Хабиров. Видит масштаб проблемы, некоторым образом переформатирует Госстрой, дает задание выработать некую понятную и эффективную систему взаимодействия. Одновременно с этим, на мой взгляд, совершенно поспешно Хабиров декларирует то, что он знает и точно понимает, как решить проблему, на самом деле, это не так. На тот момент, когда он произносил эту фразу, он не понимал, как решать эту проблему, но решил похвастаться. Хорошо, за слова придется отвечать. Дальше им почему-то показалось удобным, что нужно в одну точку сконцентрировать интересы дольщиков, им показалось, что эта группа из 1-2-х человек, которые считаются представителями дольщиков, в полной мере представляют интересы дольщиков.Р.Р.: Вы имеете в виду Зульфию Гайсину?А.П.: Да, что уж тут кругами ходить. И вот эта очень комфортная ситуация проработала где-то примерно 3-4 месяца. Всем казалось, что это работает.Сейчас стремительным образом начинаются центробежные процессы. Период ожидания дольщиков сокращается, раньше можно было на год их успокоить, потом на полгода. Сейчас эти периоды начинают уменьшаться, речь идет уже о неделях и месяцах. Ничего не исполняется, начинается истерика, начинаются разборки. Гайсина - это отдельная история, ее нужно вообще за скобки выводить, потому что человек оказался не тем, которого хотели там видеть функционально. Но структуру надо менять. Иначе сейчас они совсем потеряют контакт с этими группами, а эти группы уйдут в протест.А обзывать их вымогателями, шантажистами - это огромная ошибка. Потому что люди действуют искренне, но рано или поздно они обретут некий политический интерес.Р.Р.: Люди, потерявшие свои деньги, жилье, они не могут быть шантажистами.А.П.: Многие дольщики мне говорят, что до выборов вокруг них будут плясать, а после выборов забудут. Да, это в определенном смысле шантаж. Но нужно не забывать о том, что они тоже избиратели, они тот самый народ, ради которого тут все это и затевается. Я говорю к тому, что есть технические аспекты, а есть политические и социальные аспекты. Это взаимодействие с этими группами, информирование их, работа с ними.Вот этот разрыв между социальным и экономическим - очевидная проблема взаимодействия между дольщиками. В конечном итоге Хабиров будет говорить, что все хорошо, а вокруг Белого дома будут кольцом ходить дольщики.Он должен победить свою гордыню. Хабиров подчеркивает, что голодовкой его не сломать, да никто его ломать не собирается. Он вообще дольщикам был бы не нужен, если бы вопрос решался. А так он перетягивает одеяло на себя.Р.Р.: Как вы считаете, почему он делает акцент на себе?А.П.: Он пока еще не утратил эйфорию от прихода к власти.Цирковой номерР.Р.: Еще один болезненный вопрос, у нас в республике есть тенденция к снижению инвестиций. С 2016 года эта тенденция приняла необратимый характер, при этом озвучивается цифра, что мы чуть ли не на 12 месте. Это говорит о каких-то новых инвестиционных планах. Хабиров говорит, что мы получим новых 50 инвестпроектов, но если суммировать все эти цифры, то мы все равно остаемся на показателях 2018 года.А.П.: Инвестиционные показатели – это характерный цирковой номер. Можно жонглировать этими цифрами в разных философских интерпретациях.Вот, к примеру, деньги вложили в Бирский мост, это назвать инвестициями в полной мере нельзя. В классическом виде принято считать инвестициями деньги, которые пришли извне, которые пришли не через государственные каналы, которые в результате инвестирования порождают новое производство, которые начинают воспроизводить добавочную стоимость, налоги и рабочие места. Все остальное - это от лукавого. Строительство дорог, строительство мостов - это модернизация инфраструктур. Условно, если в Башкирию придет компания «Тойота Мотор» и построит здесь сборочный завод, вложит 2 миллиарда, даст 2,5 тыс. рабочих мест - это будет инвестиция. Все остальное - это манипуляция цифрами. Особенно меня позабавил на одном из совещаний в правительстве бодренький доклад Бойцовой, которая рассказала, что она уже привлекла заоблачную сумму. Это она просто поговорила с людьми, которые, возможно, вложат деньги. На самом деле, это попытка формировать некие новости будущего, что у нас скоро станет все хорошо, что мы работаем. Но надо понимать, что Россия находится в плохой инвестиционной ситуации, никаких иностранных инвестиций нет, кроме финансовых спекуляций на рынках. Да, у нас открылся завод Mercedes, который и так собирался открыться уже 12 лет. Но зато у нас закрылись три завода Ford.Ожидать крупных инвестиций, наверное, не приходится. У нас по определению региональная власть не может создать благополучный инвестиционный климат, не потому что она плохая, а потому что у нас в законе нет законных оснований для преференций инвестору. Можно сделать кривую схему выделения земли, как это было с «Кроношпаном». Но все это в итоге вылилось в большую проблему.Р.Р.: Радий Хабиров на совещании упомянул «Кроношпан», сказав, что нужно было бы работать на местном сырье, а не на привозном из соседних регионов. Это все-таки намеки и давление на «Кроношпан» или он просто дежурно упомянул эту тему?А.П.: Я все-таки констатирую, что Хабиров на «Кроношпан» наезжает. Это единственный успешный проект Хамитова. Хабиров по определению не может и не должен к нему относиться хорошо. При этом указывать, на каком сырье работать коммерческому предприятию, это нелепо. Они будут работать на том сырье, на котором им выгодно работать.Р.Р.: Давайте посмотрим, у нас достаточно унизительная ситуация: завод работает в режиме пуско-наладки, не оплачивает налоги, при этом на плиты, которые выпускает завод, ставится печать города Егорьевска. Это не секрет.А.П.: Это не секрет, это безобразие. Где у нас тогда надзирающие органы, где у нас секретная часть этого соглашения? Давайте ее все-таки опубликуем, я понимаю, для Хамитова это был секрет. Очевидно, что в этом дополнительном соглашении содержатся те условия, которые правительство решило выполнять для того, чтобы это производство пришло сюда. Конечно, сейчас какой-нибудь Минпром должен поставить точку в этом вопросе и сказать, ребята, или вы пускаете производство, начинаете выплачивать налоги и в статистику нашего производства попадаете, или... Ведь, ставя печать Егорьевска они выпадают из нашего оборотного результата для республики. Не наша продукция в итоге получается. Не знаю, чего боится Хабиров.Здесь нужно проявить жесткость, которой у него в избытке хватает. А здесь он как-то вскользь об этом говорит.Болек и ЛелекР.Р.: Вот еще один момент, вы, наверное, уже отметили, что у нас есть два дежурных мальчика для битья: господин Киреев и господин Мухаметьянов.Тема транспорта, ямочного ремонта, турникетов - это такая каша. Понятно, что это не будет решено, зачем это все выпячивается?А.П.: Это Болек и Лёлек правительства РБ. Очевидно, что транспортная сфера самая провальная. При этом она же и самая ресурсная. Она самая коррупционноемкая. Мудрому правителю Радию Хабирову сам Бог велел держаться подальше от этих тем. Рано или поздно в этих сферах произойдут проколы или драмы, или уголовные дела.И будет очень кстати понимать, что всю дорогу Хабиров критиковал этих героев. Наряду с этим надо понимать, что они плоть от плоти Хабирова, особенно Киреев. Это человек, который имел краткий опыт управления маленьким провинциальным городком в должности заместителя. Очевидно, что компетенция там близко даже не стояла. Но, наверное, есть какие-то скрытые качества у господина Киреева.Мухаметьянов - это человек Москвы. Он поставлен достаточно влиятельными людьми из Москвы. Сейчас Хабиров убрать его не может. Хотя у меня складывается впечатление, что хочет. Это тоже ресурсная позиция, тоже опасная. У него две позиции: либо добиться его отставки, либо заточить его под себя и найти с ним взаимодействие. Но пока смотрим. Я думаю, что все эти темы носят постановочный характер, потому что когда Мухаметьянов декларирует деструктивное решение, которое везде давно отменено, а потом Хабиров гневливо на него бросается, это все отдает постановкой со слабой драматургией.У них много подобных постановочных моментов. Мы помним тарифную историю с мусором. На последней оперативке я обратил внимание, как внезапно изменилось отношение Мухаметьянова к этой проблеме. Тут Хабиров сам загнал себя в ловушку. Все было плохо, и тут вдруг через неделю все заработало. На самом деле, изменений в программе не произошло никаких. Но Хабиров сказал, что на 90% работает теперь. Куда было деваться. Сказать, что ничего не работает? Он сам себя в эту ловушку закрутил.Р.Р.: Не слишком ли за многое взялись?А.П.: Я не советчик Хабирову, потому что не даю бесплатных советов, но мне кажется, слишком поспешно обо всем заявили. Если б кто-то знал, как решить проблемы дольщиков, он бы уже давно стоял в центре Кремля на постаменте. В этой стране никто не знает, как решать эту проблему. Везде ищутся какие-то индивидуальные решения.Хабиров поспешно заявил о своих компетенциях. В этом есть некий элемент внутреннего сомнения. Потому что он сюда был приведен и поставлен в образе готового мудрого специалиста. Откуда он набрался этого опыта - неизвестно, но был заведен как абстрактный руководитель. А когда потом стали детально выяснять, откуда было взяться опыту, отсюда и появилась эта его нервозная реакция на неизбежную критику.Р.Р.: Кстати, если говорить о самоутверждении, вы хороший пример привели о взаимодействии с Госсобранием. Мы для себя с коллегами тоже отметили, что когда Толкачев объявлял начало и конец доклада, он вытягивался по стойке смирно, это достаточно унизительно.А.П.: Хабиров избрал способ длинного публичного унижения. Он считает, что именно таким должно быть возмездие для Толкачева. С другой стороны, Толкачев сам себе избрал свой путь.Р.Р.: Перейдем к теме выборов. Мы с вами уже перед эфиром отметили, что то ли есть у нас в республике выборы, то ли они официально не признаются.А.П.: У нас абсолютно абсурдная ситуация сложилась во всей стране. Выборы у нас де-юре, а де-факто население инстинктивно понимает, что их нет.Борьба за явку или неявку на выборы – это очевидные симптомы того, что сбываются мои прогнозы. Что самое страшное для власти? Это игнорирование со стороны населения, когда население понимает, что никого взаимодействия с властью нет, это касается всех сфер и дольщиков. Этот момент дает понимание того, что власть виртуальная, а ведь она держится на людях, а не наоборот. Ситуация в Башкирии совершенно четко демонстрирует эту проблему. Нет у нас конкурентной среды. Да, у нас будут в сентябре выборы, нет, у нас нет конкуренции. Если кандидаты не являются конкурентными, тогда зачем проводить такие выборы? Чтобы утвердить решение Кремля? На самом деле, населению достаточно того, что Хабирова порекомендовал Путин.Если Хабиров сейчас не выстроит хоть какие-нибудь конкурентные выборы, тогда эти выборы повторят 2014 год. Это не очень хорошо для Хабирова, потому что когда претензии будут нарастать, нельзя будет сказать, что его избрали.Р.Р.: Политик рождается в политической борьбе.А.П.: Хотя бы в ее имитации. Конкурентноспособные выборы снижают уровень критики. Как можно критиковать того, кого ты сам выбрал. Хабиров достаточно архаичный человек, он никогда не участвовал в выборах, а его команда участвовала в выборах лет 10 назад. Откуда тогда взяться пониманию всех этих вещей. Он все, что знает про выборы, это то, что они делали в 2009 году, когда он был в Башкирии в ранге руководителя администрацией. Поэтому выборы будут печальными и скучными с отрицательными последствиями для Хабирова.Р.Р.: При этом мы наблюдаем всплеск информационной активности, в команде Хабирова есть несколько пиарщиков, скажем так, это плюс 2 часа к выборам, чтобы явку увеличить. Все вроде бы заточено под выборы.А.П.: В этом и есть тот самый оксюморон, который мы наблюдаем последние 5 месяцев. Господин Мурзагулов вначале заявил, что Хабиров не готовится к выборам. Он работать сюда пришел. И чуть было Мурзагулов не сказал, что Хабиров изберется, даже если не будет участвовать в выборах. Но сдержался. И это лицемерие. Наряду с этим заявлением и всяким отсутствием предвыборной компании, действия Хабирова и команды исключительно предвыборные. Все, что делается, это все пропаганда.Красной нитью через все оперативки проходит мысль - покажите людям, что мы работаем. Казаться, но не быть. Это тоже истолковано сроком, который дан Хабирову до выборов.Р.Р.: А как вы считаете, что будет через год? Как изменится политика этой виртуальной власти?А.П.: Информационная политика, скорее всего, меняться не будет. Она будет угасать. Сейчас она нужна только для выборов. Хабиров не склонен к публичности и регулярному взаимодействию с людьми, если посмотреть на его спонтанные встречи с населением, то у него реакция всегда неадекватная. Его это как-то беспокоит, смущает. У него нет какой-то харизмы и импровизации, он заготовлен к конкретным вещам. Взаимодействие с населением будет угасать, наверное, где-то после нового года, как раз после выборов уже перестанут доказывать, что все было честно. Как говорит Мурзагулов, основная их идея - это контроль над информационным пространством.Р.Р.: Есть мнение, что часть команды Хабирова через год уйдет. Как вы считаете? Многие приезжие люди, которых удивительно было увидеть на этих должностях, после выборов соберутся и уедут или все-таки останутся?А.П.: Самое удивительное, что такое мнение я слышал от абсолютно разных людей. Возможно, у этих гостей короткие задачи. Я почти уверен, что примерно через год Хабиров будет кардинально менять всю команду. Более того, кто-то из них к тому моменту обязательно дискредитирует себя. Я имею в виду хищение. У нас всегда любая замена начальника - это обновление ситуации, так воспринимает население. После нового года, думаю, мы потеряем Сидякина, кто-то не справится, такие как Полстовалов.Сарбаев – ментальная ошибка ХабироваР.Р.: Многие политологи считают, что не нужно было притягивать в команду экс-премьера Сарбаева. Многих удивило это решение, хотя мы в редакции прогнозировали, что в течение месяца появится Сарбаев.А.П.: Я воспринимаю приход Сарбаева в команду Хабирова как некую ментальную ошибку со стороны Хабирова. Ведь функционально Сарбаев ему точно не нужен.Хабиров ошибочно полагал, что со стороны экс-премьера может быть какая-то угроза. У Сарбаева нет крупных экономических достижений, в правительстве он бесполезен. У него нет каких- то рычагов влияния. Для Хабирова это почти бесплатная должность, ничтожная, ее в любой момент можно нивелировать до нуля.Р.Р.: Но появление Сарбаева все-таки внесет какое-то изменение в расклад тех групп, которые сложились сейчас?А.П.: Нет, он не участвует не в одной из этих групп, он не будет примыкать ни к лагерю Баширова, ни к лагерю Мурзагулова. Скорее всего, он будет сам по себе, будет изображать какую-то экономическую деятельность.Р.Р.: Я обратил внимание на ваш пост о том, что попытка закрепить через дело Евгения Гурьева лиц, которые находились выше, например, Рустэма Марданова, может прилететь «ответкой» из Центробанка и других серьезных учреждений. С чем связана эта мысль?А.П.: Я проанализировал те обвинения, которые выдвинуты Гурьеву на данный момент. Если следовать логике следствия, тогда неизбежно нужно вовлекать туда всех игроков процесса: Марданова, Хамитова, Мансурова. Я считаю, что перспектива этого дела опасна для всей вертикали. Как только рука следствия дотянется до Марданова, наступят необратимые последствия: либо следствие будет прекращено на этом этапе, либо коснется сферы, в которую вторгаться нельзя. С другой стороны, за них есть, кому заступиться. Но мы наблюдаем, будем следить за этим.Р.Р.: По моей информации, дело пойдет вниз и вширь, может коснуться некоторых представителей правоохранительных органов. Это будет интересно, полукриминально и весело. А если говорить про вертикаль, то было бы логично, что на Гурьеве все замкнется.А.П.: Давайте рассуждать: Филиппов не захотел сидеть один, и Гурьев не захочет. Буквально на днях завершается срок ареста госпожи Берг, а она не дала показания, которые требовалось ей дать.Р.Р.: Когда пришли производить арест госпожи Берг, у следствия с ней случился эпик фейл. Когда они пришли изымать оборудование, все жесткие диски были подчищены.А.П.: Вот я и говорю, папка Гурьева пуста. Мы не говорим о виновности или невиновности, мы говорим о самом процессе. Мы говорим об изменившемся подходе властей к подобным событиям. Хамитов был трусом и не решился на подобные вещи. Ситуация отношения верховной власти к криминалу изменилась.Р.Р.: На этом и закончим наш разговор. Спасибо вам за интервью. Будем следить за событиями.