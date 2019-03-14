За что боролись - на то и напоролись

"Героев" Болотной выкидывают на улицу. Оно того стоило? Помимо Путина бывшие омоновцы обратились к Медведеву, директору Росгвардии Виктору Золотову и главе МВД Владимиру Колокольцеву.Видео:"Почему мы, находясь на службе у государства, выполняя служебно-боевые задачи, в том числе и в горячих точках, на Манежной, на Болотной площадях, во время проведения Чемпионатов мира по футболу, Олимпийских игр и Кубка Конфедераций и во время других общественно-политических и спортивных мероприятий, мы ежедневно проходили службу на улицах города, но в результате сами оказались по выходе на пенсию вне закона. Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?"Как выяснила "Медиазона", видеоролик записали бывшие омоновцы Владимир Пудовкин, Николай Гладкий, Алексей Посаженников, Владимир Григорьев и Ярослав Караваев.Квартиры они получили ещё в 2010 году, но после выхода на пенсию им пришли уведомления о выселении из нежилых помещений. При этом омоновцы 9 лет оплачивали услуги ЖКХ, но то, что помещения были "нежилыми", никого в управляющей компании не смущало.По словам одного из ветеранов, руководство Росгвардии обещало перевести дом в разряд жилых помещений, но не сделало этого.Кстати, тут можно вспомнить о паре расследований в отношении главы Росгвардии Золотова. Одно из них ещё в 2016 году провёл ФБК Навального. У гвардейца президента нашлось недвижимое имущество на 663 миллиона рублей, в том числе госдача Зубалово-2, где в своё время жили Микоян и Ворошилов. Чуть позже РБК выяснил, что у Золотова есть ещё участок в Барвихе и квартира в Геленджике, которые стоят как минимум 277 миллионов рублей. Таким образом, семья Золотова владеет недвижимостью на сумму 940 млн рублей.Напомню, что по итогам Болотной власти арестовали больше 30 человек. Нескольких человек отправили в колонию, кто-то был вынужден уехать из России, кто-то покончил жизнь самоубийством. Ни один из фигурантов Болотного дела не был оправдан. Некоторых амнистировали, но им всё равно пришлось провести долгие месяцы в СИЗО.***Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин дал разъяснения по поводу видеообращения, которое записали бывшие сотрудники ОМОНа. Ролик накануне появился в социальных сетях.Ветераны отряда особого назначения попросили президента России решить их жилищный вопрос. После отставки многих из них лишились крыши над головой. Служебные помещения им пришлось покинуть, но получить положенную единовременную выплату на покупку или строительства жилья они не смогли.В Росгвардии объяснили, что решить проблемы ветеранов ОМОН «достаточно сложно». Однако ведомство делает всё возможное для помощи бывшим сотрудникам, которые после увольнения не смогли вовремя получить социальную выплату.«Безусловно, мы не умаляем заслуг наших коллег, которые с честью и достоинством выполняли свой долг и уволились на пенсию по собственному желанию», - указал Грибакин.