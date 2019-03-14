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За что боролись - на то и напоролись

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"Героев" Болотной выкидывают на улицу. Оно того стоило? Помимо Путина бывшие омоновцы обратились к Медведеву, директору Росгвардии Виктору Золотову и главе МВД Владимиру Колокольцеву.

За что боролись - на то и напоролись


Видео:



"Почему мы, находясь на службе у государства, выполняя служебно-боевые задачи, в том числе и в горячих точках, на Манежной, на Болотной площадях, во время проведения Чемпионатов мира по футболу, Олимпийских игр и Кубка Конфедераций и во время других общественно-политических и спортивных мероприятий, мы ежедневно проходили службу на улицах города, но в результате сами оказались по выходе на пенсию вне закона. Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?"

Как выяснила "Медиазона", видеоролик записали бывшие омоновцы Владимир Пудовкин, Николай Гладкий, Алексей Посаженников, Владимир Григорьев и Ярослав Караваев.

Квартиры они получили ещё в 2010 году, но после выхода на пенсию им пришли уведомления о выселении из нежилых помещений. При этом омоновцы 9 лет оплачивали услуги ЖКХ, но то, что помещения были "нежилыми", никого в управляющей компании не смущало.

По словам одного из ветеранов, руководство Росгвардии обещало перевести дом в разряд жилых помещений, но не сделало этого.

Кстати, тут можно вспомнить о паре расследований в отношении главы Росгвардии Золотова. Одно из них ещё в 2016 году провёл ФБК Навального. У гвардейца президента нашлось недвижимое имущество на 663 миллиона рублей, в том числе госдача Зубалово-2, где в своё время жили Микоян и Ворошилов. Чуть позже РБК выяснил, что у Золотова есть ещё участок в Барвихе и квартира в Геленджике, которые стоят как минимум 277 миллионов рублей. Таким образом, семья Золотова владеет недвижимостью на сумму 940 млн рублей.

Напомню, что по итогам Болотной власти арестовали больше 30 человек. Нескольких человек отправили в колонию, кто-то был вынужден уехать из России, кто-то покончил жизнь самоубийством. Ни один из фигурантов Болотного дела не был оправдан. Некоторых амнистировали, но им всё равно пришлось провести долгие месяцы в СИЗО.

Илья Варламов, varlamov.ru
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***

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин дал разъяснения по поводу видеообращения, которое записали бывшие сотрудники ОМОНа. Ролик накануне появился в социальных сетях.

Ветераны отряда особого назначения попросили президента России решить их жилищный вопрос. После отставки многих из них лишились крыши над головой. Служебные помещения им пришлось покинуть, но получить положенную единовременную выплату на покупку или строительства жилья они не смогли.

В Росгвардии объяснили, что решить проблемы ветеранов ОМОН «достаточно сложно». Однако ведомство делает всё возможное для помощи бывшим сотрудникам, которые после увольнения не смогли вовремя получить социальную выплату.

«Безусловно, мы не умаляем заслуг наших коллег, которые с честью и достоинством выполняли свой долг и уволились на пенсию по собственному желанию», - указал Грибакин.

МК
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  • 1 | 12.04.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Почему мы, находясь на службе у государства, выполняя служебно-боевые задачи, в том числе и в горячих точках, на Манежной, на Болотной площадях,
=====================================
Когда государство начнет поддерживать учителей, работников здравоохранения, решить их жилищные вопросы, выдавать им бесплатно квартиры?



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  • 2 | 12.04.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"У человека всё должно быть прекрасно.
И погоны, и начальство, и кокарда, и жена, и исподнее, и квартира.
Иначе без всего этого человек - не человек, а млекопитающее"

Прапорщик Нигматуллин.



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  • 3 | 12.04.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 12.04.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Почему мы, находясь на службе у государства, выполняя служебно-боевые задачи, в том числе и в горячих точках, на Манежной, на Болотной площадях,
=====================================
Когда государство начнет поддерживать учителей, работников здравоохранения, решить их жилищные вопросы, выдавать им бесплатно квартиры?
_____________________________________________________
Когда советская власть вернется



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0

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  • Гость
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  • 4 | 12.04.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Почему мы, находясь на службе у государства, выполняя служебно-боевые задачи, в том числе и в горячих точках, на Манежной, на Болотной площадях...
===========================
Уж больно мне понравилось что эти "вояки" приравнивают разгон демонстрантов на Монежной и Болотной к "горячим точкам", им по видимуму даже невдамек что те, которым они крутили руки, боролись и за их право на достойную жизнь!



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  • 5 | 12.04.2019, 10:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63509 | Рейтинг: +12202,9
Любопытно: в демократических странах полицаям тоже выплачивают "социальные" средства на покупку квартиры? Или все же они сами копят или платят ипотеку из своих зарплат?
А почему другим и за 40 лет работы не положено никаких ништяков. кроме прибавки в 5 лет к пенс-возрасту?

А вообще хочется воскликнуть:
НАВАЛЬНЫЙ ПОМОГИ!!!! Даёшь профсоюз ОМОНовцев!)))



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  • Эксперт
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  • 6 | 12.04.2019, 10:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63509 | Рейтинг: +12202,9
4 | 12.04.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован

Угу... и точки на этих площадях - прям горячее некуда! Все, как один вооружены до зубов - смартфонами и знаниями статей Конституции.... это явная угроза жизни опричнине!



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  • 7 | 12.04.2019, 12:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63509 | Рейтинг: +12202,9
Дмитрий Кульков
22 ч. ·
Случилось еще одно забавное совпадение. Несколько дней назад все обсуждали обращение ОМОНовцев к Путину, решил тоже посмотреть, чего там и увидел одного из тех мужественных парней, кто задерживал меня осенью 2011 г. около Тверского суда, и что самое главное —пришел потом на суд и чуть ли не по бумажке и с подсказками от судьи и коллег давал на меня показания (лысый на первом фото, у которого больше всего наград). После этого я получил первые в своей жизни 6 суток ареста.
Потом как-то я его случайно увидел на Казанском вокзале, надеюсь, и третья наша встреча состоится)))



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  • 8 | 12.04.2019, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Служебные помещения им пришлось покинуть, но получить положенную единовременную выплату на покупку или строительства жилья они не смогли.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Я не буду в данном случае издеваться над экс-ОМОНовцами, хотя они такое издевательство и заслужили! Хочется узнать, почему государство в лице Путина не выполняет своих обязательств перед людьми, которые со своей стороны все обязательства выполнили? Путин и его камарилья кидают всех подряд, всех россиян, за исключением верхушки! Так зачем нам нужен такой руководитель? Путина и его камарилью в отставку и под суд, за не выполнение своих обязанностей перед народом РФ! Очень Опытный



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  • 9 | 12.04.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Щас слезу пущу. Так жалобно псы скулят. Давай на свалку, войте там на луну. О как бумерангом то да по рылу. На Болотной и Манежке, люди вышли и ваши права отстаивать, чтобы не было того, что вас постигло. А вы их по почкам, по горячему, дубинами. Теперь что пенять, коль рожа кривая.



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  • 10 | 12.04.2019, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На Болотной и Манежке, люди вышли и ваши права отстаивать, чтобы не было того, что вас постигло.
_______________________________________________________
Так же как в Укропии на майдане? Много они прав получили?



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  • 11 | 12.04.2019, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вы их по почкам, по горячему, дубинами. Теперь что пенять, коль рожа кривая.
______________________________________________________
В цивилизованной Европии и Сша вообще не церемонятся. Водометы, слезоточивый газ, резиновые пули. В укропии теперь так же. Негров сразу на глушняк валят, без базара. Ты еще хочешь правильной демократии?



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  • 12 | 12.04.2019, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 12.04.2019, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А вы их по почкам, по горячему, дубинами. Теперь что пенять, коль рожа кривая.
______________________________________________________
В цивилизованной Европии и Сша вообще не церемонятся. Водометы, слезоточивый газ, резиновые пули. В укропии теперь так же. Негров сразу на глушняк валят, без базара. Ты еще хочешь правильной демократии?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

В цивилизованной Европии и Сша какой по счету президент и конституция? А уровень жизни? Так там хулиганы от сытости шумят. У нас другое - в богатейшей ресурсами стране, эти ресурсы принадлежат кучке семей и двадцать миллионов работающих нищих.
Украина выровнется, когда ты туда свой длинный нос перестанешь совать, не сомневайся. Не будешь гадить соседям и глядишь, по зомбоящику придется показывать только тебя с голым задом.



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  • 13 | 12.04.2019, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...но в результате сами оказались по выходе на пенсию вне закона. Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?"...
--------------------------------------------------
-А ведь именно вы размазывая печень по асфальту, размазали свои права на гражданина.
- Люди! Покайтесь публично! (12 стульев)



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  • 14 | 12.04.2019, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В цивилизованной Европии и Сша какой по счету президент и конституция? А уровень жизни? Так там хулиганы от сытости шумят. У нас другое - в богатейшей ресурсами стране, эти ресурсы принадлежат кучке семей и двадцать миллионов работающих нищих.
Украина выровнется, когда ты туда свой длинный нос перестанешь совать, не сомневайся. Не будешь гадить соседям и глядишь, по зомбоящику придется показывать только тебя с голым задом.
__________________________________________________________
Украина выровняется когда у большинства населения температура тела с комнатной сравняется, новые хозяева к этому и ведут. Благополучие миллионов аборигенов их не волнует. Ресурсы и шахты и скважины во всех странах принадлежат кучкам семей. Которые используют госпосты для развязывания войн в своих личных коммерческих интересах. Основное занятие семейства Бушей, например, нефтянка. Президенства - эпизод, благополучно монетизированный



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  • 15 | 12.04.2019, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 12.04.2019, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 12.04.2019, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А вы их по почкам, по горячему, дубинами. Теперь что пенять, коль рожа кривая.
______________________________________________________
В цивилизованной Европии и Сша вообще не церемонятся. Водометы, слезоточивый газ, резиновые пули. В укропии теперь так же. Негров сразу на глушняк валят, без базара. Ты еще хочешь правильной демократии?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

В цивилизованной Европии и Сша какой по счету президент и конституция? А уровень жизни? Так там хулиганы от сытости шумят. У нас другое - в богатейшей ресурсами стране, эти ресурсы принадлежат кучке семей и двадцать миллионов работающих нищих.
Украина выровнется, когда ты туда свой длинный нос перестанешь совать, не сомневайся. Не будешь гадить соседям и глядишь, по зомбоящику придется показывать только тебя с голым задом.
______________________
"В цивилизованной Европии и Сша какой по счету президент и конституция?"
В Великобритании конституции нет совсем, а королева на троне уже 67-й год восседает.
Великобритания, на твой взгляд, цивилизованная или нет?
Нет выборных президентов в Дании, Норвегии, Швеции, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Испании. Они цивилизованные или нет?

"А уровень жизни?"
Ты знаешь всё про уровень жизни миллионов простых европейцев и жителей США? Ты жил там?

"У нас другое - в богатейшей ресурсами стране, эти ресурсы принадлежат кучке семей и двадцать миллионов работающих нищих".
А скольки семьям принадлежат мировые ресурсы? Что ты знаешь и можешь знать об этом?

"Украина выровнется, когда ты туда свой длинный нос перестанешь совать, не сомневайся".
Что-то не похоже, что Украина ВЫРОВНЕТСЯ. Скорее, она КИРДЫКНЕТСЯ. Причём весьма скоро и без вмешательства России.

В общем, ты обычный неумный и безграмотный треполог.



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