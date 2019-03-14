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У придворных статистов вопросов нет

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Представители парламентских партий не задали ни одного вопроса новому председателю ЦИК РБ Илоне Макаренко. Встреча с участием Илоны Макаренко и члена Центризбиркома России Евгения Шевченко с представителями политических партий прошла сегодня в Уфе. Две трети отведённого времени заняли выступления Шевченко и Макаренко. Несколько минут выступал зам председателя центризбиркома Башкортостана Марат Гадилов, который анонсировал принятие Курултаем поправок в закон о выборах. По его словам, всем партиям планируют предоставлять бесплатное эфирное время, независимо от того, набрала ли партия 3% на предыдущих выборах или нет.

У придворных статистов вопросов нет


Когда было предложено начать обсуждение, вопросы задали только представители партий, которые не представлены ни в Госсобрании Республики, ни в Государственной Думе России.

Первый вопрос Евгению Шевченко задал руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Альберт Хусаинов, который обратил внимание на то, что суды не рассматривают в качестве доказательств нарушений на выборах материалы фото- и видеофиксации. На это представитель Федерального центризбиркома пояснил, что они уже обратились с этой проблемой к президенту Путину и что изменения в законодательстве сейчас прорабатываются.

Шевченко отметил, что это предложение правильное.

Второе предложение от партии «Яблоко» не составлять списки избирателей, а вести их подсчёт по факту явки вызвало у Евгения Шевченко недоумение.

Председатель совета башкирского регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Комил Сиразетдинов поинтересовался возможностью отменить в будущем муниципальный фильтр, отметив, что это решение могло бы сделать выборы по меньшей мере «интереснее».

Евгений Шевченко в ответ напомнил расхожую фразу, что «Политика — это искусство возможного». По его словам, все, включая «Единую Россию», согласились уменьшить муниципальный фильтр до 5%. Шевченко отметил, что от «правящей партии» вряд ли можно ожидать внесения закона о полной отмене муниципального фильтра. По его мнению, ни одна партия, будучи правящей, не внесла бы такой закон.

Эхо Москвы - Уфа
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  • 1 | 12.04.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Евгений Шевченко в ответ напомнил расхожую фразу, что «Политика — это искусство возможного».
***
Переврал.
"Политика это искусство учета множества интересов"
А то что Шевченко напомнил- это дипломатия.



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  • Гость
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  • 2 | 12.04.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Представители парламентских партий не задали ни одного вопроса новому председателю ЦИК РБ Илоне Макаренко.
++++++++++++++++

Чего тут не ясного, чтобы спрашивать? Ясно, будет репетировать "Рад стараться, ваше высоко-----горие"



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  • 3 | 12.04.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Евгений Шевченко в ответ напомнил расхожую фразу, что «Политика — это искусство возможного».. «правящей партии» вряд ли можно ожидать внесения закона о полной отмене муниципального фильтра. По его мнению, ни одна партия, будучи правящей, не внесла бы такой закон.
=======================================
Мне кажется в этом контексте лучше бы подошла не "расхожая"фраза:
«Политика - это искусство балансирования между теми, кто хочет в нее войти, и теми, кто не хочет из нее выйти» (Ж. Бурбон-Бюссе)



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  • Гость
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  • 4 | 12.04.2019, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 12.04.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Евгений Шевченко в ответ напомнил расхожую фразу, что «Политика — это искусство возможного».
***
Переврал.
"Политика это искусство учета множества интересов"
А то что Шевченко напомнил- это дипломатия.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Ничего Шевченко не переврал! Именно так и сказал Отто фон Бисмарк! Очень Опытный



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