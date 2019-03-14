У придворных статистов вопросов нет

Представители парламентских партий не задали ни одного вопроса новому председателю ЦИК РБ Илоне Макаренко. Встреча с участием Илоны Макаренко и члена Центризбиркома России Евгения Шевченко с представителями политических партий прошла сегодня в Уфе. Две трети отведённого времени заняли выступления Шевченко и Макаренко. Несколько минут выступал зам председателя центризбиркома Башкортостана Марат Гадилов, который анонсировал принятие Курултаем поправок в закон о выборах. По его словам, всем партиям планируют предоставлять бесплатное эфирное время, независимо от того, набрала ли партия 3% на предыдущих выборах или нет.Когда было предложено начать обсуждение, вопросы задали только представители партий, которые не представлены ни в Госсобрании Республики, ни в Государственной Думе России.Первый вопрос Евгению Шевченко задал руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Альберт Хусаинов, который обратил внимание на то, что суды не рассматривают в качестве доказательств нарушений на выборах материалы фото- и видеофиксации. На это представитель Федерального центризбиркома пояснил, что они уже обратились с этой проблемой к президенту Путину и что изменения в законодательстве сейчас прорабатываются.Шевченко отметил, что это предложение правильное.Второе предложение от партии «Яблоко» не составлять списки избирателей, а вести их подсчёт по факту явки вызвало у Евгения Шевченко недоумение.Председатель совета башкирского регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Комил Сиразетдинов поинтересовался возможностью отменить в будущем муниципальный фильтр, отметив, что это решение могло бы сделать выборы по меньшей мере «интереснее».Евгений Шевченко в ответ напомнил расхожую фразу, что «Политика — это искусство возможного». По его словам, все, включая «Единую Россию», согласились уменьшить муниципальный фильтр до 5%. Шевченко отметил, что от «правящей партии» вряд ли можно ожидать внесения закона о полной отмене муниципального фильтра. По его мнению, ни одна партия, будучи правящей, не внесла бы такой закон.