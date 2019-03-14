При этом Илона Макаренко призвала не «выносить сор из избы», первоначально пытаясь решить вопрос взаимодействием, и только потом выносить информацию в СМИ.
В заключении Макаренко добавила, что она пока «мало сведуща в избирательном законодательстве, но обучаема, поэтому быстро наверстает упущенное и к выборам будет владеть знаниями не хуже челнов ЦИК РФ.
Эхо Москвы - Уфа
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Макаренко: Нужно, чтобы граждане относились к выборам с меньшей долей скептицизма
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