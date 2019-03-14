Макаренко: Нужно, чтобы граждане относились к выборам с меньшей долей скептицизма

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Лучшие комментарии
Заезжие политологи и мутн ...

Свыше 80 процентов слушателей осудили выступление Хабирова против чело ...
  Рейтинг: +4  Альберт Я

Ну что, не ждали? А вот и ...

Умер Георгий Данелия. Прощайте ,Георгий Николаевич! Спасибо, что вы ...
  Рейтинг: +4  ketrin_2

Никто и не спорит, летать ...

за 4,4 млн рублей самолете в Сочи летели несколько членов правительств ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Аналитика от Потылицына ...

Беседуем с политтехнологом о текущей повестке в Башкирии, отчете правительства, ...
  12.04.2019   17609    3

В Башкирию вернулся ...

Он назначен исполняющим обязанности начальника ФКУ «Управление автодорог ...
  12.04.2019   27039    8

У придворных статистов ...

Представители парламентских партий не задали ни одного вопроса новому ...
  12.04.2019   37658    4

За что боролись - на то ...

"Героев" Болотной выкидывают на улицу. Оно того стоило? Помимо Путина бывшие ...
  12.04.2019   40575    15

Макаренко: Нужно, чтобы ...

Об этом новый председатель ЦИК Башкирии заявила сегодня на встрече с ...
  12.04.2019   17173    4

Последние публикации
Аналитика от Потылицына ...

Беседуем с политтехнологом о текущей повестке в Башкирии, отчете правительства, ...
  12.04.2019   31018    3

В Башкирию вернулся ...

Он назначен исполняющим обязанности начальника ФКУ «Управление автодорог ...
  12.04.2019   18786    8

У придворных статистов ...

Представители парламентских партий не задали ни одного вопроса новому ...
  12.04.2019   22845    4

За что боролись - на то ...

"Героев" Болотной выкидывают на улицу. Оно того стоило? Помимо Путина бывшие ...
  12.04.2019   37003    15

Макаренко: Нужно, чтобы ...

Об этом новый председатель ЦИК Башкирии заявила сегодня на встрече с ...
  12.04.2019   33896    4

Что происходит с ...

Только за последние 5 месяцев в Башкирии покончили с собой шесть полицейских. ...
  11.04.2019   37640    58

Чтобы было время ...

В Курултае Башкирии заявили, что работу избирательных участков продлят на 2 ...
  11.04.2019   26549    8

Экологи Башкирии: ...

После отъезда Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и ...
  11.04.2019   13284    12

Такие предсказуемые ...

Центризбирком России рекомендовал кандидатуру Илоны Макаренко на должность ...
  11.04.2019   38599    14

Хабиров отчитался о ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров вчера, как того требует Конституция ...
  10.04.2019   16814    40

Читаемое за месяц
Больше не стратегический ...

В Европейском парламенте (ЕП) решили больше не рассматривать Россию в качестве ...
  14.03.2019   16691    28

Запад нам поможет? ...

Пакет законопроектов против российского руководства приняла Палата ...
  14.03.2019   26627    27

Как обычно единогласно: ...

В Курултае на неделю отложили рассмотрение вопроса о согласовании кандидатуры ...
  14.03.2019   17519    19

Макулатура на 6 ...

Контракт стоимостью 5,92 млн руб. на изготовление сувенирной продукции для ...
  14.03.2019   19532    61

Подлые проделки мэра ...

В Башкирии так и не состоялись митинги, которые были одобрены властями в Сибае. ...
  14.03.2019   15497    32



Макаренко: Нужно, чтобы граждане относились к выборам с меньшей долей скептицизма

Оценили
0


Об этом новый председатель ЦИК Башкирии заявила сегодня на встрече с представителями политических партий. По её словам, вопросы легитимизации выборов нужно решать сообща.

Макаренко: Нужно, чтобы граждане относились к выборам с меньшей долей скептицизма


При этом Илона Макаренко призвала не «выносить сор из избы», первоначально пытаясь решить вопрос взаимодействием, и только потом выносить информацию в СМИ.

В заключении Макаренко добавила, что она пока «мало сведуща в избирательном законодательстве, но обучаема, поэтому быстро наверстает упущенное и к выборам будет владеть знаниями не хуже челнов ЦИК РФ.

Эхо Москвы - Уфа
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 12.04.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Макаренко: Нужно, чтобы граждане относились к выборам с меньшей долей скептицизма
=============================

Как только членов избиркомов начнут комплектовать из представителей разных партий, и они в своей массе перестанут состоять на службе у одной партии власти, так сразу скептицизм уйдет.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 12.04.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 12.04.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Макаренко: Нужно, чтобы граждане относились к выборам с меньшей долей скептицизма
=============================

Как только членов избиркомов начнут комплектовать из представителей разных партий, и они в своей массе перестанут состоять на службе у одной партии власти, так сразу скептицизм уйдет.
____________________
Святая простота!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 12.04.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При этом Илона Макаренко призвала не «выносить сор из избы», первоначально пытаясь решить вопрос взаимодействием, и только потом выносить информацию в СМИ.
==============================
Это как понимать?!
Дорпустим будут зафиксированы вбросы ( а я уверен их будет немеряно), и вместо того чтобы оповестить об это всенародно, надо тихо-тихо, постараться попасть на прием к г-же макаренко, и попытаться решить вопрос "взаимодействием"? Тогда хотелось бы знать какие суммы выделенны на "взаимодействие", как они будут распределятся, зависит ли это от того какое лицо (юридическое или физическое) пошло на "взаимодействие" ну и т.д.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 12.04.2019, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При этом Илона Макаренко призвала не «выносить сор из избы», первоначально пытаясь решить вопрос взаимодействием...
------------------------------------------------------------
-----------------------
-На этой оптимистической ноте все последующие обсуждения темы просто издевательство над здравым смыслом.



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com