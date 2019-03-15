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Пропаганда из вашего кармана

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ВГТРК получит традиционный полугодовой контракт агентства по печати и СМИ Башкирии на поддержание «объективного имиджа» республиканских органов власти и освещение их деятельности. Стоимость контракта со сроком действия до 31 июля составит 30 млн руб. ВГТРК стала единственным участником конкурса, проведенного агентством 11 апреля.

Пропаганда из вашего кармана


В стоимость контракта входит трансляция в эфире общероссийских телеканалов не менее 258 часов передач о работе региональных властей, из которых 171 час информационного и 87 часов тематического вещания.

Передачи на башкирском языке должны занимать не менее 67 часов. По будням телеканалы группы ВГТРК, в том числе телеканал «Россия», должны рассказывать о работе властей не меньше часа и 50 мин, из которых не менее 15 мин — на башкирском языке, в выходные этому должно уделяться не меньше 85 мин.

Согласно госконтракту, в телепередачах должны затрагиваться такие темы как послание главы республики, выборы главы республики, 100-летие образования республики, а также все другие «важнейшие события».

Предыдущий аналогичный контракт ВГТРК получала в августе прошлого года со сроком действия до конца декабря. Его стоимость составила 34,65 млн руб.

Майя Иванова, Коммерсант
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  • 1 | 13.04.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот дорвались до власти, как только не умудряются пилить бюджет в пользу одного этноса.



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  • 2 | 13.04.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как может местечковый журналист ВГТРК в брючках - облипушках формировать "объективный имидж", если даже башкирские пенсионерки, увидев его размахивание ручонками и услышав его радостно- бестолковое торопливое бульканье тут же переключаются на другие каналы?



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  • 3 | 13.04.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 13.04.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как может местечковый журналист ВГТРК в брючках - облипушках формировать "объективный имидж", если даже башкирские пенсионерки, увидев его размахивание ручонками и услышав его радостно- бестолковое торопливое бульканье тут же переключаются на другие каналы?
=====================================

В моей семье избегают просмотра транслируемой там трепотню и пустопрожнесть.



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3

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  • 4 | 13.04.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СМОТРЕТЬ башкирские каналы, да еще на БЯ, за подло. Пусть лучше *** у себя дома!



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2

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  • 5 | 13.04.2019, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
хорошо что есть спутник и IP тв без курлыканья



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1

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  • 6 | 13.04.2019, 13:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63535 | Рейтинг: +12199,8
В январе было 8 лет, как выключила телек... включу, когда эпоха пуйла закончится.



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  • 7 | 13.04.2019, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 13.04.2019, 13:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63518 | Рейтинг: +12202,5
В январе было 8 лет, как выключила телек... включу, когда эпоха пуйла закончится.
++++++++++++++++++++++++++++++

У тебя необъятные планы. Согласуй с Всевышним, чтобы дожить. С твоим телосложением это проблематична.



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  • 8 | 13.04.2019, 13:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63535 | Рейтинг: +12199,8
Пока толстый сохнет - худой сдохнет. Народная мудрость.

Поговорку «Пока толстый сохнет, худой сдохнет» считать верной
Ученые выяснили, что дольше всех живут люди, вес которых превышает норму на 13,5 кг

Не прошло и трех месяцев, как ученые Оксфордовского университета ввели в депрессивное состояние всех пышечек и толстячков своим убийственным открытием, заявив: "Жизнь толстых людей короче на 10 лет" (см. «КП» от 19.03.2009). И вот сегодня проблему веса уже внимательно пересмотрели другие исследователи из Японии и Канады. И они исправили торопливо сделанные в марте выводы своих коллег. Оказалось, что несколько избыточный вес не укорачивает жизнь человека, а наоборот – продлевает ее. И поговорка «Пока толстый сохнет, худой сдохнет» оказалась абсолютно верной. Народ не соврет!

Канадские ученые из Портлендского университета и японские ученые из Высшей школы медицины Университета Тохоку в течение последних 13 лет изучили соотношение между индексом массы тела и смертностью на примере более 60 тыс. человек в возрасте от 40 до 79 лет. И вот их выводы: те люди, у кого к 40 годам появляется небольшой избыток веса, живут в среднем на шесть-семь лет дольше, чем очень худые. И люди, даже страдающие ожирением, живут дольше худых на пять лет. При этом у людей с небольшим излишком веса шансы прожить дольше всех вырастают аж на 17%.

Бе-бе-бе)))))))))) И старому пидорасу по кличке доцент - так и передай!



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  • 9 | 13.04.2019, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Канадские ученые из Портлендского университета и японские ученые из Высшей школы медицины Университета Тохоку в течение последних 13 лет изучили соотношение между индексом массы тела и смертностью на примере более 60 тыс. человек в возрасте от 40 до 79 лет. И вот их выводы: те люди, у кого к 40 годам появляется небольшой избыток веса, живут в среднем на шесть-семь лет дольше, чем очень худые. И люди, даже страдающие ожирением, живут дольше худых на пять лет. При этом у людей с небольшим излишком веса шансы прожить дольше всех вырастают аж на 17%.
_______________________________________________________
Не обольщайтесь. Эти ученые переобуваются каждый год. То жирное вредно то полезно, то избыточный вес вреден, то полезен.



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  • 10 | 13.04.2019, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 13.04.2019, 13:45 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63519 | Рейтинг: +12202,5
Пока толстый сохнет - худой сдохнет. Народная мудрость.

Поговорку «Пока толстый сохнет, худой сдохнет» считать верной
Ученые выяснили, что дольше всех живут люди, вес которых превышает норму на 13,5 кг
++++++++++++++++++++++++++++

Это для тех, кто больше двигается, а не сидит стуча на клаву.



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  • 11 | 13.04.2019, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 13.04.2019, 13:45 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63519 | Рейтинг: +12202,5
Пока толстый сохнет - худой сдохнет. Народная мудрость.

Поговорку «Пока толстый сохнет, худой сдохнет» считать верной
Ученые выяснили, что дольше всех живут люди, вес которых превышает норму на 13,5 кг
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Это для тех, кто больше двигается, занят спортом, делом, а не сидит сутками нажимая на клаву.



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  • 12 | 13.04.2019, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Это для тех, кто больше двигается, занят спортом, делом, а не сидит сутками нажимая на клаву.
_____________________________________________________
А для тех у кого руки дрожат это верно?



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  • 13 | 13.04.2019, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"хорошо что есть спутник и IP тв без курлыканья..."

Уважаемый, имеете в виду тех, которые не так давно жили с курами вместе в одной юрте?



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  • 14 | 13.04.2019, 14:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Подход к продолжительности жизни не совсем корректный.
Жить можно сколько угодно, если эта жизнь доставляет радость бытия.
Жить в бетонных курятниках, при прочих проблемах ЖКО, медицины, образования, в постоянном поиске работы с достойной зарплатой и ждать обещаний сверху (или от Б-га) будущей хорошей жизни в загробном мире- вообще не стоит.
Жить в РБ, где махровым цветом расцвел валидизм, с присущими ему национализмом и сепаратизмом, где преобладает пренебрежение национальных элит к истинных чаяниям и нуждам народа тоже не стоит.
Не помню, кто сказал, что в России надо жить там, где под окнами река или озеро, а твой ближайший сосед в 3 км.
Если суммировать- то это место, где мощная экономика и есть реальная возможность жить со своего труда, мирное демократическое толерантное гражданское общество и разумная социальная политика.
И снова- это не Башкирия.
И те, кто уехал из Башкирии или России это поняли раньше нас, "толстых и тонких", оставшихся на продавленных поролоновых диванах в ожидании чуда.



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  • 15 | 13.04.2019, 14:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63535 | Рейтинг: +12199,8
10-му - ты двух абзацев ниасилил? Ну тогда деменция твоя подружка в ближайшее время!

"люди, даже страдающие ожирением, живут дольше худых на пять лет"

Где там про спорт физкультуру, интенсивный физический труд?
А вот разгадывание кроссвордов(не сканвордов, это примитив!) - как раз рекомендуется людям старшего возраста, не занимающимся умственным трудом. Еще рекомендуют учить стихи - тренеровать память. Гимнастика для ума.
Ум мой - в постоянном труде. Законы-то ежедневно меняют и для бухгалтеров гимнастика еще та!



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  • 16 | 13.04.2019, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 13.04.2019, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"хорошо что есть спутник и IP тв без курлыканья..."

Уважаемый, имеете в виду тех, которые не так давно жили с курами вместе в одной юрте?
_____________________________________________________
в юрте. А жили они с курами или на еду держали не знаю.



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  • 17 | 13.04.2019, 18:15 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37251 | Рейтинг: +5578
8 | 13.04.2019, 13:45 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63531 | Рейтинг: +12202,5
Пока толстый сохнет - худой сдохнет. Народная мудрость.

Поговорку «Пока толстый сохнет, худой сдохнет» считать верной
Ученые выяснили, что дольше всех живут люди, вес которых превышает норму на 13,5 кг
Бе-бе-бе)))))))))) И старому пидорасу по кличке доцент - так и передай!

==================От старого доцента прошмандовке по кличке жаба= отетка:
Не надо смешивать понятия- толстый и жирный. Наша ленуся. обжираясь неумеренно. из разряда упитанных превратилась в разряд жирных, так как накопила под бюстгальтером и труселями не 13 кг, а 55 !
Мне , конечно, как простому посетителю насрать, но, как врачу приходиться констатировать, что наша жаба скоро вообще не сможет ходить ногами.



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  • 18 | 13.04.2019, 19:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 13.04.2019, 18:15 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37244 | Рейтинг: +5578,7
8 | 13.04.2019, 13:45 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63531 | Рейтинг: +12202,5
Пока толстый сохнет - худой сдохнет. Народная мудрость.

Поговорку «Пока толстый сохнет, худой сдохнет» считать верной
Ученые выяснили, что дольше всех живут люди, вес которых превышает норму на 13,5 кг
Бе-бе-бе)))))))))) И старому пидорасу по кличке доцент - так и передай!

==================От старого доцента прошмандовке по кличке жаба= отетка:
Не надо смешивать понятия- толстый и жирный. Наша ленуся. обжираясь неумеренно. из разряда упитанных превратилась в разряд жирных, так как накопила под бюстгальтером и труселями не 13 кг, а 55 !
Мне , конечно, как простому посетителю насрать, но, как врачу приходиться констатировать, что наша жаба скоро вообще не сможет ходить ногами.
++++++++++++++++++++++++

Она настырная, на руках пойдет.



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  • 19 | 13.04.2019, 19:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 13.04.2019, 18:15 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37244 | Рейтинг: +5578,7
8 | 13.04.2019, 13:45 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63531 | Рейтинг: +12202,5
Пока толстый сохнет - худой сдохнет. Народная мудрость.

Поговорку «Пока толстый сохнет, худой сдохнет» считать верной
Ученые выяснили, что дольше всех живут люди, вес которых превышает норму на 13,5 кг
Бе-бе-бе)))))))))) И старому пидорасу по кличке доцент - так и передай!

==================От старого доцента прошмандовке по кличке жаба= отетка:
Не надо смешивать понятия- толстый и жирный. Наша ленуся. обжираясь неумеренно. из разряда упитанных превратилась в разряд жирных, так как накопила под бюстгальтером и труселями не 13 кг, а 55 !
Мне , конечно, как простому посетителю насрать, но, как врачу приходиться констатировать, что наша жаба скоро вообще не сможет ходить ногами.
+++++++++++++++++++++++++++

Она настырная, на руках пойдет.



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  • 20 | 13.04.2019, 19:51 | Автор: Не зарегистрирован
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8.00 — «Когда, проснувшись от пения птиц, вдыхаешь аромат свежести вперемешку с запахами цветов, то спать дольше совсем не хочется, а хочется встать и черпать окружающую красоту большими ложками», — примерно так говорят мне те, кто решается провести отпуск в нашей глуши.
8.15 — Завтрак: ароматный чай с душистым медом и тающим во рту хрустящим хлебом из местной булочной, багет с маслом и джемом, йогурт, сок, фрукты. Для тех, кому завтрака по- старосубхакуловски мало, есть паштеты и колбасы, в т.ч из конины. Все продукты свежайшие, местного, не промышленного, производства.
Релакс на террасе над Белой, затем подготовка к насыщенному экскурсионной программой дню «Сокровища Каповой пещеры».
***
Это пропаганда, а какова реальность см. на отхожие места народного достояния -Башнефти.



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