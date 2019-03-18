Криминальная Уфа. Алла Пугачева!!!

Музей управлении полиции №6 города Уфы. Фото ветеранов, грамоты, спортивные кубки, коллекция самодельного оружия. На одном из стендов милицейский бушлат с каракулевым воротником. Это не зимняя одежда генерала Файрузова, который три года руководил отделом милиции, а потом стал министром МВД Башкирии. На бушлате нет пулевых отверстий, героически сражавшегося с бандитами и погибшего на посту милиционера. Загадка для ума. Ребус. Председатель Совета ветеранов Владимир Шибанов хитро улыбается. Смысл загадки для него ясен, как божий день. Директор музея многозначительно поднимает палец вверх. Подобно многим он оценивает полушубок, как «поистине бесценный»!Январь 1993 год. Гастроли Аллы Пугачевой в Уфе. На концертах полный аншлаг. Единственное здание в городе, где может уместиться армия поклонников таланта популярной певицы - Дворец спорта. Черный лимузин тормозит на улице Рихарда Зорге. Секьюрити, сказать охранник язык не поворачивается, выскакивает и открывает дверцу автомобиля. Раньше крещенские морозы были жестокими и злющими.Пожимаясь от ледяного холода, певица кутается в роскошную соболиную шубу. Алла смотрит на бледного, дрожащего на морозе, в тонкой шинелишке постового милиционера и на ее лице отражается смущение и тревога - отнюдь не обычное для нее состояние. Царица Клеопатра подарила своему повару дом за великолепно приготовленное блюдо. Царицей российской эстрады в полной мере можно назвать и Аллу Пугачеву. Примадонна в великодушном настроении показывает рукой на замерзшего сержанта милиции, совсем жалкая фигура и говорит секретарю: «Выписать деньги, на теплое, зимнее обмундирование». Словно что-то теплое коснулось милиционера, он сияет от счастья и вытягивается в струнку. Он перестает дышать, как любой смертный, который обалдевает, от внимания королевы всех певиц. Озаряя все вокруг, Алла Пугачева приветливо улыбается и будто командует: «Вольно»! Все легко и просто и казалось исполнено глубокого смысла. Вокруг толчея. Охрана прокладывает путь в толпе. Кто-то хлопает в ладоши и было такое чувство, что концерт уже начался.Совершенно справедливо. В ту зиму морозы злые, колючие. «Какое золотое сердце! Постовой милиционер мог запросто превратиться в ледышку.Великая певица спасла сержанту милиции жизнь» - писала газета «Вечерняя Уфа». И тут нужно вспомнить в какой ужасной бедности в 90-ые годы находилась российская милиция. Голод, холод, отсутствие финансирования, служба хуже собаки всякой. Оперативникам деньжат подкидывают уголовные авторитеты, следователи на свои деньги покупают бумагу и печатают уголовные дела. Ничего не поделаешь, время было такое, самое безденежье. Если взглянуть широко, зимой 1993 года Алла Пугачева спасла башкирскую милицию. Что и говорить, доброта ее не имеет пределов.И это так естественно, жизненно. Благотворительность - одним словом. Начальник милиции Октябрьского района Уфы майор милиции Ринат Габидуллин несказанно рад «зимней помощи». Бывают же такие чудеса. На Богом забытый отдел милиции пролился золотой дождь. Браво! Бис! Не женщина, а добрая фея. Что прикажешь тут делать? Не позволяя себе всякую роскошь, сшили двадцать три бушлата. Теплая, приятная на ощупь одежда пригодилась как нельзя кстати. Но вот какая штука. Воротник из каракуля, не полагается по уставу младшему составу. Надо порядок знать. В «Пугачевский полушубок» оделось начальство отдела, что тоже очень хорошо и великолепно.Сила, влияние, власть – это Алла Пугачева. Стажи правопорядка почувствовали себя словно в рыцарских доспехах, от которых отскакивают пули и стрелы. Предаваясь этой радости, хотелось маршировать, размахивать руками и отдавать команды. На солнце пуговицы блестят, словно генеральские.Истинно – будто досрочно звание объявили. Рядом с другими милиционерами, офицеры Октябрьского района Уфы ходят щеголями и все другие уфимские милиционеры волей – неволей должны завидовать им. Как новая и дорогая вещь, дома бушлат весит не в передней, а в шкафу рядом с парадным мундиром. А когда милиционеры видят Пугачеву по телевизору, то в душе кипит восторг и кажется, что Алла улыбается им, как добрая знакомая.Волнуясь они делают таинственное лицо, чувствуя неудержимую потребность рассказать о подарке великой певицы. Люди вежливо слушают, а глаза смеются: «Алла Пугачева одежду милиционеру подарила».Время идет быстро. С тех пор прошло без малого тридцать лет. Сегодня вся страна отмечает юбилей великой русской певицы. Люди старшего возраста, вероятно, помнят популярный анекдот: «Мелкий политический деятель Брежнев в эпоху Аллы Пугачевой». И действительно другого такого подарка от по настоящему известного лица башкирской милиции никогда получать не приходилось. Не шутя говоря, в музее полиции №6 столицы Башкирии находится исторический экспонат, «портной шедевр» от самой Аллы Пугачевой. Какого черта в Уфе? Другого такого ценного полушубка, так оно и есть если разобраться, во всей России не сыщешь.Повлиял ли подарок Аллы Пугачевой на снижение роста краж и грабежей в столице республики? К сожалению, об этом точной статистике нет.Абсолютно точно можно сказать только одно, здоровый, тепло одетый милиционер это уже удар по преступному миру.Председатель Совета ветеранов Владимир Шибанов с подарком Аллы Пугачевой, в музее полиции №6 города Уфы.