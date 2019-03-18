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Криминальная Уфа. Алла Пугачева

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Музей управлении полиции №6 города Уфы. Фото ветеранов, грамоты, спортивные кубки, коллекция самодельного оружия. На одном из стендов милицейский бушлат с каракулевым воротником. Это не зимняя одежда генерала Файрузова, который три года руководил отделом милиции, а потом стал министром МВД Башкирии. На бушлате нет пулевых отверстий, героически сражавшегося с бандитами и погибшего на посту милиционера. Загадка для ума. Ребус. Председатель Совета ветеранов Владимир Шибанов хитро улыбается. Смысл загадки для него ясен, как божий день. Директор музея многозначительно поднимает палец вверх. Подобно многим он оценивает полушубок, как «поистине бесценный»!

Криминальная Уфа. Алла Пугачева


Январь 1993 год. Гастроли Аллы Пугачевой в Уфе. На концертах полный аншлаг. Единственное здание в городе, где может уместиться армия поклонников таланта популярной певицы - Дворец спорта. Черный лимузин тормозит на улице Рихарда Зорге. Секьюрити, сказать охранник язык не поворачивается, выскакивает и открывает дверцу автомобиля. Раньше крещенские морозы были жестокими и злющими.

Пожимаясь от ледяного холода, певица кутается в роскошную соболиную шубу. Алла смотрит на бледного, дрожащего на морозе, в тонкой шинелишке постового милиционера и на ее лице отражается смущение и тревога - отнюдь не обычное для нее состояние. Царица Клеопатра подарила своему повару дом за великолепно приготовленное блюдо. Царицей российской эстрады в полной мере можно назвать и Аллу Пугачеву. Примадонна в великодушном настроении показывает рукой на замерзшего сержанта милиции, совсем жалкая фигура и говорит секретарю: «Выписать деньги, на теплое, зимнее обмундирование». Словно что-то теплое коснулось милиционера, он сияет от счастья и вытягивается в струнку. Он перестает дышать, как любой смертный, который обалдевает, от внимания королевы всех певиц. Озаряя все вокруг, Алла Пугачева приветливо улыбается и будто командует: «Вольно»! Все легко и просто и казалось исполнено глубокого смысла. Вокруг толчея. Охрана прокладывает путь в толпе. Кто-то хлопает в ладоши и было такое чувство, что концерт уже начался.

Совершенно справедливо. В ту зиму морозы злые, колючие. «Какое золотое сердце! Постовой милиционер мог запросто превратиться в ледышку.

Великая певица спасла сержанту милиции жизнь» - писала газета «Вечерняя Уфа». И тут нужно вспомнить в какой ужасной бедности в 90-ые годы находилась российская милиция. Голод, холод, отсутствие финансирования, служба хуже собаки всякой. Оперативникам деньжат подкидывают уголовные авторитеты, следователи на свои деньги покупают бумагу и печатают уголовные дела. Ничего не поделаешь, время было такое, самое безденежье. Если взглянуть широко, зимой 1993 года Алла Пугачева спасла башкирскую милицию. Что и говорить, доброта ее не имеет пределов.

И это так естественно, жизненно. Благотворительность - одним словом. Начальник милиции Октябрьского района Уфы майор милиции Ринат Габидуллин несказанно рад «зимней помощи». Бывают же такие чудеса. На Богом забытый отдел милиции пролился золотой дождь. Браво! Бис! Не женщина, а добрая фея. Что прикажешь тут делать? Не позволяя себе всякую роскошь, сшили двадцать три бушлата. Теплая, приятная на ощупь одежда пригодилась как нельзя кстати. Но вот какая штука. Воротник из каракуля, не полагается по уставу младшему составу. Надо порядок знать. В «Пугачевский полушубок» оделось начальство отдела, что тоже очень хорошо и великолепно.

Сила, влияние, власть – это Алла Пугачева. Стажи правопорядка почувствовали себя словно в рыцарских доспехах, от которых отскакивают пули и стрелы. Предаваясь этой радости, хотелось маршировать, размахивать руками и отдавать команды. На солнце пуговицы блестят, словно генеральские.

Истинно – будто досрочно звание объявили. Рядом с другими милиционерами, офицеры Октябрьского района Уфы ходят щеголями и все другие уфимские милиционеры волей – неволей должны завидовать им. Как новая и дорогая вещь, дома бушлат весит не в передней, а в шкафу рядом с парадным мундиром. А когда милиционеры видят Пугачеву по телевизору, то в душе кипит восторг и кажется, что Алла улыбается им, как добрая знакомая.

Волнуясь они делают таинственное лицо, чувствуя неудержимую потребность рассказать о подарке великой певицы. Люди вежливо слушают, а глаза смеются: «Алла Пугачева одежду милиционеру подарила».

Время идет быстро. С тех пор прошло без малого тридцать лет. Сегодня вся страна отмечает юбилей великой русской певицы. Люди старшего возраста, вероятно, помнят популярный анекдот: «Мелкий политический деятель Брежнев в эпоху Аллы Пугачевой». И действительно другого такого подарка от по настоящему известного лица башкирской милиции никогда получать не приходилось. Не шутя говоря, в музее полиции №6 столицы Башкирии находится исторический экспонат, «портной шедевр» от самой Аллы Пугачевой. Какого черта в Уфе? Другого такого ценного полушубка, так оно и есть если разобраться, во всей России не сыщешь.

Повлиял ли подарок Аллы Пугачевой на снижение роста краж и грабежей в столице республики? К сожалению, об этом точной статистике нет.

Абсолютно точно можно сказать только одно, здоровый, тепло одетый милиционер это уже удар по преступному миру.

Председатель Совета ветеранов Владимир Шибанов с подарком Аллы Пугачевой, в музее полиции №6 города Уфы.

Криминальная Уфа. Алла Пугачева


Ирек Муктасаров






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  • 1 | 14.04.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Великая певица спасла сержанту милиции жизнь» - писала газета «Вечерняя Уфа». И тут нужно вспомнить в какой ужасной бедности в 90-ые годы находилась российская милиция. Голод, холод, отсутствие финансирования, служба хуже собаки всякой. Оперативникам деньжат подкидывают уголовные авторитеты, следователи на свои деньги покупают бумагу и печатают уголовные дела. Ничего не поделаешь, время было такое, самое безденежье.
----------------------------------------------------
Ну и что? Зато была Надежда, она нас грела и кормила. А сейчас? Все есть, а Надежды нет. Хочу в 90-е!!!



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  • 2 | 14.04.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка купилась, очень приятно! Это под*ебка была!



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  • 3 | 14.04.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Думаю, за юбилейный концерт Пугачева получила несколько миллионов евро. Сумма, которую дали спонсоры, это уже полтора миллиона евро. Плюс средняя стоимость билета - 100 тысяч рублей. В Зале 6000 мест. Вот и посчитайте...
А ведь весь ее талант в том, что знала скем переспать, та же волочкова мать их так!



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  • 4 | 14.04.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Это значит ,что А пугачева ,,купила" всю милицию с потрохами .И милиция стала ручной и податливой .Т.Н. сращивание
власти с криминалом .
Криминальный авторитет Морозов А.И в те годы передал неск сумок деньгами для выдачи зарплат для бюджетников .Конечно , власти знали ..Далее стало известно его крылатое выражение ,,..покажите мне того прокурора , который смог бы меня посадить...!"
Опасное сращивание,!.Тут не благотворительностью пахнет , а нечто другим .
Да еще нужно было посмотреть выплатила ли она все налоги , не левак ли концерт.Такое и сейчас сплошь и рядом!
.



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  • 5 | 14.04.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Совсем не понятно,за что ей такие дифирамбы.хоть и голосиста была .но и с молодости вспомнить нечего. "лето,ах лето", "Миллион роз"-тоже.хоть и хит, но...не АХ.
Битлс,АББА.вот их вечно будут слушать и восхищаться.Пугачева--прыщ Не хочется слушать даже прошлые,не говоря о нынешних. песнюшках.Тындыр-пындер.Хоть бы в люк провалилась.В выходной день забебенили экран на весь день.Расказывают всякие байки.Чуть ли не в туалет златом-серебром испражняется. Достала уже, мочи нет!



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  • 6 | 14.04.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Музей полиции №6 думается станет меккой поклонников великой певицы. С юбилеем дорога Алла Борисовна, продолжайте радовать нас своими песнями. Благодарные уфимцы.



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  • 7 | 14.04.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Криминальная Уфа. Алла Пугачева!!!
Глазам не поверила, неужто думаю что то сперла или заколбасила кого то? И такое разочарование, ментам помогла, продрог милиционер, лучше коньячком угостила постового, все одно начальство оделось..



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  • 8 | 14.04.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 14.04.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Криминальная Уфа. Алла Пугачева!!!
Глазам не поверила, неужто думаю что то сперла или заколбасила кого то? И такое разочарование, ментам помогла, продрог милиционер, лучше коньячком угостила постового, все одно начальство оделось..
___
А еще в обывательской среде ходили слухи о том, что певец Борис Моисеев после Дворца молодежи дал закрытый ночной концерт некоей части уфимской публике под охраной усиленного милицейского контингента.



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  • 9 | 14.04.2019, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Не шутя говоря, в музее полиции №6 столицы Башкирии находится исторический экспонат, «портной шедевр» от самой Аллы Пугачевой.
====================================
Какой маразм в ментовке! Туда что специально таких набирают?!
Хрен ли их унижать, они сами себя опустили ниже плинтуса, и даже не осознают этого!
ФУ, млять, как противно!!!!
"Офицеры", "Офицерская честь",- это не про них !!!!!!!!!!!!!!



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  • 10 | 14.04.2019, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
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В «Пугачевский полушубок» оделось начальство отдела, что тоже очень хорошо и великолепно.
***
Халявный полушубок начальству, как гормон счастья?



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  • 11 | 14.04.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Не шутя говоря, в музее полиции №6 столицы Башкирии находится исторический экспонат, «портной шедевр» от самой Аллы Пугачевой.

Национальный музей Башкирии, вот законное место "Историческому подарку", как и Владимир Высоцкий, имя Аллы Пугачевой будет только прибавлять в весе, захочешь почтить память, а где эта полиция №6 никто толком не знает и не надо эти ухмылочки строить, правильно сделали, меценатство всегда почиталось, Кобзон или Лещенко что подарили в трудное время, ни копейки.



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  • 12 | 14.04.2019, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Срочно круглосуточный караул у "исторического экспоната", ей богу сопрут, и всплывет эксклюзивная куртяшка где нибудь в Сотбисе и пиши пропала, один подполковник останется.



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  • 13 | 14.04.2019, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Прочитала.., то ли смеяться, то ли плакать? Аптраган, короче.



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  • 14 | 14.04.2019, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Это все равно ,что твою собаку , охраняющую дом , подкармливют чужие люди.Тогда она будет ли лаять напосторонних?.Лучше ж передать деньги официально через счет.Да и деньги не совсем прозрачные, скорее сего это левый концерт или левые деньги.



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  • 15 | 14.04.2019, 13:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63540 | Рейтинг: +12198,6
Херня какая-то...
На самом деле более интересен тот факт, что в Уфе, в Ионрсе жила сестра матери Аллы(кажется двоюродная, ну то есть у них одна бабушка, Аллина прабабушка), по мужниной фамилии Ложкина. Моя бабушка с ней вместе работала в 70-80-е... Соответственно - дочери Ложкиной - Аллины троюродные сестры. Алла в один из своих самых первых приездов в Уфу с концертом - была у них в гостях.
В общем-то Пугачева занимается благотворительностью, не особо афишируя, и все же это известно.
Много помогает молодым дарованиям - начинающим вокалистам, имеющим хорошие данные.
Испытываю к Пугачевой уважение. За многое...



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  • 16 | 14.04.2019, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Добрый и актуальный совет патрульным полицейским (и не только) от бывшего участкового на проспекте капитана милиции фронтовика Валеева, однополчанина моего деда.
У башкир гусь ментален и в большом ходу, как в праздники, так и в обыденной жизни.
Если от Нового года осталось хоть немного гусиного жира используйте его для хранения кожаной зимней обуви.
Тонкий слой гусиного жира, втертый в обувь сохранит её в хорошем состоянии до следующего сезона.
Гусиный жир может спасти от обморожения лицо и руки в период длительного нахождения в малоподвижном состоянии на морозе с ветром.
В холод, кроме форменных перчаток желательно иметь самодельные кожаные рукавицы, которые желательно покрыть слоем пчелиного воска растопленного в гусином жире.
Чашка жирного горячего супа - лапши с кусочком вяленого или консервированного гуся помогает при длительном пребывании на холоде чувствовать себя хорошо, не испытывая чувства голода.
Проверено на себе в период прохождения ДВС и в зимних тур. походах.



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  • 17 | 14.04.2019, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 14.04.2019, 13:32 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63539 | Рейтинг: +12198,7
Испытываю к Пугачевой уважение. За многое...
***

"Уважение" к Пугачевой - для многих из нас- это нечто слезливое старческо-маразматическое?



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  • 18 | 14.04.2019, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
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не укладывается в голове.
В Башкирии опробуют новый налог на воду из колодцев с 1 января 2019года.
Кто изобрел и получил поддержку путина.
доживем и до налога на воздух.
Прикарманили все природные богатства 15 уродов, продавая и уводя доллары в оффшоры....и все им мало.
Платить за воду!!!!!!!!
Укладывается в голове??????
да не может быть !!!!!!



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  • 19 | 14.04.2019, 14:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63540 | Рейтинг: +12198,6
Вы не путайте уважение с поклонением... Я не ее фанат. Мне ее творчество - боком.
Я о человеческом уважении.
А вот к Кабзону испытывала полнейшее презрение...



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  • 20 | 14.04.2019, 15:12 | Автор: Не зарегистрирован
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19 | 14.04.2019, 14:19 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63540 | Рейтинг: +12198,7
Вы не путайте уважение с поклонением... Я не ее фанат. Мне ее творчество - боком.
Я о человеческом уважении.
А вот к Кабзону испытывала полнейшее презрение...
***
Завтра в церкви, во дворах на Ленина, рядом с бывшим ж.д. техникумом поставь свечку за здравие.
Певичка была одной из множества, приветствовавших Ельцина, кто налоги от коммерческой деятельности заплатил не обворованному государству, а передал на восстановление храмов, "уничтоженных большевиками"



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