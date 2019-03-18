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Оплачивайте за ЖХК, благоустройство, налоги... И батрачьте как при совке

  • Опубликовано: ПроУфу | 15.04.2019
    Раздел: Общество | Просмотры: 36549 | Комментарии: 17
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0


В Уфе на общегородской субботник вышли более 102 тысяч человек. Отдельное внимание уделили уборке расклеенных рекламных объявлений.

Оплачивайте за ЖХК, благоустройство, налоги... И батрачьте как при совке


По данным администрации Уфы, более 102 тысяч человек приняли участие в городском субботнике. В числе выполненных работ вывоз около 3,2 тысяч кубических метров мусора, ремонт 2,3 тысяч метров заборов и ограждений, а также посадка 235 деревьев.

Аллеи из хвойных пород заложили на набережной реки Уфа, возле центра образования №89, рядом с Храмом Матроны Московской, на территории Центра спортивной подготовки по улице Камышлинской, сквере Детства в микрорайоне Шакша.

К работам привлекли 974 единицы техники, из них 445 на очистку дорог. Кроме того, большое внимания было уделено очистке города от незаконно расклеенных рекламных объявлений.

Напомним, 6 апреля в Уфе прошел первый весенний субботник. Тогда на улицы города вышли более 103 тысяч человек. Правда, 114 организаций не посчитали необходимым проводить генеральную уборку. За это власти Уфы обещали серьезно поговорить с их представителями и руководителями.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 15.04.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правда, 114 организаций не посчитали необходимым проводить генеральную уборку. За это власти Уфы обещали серьезно поговорить с их представителями и руководителями.
=====================
Скажите на милость, разясните мне неразумному: Вот, например я, поехал по своим делам, в другой город, снял номер в гостиннице, заплатил положенную оплату, сижу работаю... Заходит администратор гостинницы и требует что бы я принял участие в уборке это самой гостинницы. Я естественно отказываюсь (на каком основании я должен выполнять их работу?), тогда этот администратор угрожает мне "серьезным разговором".
Не могу ли я расценивать это как угрозу, и не является ли нарушением закона использовать неоплачиваемый труд с цнлью получения личной наживы?!



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1

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  • Начинающий
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  • 2 | 15.04.2019, 11:05 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 146 | Рейтинг: +8,1
У Хабирова снова было "совещание в Правительстве"?



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3

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  • Гость
  •  
  • 3 | 15.04.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.04.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правда, 114 организаций не посчитали необходимым проводить генеральную уборку. За это власти Уфы обещали серьезно поговорить с их представителями и руководителями.
=====================
Скажите на милость, разясните мне неразумному: Вот, например я, поехал по своим делам, в другой город, снял номер в гостиннице, заплатил положенную оплату, сижу работаю... Заходит администратор гостинницы и требует что бы я принял участие в уборке это самой гостинницы. Я естественно отказываюсь (на каком основании я должен выполнять их работу?), тогда этот администратор угрожает мне "серьезным разговором".
Не могу ли я расценивать это как угрозу, и не является ли нарушением закона использовать неоплачиваемый труд с цнлью получения личной наживы?!
---------------------------------------------
Субботник это бесплатный рабочий день в пользу системы ЖКХ и соответственно государства, ибо государство зажимает финансы для оплаты работы тех же работников ЖКХ.



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4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 15.04.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Субботник это бесплатный рабочий день в пользу системы ЖКХ и соответственно государства, ибо государство зажимает финансы для оплаты работы тех же работников ЖКХ.
___________________________________________________________
Еще это воспитательный момент для граждан, чтобы они задумывались бросая следующую пустую упаковку, банку, окурок. Когда в школе, в пту, в вузе, на работе проводят субботники люди задумываются немного об этом. Не все конечно, но процент ущербных всегда присутствует. А жкх это всего лишь один из способов условно законного отъема денег у населения



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 15.04.2019, 11:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63558 | Рейтинг: +12197,1
большое внимания было уделено очистке города от незаконно расклеенных рекламных объявлений.
___________________________________
"А по утру они проснулись...." кругом вновь наклеянные объявления - какой смысл раз в год чистить, если не штрафуют расклейщиков объявлений и бенифициаров, чьи телефоны или адреса там указаны?!

В принципе - у каждой остановки есть или должен быть свой дворник и эти объявления его сфера влияния(уборки).
У скверов тоже есть "хозяева" и там должны наводить порядок в рамках выделяемых городом средств специально обученные, получающие зарплату люди.
И т.д.

Добровольцев, я считаю, нужно привлекать лишь к уборке мест неорганизованного отдыха уфимцев - в основном по берегам рек, озёр. Там точно нет отвественных и оплачиваемых структур и именно туда нужно направлять эти самые 100 тысяч, помня о клещах, конечно же.



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5

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  • Гость
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  • 6 | 15.04.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Добровольцев, я считаю, нужно привлекать лишь к уборке мест неорганизованного отдыха уфимцев - в основном по берегам рек, озёр. Там точно нет отвественных и оплачиваемых структур и именно туда нужно направлять эти самые 100 тысяч, помня о клещах, конечно же.
_______________________________________________________
Во во. Отдыхающие каждый уголок готовы засрать. Не инопланетяне же туда горы мусора сваливают.



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 7 | 15.04.2019, 11:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63558 | Рейтинг: +12197,1
4 | 15.04.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован

Приучать не мусорить нужно ребенка с тех пор, как он научится ходить!

Я так и сделала. 1994 год - мы с сыном шли по улице и искали, неся в руках какую-нибудь бумажку-упаковку от вкусняшек и искали урну - это в те годы было не легко... их украли по всему городу ушлые уфимцы и увезли - кто на металлолом. кто в сады... но мы упорно шли среди брошенного мусора и настырно искали урну. И как только сын замечал ее - радостно восклицал - "Мам! Вон урна!" И это для него была, как игра, а урна, как клад или приз...

Спустя год-два - когда город оклемался и урны в городе появились в достаточном количестве - мы как-то шли по городу и не одни, а с кем-то из подруг - и тут Тимка стал через каждые 30-50- метров восклицать "Мам! Смотри! Вон урна!")))) Подруга недоумевала - чёй-то он? Зачем вам пересчитывать урны-то?
Ну я и рассказала нашу историю...
Сейчас сын никогда не бросит мусор мимо урны! Мусор, скопившийся в машине - тоже выбрасывает только в урну возле крыльца. На природе - весь мусор забирает с собой в пакетах и отвозит к контейнерам.



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7

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  • Эксперт
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  • 8 | 15.04.2019, 11:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63558 | Рейтинг: +12197,1
Отдыхающие каждый уголок готовы засрать. Не инопланетяне же туда горы мусора сваливают.
________________________________
Согласна. Но администрации города нужно хотя бы ставить и вовремя вывозить мусорные контейнеры в местах отдыха горожан - ну и вешать таблички-напоминания-указатели... безусловно - найдутся таки те, кому на всё похер, но большинство будут относить свой мусор в контейнеры.

Более того - в таких местах все таки нужно хотя бы минимально обустраивать берег - ставить(вкапывать) скамеечки, лавки, столы, мангалы - на той же "биатлонке", Тёплом озере и т.д.



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6

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  • Эксперт
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  • 9 | 15.04.2019, 12:13 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37259 | Рейтинг: +5576,1
54 | 15.04.2019, 03:09 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63546 | Рейтинг: +12199,1
Зуля. Те - другие женщины, жена, любовницы, наверное тоже планировали "на все ночи и навсегда", но потом почему-то сбегали, а "такой-то мущина" снова оказывался "в поиске". Как дерьмо в проруби... никому не нужный.

56 | 15.04.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
54. Прежде на себя посмотри .Небось уже забыла, когда кувыркалась. Невостребованная , отдушина только на УЖе.



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2

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  • Участник
  •  
  • 10 | 15.04.2019, 12:16 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17142 | Рейтинг: -3037,3
Субботники проводить принято во всем мире. Причем больше всех работают в США и развитой части Европы.
В маил выложили состояние города Чита. Частный сектор просто утопает в мусоре. Дома век не видели краски, заборы кривые, но у каждого двора стоит иномарка. Они не согласны с тем, что "чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят". Каждый бросает свой мусор за ограду. Бу-га-га!



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0

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  • Гость
  •  
  • 11 | 15.04.2019, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 15.04.2019, 12:16 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17118 | Рейтинг: -3036,8
Субботники проводить принято во всем мире. Причем больше всех работают в США и развитой части Европы.
В маил выложили состояние города Чита. Частный сектор просто утопает в мусоре. Дома век не видели краски, заборы кривые, но у каждого двора стоит иномарка. Они не согласны с тем, что "чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят". Каждый бросает свой мусор за ограду. Бу-га-га!---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Про Америки и Европы ты не лги,в основном там каждый день метут и моют те, кому за это платят, а те, на чьи деньги производится уборка, налогоплательщики, уважают чужой труд и соблюдают чистоту. Никаких субботников не проводится, потому что в этом нет нужды.



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1

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  • Гость
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  • 12 | 15.04.2019, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
омсу съэкономил на 1800 дворниках по минимальке руб. 10000,0= 18000000р



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  • Участник
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  • 13 | 15.04.2019, 15:15 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 851 | Рейтинг: +101,5
На западе все убирают на своих территориях. Не можешь, нанимай. Не хочешь, штрафуют на крупную сумму.



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  • Гость
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  • 14 | 15.04.2019, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Субботник это бесплатный рабочий день в пользу системы ЖКХ и соответственно государства, ибо государство зажимает финансы для оплаты работы тех же работников ЖКХ.
--------------------------------------
Попробуй в Германии не вымой тротуар перед своим домом с шампунем. Нужное дело субботники, Уфа гораздо чище стала, освободилась от подснежников которые выплывают весной.



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2

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  • Гость
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  • 15 | 15.04.2019, 16:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скажите на милость, разясните мне неразумному: Вот, например я, поехал по своим делам, в другой город, снял номер в гостиннице, заплатил положенную оплату, сижу работаю... Заходит администратор гостинницы и требует что бы я принял участие в уборке это самой гостинницы. Я естественно отказываюсь (на каком основании я должен выполнять их работу?), тогда этот администратор угрожает мне "серьезным разговором".
Не могу ли я расценивать это как угрозу, и не является ли нарушением закона использовать неоплачиваемый труд с цнлью получения личной наживы?!
-------------------------------------
Ты очень неразумный.



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  • Гость
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  • 16 | 15.04.2019, 16:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чего расплакались? кого то из вас заставили выйти на субботник?



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  • Гость
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  • 17 | 15.04.2019, 18:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В субботниках не участвую, так как не мусорю! Пусть убираются те, кто мусорит или те, кто за это зарплату за мой счёт получает! Очень Опытный



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