Оплачивайте за ЖХК, благоустройство, налоги... И батрачьте как при совке

В Уфе на общегородской субботник вышли более 102 тысяч человек. Отдельное внимание уделили уборке расклеенных рекламных объявлений.По данным администрации Уфы, более 102 тысяч человек приняли участие в городском субботнике. В числе выполненных работ вывоз около 3,2 тысяч кубических метров мусора, ремонт 2,3 тысяч метров заборов и ограждений, а также посадка 235 деревьев.Аллеи из хвойных пород заложили на набережной реки Уфа, возле центра образования №89, рядом с Храмом Матроны Московской, на территории Центра спортивной подготовки по улице Камышлинской, сквере Детства в микрорайоне Шакша.К работам привлекли 974 единицы техники, из них 445 на очистку дорог. Кроме того, большое внимания было уделено очистке города от незаконно расклеенных рекламных объявлений.Напомним, 6 апреля в Уфе прошел первый весенний субботник. Тогда на улицы города вышли более 103 тысяч человек. Правда, 114 организаций не посчитали необходимым проводить генеральную уборку. За это власти Уфы обещали серьезно поговорить с их представителями и руководителями.