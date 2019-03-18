Варламов о «серой слизи» - типичных чиновниках на теле страны

Несколько дней назад я выложил первый ролик из Читы. Посмотрите, если вдруг не видели. В Чите сегодня настоящая экологическая катастрофа. Люди живут в буквальном смысле среди нечистот, мусора и крыс. Я нигде в России такого не видел, и мне эта ситуация кажется просто дикой. Я считаю, что в России люди так жить не должны.Некоторые читинцы недоумевают: а какое мне вообще до этого дело? Чего это я со своим уставом к ним приехал и что-то критикую? А дело очень простое. Я живу в России, это моя родина, в России живёт моя семья, учатся мои дети, я никуда не планирую уезжать. И я не могу смириться с тем, что в моей стране есть такие места, как сегодняшняя Чита. Это ненормально. И я буду делать всё, что таких мест не было.Видео:К сожалению, я не могу убрать весь мусор в Чите. Но я могу привлечь внимание к этой проблеме. Я могу вытащить на свет всех, кто допустил эту ситуацию в городе, и заставить их выполнять свои прямые обязанности.И здесь я в очередной раз хотел бы сделать небольшое отступление и рассказать вам о таком бесполезном и вредном существе, как крепкий хозяйственник. Год назад я написал пост про крепких хозяйственников из Ижевска. А поскольку от города к городу они ничем не отличаются, я сейчас процитирую отрывок из него.Вон крепкий хозяйственник появился на горизонте, и кто-то мне уже кричит...— Куда ты лезешь, ты кто вообще такой? Это же уважаемый человек: посмотрите на его башмаки – они стоптаны, ведь он прошёл тяжёлый путь от простого рабочего до крупного руководителя. Посмотрите на его руки – они все в мозолях – это руки крепкого хозяйственника.У крепкого хозяйственника идеальная биография. Они как поросята или куры на ферме – один другого краше. В идеале он должен родиться в небольшом селе. Уже в школе он понимает, как устроена система. Он быстро становится старостой класса и, поняв, что система поощряет доносы, стучит на своих одноклассников. Как акула чувствует кровь за многие километры, такие люди чувствуют, что в какой момент надо сделать, чтобы быть полезным. Это очень важный момент в жизни человека, когда он решает быть полезным начальнику: он как вагончик становится на рельсы, которые несут его на вершину пищевой цепочки.Далее переезд в крупный город, работа (желательно на заводе). Опыт, полученный в школе, помогает очень быстро от простого рабочего дослужиться до начальника цеха. Октябрёнок, пионер. Вступил в партию, вышел из партии в 90-м, вступил в другую партию.Человек собирает регалии. Учёные степени, грамоты, медали за заслуги перед Родиной. Человек всё ещё играет свою главную роль – он полезен. Очень скоро человека замечают, вылавливают сачком и кидают в загон с депутатами. В региональном парламенте уже можно готовить крепкого хозяйственника к серьёзным должностям. Там сразу становится понятно, кто есть кто. Насколько человек лоялен, с пониманием ли он относится к просьбам товарищей по партии, легко ли с ним договориться. Если человек правильный, то рано или поздно он занимает должность мэра, губернатора, министра.Почитайте любую биографию – они же все как из инкубатора! Есть исключения, но они крайне редки.Классический крепкий хозяйственник проходит весь путь, не перескакивая через ступени. Это отрицательный отбор. Наверх обычно идут не самые компетентные, талантливые, порядочные, а бесхребетные приспособленцы, которые могут быть хорошей глиной для лепки вертикали власти.По логике вещей наверх должны пробиваться яркие, хорошо образованные лидеры. Но что мы видим? Один крепкий хозяйственник ничем не отличается от другого. Мы давно перестали интересоваться именами депутатов и министров: они ничего собой не представляют. Это просто серая слизь с одинаковыми биографиями. Староста в школе, простой рабочий, начальник цеха, депутат, кандидат, заместитель главы, глава, министр, председатель.Именно эта серая слизь сегодня обеспечивает пресловутую стабильность. Именно она и есть то болото, в котором невозможно ничего сделать. И у этого болота нет дна.Ведь образ крепкого хозяйственника сакрален для избирателя. Ну вот кто, по-вашему, может управлять городом? Или областью? Если человек не состоял в комсомоле, не работал на заводе, не врос корнями в родную землю, не стоптал башмаки на карьерной лестнице, разве можно его подпустить к такой ответственной должности?Вера в крепкого хозяйственника священна. И нет в мире ничего, что пошатнуло бы в народе эту веру. Город может лежать в руинах, как будто в нём были военные действия. В городе из-за распиздяйства властей, коррупции и халатности могут погибнуть десятки детей. Люди могут гробить своё здоровье на заводах, а условия жизни у них могут быть как в беднейших африканских странах. Но в нужный момент рука избирателя не дрогнет.Совершенно непонятно, что с этим делать. Когда человек впервые сталкивается со всем этим пиздецом, когда он видит, как работает система, он приходит в ужас. Хочется кричать, что-то делать, звать на помощь, жаловаться. Но серая слизь невосприимчива к вашему гневу. Это всё равно что пытаться бить палкой по болоту.Несколько дней назад я ударил палкой по читинскому болоту... И вот вчера из этого болота раздалось бульканье.Последовала реакция от крепкого хозяйственника... Здесь я сразу хочу сказать, что за язык его никто не тянул. Я знать не знал этого лощёного чиновника (и не хотел знать). Но он ответил, отреагировал на критику.Встречайте, глава Железнодорожного района Читы Юрий Коноплёв! Именно он ответственен за состояние города. Именно по его району я ходил и снимал весь этот пиздец... Думаете, он решил убраться? Не тут-то было!Он призвал посадить меня из-за мата в видео! Вот как глава района, который утопает в мусоре, прокомментировал мой ролик:"То, что он снимает... надо, наверное, посадить его за матершинщину, которую он выдаёт малолеткам и прочему народу".Мой ролик за несколько дней посмотрело 600 000 человек – это в два раза больше, чем дееспособное население Читы. Этот ролик посмотрели вы... Ну вы поняли, вы "малолетки и прочий народ".Юрий Александрович Коноплёв – крепкий хозяйственник, который отвечает за район, где проживает четверть населения Читы. Годами люди живут на свалках, годами из дворов не вывозится мусор и отходы, всё это гниет, разлагается. Человек, который в том числе ответственен на экологическую катастрофу в городе, призывает посадить меня за мат.Посмотрите на него! Этот чиновник издевается над людьми, он считает, что читинцы должны жить в говне.Это классический крепкий хозяйственник из инкубатора. Давайте посмотрим на его биографию:Родился 24 июня 1957 года в селе Укурей Чернышевского района Читинской области.Трудовую деятельность Юрий Александрович начал в 1979 году на Забайкальской железной дороге, в 1986 году был председателем профсоюзного комитета Читинского райпрофсожа.В 1987 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта.С 1988 по 1989 годы работал инструктором организационного отдела Железнодорожного райкома КПСС города Читы.с 1989 по 1992 годы был заместителем председателя Железнодорожного райисполкома.С 1992 по 1995 годы являлся главой администрации Железнодорожного района города Читы, а с 1995 по 1996 годы – главой администрации Центрального района. В 1996–1998 годах работал заместителем генерального директора Энергосбыт ОАО "Читаэнерго".С 1998 по 2000 годы был заместителем мэра Читы.С 2000 по 2006 годы – заместителем мэра города по социальной политике (с 2005 года – по работе с общественными организациями и правоохранительными органами).В 2004 году окончил Забайкальский государственный педагогический университет по специальности "Юриспруденция", квалификация – юрист.В 2006–2008 годах являлся председателем Комитета по физической культуре и спорту Читинской области, и до 2012 года – министром физической культуры и спорта Забайкальского края.26 апреля 2016 года назначен на должность главы Железнодорожного административного района.Награжден медалью "200 лет МВД России" (2002 год); медалью "За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года". В 2007 году присвоено почётное звание "Заслуженный муниципальный служащий Забайкальского края"."Заслуженный муниципальный служащий Забайкальского края"... Мат ему в видео не понравился. То, что люди годами живут в помоях, ему нравится, а мат – нет.Типичный, эталонный крепкий хозяйственник, который с 90-х годов врос в кресло...На официальном сайте администрации Читы, к сожалению, не всё указано. Наш герой не просто "Заслуженный муниципальный служащий Забайкальского края", он ещё и уголовник.5 апреля 2012 года Центральный районный суд Читы вынес приговор Юрию Коноплёву. Он был признан виновным в совершении пяти преступлений, в том числе таких как халатность, злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, два эпизода подстрекательства к злоупотреблению должностными полномочиями. Тогда ему назначили штраф и на 5 лет лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.Затем приговор был немного смягчён, и наш герой вернулся на работу как ни в чём не бывало.А в 2015 году в читинских СМИ появилась информация о задержании при получении взятки сына Юрия Коноплёва. Константин Коноплёв был руководителем по выделенным проектам строительно-монтажного треста №15 – филиала ОАО "РЖДстрой". Как сообщал ресурс "Забмедиа", преступление было вскрыто и пресечено сотрудниками ФСБ.Отрицательный отбор позволил прийти на ключевые должности людям, которым в нормальной системе не доверили бы даже улицу мести. Они разбазаривают бюджетные деньги, они совершенно неэффективны. Всё, к чему они прикасаются, превращается в говно.Именно эти люди, крепкие хозяйственники, виноваты в том, что при всём богатстве на ресурсы и таланты в России по непонятным причинам очень сложно что-то изменить, а все силы уходят в песок.Итак, что же со всем этим делать?Я хочу напомнить господину Коноплёву, который хочет меня посадить, что создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, – это политика нашего государства, которая декларируется Конституцией РФ (статья 7). В ней же указано, что никто не должен подвергаться унижающему человеческое достоинство обращению (ст. 21), а сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечёт за собой ответственность (ст. 41). Более того, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду (ст. 42).По моему мнению, полиции и прокуратуре необходимо проверить, кто ответственен за сложившуюся в Чите ситуацию и нет ли в действиях этих лиц признаков уголовных преступлений, например присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ), мошенничества (ст. 159 УК) или халатности (ст. 293 УК).Да и вполне возможно, что кого-то из жителей Железнодорожного района подобные условия (то есть систематическое унижение его достоинства) могли довести до попытки суицида, за что тоже предусмотрена уголовная ответственность (ст. 110 УК).Не говоря о том, что необеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения – административное правонарушение (ст. 6.3 КоАП), как и несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе и ином обращении с отходами производства и потребления (ст. 8.2 КоАП).Считаю, то, что происходит в Чите, – это преступление против жителей.Поэтому я готовлю обращение в следственный отдел по Железнодорожному району города Читы и отправлю копии в отдел полиции "Железнодорожный" УМВД России по г. Чите и в прокуратуру Железнодорожного района г. Читы.В очередной раз, друзья, прошу распространить этот ролик. Чем больше людей его увидит, тем быстрее крепкие хозяйственники наведут порядок. Как некоторые животные, обитающие на свалках, они очень боятся внимания и огласки.