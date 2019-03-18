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«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Умереть охраняя яхту Сечина или дворец Медведева?

  • Опубликовано: mkset.ru | 16.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 39261 | Комментарии: 78
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22-летний уроженец Хайбуллинского района Айрат С. покончил с собой 14 апреля около 6 утра на территории военного аэродрома под Липецком.

Умереть охраняя яхту Сечина или дворец Медведева?


Как сообщили Медиакорсети в Комитете защиты граждан и военнослужащих РБ, расследованием случившегося занимаются специалисты военного управления Министерства обороны России, следователи Тамбовского гарнизона. Дело носит характер особой важности.

22-летний Айрат С. — уроженец села Целинное Хайбуллинского района. Известно, что парень оставил предсмертную записку, в которой попросил винить себя во всем случившемся и написал, что «не удовлетворен жизнью».

- Мы намерены тщательно изучить все детали, причины, обстоятельства случившегося, - заявили Медиакорсети в Комитете.

Напомним, 14 апреля около 6 утра на территории военного аэродрома под Липецком скончался 22-летний солдат-срочник из Башкирии, сообщает «Город48». Молодой человек умер от ранения из автомата АКС.

Ранее Медиакорсеть писала о 21-летнем Валерие Степанове, который погиб 7 апреля, подорвавшись на мине на неразминированном учебном минном поле во время военных учений на Дальнем Востоке. Ему оставалось до демобилизации всего 55 дней.

МКС
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  • Гость
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  • 1 | 16.04.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жалко конечно парня,но с другой стороны что за обстоятельства непреодолимой силы заставили его сделать это.
"специалистам" военного управления Министерства обороны России я не верю ни на йоту, раследование должны проводить независимые организации.



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  • 2 | 16.04.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень жаль что администрация УЖ в первую очередь считает необходимым защищать яхту Сечина, а не семью. Либерт\асты семью ни во что не ставят, для них главное яхты.



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7

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  • Участник
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  • 3 | 16.04.2019, 10:01 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 867 | Рейтинг: +101,7
2 | 16.04.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень жаль что администрация УЖ в первую очередь считает необходимым защищать яхту Сечина, а не семью. Либерт\асты семью ни во что не ставят, для них главное яхты.
...........................................


Стоять за Родину, за Отечество подразумевает "Умереть охраняя яхту Сечина или дворец Медведева".



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  • 4 | 16.04.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стоять за Родину, за Отечество подразумевает "Умереть охраняя яхту Сечина или дворец Медведева".
-----------
Если ты с Кухаркой так подразумеваешь, за других осторожней отвечай. А то можно и по хлебалу, у нас с либерастами не церемонятся



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8

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  • Гость
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  • 5 | 16.04.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Умереть охраняя яхту Сечина или дворец Медведева?
--------------------------
Какой бред. Либерасты, перестаньте глумиться над чужим горем.



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6

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  • Участник
  •  
  • 6 | 16.04.2019, 10:22 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 867 | Рейтинг: +101,7
4 | 16.04.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стоять за Родину, за Отечество подразумевает "Умереть охраняя яхту Сечина или дворец Медведева".
-----------
Если ты с Кухаркой так подразумеваешь, за других осторожней отвечай. А то можно и по хлебалу, у нас с либерастами не церемонятся
...................................................

Это где "у вас"? В подворотне или в вашей палате?



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  • Гость
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  • 7 | 16.04.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд.

Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).



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8

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  • 8 | 16.04.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 16.04.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд.

Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
__________________________________________________________
Ветер истории начал раздувать мусор с могилы Сталина.



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8

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  • 9 | 16.04.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это где "у вас"? В подворотне или в вашей палате?
-----------------
У нас в России.



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8

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  • 10 | 16.04.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мед. комиссию надо наказывать, вот кто виноват. Проморгали больного человека, а стал бы стрелять.



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  • Наблюдатель
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  • 11 | 16.04.2019, 11:04 | Автор: natall
    Публикации: 561 | Комментарии: 215 | Рейтинг: +88,4
У кого это в раисси? У тех, кто дочек-сыночков отправил в гейропку и пиндоссию жить, учиться и кататься на частных самолетах? А вот такие парни должны там чего-то защищать? нука-нука, расскажи пособник плешивой моли, что там кто кому за родину-уродину должен?



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  • 12 | 16.04.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наталку из клетки выпустили. Этой ничего не докажешь - фанатичка. Просто в игнор бешеную, похлеще Кухарки ненавидит все вокруг. Интересно, чем ее жизнь наказала?



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10

  • # 13 | 16.04.2019, 11:33 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17174 | Рейтинг: -3038,1

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  • 14 | 16.04.2019, 11:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63564 | Рейтинг: +12196,3
Любителям сРалина - "можем повторить"! тем более, что пуйлостан опять в кольце врагов:

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 26 июня 1940 года
О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений
Утверждён Законом СССР от 7 августа 1940 года «Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета СССР „О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений“»


Согласно представлению Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов — Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Увеличить продолжительность рабочего дня рабочих и служащих во всех государственных, кооперативных и общественных предприятиях и учреждениях:

с семи до восьми часов — на предприятиях с семичасовым рабочим днем;
с шести до семи часов — на работах с шестичасовым рабочим днем, за исключением профессий с вредными условиями труда, по спискам, утверждаемым СНК СССР;
с шести до восьми часов — для служащих учреждений;
с шести до восьми часов — для лиц, достигших 16-ти лет.
2. Перевести во всех государственных, кооперативных и общественных предприятиях и учреждениях работу с шестидневки на семидневную неделю, считая седьмой день недели — воскресенье — днем отдыха.

3. Запретить самовольный уход рабочих и служащих из государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений, а также самовольный переход с одного предприятия на другое или из одного учреждения в другое.

Уход с предприятия и учреждения или переход с одного предприятия на другое и из одного учреждения в другое может разрешить только директор предприятия или начальник учреждения.

4. Установить, что директор предприятия и начальник учреждения имеет право и обязан дать разрешение на уход рабочего и служащего с предприятия или из учреждения в следующих случаях:

а) когда рабочий, работница или служащий согласно заключению врачебно — трудовой экспертной комиссии не может выполнять прежнюю работу вследствие болезни или инвалидности, а администрация не может предоставить ему другую подходящую работу в том же предприятии или учреждении, или когда пенсионер, которому назначена пенсия по старости, желает оставить работу;
б) когда рабочий, работница или служащий должен прекратить работу в связи с зачислением его в высшее или среднее специальное учебное заведение.
Отпуска работницам и женщинам — служащим по беременности и родам сохраняются в соответствии с действующим законодательством.

5. Установить, что рабочие и служащие, самовольно ушедшие из государственных, кооперативных и общественных предприятий или учреждений, предаются суду и по приговору народного суда подвергаются тюремному заключению сроком от 2-х месяцев до 4-х месяцев.

Установить, что за прогул без уважительной причины рабочие и служащие государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений предаются суду и по приговору народного суда караются исправительно — трудовыми работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25 %.

В связи с этим отменить обязательное увольнение за прогул без уважительных причин.

Предложить народным судам все дела, указанные в настоящей статье, рассматривать не более чем в 5-дневный срок и приговоры по этим делам приводить в исполнение немедленно.

6. Установить, что директора предприятий и начальники учреждений за уклонение от предания суду лиц, виновных в самовольном уходе с предприятия и из учреждения, и лиц, виновных в прогулах без уважительных причин, — привлекаются к судебной ответственности.

Установить также, что директора предприятий и начальники учреждений, принявшие на работу укрывающихся от закона лиц, самовольно ушедших с предприятий и из учреждений, подвергаются судебной ответственности.

7. Настоящий Указ входит в силу с 27 июня 1940 г.



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  • 15 | 16.04.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 16.04.2019, 11:40 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63559 | Рейтинг: +12197,1
Любителям сРалина - "можем повторить"! тем более, что пуйлостан опять в кольце врагов
_____________________________________________________
А тебе что не нравится здесь? Про понижение цен тогда выложи



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9

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  • 16 | 16.04.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Любителям сРалина - "можем повторить"! тем более, что пуйлостан опять в кольце врагов:

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 26 июня 1940 года
--------------------------------------
Прочитали, не поняли только, в чем ужас. Страна жила в ожидании страшной войны, нужно было работать. В кап.странах рабочий день подлиннее был, и детей эксплуатировали так, что тебе и в страшном сне не приснится. Ничего вы не докажете, две злобные истерички.



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  • 17 | 16.04.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Участник

3 | 16.04.2019, 10:01 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 855 | Рейтинг: +101,6
2 | 16.04.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
Очень жаль что администрация УЖ в первую очередь считает необходимым защищать яхту Сечина, а не семью. Либерт\асты семью ни во что не ставят, для них главное яхты.
.............
Стоять за Родину, за Отечество подразумевает "Умереть охраняя яхту Сечина или дворец Медведева".
...........
цена яхтенного флота олигархов Путина превысила стоимость всего военно-морского флота России! (одна из яхт имеет две подводные лодки!)
Правильно, Путин, вообще отмени пенсии, - необходимо увеличить количество яхт!



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  • # 18 | 16.04.2019, 12:02 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17174 | Рейтинг: -3038,1

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  • 19 | 16.04.2019, 12:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63564 | Рейтинг: +12196,3
Про понижение цен тогда выложи
________________________
Пжста!

Постановление СНК СССР «Об установлении платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях СССР и об изменении порядка назначений стипендий»

Учитывая возросший уровень материального благосостояния трудящихся и значительные расходы Советского государства на строительство, оборудование и содержание непрерывно возрастающей сети средних и высших учебных заведений, Совет Народных Комиссаров СССР признает необходимым возложить часть расходов по обучению в средних школах и высших учебных заведениях СССР на самих трудящихся и в связи с этим постановляет:

1.Ввести с 1 сентября 1940 года в 8, 9, и 10 классах средних школ и высших учебных заведениях плату за обучение.

2.Установить для учащихся 8-10 классов средних школ следующие размеры платы за обучение:

а) в школах Москвы и Ленинграда, а также столичных городов союзных республик – 200 рублей в год;

б) во всех остальных городах, а также селах – 150 рублей в год.

Примечание. Указанную плату за обучение в 8-10 классах средних школ распространить на учащихся техникумов, педагогических училищ, сельскохозяйственных и других специальных средних заведений.

1.Установить следующие размеры платы за обучение в высших учебных заведениях СССР:

а) в высших учебных заведениях, находящихся в городах Москве и Ленинграде и столицах союзных республик, - 400 рублей в год;

б) в высших учебных заведениях, находящихся в других городах, - 300 рублей в год.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР В. Молотов

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР М. Хломов

Москва, Кремль. 2 октября 1940г. №1860.
______________________________
Отличное снижение цен, не так ли? При этом - средняя зарплата в 1940 году составляла:

В целом по народному хозяйству
339
Промышленность (промышленно-производст-венный персонал)
358
в том числе рабочие
340
Совхозы и подсобные сельскохозяйственные предприятия
219



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  • 20 | 16.04.2019, 12:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63564 | Рейтинг: +12196,3
Страна жила в ожидании страшной войны,
_______________________________
С кем?! Захватили пол Польши, получили в подарок от Гитлера Брестскую крепость, прихватизировали Прибалтику - взасос дружили с Гитлером, поздравляя его с днюхой и победами в Европе, непрерывным потоком гнали в Германию нефть, промышленную продукцию, продовольствие, металл... немецкие асы тренировались под Липецком - бомбить СССР...
С кем воевать собирались-то, если, напомню - "вероломно и без объявления войны"?!

За 1940 год Германия получила из Советского Союза 657 тыс. тонн нефтепродуктов, то есть 4,6 % её общих годовых запасов. В СССР в 1940 году было добыто 31,1 млн тонн нефти, то есть экспорт нефтепродуктов в Германию составлял 2,1 % от общей добычи нефти в стране. Зерна было выращено в СССР в 1940 году 95,6 млн т, а экспортировано в Германию менее 1 млн тонн, то есть около 1 %. Основную часть этого экспорта составлял ячмень (732 тыс. тонн) и овес (143 тыс. тонн), пшеница — всего 5 тыс. тонн.
С декабря 1939 по конец мая 1941 года Германия импортировала из СССР нефтепродуктов 1 млн тонн на 95 млн германских марок, зерна (в основном кормовое) − 1,6 млн тонн на 250 млн марок, хлопка — 111 тыс. тонн на 100 млн марок, жмыха − 36 тыс. тонн на 6,4 млн марок, льна — 10 тыс. тонн на 14,7 млн марок, лесоматериалов — на 41,3 млн марок, никеля — 1,8 тыс. тонн на 8,1 млн марок, марганцевой руды — 185 тыс. тонн на 7,6 млн марок, хромовой руды — 23 тыс. тонн на 2 млн марок, фосфатов — 214 тыс. тонн на 6 млн марок, а также другие товары.

Последний эшелон с советским зерном прошёл по мосту через Западный Буг на Тересполь за 1 час 15 минут до нападения Германии

Ряд зарубежных авторов и российских публицистов в своих работах указывают, что данный договор, как и поставленное СССР в его рамках сырье, оказали значительное влияние на рост военной мощи нацистской Германии, а СССР был важным сырьевым источником, позволившим свершиться агрессивным планам Германии

Как грится - не ждали, а готовились, укрепляя наступательную способность лепшего друга!



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