Умереть охраняя яхту Сечина или дворец Медведева?

22-летний уроженец Хайбуллинского района Айрат С. покончил с собой 14 апреля около 6 утра на территории военного аэродрома под Липецком.Как сообщили Медиакорсети в Комитете защиты граждан и военнослужащих РБ, расследованием случившегося занимаются специалисты военного управления Министерства обороны России, следователи Тамбовского гарнизона. Дело носит характер особой важности.22-летний Айрат С. — уроженец села Целинное Хайбуллинского района. Известно, что парень оставил предсмертную записку, в которой попросил винить себя во всем случившемся и написал, что «не удовлетворен жизнью».- Мы намерены тщательно изучить все детали, причины, обстоятельства случившегося, - заявили Медиакорсети в Комитете.Напомним, 14 апреля около 6 утра на территории военного аэродрома под Липецком скончался 22-летний солдат-срочник из Башкирии, сообщает «Город48». Молодой человек умер от ранения из автомата АКС.Ранее Медиакорсеть писала о 21-летнем Валерие Степанове, который погиб 7 апреля, подорвавшись на мине на неразминированном учебном минном поле во время военных учений на Дальнем Востоке. Ему оставалось до демобилизации всего 55 дней.