Сход планируется провести возле административного корпуса сибайского филиала УГОК, сообщается в различных сообществах горожан в социальной сети «В контакте».
В приглашении на сход отмечается, что он будет посвящен требованию чистого воздуха и полной ликвидации очагов тления.
Одной из причин сбора граждан является постоянное продление сроков ликвидации техногенной аварии, следует из сообщений.
В самом начале филиал ГОК обещал ликвидировать ее в декабре, затем назывался срок до конца марта.
В последнее время представители оперативных служб сообщают СМИ, что подтопление очагов тления продлится до конца апреля, а в Росприроднадзоре России пообещали, что загрязнение прекратится в конце мая.
Ирина Самойлова, Коммерсант
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Активисты Сибая планируют на сходе граждан выразить протест против загрязнения воздуха
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