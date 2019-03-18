Активисты Сибая планируют на сходе граждан выразить протест против загрязнения воздуха

Жители Сибая планируют 20 апреля на сходе граждан выразить протест против продолжающегося загрязнения воздуха сернистыми выбросами из шахт Учалинского горнообогатительного комбината (входит в УГМК-холдинг).Сход планируется провести возле административного корпуса сибайского филиала УГОК, сообщается в различных сообществах горожан в социальной сети «В контакте».В приглашении на сход отмечается, что он будет посвящен требованию чистого воздуха и полной ликвидации очагов тления.Одной из причин сбора граждан является постоянное продление сроков ликвидации техногенной аварии, следует из сообщений.В самом начале филиал ГОК обещал ликвидировать ее в декабре, затем назывался срок до конца марта.В последнее время представители оперативных служб сообщают СМИ, что подтопление очагов тления продлится до конца апреля, а в Росприроднадзоре России пообещали, что загрязнение прекратится в конце мая.