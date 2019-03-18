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«О Рахимове и не только»;

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Активисты Сибая планируют на сходе граждан выразить протест против загрязнения воздуха

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Жители Сибая планируют 20 апреля на сходе граждан выразить протест против продолжающегося загрязнения воздуха сернистыми выбросами из шахт Учалинского горнообогатительного комбината (входит в УГМК-холдинг).

Активисты Сибая планируют на сходе граждан выразить протест против загрязнения воздуха


Сход планируется провести возле административного корпуса сибайского филиала УГОК, сообщается в различных сообществах горожан в социальной сети «В контакте».

В приглашении на сход отмечается, что он будет посвящен требованию чистого воздуха и полной ликвидации очагов тления.

Одной из причин сбора граждан является постоянное продление сроков ликвидации техногенной аварии, следует из сообщений.

В самом начале филиал ГОК обещал ликвидировать ее в декабре, затем назывался срок до конца марта.

В последнее время представители оперативных служб сообщают СМИ, что подтопление очагов тления продлится до конца апреля, а в Росприроднадзоре России пообещали, что загрязнение прекратится в конце мая.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 16.04.2019, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сибайцы! Я с Вами!!!
Только протестовать надо не против продолжающегося загрязнения воздуха, а против радия, как несправляющегося со своими прямыми обязанностями!



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  • 2 | 16.04.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий запретил продавать и употреблять спиртные напитки на сабантуях, этим он якобы "заботится" о здоровье населенияэаявив " Может быть, в первый раз им будет скучно, будут грустные ходить, - предположил он. - Но потом привыкнут, будут веселыми ходить."
По вибиму му у него такое же отношение к загрязнению воздуха в Сибае " Может быть, в первый раз им будет скучно, будут грустные ходить, Но потом привыкнут, будут веселыми ходить"
ЛИЦЕМЕР млят!.



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  • 3 | 16.04.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 16.04.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий запретил продавать и употреблять спиртные напитки на сабантуях, этим он якобы "заботится" о здоровье населенияэаявив " Может быть, в первый раз им будет скучно, будут грустные ходить, - предположил он. - Но потом привыкнут, будут веселыми ходить."
По вибиму му у него такое же отношение к загрязнению воздуха в Сибае " Может быть, в первый раз им будет скучно, будут грустные ходить, Но потом привыкнут, будут веселыми ходить"
ЛИЦЕМЕР млят!.
__________________________________________________
Тебя что больше расстраивает-запрет спиртного или проблемы Сибайцев?



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  • 4 | 16.04.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему в устранении последствий катастрофы не участвует главный вор башкирии Муртаза Рахимов?Где его приспешники?



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  • 5 | 16.04.2019, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 16.04.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему в устранении последствий катастрофы не участвует главный вор башкирии Муртаза Рахимов?Где его приспешники?
__________________________________________________
Бабаята опять во власть подтягиваются, а бабайку на дне этой ямы и прикопать



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  • 6 | 16.04.2019, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 16.04.2019, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
Сибайцы! Я с Вами!!!
Только протестовать надо не против продолжающегося загрязнения воздуха, а против радия, как несправляющегося со своими прямыми обязанностями!
===
Радий, 1 000 х Рутений-106 ноябрь 2017, Хамитов, трижды Рахимов, 64 ПДК диоксида серы всё это послания Путина! Это он нам так "гарантирует" Конституционное право на жизнь!



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  • 7 | 16.04.2019, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
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протестуй не протестуй а хозяина разработок золота вам не достать-его золото -против вашего протеста...



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  • 8 | 16.04.2019, 16:39 | Автор: san-ufa
    Публикации: 163 | Комментарии: 1405 | Рейтинг: +454
Наш старший товарищ, писатель, публицист, эколог, ветеран «зелёного» движения Башкирии Борис Николаевич Павлов на сибайскую трагедию откликнулся новым стихотворением.

СИБАЙ ДЫШИ!

Дымит карьер – владенье Олигарха.
Медь в золотую прибыль превратил…
И, как бы, в виде щедрого подарка
Сернистым газом город отравил.

Сибайцев жизнь похожа на концлагерь…
Контроля нет и, вроде, нет проблем.
Сибайские бесправны бедолаги,
Заложники коммерческих «систем».

Чинуши властные протесты запрещают.
Ты власть не критикуй и не тревожь …
А правду о трагедии скрывают,
Всё покрывает, как туманом, ложь.

Урал богат. Природа восхищает ...
Покончить бы с враньём и воровством.
Хозяин-бизнес строг – не позволяет
Богатства те использовать с умом.

Похожи на блокадников сибайцы,
Детей от смога не уберегли …
«Сибай дыши!» объединил страдальцев
И требует – Россия помоги!

Борис Павлов, 2019 год.



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  • 9 | 16.04.2019, 17:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
80-летний ветеран ВОВ 1918 г.р. Дементов Григорий Степанович обратился к мэру г. Сибай по поводу невыплаты пенсии. Тот отрезал: "Пошвыряйся в бабушкиных чулках!" Ветеран на прощанье отрезал: "Сопля ты зелёная мне так отвечать!"
Это фашизм или нет?!



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  • 10 | 16.04.2019, 17:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 16.04.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
Почему в устранении последствий катастрофы не участвует главный вор башкирии Муртаза Рахимов?Где его приспешники?
===
четыре фирмы скупившие около 90% акций Учалинского ГОК были зарегистрированы по ул. Цюрбпы 13 в здании госкомимущества РБ. Потом подробились пополам, потом ещё раз пополам!
И вдруг УГМК становится хужой УГОК и, соответственно, БМСК угадайте кто растакой могущественный отобрал у Рахимова Золотую курочку? УГОК ежегодно добывает попутного золота почти 1,7 тонны!



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