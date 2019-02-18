Руководителя региона не устроило то, что ряд муниципалитетов, в том числе Уфа, Нефтекамск, Кумертау и Сибай, не успевают заделывать ямы, отставая от графика. Хабиров подчеркнул важность соблюдения всех работ в сроки.
«Главы муниципалитетов, у меня складывается легкое ощущение, что вы не понимаете, о чем говорю. Если вам «спускают» необходимые цифры, они должны приниматься к исполнению. Это республиканский орган власти… Я вас не танцевать прошу, я вас прошу ямы заделывать, которые вы же допустили», — отметил он.
Также Хабиров отметил, что ямы в Башкирии должны быть заделаны к 15 июня.
Напомним, ранее Радий Хабиров заявил, что чиновники саботируют его указания.
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Хабиров: «Я вас не танцевать прошу, я вас прошу ямы заделывать»
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