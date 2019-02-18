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Хабиров: «Я вас не танцевать прошу, я вас прошу ямы заделывать»

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров раскритиковал глав муниципалитетов за неудовлетворительную работу по устранению ям во дворах. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве РБ.

Хабиров: «Я вас не танцевать прошу, я вас прошу ямы заделывать»


Руководителя региона не устроило то, что ряд муниципалитетов, в том числе Уфа, Нефтекамск, Кумертау и Сибай, не успевают заделывать ямы, отставая от графика. Хабиров подчеркнул важность соблюдения всех работ в сроки.

«Главы муниципалитетов, у меня складывается легкое ощущение, что вы не понимаете, о чем говорю. Если вам «спускают» необходимые цифры, они должны приниматься к исполнению. Это республиканский орган власти… Я вас не танцевать прошу, я вас прошу ямы заделывать, которые вы же допустили», — отметил он.

Также Хабиров отметил, что ямы в Башкирии должны быть заделаны к 15 июня.

Напомним, ранее Радий Хабиров заявил, что чиновники саботируют его указания.

Реальное Время
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  • 1 | 17.04.2019, 09:06 | Автор: Виктор
    Публикации: 164 | Комментарии: 1756 | Рейтинг: +485,4
"Хабиров отметил, что ямы в Башкирии должны быть заделаны к 15 июня."

Какого года?



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  • # 2 | 17.04.2019, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 3 | 17.04.2019, 09:48 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 870 | Рейтинг: +102
Хабиров приказал разобраться с большими очередями в поликлиниках. Неужели не ясно, боьшие очереди создаются там, где нехватка необходимого. В данном случае количества врачей.
Врачи работают на износ, на одного пациента запланировано 12-15 минут времени, не успеешь, это их проблемы. Кроме записанных, надо принимать тех кто без записи (запись за 10-15 дней).

Бюджет ограничен, ставки специалистов наоптимизированы, да и зарплаты мизерные. Что тут могут Глав.врачи?

Вопрос может решаться только в Кремле. А потуги Хабирова не более чем пиар. Финансировать медиков республика не в силах.



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  • 4 | 17.04.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чиновники саботируют его указания.
Нужно делать как в трудовом кодексе, сначала замечание, потом выговор, следующий шаг увольнение за систематическое невыполнение.
Как говорил один киногерой, и делов то.



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  • 5 | 17.04.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Майские указы
Радий, хватит уже демагогию разводить может, наконец, займешься майскими указами путина, согласно которым зарплаты бюджетников должны достигать 100 или 200% от среднерегионального трудового дохода в зависимости от категории.
Напомню тебе что «Башинформ», уведомил, что средняя номинальная начисленная зарплата в Башкирии за январь-декабрь 2018 года составила 33 017 рублей. Это на 8,7 процента больше, чем в 2017 году ?!!!!
Хватит ляля-топаля, пора работаь!



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- надо чем нить засыпать ямы,и пустить по ним танцоров баюк плясать - славно утрамбуются!



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  • 7 | 17.04.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руководителя региона не устроило то, что ряд муниципалитетов, в том числе Уфа, Нефтекамск, Кумертау и Сибай, не успевают заделывать ямы, отставая от графика.
***
А на Белорецк,что, Белый дом уже махнул рукой?
В этом, бывшем когда-то рабочем городке "образцового содержания" местечковая родоплеменная власть три десятилетия только имитировала к выборам свою работу.
В даже в безудержной "заботе о народе" пошли совершенно безнаказанно на "нецелевое расходование" средств муниципального бюджета на тротуарный асфальт толщиной на какие-то смешные...2,5 метра???
Всего-то каких-то 2,5 метра ? Мелочь!
В ведь могли и пятиметровый слой положить!
От Белорецкой мэрии во главе с "карепановцами" много чего интересного можно ждать?



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  • 8 | 17.04.2019, 11:27 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17207 | Рейтинг: -3040,4
А на Белорецк,что, Белый дом уже махнул рукой?
В этом, бывшем когда-то рабочем городке "образцового содержания" местечковая родоплеменная власть три десятилетия только имитировала к выборам свою работу.
-----------
Белорецк стараниями таких активистов, как Пень, давно уже не относится к РБ. Целиком продались Челябинской области. Все, что там имеется относится к Мечелу. А с какого йуха РБ должна содержать активы Челябы? И так то очень много вкладывает республика в Белорецк.



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  • 9 | 17.04.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 17.04.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Майские указы
Радий, хватит уже демагогию разводить может, наконец, займешься майскими указами путина, согласно которым зарплаты бюджетников должны достигать 100 или 200% от среднерегионального трудового дохода в зависимости от категории.
Напомню тебе что «Башинформ», уведомил, что средняя номинальная начисленная зарплата в Башкирии за январь-декабрь 2018 года составила 33 017 рублей. Это на 8,7 процента больше, чем в 2017 году ?!!!!
Хватит ляля-топаля, пора работаь!
____________________________________________________________
_
Когда с районов отправляют сведения в центр по зарплатам бюджетников, там циферки вполне на уровне. Только не соответствуют реальности, что события с врачами из Салавата показали. По бумажкам все отлично, на самом деле - вранье. И чиновников в белой юрте это тоже устраивает. А на местах как получали копейки 5 лет назад, так ничего не изменилось. Причем заоптимизировано все по самое нехочу.



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  • 10 | 17.04.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башнацик из Магнитогорска Вадим Рамазанов знает все Белорецкие сплетни как никто другой))))



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  • 11 | 17.04.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 17.04.2019, 11:27 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17189 | Рейтинг: -3039,1
А на Белорецк,что, Белый дом уже махнул рукой?
В этом, бывшем когда-то рабочем городке "образцового содержания" местечковая родоплеменная власть три десятилетия только имитировала к выборам свою работу.
-----------
Белорецк стараниями таких активистов, как Пень, давно уже не относится к РБ. Целиком продались Челябинской области. Все, что там имеется относится к Мечелу. А с какого йуха РБ должна содержать активы Челябы? И так то очень много вкладывает республика в Белорецк.
__________________________________________________________
Правильно, они всеми силами пытались избавиться от дремучей аллояризации республики, когда при муртазле батыра вдруг стали людьми самого первого сорта, хотя ни к городам ни к промышленности никогда отношения не имели. Им бы дальше лошадок пасти, но нет, они титульную исклющительность стали выпячивать. Вот тут и задумалось остальное население - а скакого к..я? Не особо грамотное меньшинство диктует здесь свои нац хотелки? И стали смотреть - кто в челябу, кто в казань. Так что родоплеменным есть о чем подумать



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  • 12 | 17.04.2019, 12:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63592 | Рейтинг: +12192,5
Я вас не танцевать прошу, я вас прошу ямы заделывать,
___________________________
Боже! Гопническая риторика, претендующего на интеллегентность аульного плейбоя.... вот к чему такой пассаж? Словесный понос с претензией на остроумие, а выглядит позорно...



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  • 13 | 17.04.2019, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарке только загробные речи произсносить на похороах



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  • 14 | 17.04.2019, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 17.04.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башнацик из Магнитогорска Вадим Рамазанов знает все Белорецкие сплетни как никто другой))))
=======================================
Спасибо! Продолжай в том же духе. Докажи все подробно. Этому идиоту давно пора на помойку!



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  • 15 | 17.04.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Все правильно, башкиры очень любят танцевать, ямы им не помеха!



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  • 16 | 17.04.2019, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 17.04.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башнацик из Магнитогорска Вадим Рамазанов знает все Белорецкие сплетни как никто другой))))
***
Он татарин из Стерлибаша, и судя по доступным материалам дела против Горбунова,- "особа, приближенная к окружению императора"?
В переводе на язык большинства кагбэ адвокатов- якобы один из серьезнейших "решал", "обслуживающих" крупный бизнес и властные структуры Уфы, Стерлитамака и башкирского Зауралья.



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  • 17 | 17.04.2019, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 17.04.2019, 09:48 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 870 | Рейтинг: +102
Хабиров приказал разобраться с большими очередями в поликлиниках.
+++
Хабиров приказал разобраться с большими очередями в МФЦ.

И что населению с того, что Хабиров "приказывает"?



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  • 18 | 17.04.2019, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирия ухудшила позиции в рейтинге регионов по качеству жизни
18.02.19 11:04
Республика Башкортостан в 2018 году заняла 25 строчку рейтинга, набрав 50,201 баллов. В 2017 году регион был на 24 месте.

Традиционно лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Соседний Татарстан занимает 4 строчку в списке регионов с наиболее благоприятными условиями для жизни. Свердловская область расположилась на 11 месте, Челябинская – на 21 месте, Оренбургская – на 33 месте, Пермский край – на 42 месте, Удмуртия – на 43 месте.



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  • 19 | 17.04.2019, 16:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему в списке нет города (деревни) Баймак? Дороги в городе ужасные. Ямочный ремонт не выполняется. В Подслушано Баймак прошел ролик , где житель города сам заделывал ямы возле своего дома. Позор главе г. Баймак и дорожным службам Баймака. Вр.и.о. главы Баймакского района Аминев Ф.Г. ни фига не контролирует ситуацию. Только пиарится в соц.сетях.



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  • 20 | 17.04.2019, 16:12 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29638 | Рейтинг: -700,5
Глава Республики работает то чиновником дорожной службы, то начальником транспортного цеха.

Но кто будет заниматься государственными делами, Пушкин?



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