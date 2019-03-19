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Культ палача. Народная любовь к Сталину как ключ к российской политике

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Если кто-нибудь захочет понять, что сейчас происходит с Россией, почему она ведет себя в мире так, как ведет, есть один очень простой, понятный и точный камертон — отношение россиян к Сталину. Сейчас мы любим Сталина, как никогда после распада СССР. И в этой любви — ответ на вопрос, почему Россия аннексирует чужие территории, упивается войной санкций, шантажирует мир ядерным оружием, откровенно насмехается над демократическими ценностями и нормами международного права.

Культ палача. Народная любовь к Сталину как ключ к российской политике


70% жителей России положительно оценивать историческую роль Иосифа Сталина. Таковы обнародованные 16 апреля результаты мартовского исследования «Левада-центра» под названием «Динамика отношения к Сталину».

При этом почти половина опрошенных готова оправдать сталинские репрессии и только 19% респондентов заявили о негативном отношении к Сталину.

Такой уровень одобрения самого кровавого правителя в очень «не вегетарианской» истории СССР является абсолютным рекордом за все время проведения соответствующих опросов.

Это не первый сигнал о том, что положительное отношение к Сталину в России переходит в некое новое качество по сравнению с его портретами в сортирах на дачах или стикерами с изображением усача во френче на каких-нибудь экзотических автомашинах, занимающихся частным извозом.

В середине марта в Новосибирске художественный совет при мэрии, вполне официальный орган неглупого и немаленького областного центра России, столицы отделения Академии наук, одобрил проект установки памятника Иосифу Сталину на территории обкома КПРФ.

За появление памятника Сталину проголосовали 11 членов художественного совета. Только три человека были против и один воздержался. Памятник установят ко Дню Победы — 9 мая. Понятно, что российские коммунисты своего отношения к Сталину не меняли, считая его национальным героем, выдающимся государственным деятелем и закрывая глаза на пролитые им реки крови невинных людей. Но даже при таком отношении ставить памятники своему политическому кумиру они до поры, до времени не решались. Теперь такая пора, похоже, настала.

Что же изменилось в России за последние 30 лет — с момента, когда на волне последовавшего в ходе горбачевской перестройки массового публичного разоблачения в СМИ преступлений сталинизма в российском обществе в целом доминировало представление о Сталине как о тиране и кровавом палаче?

Во-первых, распалась сама страна, величие которой поклонники Сталина ассоциировали с его именем. А то, что появилось на ее месте, явно не тянуло на великую державу, в которой привыкли жить (пусть бедно, убого, с ограничением элементарных гражданских прав и свобод) миллионы россиян. Потеря страны и экономические потрясения, бедность и преступность, в которые провалилась Россия в 90-е годы прошлого века, пытаясь построить на руинах обанкротившейся социалистической экономики эффективную рыночную, стали питательной средой для реванша сталинизма. Сталин начал ассоциироваться у людей, никогда при нем не живших, с идеей «сильной руки, которая способна навести порядок» в стране.

Путин приходил к власти именно как «президент, способный навести порядок» и в этом смысле он — «наследник» Сталина, анти-Ельцин. В итоге одной из важных и последовательных черт политики путинской России стала ползучая реабилитация Сталина и сталинизма. Начиналось это исподволь.

Появлялись телесериалы, в которых Сталин выглядел мудрым полководцем. С помощью тех же сериалов в сознание людей начали внедрять мысль о героизме советских «карательных органов», сталинских чекистов. Зато тема массовых репрессий, убийств в сталинских застенках и в лагерях архипелага ГУЛАГ миллионов невинных людей, а также цвета российской науки и культуры, постепенно начала исчезать из медийного пространства и из речей российских политиков. Сам Сталин в устах российских политиков и в школьных учебниках истории из одиозного злодея стал превращаться в «сложную, неоднозначную личность».

Отношение россиян к Сталину начало резко улучшаться далеко не сегодня и не вчера. Показательно, что еще в середине 2008 года, даже до августовской войны с Грузией, ставшей точкой отсчета возрождения империализма как практической внешнеполитической стратегии Кремля, в проекте «Имя России. Исторический выбор-2008» телеканала «Россия», Института российской истории РАН и фонда«Общественное мнение» долгое время лидировал именно Сталин. То есть, еще 11 лет назад россияне активно голосовали за кровавого палача как за самую великую личность в истории страны. Но тогда политическое руководство России все-таки сочло это лидерство слишком скандальным и силой переиграло результаты голосования Благо, фальсифицировать любые выборы, в том числе телевизионные, к тому времени российская власть научилась прекрасно. В итоге победил Ленин (тоже так себе выбор), второе место занял Юрий Гагарин, а третье — святой благоверный князь Александр Невский.

С тех пор произошло несколько событий, которые не могли не привести к росту популярности Сталина в российском общественном сознании.

Во-первых, победа в Великой Отечественной войне была окончательно присвоена путинизмом и стала краеугольным камнем строительства новой российской идентичности. Получивший массовое распространение в России стикер с надписью«Можем повторить» и человеком с головой в форме серпа и молота с советского герба, насилующего человека с головой в форме нацистской свастики — квинтэссенция этого нового культа победы. Война в этом культе не горе и беда, а триумф и почти праздник. При этом официальная российская версия Второй мировой войны в принципе не допускает публичного признания того неоспоримого факта, что Сталин и Гитлер начинали ее осенью 1939 года как союзники. Как и того, что войну советский народ выиграл не «благодаря», а во многом вопреки Сталину, к тому же заплатив за эту победу до сих пор не осознаваемую (или забытую) обществом цену.

Потери СССР в Великой Отечественной войне до сих пор, спустя семь с половиной десятилетий, прямо влияют на демографию в России. Но это никого кажется не смущает. «Сталин — творец великой победы. Путин — наследник и продолжатель великих побед». Такой нехитрый дискурс активно транслирует нации российская пропаганда последние пять лет.

Во-вторых, присоединение (аннексия) Крыма была воспринята россиянами как возвращение к традиции «сильной России», которая не отдает территории, а отнимает их. Именно этот культ великой империи возрождал и насаждал Сталин. Он не был убежденным коммунистом по взглядам или республиканцем по стилю правления. Он, несомненно, был и мыслил себя императором великой империи. И присоединял чужие территории при малейшей возможности.

Причем в России история с Крымом подавалась как волевое решение одного единственного человека. И эта прочно сидящая в генетической памяти россиян идея о сильном правителе автоматически начала транспонироваться с Путина на Сталина. В этом смысле Путин в массовом сознании стал реинкарнацией Сталина как «сильного вождя», который«поднял страну с колен» и «заставил мир уважать нас». Хотя «уважать» и «бояться» — далеко не синонимы.

В-третьих, в России власть, подобно тому, что происходило при Сталине, дала негласную санкцию на политический террор и сама начала активно осуществлять точечные репрессии. Понятно, что политиков и журналистов в России убивали и при Ельцине. Но все-таки убийства Анны Политковской и особенно Бориса Немцова не сравнить по значению и возможным заказчикам с теми, что происходили в России в 90-е. При этом большинство россиян в целом одобряют «точечный государственный террор» как способ «наведения порядка». Государственное насилие не вызывает в российском массовом сознании принципиального отвращения и отторжения.

Культ сильного государства и «сильного государя», попирающего любые правила ради«возвеличивания страны», попытка представить историю СССР как цепь сплошных побед и свершений с вершиной в виде победы в Великой Отечественной войне, насаждение идеи безгрешности власти и ее права на бесконтрольное насилие во имя абстрактных государственных интересов или для борьбы с «пятой колонной» — вот компоненты, из которых складывается нынешняя массовая любовь россиян к Сталину. Он в их сознании «великий вождь сильной страны», а не палач и убийца.

Но думать, что сталинизм чуть ли не «генетическая болезнь» российского общества, что он неистребим, что мы не можем без «сильной руки», наводящей порядок «железом и кровью», было бы неверно. Как только в России появится власть, которая перестанет культивировать в практической политике сталинские добродетели и начнет называть вещи своими именами, отношение россиян к Сталину может снова стать таким, каким было в конце 80-х годов прошлого века. В конце концов, при всей любви к палачам на троне вряд ли большинство россиян хотело бы оказаться на месте невинных жертв этих палачей.

Эхо Москвы
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  • 1 | 17.04.2019, 09:11 | Автор: Виктор
    Публикации: 164 | Комментарии: 1756 | Рейтинг: +485,4
Автор Семен Новопрудский. Оригинал https://spektr.press/kult-palacha-narodnaya-lyubov-k-stalinu
-kak-klyuch-k-rossijskoj-politike/

Культ палача. Народная любовь к Сталину как ключ к российской политике
18:40, 16.04.2019

Сайт СПЕКТР.



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  • 2 | 17.04.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народная любовь к Сталину как ключ к российской политик.
===================================
Да не народная любовь к сталину, а ненависть к современной власти. Население страны настолько озлобленно, что жаждет справедливой расправы над нуваришами.
Я сам далеко не сторонник Сталина, ну если бы была такая возможность, то на год-полтора оживил бы его!
Мочи нет смотреть на этот баодак!!



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  • 3 | 17.04.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодняшние политические Говнюки и Ворье сперва ПРЕДАВ
страну и НАРОД приведя страну в полуколониальное
положение пытаются приравнять себя
к политической величине и деятельности проводимой в
прошлом
И. В Сталиным для большинства народов СССР ?
Смеех !



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3

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  • 4 | 17.04.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
никак не пойму что не осознают что в стране капитал- ИЗМ. всего то. нужно просто принять как на душу ляжет так и контррействовать.



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«били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же».

Притч. 23:35



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  • 6 | 17.04.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все что приписывается российскому народу, не правильная трактовка! Все это русское и фашизм и имперский шовинизм и "твердая рука" это для русских и мы нерусские не хотим жить по русски и ваш "русский мир" вонючий нужен только русским! ПШЛ НХ,



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  • 7 | 17.04.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что, трясутся твари на эхе? Дай бог на своем веку увидеть возвращение величия страны, возвращение, а не "аннексию",как тут гомноавтор написал, территорий. А либероидам уже страшно. 70 процентов не предателей, а людей которые их возьмут за ухо и заставят прекратить свое подличанье



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6

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  • 8 | 17.04.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все что приписывается российскому народу, не правильная трактовка! Все это русское и фашизм и имперский шовинизм и "твердая рука" это для русских и мы нерусские не хотим жить по русски и ваш "русский мир" вонючий нужен только русским! ПШЛ НХ,
____________________________________________
Начни писать для начала на своем, туземном. Без русских жил бы до сих пор в я ранге и собирал кизяк. Русские дали тебе государство, язык, письменность, культуру и образование. ПШЛ НХ вонючка неблагодарная.



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  • 9 | 17.04.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.04.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
никак не пойму что не осознают что в стране капитал- ИЗМ. всего то. нужно просто принять как на душу ляжет так и контррействовать.
-------------------------------------------------------

В Эуропе тоже Капитализм, но там с человеческим лицом. Как примеры : капитализм Германского типа, капитализм Шведского типа.

В России отношение доходов 10 бедных к доходам 10 богатых 40 раз, тут олигархический, варварский, дикий, уродливый капитализм.



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3

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  • 10 | 17.04.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 17.04.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все что приписывается российскому народу, не правильная трактовка! Все это русское и фашизм и имперский шовинизм и "твердая рука" это для русских и мы нерусские не хотим жить по русски и ваш "русский мир" вонючий нужен только русским! ПШЛ НХ,
____________________________________________
Начни писать для начала на своем, туземном. Без русских жил бы до сих пор в я ранге и собирал кизяк.
++++++++++++++++++++

Посмотрел по кабельному жизнь Американских саамов.
Если сравнить с чукчами, жизнь чукчей - это ужас. Вот что дали им русские.



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  • 11 | 17.04.2019, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Действительно ,ИВС - многозначная личность .
Но несогласен с тем ,что они вместе 1939 году начали войну .Просто Усатый не препятствовал войне Гитлера против всех , при этом не позабыв застолбить будущие республики Прибалтики,Западных республик Укр.и Белор. .Другие хищники ждали кто кого одолеет и кто более сильный. Выступи Сталин против Гитлера преждевременно, и по мере истощения страны обьявили б СССР агрессором.И дружно помогали б уже Гитлеру , сдав все мелкие страны.Была б возможность интервенции 18=21 годов против Советской власти .Таков был сценарий . ОН подготовил страну к войне , отменил отпуска , увеличил длительность рабочей смены , за уходы с работы - заключение . Обновил кадры армии, заменив старых военначальников гражданской войны , продвинув молодых..
Ставились великие задачи и они выполнялись . И результаты были налицо. Вводились новые заводы,шахты , жел дороги.Активное внимание армии.. Готовили молодежь к великим испытаниям , к войне с фашистами.Была твердая рука , в случае если кто мешал работать - трудоустраивали на Колыме. Сейчас сплошные корруционные скандалы , воруют уже не мешками дробленки и картошки , а млрд ами.
Реалии были таковы , что было много отторгнутых территорий( похищенных).И ОН вернул их .
Сейчас не может быть спорных территорий. Даже Крым был по соглашению передан по Беловежскому соглашению,Осетия Северная - это территория Грузии, но если осетины с паспортом российским , то милости просим в Россию , в Сибирь - там множество неосвоенных территорий.И приобретение паспорта - еще не говорит о приобретении земли Грузии. Если ДНРовец с паспортом российским ,то милости просим в Магнитогорск или Челябинск работать металлургами! Ведь никто не предоставит землю США, для ее гражданина из России. Приходит время для оформления на пенсию и наш гражданин должен делиться своим пенсионным фондом?
Вообще должна быть сильная и справедливая рука, которая могла вызвать доверие народа. И народ должен почувствовать облегчение жизни , иметь перспективы .( не халяву , не дармовщину , не хлеба и зрелищ, а возможность трудиться и зарабатывать)



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  • 12 | 17.04.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посмотрел по кабельному жизнь Американских саамов.
Если сравнить с чукчами, жизнь чукчей - это ужас. Вот что дали им русские.
____________________________________________________________
___
Посмотри по кабельному жизнь американских индейцев, или негоров в Америке. И поблагодари русских за то что твой народец жив здоров, в отличии от американских туземцев, и из отдельного фонтанчика ты не пил до конца 60х годов, как американцы неарийского происхождения. А если не дошло до тебя, вой дайльше на луну, Шариклар, или в бочку поколоти, как у вас принято



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2

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  • 13 | 17.04.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 17.04.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посмотрел по кабельному жизнь Американских саамов.
Если сравнить с чукчами, жизнь чукчей - это ужас. Вот что дали им русские.
____________________________________________________________

___
Посмотри по кабельному жизнь американских индейцев, или негоров в Америке. И поблагодари русских за то что твой народец жив здоров, в отличии от американских туземцев, и из отдельного фонтанчика ты не пил до конца 60х годов, как американцы неарийского происхождения. А если не дошло до тебя, вой дайльше на луну
++++++++++++++++++++++++++++

Что то не тянет сюда Американских негоров. Один безработный тут пошлялся и быстренько убег.
Не только чукчи, скоро и ты на луну будешь выть.



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  • 14 | 17.04.2019, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что то не тянет сюда Американских негоров. Один безработный тут пошлялся и быстренько убег.
Не только чукчи, скоро и ты на луну будешь выть.
___________________________________________________________
О себе думай. А неграм здесь работу не найти, климат не тот. Тростника нет



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  • 15 | 17.04.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только в СССР могли организовать голод на Украине , в Кзахстане ,в РБ и РТ. Множество народов испытывали нужду и лишения при вхождении в Русскю империю .юВот поэтому так малочисленны многие народы . это былскрытый геноцид ..



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  • 16 | 17.04.2019, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто приедет в Рашу .Рази Джумшут с Хжумшудом.Покинул Луис Карвалал, Дин Рид Хонеккер и прочие деятели коммунистического движения.



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  • 17 | 17.04.2019, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
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С русским хорошо , только вот издержки в виде мировых несчастий , нищеты , бестолковости , переваливает все немыслимые и мыслимые несчастия . От этого народы страдают в большей степени., даже больше чем русские.Вот среднеазиацкие республики и не помышляют вернуться к старшему брату.



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  • 18 | 17.04.2019, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
От этого народы страдают в большей степени., даже больше чем русские.Вот среднеазиацкие республики и не помышляют вернуться к старшему брату.
_____________________________________________________
Половина в России по стройкам трется, вторая на рынках торгует, от того что дома хорошо слишком?



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  • 19 | 17.04.2019, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С русским хорошо , только вот издержки в виде мировых несчастий , нищеты , бестолковости , переваливает все немыслимые и мыслимые несчастия . От этого народы страдают в большей степени., даже больше чем русские.Вот среднеазиацкие республики и не помышляют вернуться к старшему брату.
____________________________________________________________
____
Так а что вы плачете, продайте сразу свои задницы развитым демократиям и живите как сыр в масле?



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  • 20 | 17.04.2019, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто если не Путин?- Кривляются кремлеботы. Да пожалуйста - Сталин, и два гектара земли.. Ну, для кремлеботов, пособников и иуд, отдельное внимание - топить в канализации.



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