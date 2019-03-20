У Хабирова высокий уровень электорального доверия

ВЦИОМ оценил готовность избирателей проголосовать за врио губернаторов регионов.Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, проведенного в 10 регионах России, где были назначены новые врио глав регионовВрио Главы РБ Радий Хабиров показал второй результат среди временно исполняющих обязанности руководителей регионов, которым предстоят выборы уже в сентябре 2019 года.Ему готовы оказать поддержку 63% от общего числа избирателей. Электоральный потенциал оценивается в 79%, а 61% респондентов считает, что он может добиться улучшения ситуации в республике.Вопросы вызывает первая цифра, так как она дается в контексте от общего числа избирателей. Корректнее было бы также говорить от числа опрошенных.В пресс-релизе ВЦИОМ методика исследования не приводится.Первое место согласно исследованию, занял врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов. За него готовы проголосовать 75% опрошенных. Самый плохой результат показал врио главы Республики Алтай Олег Хорохордина, за которого готовы проголосовать 42%.Напомним, что выборы Главы РБ пройдут в сентябре 2019 года. По мнению экспертов, они будут безальтернативными, так как никто не составит Радию Хабирову реальную конкуренцию.