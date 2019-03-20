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У Хабирова высокий уровень электорального доверия

  • Опубликовано: ПроУфу | 18.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 39056 | Комментарии: 98
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ВЦИОМ оценил готовность избирателей проголосовать за врио губернаторов регионов.

У Хабирова высокий уровень электорального доверия


Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, проведенного в 10 регионах России, где были назначены новые врио глав регионов
Врио Главы РБ Радий Хабиров показал второй результат среди временно исполняющих обязанности руководителей регионов, которым предстоят выборы уже в сентябре 2019 года.

Ему готовы оказать поддержку 63% от общего числа избирателей. Электоральный потенциал оценивается в 79%, а 61% респондентов считает, что он может добиться улучшения ситуации в республике.

Вопросы вызывает первая цифра, так как она дается в контексте от общего числа избирателей. Корректнее было бы также говорить от числа опрошенных.

В пресс-релизе ВЦИОМ методика исследования не приводится.

Первое место согласно исследованию, занял врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов. За него готовы проголосовать 75% опрошенных. Самый плохой результат показал врио главы Республики Алтай Олег Хорохордина, за которого готовы проголосовать 42%.

Напомним, что выборы Главы РБ пройдут в сентябре 2019 года. По мнению экспертов, они будут безальтернативными, так как никто не составит Радию Хабирову реальную конкуренцию.

ПроУфу
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  • Наблюдатель
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  • 1 | 18.04.2019, 09:54 | Автор: Виктор
    Публикации: 164 | Комментарии: 1758 | Рейтинг: +485,6
Непременно - 79% явка и все - За.

Прекрасно. Но далеко от жизни.

Больше всего население России пострадало от прихвата Крыма и войны как последствие на Донбассе, от санкций Запада за это.

Вот - Радий Хабиров - один из главных "героев Крыма и Донбасса".

То есть, той нищеты, и падения уровня жизни в России раза в два.

Так он и в Башкортостане "поработает".

А выборов нет. Он уже назначен Императором Владимиром править.

Нет ни выборов, ни будущего с такими "героями Донбасса".



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  • Гость
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  • 2 | 18.04.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ чесной, о каком выборе речь?
Бог нам послал Радия, не ради выборов, чтобы поработал для оправдания доверия правителю. Во как! Понять надобно!



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  • 3 | 18.04.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Фаритович приятно удивил. На фоне предыдущего горе-руководителя смотрится крайне выгодно. За небольшой срок его правления в республике произошли, по моему мнению, существенные изменения в лучшую сторону. Чувствуется, что человек на своем месте. Выражаю благодарность за его работу!



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  • Эксперт
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  • 4 | 18.04.2019, 10:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63609 | Рейтинг: +12193
ВЦИОМ превзошел самого себя: поддержка самого пуйла электоратом ниже, чем у его ставленников...
Не было никогда - и вот опять!©



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6

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  • Гость
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  • 5 | 18.04.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давайте выдвинем в кардидаты нашу Кюхарку.. Она более всего озабочена за народ.



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3

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  • Гость
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  • 6 | 18.04.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В пресс-релизе ВЦИОМ методика исследования не приводится.
==============================
И этим всё сказанно!
ВЦИОМу доверять себя не уважать!
На Украине, радию давно бы сказали: ""Гэть звидсы!" переводится как "с глаз долой, чтобы здесь не появлялся никогда, что запрещено сюда ходить".



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5

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  • Эксперт
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  • 7 | 18.04.2019, 10:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63609 | Рейтинг: +12193
О, ёпт! Мурзагуловские ботики нахлынули))))
У-тю-тю маленькие! У-тю-тю плюгавенькие!))))))))



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6

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  • 8 | 18.04.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.04.2019, 10:09 | Автор: Кухарка
Публикации: 1299 | Комментарии: 63595 | Рейтинг: +12192,5
О, ёпт! Мурзагуловские ботики нахлынули))))
У-тю-тю маленькие! У-тю-тю плюгавенькие!))))))))
+++++++++++++++++++++++++

Кухарка не успела проснуться, уже успела покурить!



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3

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  • 9 | 18.04.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 18.04.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давайте выдвинем в кардидаты нашу Кюхарку.. Она более всего озабочена за народ.
+++++++++++++++++++++++

Она озабочена собой. Ждет, кто бы ее в башлыки выдвинул.



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1

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  • 10 | 18.04.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Странно, УУЖастные либероиды и вдруг не словечка рпро болезного Быкова? У№Жастные просреты "быкова" совсем электорат у Хабирова не отберете!Сам, веник с эха. звонил ему хлопотал за энцефалопатию быковскую! А у вас ни мэсседжа по этому поводу, одни копипасты!



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  • 11 | 18.04.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 18.04.2019, 10:09 | Автор: Кухарка
Публикации: 1299 | Комментарии: 63595 | Рейтинг: +12192,3
О, ёпт! Мурзагуловские ботики нахлынули))))
У-тю-тю маленькие! У-тю-тю плюгавенькие!))))))))
+++++++++++++++++++++++++

Сейчас Кухаркины бютики накроют.



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1

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  • 12 | 18.04.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О, ёпт! Мурзагуловские ботики нахлынули))))
У-тю-тю маленькие! У-тю-тю плюгавенькие!))))))))
______________
почему для вас человек, который выражает отличное от вашего мнение, сразу становится каким-то там ботом?



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  • 13 | 18.04.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скорее всего появление сарбаева прибавило рейтинг Радию, сарбаев очень полулярен в южном регионе и вообще в республике, особенно среди простого народа, и для этого Хабиров приблизил к себе сарбаева. ничего личного, просто политика.



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  • 14 | 18.04.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 18.04.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О, ёпт! Мурзагуловские ботики нахлынули))))
У-тю-тю маленькие! У-тю-тю плюгавенькие!))))))))
______________
почему для вас человек, который выражает отличное от вашего мнение, сразу становится каким-то там ботом?
--------------------------------------------------------
Она — гигант мысли, Мать еЁ русской демократии и особа, приближенная к амператору, достойная для бронзового облика.



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  • 15 | 18.04.2019, 10:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63609 | Рейтинг: +12193
почему для вас человек, который выражает отличное от вашего мнение, сразу становится каким-то там ботом?
________________________________
А вот поэтому:
"За небольшой срок его правления в республике произошли, по моему мнению, существенные изменения в лучшую сторону. " - а какие именно, ась? Что стало лучше? Конкретно!
Может то, что Куштау отдали в разработку Соде?
Или унижение СРАдием сибайцев тебе по душе?
Или хамские изречения этого сопливого танцора тебе нравятся?
Может назначение на хлебные места бывших подельников-коррупционеров, нацистов времен муртазы?
Что конкретно?



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7

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  • 16 | 18.04.2019, 10:37 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37264 | Рейтинг: +5574,8
10 | 18.04.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Странно, и вдруг не словечка про больного Быкова? А у вас ни мэсседжа по этому поводу, одни копипасты!

==================Хоть и не по теме, но, выскажу своё мнение.
У Дмитрия типичный ишемический инсульт на фоне диабета.
Прогноз- очень серъёзный. В лучшем случае -длительная реабилитация.

Печально, что талантливый и очень порядочный человек не следил за собой. Желаю скорейшего выздоровления. БЮН.



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4

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  • 17 | 18.04.2019, 11:03 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11348 | Рейтинг: -1845,2
Печально, что талантливый и очень порядочный человек не следил за собой. Желаю скорейшего выздоровления. БЮН.
-----------------------

Да уж, про Диму Зильбертруда нынче или хорошо или ничего.

Желаем ему скорейшего выздоровления.

https://zen.yandex.ru/media/id/5b459f06d85b5100a8beca09/dmit
rii-bykov-o-gitlereosvoboditele-5c3aed5af2c47c00a90c6165



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  • 18 | 18.04.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 18.04.2019, 11:03 | Автор: Harrison
Публикации: 61 | Комментарии: 11344 | Рейтинг: -1844,8
Печально, что талантливый и очень порядочный человек не следил за собой. Желаю скорейшего выздоровления. БЮН.
-----------------------

Да уж, про Диму Зильбертруда нынче или хорошо или ничего.

Желаем ему скорейшего выздоровления.
____________________________________

Ты ему какой нибудь рецепт из тех поваро-бухгалтерских знаний в Уфимском технологическом. Солиднее будет.



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2

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  • 19 | 18.04.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Срочно: ВЦИОМу-Хабиров: «Я вас не танцевать передо мной прошу, я вас прошу помочь ямы в Башкирии заделывать»



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  • 20 | 18.04.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Дмитрия типичный ишемический инсульт на фоне диабета.
Прогноз- очень серъёзный. В лучшем случае -длительная реабилитация.
------------------------------------------------------------

Ври дальше! Про "ишемический инсульт", он конечно пристойней звучит, чем энцефалопатия с деструкцией клеток мозга! Рассчитываешь стать одним из пяти санитаров, которые будут Жирненького(Быкова) держать при посадке в самолет к месту жительства? Гарантия при этом заболевании одна, слава богу, брехни больше от него не будет, ни как от "поэта", ни как от "публициста", можешь попытаться в очередь встать у веника в эхе на эти места! А здорово ему отомстили обосранные им Маяковский и Шолохов, их диагнозы оказались гораздо приличней!



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