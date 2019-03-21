Народ такой. Кого им спустят — за того и проголосуют

В конце марта в региональном отделении “Единой России” отобрали четверых предварительных кандидатов на праймериз.Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования, проведенного в десяти регионах России, где были назначены новые врио глав регионов. Исследование было проведено и в Башкортостане. Согласно данным ВЦИОМ, за нынешнего врио главы республики Радия Хабирова, если он выдвинется на выборах, сейчас готовы проголосовать 63 % избирателей. При этом, указывается в исследовании, электоральный потенциал кандидата составляет 79%. и, "вдобавок, 61% респондентов считают, что он сможет добиться изменений в регионе к лучшему".Опрошенные эксперты считают цифры ВЦИОМ, с одной стороны, более-менее достоверными, но, с другой, указывают, что социологические замеры были сделаны в политически неконкурентной среде.— ВЦИОМ дал достаточно объективный, на мой взгляд, анализ ситуации, — считает политолог Дмитрий Михайличенко. — Это структура достаточно авторитетная. Разумеется, она — провластаня, но, по крайней мере, на уровне регионов они сильно уж не занижают и не преувеличивают рейтинги. В башкирском Белом доме утверждают, что рейтинги Хабирова составляют сейчас 73 %, но серьезные альтернативные замеры, по моим данным, дают всего лишь о 55 %. И в любом случае, это не те “космические” цифры, о которых говорят пиарщики Хабирова. Но отмечу, что еще далеко не все кандидаты обозначились — о выдвижении своей креатуры пока заявила лишь КПРФ, ну и сам Радий Хабиров, который, фактически, ведет свою кампанию с момента назначения врио главы республики, о чем он прямо недавно заявил. Так что эти цифры еще могут измениться.— Полагаю, что, в целом, цифрам ВЦИОМ можно доверять, - говорит политолог Станислав Шкель. — Они не кажутся мне заоблачными. Но нужно отдавать отчет в том, что замеры эти сделаны в политически неконкурентной, авторитарной ситуации, которая сейчас у нас в республике. А при такой ситуации всегда получаются завышенные результаты опросов, когда речь идет о безусловном фаворите. Эти завышенные результаты фактически являются отражением так называемой "вынужденной поддержки” электората в отсутствие альтернатив. Кроме того, в авторитарной ситуации ярко проявляется эффект “спирали молчания” – когда человек не высказывает свое истинное мнение потому, что боится, что оно пойдет вразрез с мнением большинства, и он окажется в изоляции, будет чувствовать себя дискомфортно. Словом, если бы Хабиров находился в более плюралистичной, более демократичной системе, то таких цифр его рейтингов, конечно бы, не было.Провластное информационное агентство “Башинформ” в конце марта приводило мнение руководителя центра исследования “Социомаркет” (регионального партнера ВЦИОМ) Сергею Фоменко, согласно которому "рейтинг одобрения деятельности врио главы республики Радия Хабирова переваливает сейчас уверенно за 70%".В конце марта в региональном отделении “Единой России” отобрали четверых предварительных кандидатов на праймериз, по итогам которых партия выдвинет своего кандидата на пост главы республики. Среди этих кандидатов — сам Радий Хабиров, депутат Госдумы Зариф Байгускаров, мэр Кумертау Борис Беляев и гендиректор консалтинговой компании "Маяк" Ляйсан Николаева.Политолог Дмитрий Михайличенко ранее отмечал, что, по его данным, команда Радия Хабирова "нацелена на победный результат в районе 65-75% голосов при показателях явки не менее 50 %".