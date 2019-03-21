«Мы всегда жили в одной вселенной и живем, поем одни и те же песни, проводим прекрасные сабантуи. Самое главное — понимаем друг друга без перевода», - сказал Минтимер Шарипович и привел цитату Мустая Карима, где говорилось: «Татары и башкиры - два крыла одной птицы».
Также он поздравил жителей Башкирии со столетним юбилеем республики и отметил, что уже скоро «такое же красивое событие» произойдет и в Татарстане.
«Пусть будущие века принесут большие достижения обеим республикам», - подытожил Шаймиев.
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Старая байка про «два крыла одной птицы»
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