Старая байка про «два крыла одной птицы»

Первый президент РТ прислал видеопоздравление к церемонии открытия Дней Татарстана в РБ. В нем Шаймиев отметил, что башкиры и татары - братья по религии и самые близкие соседи.«Мы всегда жили в одной вселенной и живем, поем одни и те же песни, проводим прекрасные сабантуи. Самое главное — понимаем друг друга без перевода», - сказал Минтимер Шарипович и привел цитату Мустая Карима, где говорилось: «Татары и башкиры - два крыла одной птицы».Также он поздравил жителей Башкирии со столетним юбилеем республики и отметил, что уже скоро «такое же красивое событие» произойдет и в Татарстане.«Пусть будущие века принесут большие достижения обеим республикам», - подытожил Шаймиев.