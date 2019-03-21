По ее словам, если решение вопроса в этих партиях затянется, она пойдет в другие.
На своей странице в соцсетях Саитова опубликовала заявление, где перечислены её основные идеи, такие как «все лучшее детям, поддержка молодежи, поощрение браков, повышение рождаемости, уважение к старости».
Причиной выдвижения своей кандидатуры на этот пост Саитова назвала свое желание «сделать мир лучше».
Эхо Москвы - Уфа
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Не было альтернативы, и такой не надо
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