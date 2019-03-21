Не было альтернативы, и такой не надо

Как сообщила «Эху» сама Саитова, она направила предложения о выдвижении ее кандидатом в парламентские партии КПРФ и ЛДПР. Это связано с тем, что по закону о выборах кандидата на пост главы региона могут выдвигать только политические партии.По ее словам, если решение вопроса в этих партиях затянется, она пойдет в другие.На своей странице в соцсетях Саитова опубликовала заявление, где перечислены её основные идеи, такие как «все лучшее детям, поддержка молодежи, поощрение браков, повышение рождаемости, уважение к старости».Причиной выдвижения своей кандидатуры на этот пост Саитова назвала свое желание «сделать мир лучше».