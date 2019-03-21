В Уфе открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю

На открытие памятника пришли главы двух республик, Башкортостана и Татарстана. 18 апреля, в Уфе возле татарского театра «Нур» состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся татарскому поэту Габдулле Тукаю. Произошло это в рамках Дней Республики Татарстан в Башкирии, которые проходят 17–18 апреля. Авторами скульптуры выступили Владимир Дворник и Леонид Дубинский. Общая высота монумента – около 8 м, а фундамент уходит в глубину на 7 м. Постамент выполнен из гранита, сам памятник – из бронзы.На церемонию пришли главы двух соседних республик, Радий Хабиров и Рустам Минниханов.– Открытие памятника великому поэту Габдулле Тукаю – большое, важное событие для двух братских республик. Теперь у нас с вами есть новый символ дружбы башкирского и татарского народов. Замечательно, что эту радость сегодня с нами разделяют наши дорогие гости из Татарстана, – сказал Радий Хабиров. – Жизнь, творчество классика связаны в том числе с Башкирией. Он любил башкирские легенды и песни, а дружба двух великих поэтов – Габдуллы Тукая и Мажита Гафури ещё больше сблизила два братских народа. Скажу так: в Башкортостане Тукая очень любят. Наш Дом Республики, где работает Правительство РБ, располагается на улице, названной в честь великого поэта. То есть главная улица столицы Башкортостана посвящена ему.Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил надежду, что памятник народному поэту станет своеобразным символом дружбы двух братских республик.– Габдулла Тукай – значимая личность не только для татар, а для всего тюркского мира. Замечательно, что памятник ему поставили в таком красивом месте, рядом с татарским театром, – отметил Рустам Минниханов. – От всей души хочу поблагодарить руководство Башкортостана и Уфы. Мы радуемся вашим успехам. И в будущем Башкортостан и Татарстан должны вместе идти вперёд. Спасибо всем, кто пришёл на открытие!Габдулла Тукай — татарский народный поэт, публицист, литературный критик, общественный деятель. Родился в 1886 году, умер в 1913.