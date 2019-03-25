Евгения Куцуева: Русские. Чувство «лишнего народа»

Русские... Урус... (так вроде). Я вспомнила, сутки думала откуда у меня это ощущение. 2002 год, я окончила школу в Салавате с золотой медалью, подала документы на журфак в два вуза, Башкирский госуниверситет и Оренбурский госуниверситет.Первый экзамен был в БГУ, и вот помню мы там стояли 8 часов, русское отделение факультета башкирской филологии и журналистики, и все кто проходил, какие-то старые дяденьки говорили исключительно по-башкирски и всячески выражали пренебрежение русскоязычным абитуриентам, которых было более 100.Оренбург был полной противоположностью, там никто и не думал подчеркивать чей-то национальный аспект. Какой вуз я в итоге с красным дипломом окончила, хоть и поступила в оба, вы знаете.Это ощущение было и прошлым летом, когда ныне депутат Курултая с помощником при мне говорил на башкирском о том, что касалось нас троих, и я этого не понимала. А в ответ на просьбу перевести, рявкнул что «на своей Родине будет говорить на своем родном языке». Я тогда подумала, почему он решил, что это только его Родина.Тема такая сложная, на грани оскорбления разных чувств и статей, я думала, стоит ли ее проговаривать, может это лишь мое чувство, и никто больше так не думает и не чувствует…Но я вот у таксиста спрашиваю, а что такое «без бурабыз», а он «да фиг знает», понимаете? Многим миллионам людей культурный год оказывается недоступен. Зачем вот это разделение?Ведь мы все понимаем русский и стремимся, ну лично я стремлюсь, лучше понимать башкирский и татарский. Нас вот в школе со 2 по 10 класс башкирскому учили, но это как и любой язык, нужна практика. Но вот это чувство «лишнего народа» единению ну никак не способствует. Единение — это принятие и уважение каждого к каждому... Это есть в быту, в подавляющем большинстве личных коммуникаций (депутата не считаем), но вот на уровень чуть выше выходит какой-то не такой смысл, и он еще даст о себе знать...