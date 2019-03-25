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Евгения Куцуева: Русские. Чувство «лишнего народа»

  • Опубликовано: Facebook | 22.04.2019
    Раздел: Общество | Просмотры: 30982 | Комментарии: 79
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Русские... Урус... (так вроде). Я вспомнила, сутки думала откуда у меня это ощущение. 2002 год, я окончила школу в Салавате с золотой медалью, подала документы на журфак в два вуза, Башкирский госуниверситет и Оренбурский госуниверситет.

Евгения Куцуева: Русские. Чувство «лишнего народа»


Первый экзамен был в БГУ, и вот помню мы там стояли 8 часов, русское отделение факультета башкирской филологии и журналистики, и все кто проходил, какие-то старые дяденьки говорили исключительно по-башкирски и всячески выражали пренебрежение русскоязычным абитуриентам, которых было более 100.

Оренбург был полной противоположностью, там никто и не думал подчеркивать чей-то национальный аспект. Какой вуз я в итоге с красным дипломом окончила, хоть и поступила в оба, вы знаете.

Это ощущение было и прошлым летом, когда ныне депутат Курултая с помощником при мне говорил на башкирском о том, что касалось нас троих, и я этого не понимала. А в ответ на просьбу перевести, рявкнул что «на своей Родине будет говорить на своем родном языке». Я тогда подумала, почему он решил, что это только его Родина.

И вот вчера, полный зал, 850 человек. Дни Республики Татарстан в Республике Башкортостан, не дни татар и башкир, а дни Республик, в которых миллионы русскоязычного населения. Я ждала танец русский, песню на русском, стих на русском, шутку на русском...

Была одна ведущая концерта, изредка переводящая, и номер про Шаляпина, и всё. Понимаете, русский народ наших двух братских республик был на уровне образа исключен из взаимодействия народов, почему?!

Тема такая сложная, на грани оскорбления разных чувств и статей, я думала, стоит ли ее проговаривать, может это лишь мое чувство, и никто больше так не думает и не чувствует…Но я вот у таксиста спрашиваю, а что такое «без бурабыз», а он «да фиг знает», понимаете? Многим миллионам людей культурный год оказывается недоступен. Зачем вот это разделение?

Ведь мы все понимаем русский и стремимся, ну лично я стремлюсь, лучше понимать башкирский и татарский. Нас вот в школе со 2 по 10 класс башкирскому учили, но это как и любой язык, нужна практика. Но вот это чувство «лишнего народа» единению ну никак не способствует. Единение — это принятие и уважение каждого к каждому... Это есть в быту, в подавляющем большинстве личных коммуникаций (депутата не считаем), но вот на уровень чуть выше выходит какой-то не такой смысл, и он еще даст о себе знать...

Евгения Куцуева, ФБ
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  • Гость
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  • 1 | 22.04.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как же Вы правы ,Евгения!!!! Блевать хочется от хамидуллинских передач о развитой цивилизации башкир,о валидке и прочей ерунде .Москва как слепая и не видит ничего,не хочет видеть.А что касается концертов-это норма !!! Везде так и в нашем с вами родном Салавате .Русских нет .а без русских и жизни нет



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10

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  • Наблюдатель
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  • 2 | 22.04.2019, 09:55 | Автор: Виктор
    Публикации: 165 | Комментарии: 1760 | Рейтинг: +485,7
Молодец Евгения Куцуева. Это настоящий текст. Смелый и уважительный.

Поддерживаю. Приятно удивили.

Виктор Золотарев.



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10

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  • 3 | 22.04.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хоть одна русская фамилия есть на выборах главы регион? Если есть то пора наконец самим слотится и защитить свои интересы. Иначе титульники скоро бирки неграждан нам раздавать начнут



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  • 4 | 22.04.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К.-готовая советница валидированного Белого дома по национальным вопросам многонациональной Башкирии и хорошая замена давно заблудившемуся в пустоте инструктору ОК Горби КПСС товарищу Пчелинцеву.
К- +100500!



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1

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  • 5 | 22.04.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уважаемая Евгения!
Махровый национализм начался в башкирии с приходом к власти рахимова, сарбаева, хабирова и иже с ними. Русских стали третировать, не брать на работу, меня даже один аульный назвал Русской ***! Ему повезло, я его не догнал, догнал бы, сильно поколечил! При Хамитове башкирские националисты притихли, но с приходом радия все начинается по новой, он собирает "старую гвардию" рахимова. В курултае депутат альфарис ачурин озвучил доклад на башкирском языке, такого небыло даже при рахимове!
Путин только трендит про Русский мир, а на деле поддерживает кого угодно только не Русских. Надеяться надо только на себя,- или смерится или бороться.



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7

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  • 6 | 22.04.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что хотели сказать то тетенька?
С такой логикой и таким русским языком!
Да еще себя совать в качестве высокообразованного русского человека.
Мне лично стыдно за вас.



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5

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  • 7 | 22.04.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот-вот, почему нет русского кандидата?



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2

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  • 8 | 22.04.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На месте Пчелинцева я бы давно ушел с председателя русского собора !!! Зачем сидит, для кого и для чего сидит ?! Всю жизнь в шестерках проходил, ни одного русского не защитил , позор !!!
Дорогие братья и сестры, РУССКИЕ !!! К нам отношение ,как к людям второго сорта голосуем за русского кандидата , нас в Башкирии большинство !!!



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  • 9 | 22.04.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 22.04.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Что хотели сказать то тетенька?
С такой логикой и таким русским языком!
Да еще себя совать в качестве высокообразованного русского человека.
Мне лично стыдно за вас.
______________________________________________--
Вы, малайка, свой стыд для себя приберегите. А автор написала все правильно. Ну а титульники упорно нарываются на укрупнение регионов.



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6

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  • 10 | 22.04.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 22.04.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

На месте Пчелинцева я бы давно ушел с председателя русского собора !!! Зачем сидит, для кого и для чего сидит ?! Всю жизнь в шестерках проходил, ни одного русского не защитил , позор !!!
Дорогие братья и сестры, РУССКИЕ !!! К нам отношение ,как к людям второго сорта голосуем за русского кандидата , нас в Башкирии большинство !!!
__________________________________________________________--

Пора прекратить титульный апартеид. Русские просыпайтесь и на выбирайте того кто защитит ваши интересы



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3

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  • 11 | 22.04.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Знал еще одного журналиста родом из Оренбурга.
Умел найти общий язык с прогрессивными представителями коренного народа.
В частности, поддерживал идеи стерлитамакского архитектора, окончившего как и он, московский ВУЗ по созданию в Башкирии современных инфраструктурных агрогородков с традиционными для травяных народов малоэтажными купольными домами из местных материалов.
Потом архитектор умер, а этот хороший журналист уехал подальше от Башкирии.
Видно, задолбал их, как и Кацуеву, оголтелый разгул злобной валидовщины.
Звали журналиста и поэта Иосиф Давидович.



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2

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  • Гость
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  • 12 | 22.04.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не надо забывать ,что УФА ЭТО РУССКИЙ ГОРОД !!!
Русские мы должны быть вместе !!!



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8

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  • 13 | 22.04.2019, 10:52 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17224 | Рейтинг: -3041,5
Тема такая сложная, на грани оскорбления разных чувств и статей, я думала, стоит ли ее проговаривать, может это лишь мое чувство, и никто больше так не думает и не чувствует…Но я вот у таксиста спрашиваю, а что такое «без бурабыз», а он «да фиг знает», понимаете? Многим миллионам людей культурный год оказывается недоступен. Зачем вот это разделение?
---------
Евгения, что ты хотела сказать? Несколько раз прочитал и никак не возьму в толк. Может тебе надо было в прорабы идти?



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5

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  • Гость
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  • 14 | 22.04.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 22.04.2019, 10:52 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17219 | Рейтинг: -3041,1

Тема такая сложная, на грани оскорбления разных чувств и статей, я думала, стоит ли ее проговаривать, может это лишь мое чувство, и никто больше так не думает и не чувствует…Но я вот у таксиста спрашиваю, а что такое «без бурабыз», а он «да фиг знает», понимаете? Многим миллионам людей культурный год оказывается недоступен. Зачем вот это разделение?
---------
Евгения, что ты хотела сказать? Несколько раз прочитал и никак не возьму в толк. Может тебе надо было в прорабы идти?
____________________________________________________________
_
Так вроде все просто, Кац. Автор констатировала, что возвращаются времена дремучего Муртазловского аульного национализма. Где главным достоинством индивида будет его титульность и шежерявость. К сожалению она права на 100 процентов. А русским людям хочу сказать - не судите других по себе, не найдетесь на врожденное благородство соседей, не все так же совестливы и великодушны как Великий Русский народ. Сами подумайте о своем будещем, идите на выборы. Голосуйте за кого угодно кроме навязанного кандидата от рахимовского кагала



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  • 15 | 22.04.2019, 11:04 | Автор: Ирек
    Публикации: 99 | Комментарии: 7363 | Рейтинг: -506,6
И вот вчера, полный зал, 850 человек. Дни Республики Татарстан в Республике Башкортостан, не дни татар и башкир, а дни Республик, в которых миллионы русскоязычного населения. Я ждала танец русский, песню на русском, стих на русском, шутку на русском...
+++++++++++++++++++++++
А по-татарски, на татарском языке что-нибудь было?

Я одним летом был в своём родном Янауле как раз когда праздновали Сабантуй. И вроде по случаю кого-то юбилея этот праздник с приглашением инострнанных гостей в трех районных центрах республики Бураево, Татышлы и Янаул нашего Северо-Запада превратили не просто в Хабантуй, что уже вполне активно практикуется, а в показательные Хабантуи. В нашем Янауле затеяли по этому случаю и день города с вечерними гуляниями. На цетральной площади вечером состоялся и зур, большой концерт. Слышал я на этом концерте звуки индийских ситар, и видел я танцы индийцев, были песни и танцы украинские, русские, и конечно же башкирский курай, и башкирские песни и танцы, но ... Татарча ничего не было.

А как я уже писал, хотя Радиво и ТВ у нас практически исклющщщительно только башкирское и русское, но местная газета "Янаульские Зори" выходит только на русском и татарском языках.
Бляха муха какой прижим башкироворящих в нашем Янауле. Срочно надо принять меры, и к обязаловке бюджетнитков выписывать Уфимские газеты и журналы на башкирском языке, перевести газету "Янаульские Зори" только на башкирский и русский языки



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  • 16 | 22.04.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Без бурабыз значит мы обурели значит



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  • 17 | 22.04.2019, 11:16 | Автор: кац
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Каким же надо быть тупорылым, чтобы проучившись за 2-10 классы и не научиться различать "без булдырабыз"а нести чепуху "без бурабыз". Мои тебе, куцая, глыбокие сочувствия! Не быть тебе настоящей журналисткой, увы!
А свои тексты впредь отдавай на редакцию хотя бы учительнице русского языка, ведь у тебя полный швах.



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  • 18 | 22.04.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Для некоторых УЖ просто находка. Где даже обычный хвостокрут вроде 17го, может обсудить литературные достоинства текста и вынести свои сермяжные оценки человеку, котрый горозда больше него понимает в литературе.



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  • 19 | 22.04.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Завидую хохлам



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  • 20 | 22.04.2019, 11:45 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17224 | Рейтинг: -3041,5
Для некоторых УЖ просто находка. Где даже обычный хвостокрут вроде 17го, может обсудить литературные достоинства текста и вынести свои сермяжные оценки человеку, котрый горозда больше него понимает в литературе.
------
Ты что же понимаешь, любезный, под литературным достоинством? Бу-га-га! Так это сама Куцуева что ли свой короткий и грамматически сверхнеграмотный текст выдает за ЛИТЕРАТУРНЫЙ ШЕДЕВР? Может я что то упустил, будь добёр, напомни пожалуйста в каком жанре изложён сей шедевур?



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