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Орден СЮ, которого Афзалов как раз достоин

  • Опубликовано: mkset.ru | 22.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 30125 | Комментарии: 48
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В числе награждённых — горняки, медики, работники образования, журналисты, общественные деятели. Награды вручены жителям города, проявившим высокий профессионализм и активную гражданскую позицию во время локализации очагов тления руды на карьере Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК». Также в числе награжденных представители общественного движения «Сибай, дыши!».

Орден СЮ, которого Афзалов как раз достоин


— Надеюсь, вы не остановите вашу деятельность и точно так же принципиально, жестко и по-честному будете ставить вопросы перед республиканскими органами власти и муниципалитетом, — отметил руководитель региона, обращаясь к активистам.

Орден Салавата Юлаева получил глава городской администрации Рустем Афзалов.

— Эта награда — в некотором смысле аванс. Немного необычная ситуация, потому что, как правило, мы не вручаем главам муниципалитетов такие награды.

Но это наша благодарность Рустему Ахметкаримовичу, который взял на себя все удары, хорошо работал и все это время был в городе, — подчеркнул врио главы РБ.

МКС
Оригинал публикации

***

Глава администрации Сибая Рустем Афзалов пристыдил участников схода граждан, записавших видеообращение Владимиру Путину с просьбой вмешаться в решение экологической проблемы города.

Свое заявление он сделал на встрече с горожанами, которая прошла вчера вечером в поселке Аркаим, пишет "Ъ".

По его мнению, организаторами схода стали не жители Сибая, а "непонятные люди, не имеющие отношения к Сибаю".

— Митинг в выходной — это было вообще не правильно. . Организаторы непорядочные товарищи, которые пытаются поднять народ не знаю куда и для чего. Собирают петиции, пишут. Это нормально что ли? — возмутился Афзалов.

Он призвал жителей игнорировать призывы к выходу на улицу, "сказать им нет".

Он напомнил частые приезды врио главы Башкортостана Радия Хабирова в Сибай.

— Республикой столько делается для города — врачи здесь, Радий Фаритовичиздесь, переживает за судьбу города, никуда так часто не приезжает, как в Сибай. И кто-то хочет вытереть об это ноги! — возмутился он.

По словам Афзалова, интернет-пользователь, который информировал о сходе, является человеком "с уголовным прошлым, живущим в Баймакском районе".

— Он регулярно избивает жену, имеет пять уголовных дел, и этот козел стоит у меня на площади, на нашей площади и готовит обращение к главному человеку страны! Я понимаю, уважаемые люди бы это сделали, которые отдали силы тому, чтобы Сибай жил. А тут какой-то экскремент, — воскликнул чиновник.

— Мы должны пресекать это. Пусть не лезет со своим уставом в наш огород. У нас есть силы самим разобраться в наших проблемах, — добавил Афзалов.

Однако он не уточнил, кого он имел в виду под организатором схода.

Собравшиеся приветствовали его слова аплодисментами.

Напомним, в Сибае с ноября прошлого года продолжается тление руды в карьере Учалинского ГОК. Серные выбросы из карьера отравляют воздух. Периодически регистрируется существенное превышение ПДК диоксида серы. Местные жители жалуются на ухудшение самочувствия.

В конце прошлой недели в Сибае прошел сход граждан, которые записали видеообращение Владимиру путину. На сход собралось, по разным оценкам, от 500 до 600 жителей Сибая.






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  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 22.04.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Награды вручены жителям города, проявившим высокий профессионализм и активную гражданскую позицию во время локализации очагов тления руды на карьере Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК».
==============================
Они там что човсем охренели!
Жители Сибая продолжают жаловаться на отравленный воздух, руда в карьере продолжает тлеть, а радий ордена раздает?!
Маразм полный!!!



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5

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  • Гость
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  • 2 | 22.04.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Они там что човсем охренели!
Жители Сибая продолжают жаловаться на отравленный воздух, руда в карьере продолжает тлеть, а радий ордена раздает?!
Маразм полный!!!
+++
Валидовщина, сэр!



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2

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  • Гость
  •  
  • 3 | 22.04.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Мулдашева наградили? Как ни как 8 пациентов посмотрел. Стал бы он дважды лауреатом ордена Салавата Юлаева.



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1

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  • Гость
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  • 4 | 22.04.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ценность этой награды падает все ниже



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2

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  • Наблюдатель
  •  
  • 5 | 22.04.2019, 11:55 | Автор: natall
    Публикации: 561 | Комментарии: 222 | Рейтинг: +88,9
Как это падает? Помоему наоборот, растет!

Смотри, получатели становятся все сволочнее, ублюдочнее, отвратительнее и поганее!

Награда находит своих героев, великое дело ЗБИ СЮ цветет и пахнет (говном).



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3

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  • Начинающий
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  • 6 | 22.04.2019, 11:59 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 153 | Рейтинг: +8,7
Считаю, что награждение человека за его оскорбление жителей и отсутствие лечения пострадавших оскорблением жителей Сибая и Башкирии. Это в стиле ВРИо.



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6

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  • Гость
  •  
  • 7 | 22.04.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Орден Салавата Юлаева получил глава городской администрации Рустем Афзалов.

— Эта награда — в некотором смысле аванс. Немного необычная ситуация, потому что, как правило, мы не вручаем главам муниципалитетов такие награды.
=============================================
Это так " ценится " Орден ?
АВАНСОМ раздают ?!
За горение руды которое и сегодня продолжается !
Только с перепою такое может прийти в голову !



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3

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  • Гость
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  • 8 | 22.04.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Республикой столько делается для города — врачи здесь, Радий Фаритовичиздесь, переживает за судьбу города, никуда так часто не приезжает, как в Сибай. И кто-то хочет вытереть об это ноги! — возмутился он.
================================================
Все " благодетели переживают " на чистом воздухе !
Вот ведь ПОДХАЛИМ и ПОДЖОПНИК этот Афзалов .
Бывают же такие Му...аки !



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3

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  • Эксперт
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  • 9 | 22.04.2019, 12:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63630 | Рейтинг: +12189,3
СРАдий продолжает плевать в лица сибайцев....



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4

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  • Эксперт
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  • 10 | 22.04.2019, 13:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63630 | Рейтинг: +12189,3
Госдура:
Теперь парламентские заседания будут проводиться по вторникам, средам и четвергам с 12:00 до 16:00. Правительственные часы также будут начинаться в полдень. Новый график начнет действовать с 1 мая 2019 года.
_________________________________
4 часа в день, 3 дня в неделю за 600к и премиальные?
Плюс авто с водилой, плю столько же на помощников(можно таковых не нанимать а брать себе), плюс перелеты, "командировочные", плюс бесплатная медицина для всех членов семьи(тещи тоже) с бесплатными лекарствами, плюс путевки в санатории (не янган-тау, а классом выше в несколько раз). плюс квартира без оплаты коммуналки... чо еще забыла?

Эх, хорошо же живут наши слуги!



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  • Участник
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  • 11 | 22.04.2019, 14:56 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3513 | Рейтинг: -286,9
22.04.2019, 13:02 | Автор: Кухарка
Публикации: 1299 | Комментарии: 63622 | Рейтинг: +12190,2
Госдура:
Теперь парламентские заседания будут проводиться по вторникам, средам и четвергам с 12:00 до 16:00.
_______________
Куха

я вчера вечером, часов в 9, слушал по радио Свобода интересную передачу на тему оплаты труда. Там одна баба, с еврейской фамилией, очень интересно рассказывала как устроена система оплаты труда бюджетников и др. , почему в одной больнице одинаковые врачи получают один 8тыс, а другой 80тыс., про колдоговор, стимулирующие, оклады и т.д.

Короче полезно знать народу, где обман таится.

Глянь на ихнем сайте ссылку на эту передачу, пусть люди просвящаеся. Полезная информация, я и сам много не знал.



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1

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  • 12 | 22.04.2019, 15:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63630 | Рейтинг: +12189,3
Вот она пятая колонна! Вражеские голоса слушаешь, хрюша! За печеньки госдепа, православный коммняка!))))))))))))))

Лан... поищу)))



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  • 13 | 22.04.2019, 15:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63630 | Рейтинг: +12189,3
Эта?
Молчать нельзя
19 Апрель 2019
Марьяна Торочешникова
(на еврейскую фамилию не тянет)

https://www.svoboda.org/a/29891803.html



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3

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  • 14 | 22.04.2019, 15:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63630 | Рейтинг: +12189,3
А! Канторович комментит... понятно. Да - похоже на еврейскую фамилию))))
Ты, хрюша, как и все православные коммуняки еще и антисимит))))

цитирую:

Ирина Канторович: Бедность работающего населения породили уникальнейшие законы, принятые незаметно для всех нас в 2007-м и в последующие годы. Всех желающих я отсылаю к моей петиции: "Измените законы, провоцирующие бедность работников и "экономию" бюджетных средств": там названы все эти законы.

Сейчас оклады меньше МРОТ, причем даже у профессоров
Начнем с Трудового кодекса. Было замечательное положение – 4-й пункт статьи 133-1 Трудового кодекса – о том, что оклад не может быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Издавна в Трудовом кодексе была статья (и сейчас есть), по которой вся наша зарплата делится на оклад – гарантированную часть зарплаты, стимулирующую часть (это премия), и компенсационную часть – за сложность или вредность: Крайний Север и так далее. Раньше по закону оклады не могли быть меньше МРОТ, но этот пункт изъяли. Одновременно в 2007 году изъяли пункт, определяющий, что такое МРОТ. Раньше было определение, которое соответствует международной практике и здравому смыслу: МРОТ – это размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда. Это тоже изъяли, что позволило квалифицированным работникам тоже платить МРОТ, и это законно.

В 2011 году окончательно отменили единую тарифную сетку, где было расписано, кому и сколько платить в зависимости от квалификации. Всего лишь десять лет назад МРОТ был примерно 4300 рублей. Соответственно, врач или учитель мог получать оклад с коэффициентом примерно 2,4–2,6 от МРОТ. Если это применить к сегодняшнему времени, то оклад у всех был бы 25–30 тысяч рублей. А сейчас оклады меньше МРОТ, причем даже у профессоров. Если вникаешь в наше законодательство, то просто поражаешься, как мы еще существуем! Потом ликвидировали единую тарифную сетку, ввели новое понятие – "базовые должностные оклады". И по пункту 2 статьи 144 Трудового кодекса назначать эти базовые оклады – это полномочия правительства РФ.



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  • 15 | 22.04.2019, 15:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63630 | Рейтинг: +12189,3
Марьяна Торочешникова: Учитель получает базовый оклад...

Ирина Канторович: Там по разрядам и так далее, в зависимости от квалификации. Но до сих пор никто ничего не назначил, и у меня есть свеженький ответ Минтруда, что и не будут назначать.

Марьяна Торочешникова: А кто же сейчас устанавливает базовый оклад для учителей?

Ирина Канторович: Как мне объяснили в Минтруда, это полномочия правительства. Я им привожу конкретный документ: во Владимирской области сами назначили базовый должностной оклад, например, у профессора – 7350 рублей, у воспитателя – 2 тысячи рублей... Это делает губернатор области своим постановлением, начиная еще с 2008 года. Причем это не его полномочия. Я говорю: "Как же они назначают? Написано: базовые должностные оклады". В Минтруда мне: "Да, это неправильная формулировка".

Марьяна Торочешникова: Может быть, это произвол губернатора Владимирской области, а в других областях все хорошо?

Ирина Канторович: Нет, сейчас у всех базовые должностные оклады меньше МРОТ. И никакое заступничество Путина не помогает. Учительница пожаловалась в "прямой линии" 17-го года, что у нее низкая зарплата, а потом появилась статья, что ее зарплата со следующего учебного года не изменилась, что все по закону. Это везде так.

Марьяна Торочешникова: Каков сейчас оклад обычного учителя или медработника среднего и низшего звена?

Ирина Канторович: То, что существует у нас, не соответствует мировой практике: оклад (гарантированная часть) очень маленький. Такие же низкие оклады у работников МВД. И это создает самое тяжелое социальное последствие: им нужно хотя бы получить нормальную зарплату, чтобы как-то выжить.

Марьяна Торочешникова: Получить вот эти стимулирующие выплаты...

Ирина Канторович: ...которые составляют большую часть зарплаты. И они заинтересованы в том, чтобы возбуждать как можно больше уголовных и административных дел и проводить их по более тяжелым статьям. Вот почему у нас сейчас бывают такие абсурдные судебные разбирательства.

Базовые должностные оклады действительно назначают сейчас регионы. Но по закону, по 144-й статье Трудового кодекса, оклады в каждом бюджетном учреждении назначает коллективный договор. Я три дня назад была в Минтруда. У меня есть перечень окладов учреждения, из которого меня уволили за мою гражданскую позицию. Это Центр образования "Технологии обучения" в Москве, и там оклад секретарши на полторы-две тысячи больше, чем оклад тьютора (преподавателя, человека с высшим педагогическим образованием). И я спросила у сотрудников Минтруда: "Как такое может быть?" Они ответили: "Ну, если коллектив решил, то так и есть. Мало ли какие должностные обязанности записаны у секретарши". То есть тут полная вакханалия: что хочу, то и ворочу.

Конечно, решает это не коллектив. И что может решить коллектив, откуда он знает особенности работы? И почему такие важнейшие вещи надо отдавать на решение коллектива?



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  • 16 | 22.04.2019, 15:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63630 | Рейтинг: +12189,3
Марьяна Торочешникова: А как же профсоюзы? Мы уже много лет слышим о том, что нужно развивать профсоюзное движение, работники сами должны отстаивать свои права, а если что-то не нравится, идти в суд.

Ирина Канторович: Лейтмотив моего выступления в Минтруда был таков: "Договорные отношения между работником и работодателем, которые положены в основу трудовых отношений, в принципе невозможны". Я приводила очень много примеров, говорила: "Как работник может договариваться с работодателем, если сейчас вы по закону дали работодателю право самостоятельно, ни с кем не согласовывая, составлять штатное расписание?" Меня так и уволили: "Ты только вякнешь – через два месяца тебя просто уволят". На это мне сказали: "Ну, вас уволят, но вам же государство будет два месяца выплачивать пособие". То есть чиновники ничего делать не будут. Это люди, которые абсолютно не чувствуют никакой своей внутренней ответственности за миллионы бедняков. Абсолютно бессовестные люди!

Сейчас учителя пожаловались в Думу. Учитель, победитель конкурса, получает зарплату 14 тысяч.

И самая важная вещь: сейчас совершенно законно работникам в одном и том же учреждении, одной и той же должности и одной и той же нагрузки через эти стимулирующие... Можно прямо написать в положении об оплате труда: "Стимулирующая – это личное решение работодателя". В положении об оплате труда написано: это решил коллектив.

Трудовые отношения – очень закрытые, есть мало возможностей узнать о них что-то, поскольку существуют персональные данные. Поэтому я цитирую высших лиц страны. Ольга Васильева в ноябре 17-го года, выступая перед ректорами, сказала: "Мои коллеги, Департамент контрольно-ревизионной деятельности сделал уже целую подборку схем, как руководство вузов, повышая достаток только отдельных, приближенных преподавателей, фактически не повышает зарплату педагогического коллектива, по принципу: у тебя 20, у меня 120, а средняя у нас 70".

Я пошла в Департамент контрольно-ревизионной деятельности. Этот департамент возглавляет очень милая Мария Хлопотных, она лично очень сочувствует работникам. Я говорю: "Мария Борисовна, вот вы вывели эти схемы, а что вы сделали, чтобы они не действовали?" Она отвечает: "Мы же сказали ректорам, они больше не будут".

В 2012 году "Комсомольская правда" написала: "По данным пресс-службы Департамента образования столицы, в этом году отдельные учителя Москвы имели месячную зарплату более 300 тысяч рублей". На тот момент это было десять тысяч долларов в месяц – среднемесячная зарплата некоторых учителей. При этом мы не знаем этих "выдающихся учителей". Вот откуда эта "средняя" зарплата!

Была статья в "Новой газете" – "Неправильный доктор" – о том, как хороший, совестливый молодой человек три месяца поработал главным врачом в Уинской больнице Пермского края. Там было написано: "Одна педиатр со стажем получала по ведомости при полной загрузке 10 тысяч рублей, а другая – 80 тысяч".



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  • 17 | 22.04.2019, 15:16 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3513 | Рейтинг: -286,9
Куха - маладис



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0

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  • 18 | 22.04.2019, 15:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63630 | Рейтинг: +12189,3
Кстати))) Френд в ФБ выложил сканы зарплат наших уфимских глав-врачей, их замов и главбухов за 2018г. - майские указы для них выполнены....

Я перепостила, и наш пропавший Ху-йснеяров от меня тожеперепостил эти сканы себе)))) Жив курилка, но бросил своего пдельника старого пидораса по кличке доцент на УЖике)))) И что важно - после нескольких совместных возлияний и признаний в любви)))) Даже мужики бросают это уёюище!

А вот - сходите и полюбопытствуйте - сколько получают обласканные властью - те, кто фальсифицирует невыборы в пуйлостане:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8993774103
93674&id=100009642703007¬if_id=1555927255355354¬if_t=s
tory_reshare

короткая ссылка:
http://haa.su/Mut/



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  • 19 | 22.04.2019, 15:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63630 | Рейтинг: +12189,3
Куха - маладис
__________________
Знаю)))) За это вы меня и любите, но как насители комплекса неполноценности пубертатного возраста(что малый, что старый) - дергаете за косички))))))))))))



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  • 20 | 22.04.2019, 15:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63630 | Рейтинг: +12189,3
Продолжу, точнее - окончание комментариев Канторович
:
Марьяна Торочешникова: Ирина, вы видите решение проблемы?

Ирина Канторович: Куда бы мы все ни писали, все спускается в Минтруда, а оно все это спускает в Департамент оплаты труда. Так у нас устроены госорганы. Я познакомилась с этими чиновниками – они ничего не будут делать. Я считаю, что самой высшей власти все это совершенно не выгодно. Это выгодно всем руководителям, 5% населения России: они сейчас получают такие зарплаты...

Марьяна Торочешникова: Именно поэтому вы написали свою петицию – думаете, что высшие власти обратят внимание на проблему?

Ирина Канторович: Я написала петицию потому, что поняла: есть такие отношения, которые нигде не фиксируются, ни в каких документах, а договорные отношения абсолютно не работают. По бумагам у нас все прекрасно: коллектив сам решает платить себе маленькие зарплаты.

Трудовые отношения – это только часть гораздо более серьезной проблемы. У нас в 2010 году приняли закон, по которому все бюджетные средства, которые выделяются бюджетному учреждению, остаются у него (раньше, если оно что-то не тратило, это возвращалось государству). Дальше региональные законы предписывают, куда эту экономию направлять: например, для Москвы: "Экономия по фонду оплаты труда, включая начисления на фонд оплаты труда, по коммунальным услугам и материальным затратам может направляться на выплаты стимулирующего характера", то есть на премии, которые определяет сам руководитель (П.17 Приложения к Постановлению Правительства Москвы от 24 октября 2014 г. № 619-ПП (в ред. постановления Правительства Москвы от 23.12.2015 N 932-ПП.). Честно говоря, когда во все это вникнешь, удивляешься, как у нас еще что-то стоит в нашей стране.



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