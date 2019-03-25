Орден СЮ, которого Афзалов как раз достоин

— Надеюсь, вы не остановите вашу деятельность и точно так же принципиально, жестко и по-честному будете ставить вопросы перед республиканскими органами власти и муниципалитетом, — отметил руководитель региона, обращаясь к активистам.
Орден Салавата Юлаева получил глава городской администрации Рустем Афзалов.
— Эта награда — в некотором смысле аванс. Немного необычная ситуация, потому что, как правило, мы не вручаем главам муниципалитетов такие награды.
Но это наша благодарность Рустему Ахметкаримовичу, который взял на себя все удары, хорошо работал и все это время был в городе, — подчеркнул врио главы РБ.
МКС
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Глава администрации Сибая Рустем Афзалов пристыдил участников схода граждан, записавших видеообращение Владимиру Путину с просьбой вмешаться в решение экологической проблемы города.
Свое заявление он сделал на встрече с горожанами, которая прошла вчера вечером в поселке Аркаим, пишет "Ъ".
По его мнению, организаторами схода стали не жители Сибая, а "непонятные люди, не имеющие отношения к Сибаю".
— Митинг в выходной — это было вообще не правильно. . Организаторы непорядочные товарищи, которые пытаются поднять народ не знаю куда и для чего. Собирают петиции, пишут. Это нормально что ли? — возмутился Афзалов.
Он призвал жителей игнорировать призывы к выходу на улицу, "сказать им нет".
Он напомнил частые приезды врио главы Башкортостана Радия Хабирова в Сибай.
— Республикой столько делается для города — врачи здесь, Радий Фаритовичиздесь, переживает за судьбу города, никуда так часто не приезжает, как в Сибай. И кто-то хочет вытереть об это ноги! — возмутился он.
По словам Афзалова, интернет-пользователь, который информировал о сходе, является человеком "с уголовным прошлым, живущим в Баймакском районе".
— Он регулярно избивает жену, имеет пять уголовных дел, и этот козел стоит у меня на площади, на нашей площади и готовит обращение к главному человеку страны! Я понимаю, уважаемые люди бы это сделали, которые отдали силы тому, чтобы Сибай жил. А тут какой-то экскремент, — воскликнул чиновник.
— Мы должны пресекать это. Пусть не лезет со своим уставом в наш огород. У нас есть силы самим разобраться в наших проблемах, — добавил Афзалов.
Однако он не уточнил, кого он имел в виду под организатором схода.
Собравшиеся приветствовали его слова аплодисментами.
Напомним, в Сибае с ноября прошлого года продолжается тление руды в карьере Учалинского ГОК. Серные выбросы из карьера отравляют воздух. Периодически регистрируется существенное превышение ПДК диоксида серы. Местные жители жалуются на ухудшение самочувствия.
В конце прошлой недели в Сибае прошел сход граждан, которые записали видеообращение Владимиру путину. На сход собралось, по разным оценкам, от 500 до 600 жителей Сибая.
Орден СЮ, которого Афзалов как раз достоин
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