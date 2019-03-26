Толкачевская отписка ко Дню Победы

Толкачев отклонил законодательную инициативу фракции КПРФ о внеочередном обслуживании детей ВОВ в медучреждениях.Как сообщает на своей странице в facebook член фракции КПРФ в Госсобрании Дмитрий Чувилин, спикер регионального парламента Константин Толкачев отклонил законопроект коммунистов «О статусе детей Великой Отечественной войны».Документ предлагал предоставить им право внеочередного обслуживания в медицинских и социальных учреждениях, что, по мнению Чувилина, не требует выделения дополнительных средств из бюджета.Однако в своем отказе Константин Толкачев просит согласовать законопроект с главой региона, поскольку парламент не вправе самостоятельно выходить с законопроектами, которые требуют дополнительного финансирования. В своем посте Дмитрий Чувилин делает вывод, что законопроект их фракции никто даже не удосужился прочитать.Руководитель пресс-службы Курултая Ильгиз Абдуллин заявил «Эху», что он не видел документа, поэтому не может детально пояснить отказ в его согласовании.