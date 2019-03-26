Как сообщает на своей странице в facebook член фракции КПРФ в Госсобрании Дмитрий Чувилин, спикер регионального парламента Константин Толкачев отклонил законопроект коммунистов «О статусе детей Великой Отечественной войны».
Документ предлагал предоставить им право внеочередного обслуживания в медицинских и социальных учреждениях, что, по мнению Чувилина, не требует выделения дополнительных средств из бюджета.
Однако в своем отказе Константин Толкачев просит согласовать законопроект с главой региона, поскольку парламент не вправе самостоятельно выходить с законопроектами, которые требуют дополнительного финансирования. В своем посте Дмитрий Чувилин делает вывод, что законопроект их фракции никто даже не удосужился прочитать.
Руководитель пресс-службы Курултая Ильгиз Абдуллин заявил «Эху», что он не видел документа, поэтому не может детально пояснить отказ в его согласовании.
Эхо Москвы
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Толкачевская отписка ко Дню Победы
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