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Аббас Галлямов: Соотношение разума и чувств — один из самых сложных вопросов в политике

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Вопреки обывательским представлениям, эмоций в этом предполагаемом царстве холодного замысла и трезвого расчёта гораздо больше, чем должно было бы быть. Ответ на вопрос о том, кому они доверят власть над собой, большие социальные группы дают не столько посредством разума, сколько с помощью сердца. Эмоциональный контакт с политиком, которому они вручают право представлять свои интересы, сплошь и рядом оказывается для людей более важным, чем содержание его предложения.

Аббас Галлямов: Соотношение разума и чувств — один из самых сложных вопросов в политике


Публичный политический процесс у нас, в среднем, более эмоционален, чем на Западе. Объяснений этому феномену может быть предложено много, я, для примера, дам три. Россия — страна бюрократическая и в ней традиционно господствует сухой и чёрствый чиновничий стиль. Проявление нормальных человеческих чувств на этом фоне кажется политикам столь выигрышным, что попробовав и войдя во вкус они уже не считают нужным себя сдерживать.

Слышать мнение оппонента при этом у нас тоже не принято, ведь он — не легитимный политический соперник, а настоящий враг. Впасть в эмоции в момент столкновения с ним — вполне естественно.

Вторая причина, возможно, связана с тотальностью нашей политики. Люди знают, что защиты от решений, принятых политической системой, нет. Их ни суд не отменит, ни общественное мнение не развернёт. Как тут не нервничать, когда ставки столь высоки?..

Ну и в-третьих надо понимать, что наш избиратель искушён гораздо меньше западного. Опыта ответственного голосования — когда его голос не фальсифицируется, а реально влияет на исход выборов и он знает об этом — у него не так много. Холодный расчёт же — атрибут человека опытного.

Сравните в этом смысле ребенка и взрослого.

Госконтроль над основными медийными каналами тоже играет большую роль — пропаганда давно уже подменила у нас информирование, при этом первая по определению апеллирует к эмоциям намного больше.

Тем не менее, даже у нас иногда случаются периоды отрезвления. Это естественно. Если перебрать с эмоциями, то в какой-то момент они исчерпают сами себя и схлынут, обнажая мысль. Возможно, именно такой момент приближается сейчас. Общество явно истощено истеричным тоном последних лет; основная часть населения в последнее время как раз и отличается от политизированной публики своим спокойствием и умеренностью. Кстати, отличается она сейчас в этом смысле и от массового американского избирателя, которого в последние годы — как раз в момент, когда мы начали трезветь, — охватили безудержные страсти.

Не исключено, что самым востребованным типом политика в России сейчас станет тот, кто демонстрируя простые человеческие эмоции, привнесёт тем не менее в дискурс голос рассудка. Тот, кто рационализирует то, что пока описывается слишком эмоционально — темы социальной справедливости, войны и мира, патриотизма, коррупции и т.д. Чем больше истерят ведущие и завсегдатаи отечественных пропагандистских ток-шоу, тем более рассудительным должен быть описываемый политик. Мне кажется, что именно за счёт рационализации он сможет предстать в качестве голоса «нового поколения». Жажда обновления заключается не только в желании увидеть «новые лица», но и в подспудном спросе на новый политический стиль.

В завершение отмечу вот что. Все знают, что в России усиливается запрос на альтернативу действующей власти, но мало кто понимает его основные характеристики. Я думаю, главная из них заключается в том, что в массе своей запрос этот неконфликтен. Люди не хотят войны уходящего режима с тем, который придёт ему на смену. Они просто хотели бы оставить нынешний этап развития страны в прошлом и перейти в будущее. Оформление в терминах «смены поколений» представляется в этой ситуации гораздо более адекватным спросу, чем «война добра со злом».

Собрать протестные голоса, не впадая в обвинительный пафос, — нетривиальная задача, но и приз в конце светит самый серьёзный.

Аббас Галлямов, Эхо Москвы
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