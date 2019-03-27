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Ненормированный служебный день бедным народным слугам

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В Башкортостане вступил в силу закон "О муниципальной службе в Республике Башкортостан", в котором для глав местных администраций закреплен ненормированный служебный день.

Ненормированный служебный день бедным народным слугам


Повысится ли заработная плата чиновников после нововведения, не сообщается, пишет SM News.

Этим же законопроектом глав администраций городов и районов республики обязали сообщать ФСБ о попытках получить секретную информацию.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, поправки просто привели норму закона с фактическим положением дел.

— Главы администраций практически круглосуточно находятся если не на рабочем месте, то на связи, всегда готовы в случае необходимости прибыть на место для решения тех или иных проблем, — пояснил он. — Это предполагает сама специфика должности. Невозможно управлять муниципалитетом, работая по звонку с девяти до шести.

Идель.Реалии
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  • 1 | 25.04.2019, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- А вы думаете, Марь Васильна, нам, царям, легко? У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас ненормированный. Если хотите знать, нам, царям, за вредность молоко надо бесплатно давать!



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  • 2 | 25.04.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аульным наЩальникам надо бы пояснить что такое ненармированный рабочий день, а то они могут подумать что им законодательно закрепили право приходить и уходить когда вздумается, (типа: будут спрашивать, я в министерстве), но при этом постоянно находится на "связе".



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  • 3 | 25.04.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Сталин работал до 4-х утра. Попробовал бы хоть кто-то не быть на связи.



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