Повысится ли заработная плата чиновников после нововведения, не сообщается, пишет SM News.
Этим же законопроектом глав администраций городов и районов республики обязали сообщать ФСБ о попытках получить секретную информацию.
По словам спикера парламента Константина Толкачева, поправки просто привели норму закона с фактическим положением дел.
— Главы администраций практически круглосуточно находятся если не на рабочем месте, то на связи, всегда готовы в случае необходимости прибыть на место для решения тех или иных проблем, — пояснил он. — Это предполагает сама специфика должности. Невозможно управлять муниципалитетом, работая по звонку с девяти до шести.
Идель.Реалии
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Ненормированный служебный день бедным народным слугам
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