Ненормированный служебный день бедным народным слугам

В Башкортостане вступил в силу закон "О муниципальной службе в Республике Башкортостан", в котором для глав местных администраций закреплен ненормированный служебный день.Повысится ли заработная плата чиновников после нововведения, не сообщается, пишет SM News.Этим же законопроектом глав администраций городов и районов республики обязали сообщать ФСБ о попытках получить секретную информацию.По словам спикера парламента Константина Толкачева, поправки просто привели норму закона с фактическим положением дел.— Главы администраций практически круглосуточно находятся если не на рабочем месте, то на связи, всегда готовы в случае необходимости прибыть на место для решения тех или иных проблем, — пояснил он. — Это предполагает сама специфика должности. Невозможно управлять муниципалитетом, работая по звонку с девяти до шести.